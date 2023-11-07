Господин Великий Новгород – один из самых древних городов Руси, средневековый центр торговли и ремесла.
На его земле до сих пор сохранились уникальные памятники древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанные всемирным наследием ЮНЕСКО.
Мы предлагаем вам совершить театрализованную экскурсию на древние земли, где посадник великого города лично покажет и расскажет вам о соборах, крепостях и звонницах Великого Новгорода.
На его земле до сих пор сохранились уникальные памятники древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанные всемирным наследием ЮНЕСКО.
Мы предлагаем вам совершить театрализованную экскурсию на древние земли, где посадник великого города лично покажет и расскажет вам о соборах, крепостях и звонницах Великого Новгорода.
Ближайшие даты:
7
ноя
ноя
12
ноя
ноя
14
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь
- Свято-Юрьев монастырь
- Новгородский Кремль
- Музей деревянного зодчества «Витаславлицы»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Господин Великий Новгород – один из древнейших городов России, средневековый центр торговли и ремесла. На его земле до сих пор сохранились уникальные памятники древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанные всемирным наследием ЮНЕСКО. Софийский собор, Новгородский Кремль, или Детинец, заложенный Ярославом (древнейший из сохранившихся в России). С этим городом-крепостью связаны имена Рюрика и его династии. Из двенадцати первоначальных башен Кремля, девять можно увидеть и сейчас. Программа экскурсии в Великий Новгород на 1 день Расстояние - 199 км. от центра Петербурга 8.00 - отправление автобуса из Санкт-Петербурга; 12.00 (ориентировочно) - прибытие в Великий Новгород. Осмотр и посещение Новгородского Кремля, Софийского собора, Юрьева монастыря в сопровождении экскурсовода Новгородского государственного музея-заповедника. Новгородский Кремль, или Детинец, заложенный Ярославом – древнейший из сохранившихся в России. С этим городом-крепостью связаны имена Рюрика и его династии. Из двенадцати первоначальных башен девять можно увидеть и сейчас. Центром и символом города является Софийский собор (XI век); 14:30 - Посещение музея деревянного зодчества -"Витославлицы"(в связи с ремонтными работами на территории МДЗ "Витославлицы" экскурсия может проходить в сокращенном формате). Это полноценная русская деревня из прошлых веков, на улицах и площадях которой вы полностью погружаетесь в культуру того времени. Здесь можно войти в старинные избы, посмотреть древнерусский быт и послушать захватывающие истории из жизни крестьян Новгородской области; Прогулка по Кремлю, на противоположном берегу Волхова осмотр памятника «Уставшая туристка». Этот памятник установлен в 2009 году, скульптор – Вадим Боровых. Сидит уставшая туристка на гранитном парапете Кремлевского моста, сняв свои туфельки. В туфельки часто бросают монетки на счастье или для того, чтобы со временем вернуться в этот чудесный старинный город; 17.00 (ориентировочно) - отъезд из Новгорода в Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь. Он находится в 7 км. от Новгорода на правом берегу реки Волхов. В монастыре покоится прах великого русского поэта Гавриила Романовича Державина. отъезд из Новгорода; 22.00 (ориентировочно) - прибытие в Санкт-Петербург. Советуем посмотреть в свободное время: Владычную (Грановитую) палату в Новгородском Кремле. Постройка XV века в готическом стиле. В музее представлены церковные реликвии, а также произведения Византийского, древнерусского и западноевропейского ювелирного искусства V - XV веков. (Вход - 200 руб. оплачивается самостоятельно). Также самостоятельно осмотрите Софийский собор (XI век) - действующий храм-музей (120 руб.) или Исторический музей в здании присутственных мест (170 руб.). Входные билеты можно приобрести на месте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Экскурсия по Кремлю
- Посещение Юрьева монастыря
- Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
- Посещение музея деревянного зодчества «Витаславлицы»
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Думская ул. 2Завершение: ул. Думская, д. 2 (СТ.М. «Невский проспект», выход на Михайловскую улицу)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды).
- В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, ведь придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
На автобусе
Для школьников
Для пенсионеров
Выездные
На выходные
На весь день
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
15 часов
5 ноя
6 ноя
7 ноя
9 ноя
от 1 850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Великие события и жители Большой Морской
История и наследие одной из самых старых и красивых улиц Петербурга
Исаакиеская площадь
Сегодня
6 ноя
7 ноя
8 ноя
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербургские женщины - великие и удивительные
пл. Островского
Завтра
6 ноя
7 ноя
9 ноя
от 3 000₽ за всё до 5 чел.