Санкт-Петербург: Индивидуальная экскурсия по Некрополю Литераторские мостки
Экскурсия посвящена одному из самых интересных некрополей Санкт-Петербурга «Литераторские мостки». Литераторские мостки — уникальный петербургский некрополь.
На нём похоронено так много известных и выдающихся людей, что в наши дни он, в большей степени, воспринимается не как кладбище, а как музей истории под открытым небом!
На нём похоронено так много известных и выдающихся людей, что в наши дни он, в большей степени, воспринимается не как кладбище, а как музей истории под открытым небом!
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Что вас ожидает:
- Некрополь «Литераторские мостки»
- Захоронения Глеба Успенского, Всеволода Гаршина, Ивана Тургенева, Ивана Павлова, Александра Радищева, Ивана Гончарова, Михаила Салтыкова-Щедрина и другие памятники некрополя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Некрополь «Литераторские мостки»
Здесь нашли последний приют писатели, поэты, художники, учёные, архитекторы — люди, сделавший значительный вклад в историю и культуру нашей страны.
Волковский некрополь, частью которого и являются «Литераторские мостки», существует ещё с 18 века — раньше он представлял собой небольшой деревенский погост.
Сами же «мостки» существуют с 1802 года — именно тогда на кладбище появилась первая могила, принадлежавшая писателю Александру Радищеву, известному в широких кругах своей повестью «Путешествие из Петербурга в Москву». После этого в этом некрополе стали хоронить талантливых людей, связанных с литературой и поэзией.
В ходе экскурсии вы услышите стихи Семена Надсона и Алексея Апухтина, мы послушаем романс и насладимся музыкой Андрея Петрова.
Важная информация:
В зимнее время одевайтесь теплее, летом и осенью всегда держите в сумке зонт. Зимой гарантируется чай из термоса. Летом вода без газа.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Чай в зимнее время
- Вода без газа летом
- Что не входит
- Обед
- Туалет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро «Волковская» (выход из метро)Завершение: ул. Расстанная, д. 30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- В зимнее время одевайтесь теплее, летом и осенью всегда держите в сумке зонт. Зимой гарантируется чай из термоса. Летом вода без газа.
- Каждую вторую экскурсию провожу за донейшн (чаевые), вы платите столько, сколько вам комфортно оставить экскурсоводу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
31 июля 2023
Н
Нигматуллина
30 июля 2023
Супер! Рекомендую!
Н
Нигматуллина
30 июля 2023
Экскурсия очень интересная. 2.5 часа интересной информации. Рекомендую!
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