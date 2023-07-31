Некрополь «Литераторские мостки»

Здесь нашли последний приют писатели, поэты, художники, учёные, архитекторы — люди, сделавший значительный вклад в историю и культуру нашей страны.

Волковский некрополь, частью которого и являются «Литераторские мостки», существует ещё с 18 века — раньше он представлял собой небольшой деревенский погост.

Сами же «мостки» существуют с 1802 года — именно тогда на кладбище появилась первая могила, принадлежавшая писателю Александру Радищеву, известному в широких кругах своей повестью «Путешествие из Петербурга в Москву». После этого в этом некрополе стали хоронить талантливых людей, связанных с литературой и поэзией.

В ходе экскурсии вы услышите стихи Семена Надсона и Алексея Апухтина, мы послушаем романс и насладимся музыкой Андрея Петрова.

Важная информация:

В зимнее время одевайтесь теплее, летом и осенью всегда держите в сумке зонт. Зимой гарантируется чай из термоса. Летом вода без газа.