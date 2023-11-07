Описание

Господин Великий Новгород – один из древнейших городов России, средневековый центр торговли и ремесла. На его земле до сих пор сохранились уникальные памятники древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанные всемирным наследием ЮНЕСКО. Софийский собор, Новгородский Кремль, или Детинец, заложенный Ярославом (древнейший из сохранившихся в России). С этим городом-крепостью связаны имена Рюрика и его династии. Из двенадцати первоначальных башен Кремля, девять можно увидеть и сейчас. Программа экскурсии в Великий Новгород на 1 день Расстояние - 199 км. от центра Петербурга 8.00 - отправление автобуса из Санкт-Петербурга; 12.00 (ориентировочно) - прибытие в Великий Новгород. Осмотр и посещение Новгородского Кремля, Софийского собора, Юрьева монастыря в сопровождении экскурсовода Новгородского государственного музея-заповедника. Новгородский Кремль, или Детинец, заложенный Ярославом – древнейший из сохранившихся в России. С этим городом-крепостью связаны имена Рюрика и его династии. Из двенадцати первоначальных башен девять можно увидеть и сейчас. Центром и символом города является Софийский собор (XI век); 14:30 - Посещение музея деревянного зодчества -"Витославлицы"(в связи с ремонтными работами на территории МДЗ "Витославлицы" экскурсия может проходить в сокращенном формате). Это полноценная русская деревня из прошлых веков, на улицах и площадях которой вы полностью погружаетесь в культуру того времени. Здесь можно войти в старинные избы, посмотреть древнерусский быт и послушать захватывающие истории из жизни крестьян Новгородской области; Прогулка по Кремлю, на противоположном берегу Волхова осмотр памятника «Уставшая туристка». Этот памятник установлен в 2009 году, скульптор – Вадим Боровых. Сидит уставшая туристка на гранитном парапете Кремлевского моста, сняв свои туфельки. В туфельки часто бросают монетки на счастье или для того, чтобы со временем вернуться в этот чудесный старинный город; 17.00 (ориентировочно) - отъезд из Новгорода в Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь. Он находится в 7 км. от Новгорода на правом берегу реки Волхов. В монастыре покоится прах великого русского поэта Гавриила Романовича Державина. отъезд из Новгорода; 22.00 (ориентировочно) - прибытие в Санкт-Петербург. Советуем посмотреть в свободное время: Владычную (Грановитую) палату в Новгородском Кремле. Постройка XV века в готическом стиле. В музее представлены церковные реликвии, а также произведения Византийского, древнерусского и западноевропейского ювелирного искусства V - XV веков. (Вход - 200 руб. оплачивается самостоятельно). Также самостоятельно осмотрите Софийский собор (XI век) - действующий храм-музей (120 руб.) или Исторический музей в здании присутственных мест (170 руб.). Входные билеты можно приобрести на месте.