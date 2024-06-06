1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: У Александровского сада
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
9 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
9 июня в 17:30
15 июня в 17:00
1000800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Начало: В районе метро Спортивная
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
от 2 300₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны места
Начало: В районе станции метро Московская
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
11 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30
9 июня в 18:30
10 июня в 10:00
от 800₽ за человека
Групповая
3 часа
Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга»
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: Ежедневно в 17:45
Завтра в 19:15
9 июня в 19:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Групповая
2 часа
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32
Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
от 1200900₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Мистика четвёртого измерения: путешествие в Серебряный век
Погрузитесь в эпоху Серебряного века, открывая тайны мистики и влияние на культуру Петрограда
Начало: В районе Учебного театра «На Моховой»
9 июня в 12:30
10 июня в 11:30
68005 440₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690₽ за человека
Групповая
2 часа
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Вторник, воскресенье 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и мифы Петербурга 14+
Начало: Из отеля
Расписание: вторник, четверг, суббота
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Охота на царя: семь жизней императора Александра II
Начало: Станция метро «Адмиралтейская»
Расписание: каждый день
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Театрализованное приключение с ожившими персонажами и призраками Петербурга
Начало: У метро Василеостровская
Завтра в 19:00
14 июня в 16:00
1 350₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Страшные истории Петербурга: путешествие по местам с привидениями
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд Санкт-Петербурга, где каждый уголок хранит свою мрачную историю
Начало: В центре по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
58005 510₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
2 часа
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Увидеть одни из самых красивых склепов Петербурга и ощутить особую атмосферу старинного некрополя
Начало: На Новодевичьем кладбище
Расписание: в среду в 16:00, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 июня в 16:00
1580869₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Павел Первый и сыновья
Начало: Михайловский сквер, возле памятника Пушкину
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30,18:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Таро, гадалки и пророки 1917 года
Начало: Невский проспект, 45/2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
Узнать о мостах-убийцах, оживающих памятниках и прочей петербургской чертовщине
Начало: На улице Думская
Расписание: в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Удивительные истории Старого Петербурга
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00
13 июня в 18:30
17 июня в 11:00
850₽ за человека
Групповая
4 часа
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности, узнать их тёмные секреты и прокатиться по Неве на теплоходе
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
12 июня в 22:00
2 048₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Мистика неформального Петербурга
Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве
Начало: Пионерская площадь. Если вам удобнее - можем начат...
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
4 420₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Таинственный Петербург: путешествие по местам силы и зарядка амулета
Узнать больше о городе, посетить места с особой энергетикой и научиться с ними взаимодействовать
Начало: У СТ.М. «Пушкинская»
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Посетить фантастические локации под Петербургом на автобусной экскурсии
Начало: У станции метро Московская
29 июня в 10:00
13 июля в 10:00
2 650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знаменитые дуэли Санкт-Петербурга
О самом романтическом и самом кровавом обычае аристократов - на авторской экскурсии
Начало: В районе метро Пионерская, Лесная или Чёрная речка...
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
от 5 340₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Услышать таинственные истории Петербурга и заглянуть в лабораторию доктора Пеля (в мини-группе)
Начало: На 7-ой линии Васильевского острова
Завтра в 11:30
9 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Другой Петербург»: непарадная история города
Как творили, грустили и радовались жители Северной столицы
Начало: В районе метро «Сенная площадь»
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Открыть тёмную сторону города и осознать, что Петербург - это не столько великое прошлое, сколько
Начало: На Менделеевской линии В. О
Завтра в 13:30
11 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Ужасы Петербурга (18+)
Окунуться в историю русской Бастилии и узнать, как сложились судьбы её узников (в группе)
Начало: На Иоанновском мосту
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
15001 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки
Приоткрыть дверь в мир мистики и заглянуть в своё будущее
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Любовные треугольники и мистические воззрения поэтов Серебряного века
Познакомиться по-новому с известными творцами, гуляя по Петербургу в уютной мини-группе
Начало: недалеко от станции метро Чернышевская
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
30002 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
5 окт в 18:00
12 окт в 18:00
950₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
- ААнастасия4 июня 2024Потрясающая по глубине информации экскурсия для тех, кто интересуется данной темой. Евгений - кладезь интересной и редкой информации
- ААнастасия3 июня 2024Интересная экскурсия, индивидуальный подход, много любопытных деталей было рассказано во время экскурсии. Из нюансов не попали в Конюшенную церковь, так как начали экскурсию позднее.
- ААлексей3 июня 2024Все понравилось, захотелось прочитать много новой литературы:) не представляю сколько прочитал и запомнил Евгений:) Он молодец, держал интерес до конца экскурсии и не сбавлял накал интересных фактов:) Рекомендую.
- ЕЕлена2 июня 2024Дмитрий меня удивил и очаровал моих спутников - 14, 15, 21 летних детей. . хотя детям было нельзя) но они
- ТТатьяна2 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Евгений открыл нам Петербург с малоизвестной стороны. Очень атмосферно, много интересной информации, хорошая подача материала. Чувствуется, что за этим стоит серьезная подготовка, глубокий интерес к теме тайных обществ и, конечно же, любовь к Петербургу! Душевно рекомендую!
- ЕЕлена2 июня 2024Спасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возраст
- ММихаил1 июня 2024Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии, и не прогадал с
- ППавел1 июня 2024Экскурсовод рассказывала очень интересно. Все круто. Очень понравилось.
- ААнастасия31 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Все было интересно, живо и познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мистические»
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