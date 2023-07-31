Некрополь «Литераторские мостки»: судьбы великих людей

Санкт-Петербург: Индивидуальная экскурсия по Некрополю Литераторские мостки

5
3 отзыва
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Экскурсия посвящена одному из самых интересных некрополей Санкт-Петербурга «Литераторские мостки». Литераторские мостки — уникальный петербургский некрополь.

На нём похоронено так много известных и выдающихся людей, что в наши дни он, в большей степени, воспринимается не как кладбище, а как музей истории под открытым небом!
Некрополь «Литераторские мостки»: судьбы великих людей
Некрополь «Литераторские мостки»: судьбы великих людей
Некрополь «Литераторские мостки»: судьбы великих людей
Некрополь «Литераторские мостки»: судьбы великих людей
Некрополь «Литераторские мостки»: судьбы великих людей
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Некрополь «Литераторские мостки»
  • Захоронения Глеба Успенского, Всеволода Гаршина, Ивана Тургенева, Ивана Павлова, Александра Радищева, Ивана Гончарова, Михаила Салтыкова-Щедрина и другие памятники некрополя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Некрополь «Литераторские мостки»

Здесь нашли последний приют писатели, поэты, художники, учёные, архитекторы — люди, сделавший значительный вклад в историю и культуру нашей страны.
Волковский некрополь, частью которого и являются «Литераторские мостки», существует ещё с 18 века — раньше он представлял собой небольшой деревенский погост.
Сами же «мостки» существуют с 1802 года — именно тогда на кладбище появилась первая могила, принадлежавшая писателю Александру Радищеву, известному в широких кругах своей повестью «Путешествие из Петербурга в Москву». После этого в этом некрополе стали хоронить талантливых людей, связанных с литературой и поэзией.
В ходе экскурсии вы услышите стихи Семена Надсона и Алексея Апухтина, мы послушаем романс и насладимся музыкой Андрея Петрова.

Важная информация:

В зимнее время одевайтесь теплее, летом и осенью всегда держите в сумке зонт. Зимой гарантируется чай из термоса. Летом вода без газа.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Чай в зимнее время
  • Вода без газа летом
Что не входит
  • Обед
  • Туалет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Волковская» (выход из метро)
Завершение: ул. Расстанная, д. 30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • В зимнее время одевайтесь теплее, летом и осенью всегда держите в сумке зонт. Зимой гарантируется чай из термоса. Летом вода без газа.
  • Каждую вторую экскурсию провожу за донейшн (чаевые), вы платите столько, сколько вам комфортно оставить экскурсоводу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
31 июля 2023
Н
30 июля 2023
Супер! Рекомендую!
Н
30 июля 2023
Экскурсия очень интересная. 2.5 часа интересной информации. Рекомендую!

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