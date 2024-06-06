Мистические экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 51 экскурсия в категории «Мистические» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400 за всё до 4 чел.
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
Проклятие Пиковой дамы: журналистское расследование
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: У Александровского сада
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
9 500 за всё до 6 чел.
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
9 июня в 17:30
15 июня в 17:00
1000800 за человека
Петроградская сторона снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
246 отзывов
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Начало: В районе метро Спортивная
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
от 2 300 за всё до 8 чел.
Мифы и легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
618 отзывов
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150 за человека
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны места
Начало: В районе станции метро Московская
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
11 490 за всё до 4 чел.
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
73 отзыва
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30
9 июня в 18:30
10 июня в 10:00
от 800 за человека
Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга»
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: Ежедневно в 17:45
Завтра в 19:15
9 июня в 19:15
1 500 за человека
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Мифы и легенды Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
2 часа
167 отзывов
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32
Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
от 1200900 за человека
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Мистика четвёртого измерения: путешествие в Серебряный век
Погрузитесь в эпоху Серебряного века, открывая тайны мистики и влияние на культуру Петрограда
Начало: В районе Учебного театра «На Моховой»
9 июня в 12:30
10 июня в 11:30
68005 440 за всё до 5 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
543 отзыва
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Вторник, воскресенье 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 300 за человека
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
Легенды и мифы Петербурга 14+
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Легенды и мифы Петербурга 14+
Начало: Из отеля
Расписание: вторник, четверг, суббота
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Охота на царя: семь жизней императора Александра II
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Охота на царя: семь жизней императора Александра II
Начало: Станция метро «Адмиралтейская»
Расписание: каждый день
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Групповая
1 час
219 отзывов
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Театрализованное приключение с ожившими персонажами и призраками Петербурга
Начало: У метро Василеостровская
Завтра в 19:00
14 июня в 16:00
1 350 за человека
Страшные истории Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
350 отзывов
Страшные истории Петербурга: путешествие по местам с привидениями
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд Санкт-Петербурга, где каждый уголок хранит свою мрачную историю
Начало: В центре по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
58005 510 за всё до 4 чел.
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
45%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Увидеть одни из самых красивых склепов Петербурга и ощутить особую атмосферу старинного некрополя
Начало: На Новодевичьем кладбище
Расписание: в среду в 16:00, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 июня в 16:00
1580869 за человека
Павел Первый и сыновья
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Павел Первый и сыновья
Начало: Михайловский сквер, возле памятника Пушкину
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30,18:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 750 за человека
Таро, гадалки и пророки 1917 года
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Таро, гадалки и пророки 1917 года
Начало: Невский проспект, 45/2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900 за всё до 2 чел.
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 2 чел.
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
Узнать о мостах-убийцах, оживающих памятниках и прочей петербургской чертовщине
Начало: На улице Думская
Расписание: в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 500 за человека
Удивительные истории Старого Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
208 отзывов
Удивительные истории Старого Петербурга
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00
13 июня в 18:30
17 июня в 11:00
850 за человека
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
4 часа
1 отзыв
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности, узнать их тёмные секреты и прокатиться по Неве на теплоходе
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
12 июня в 22:00
2 048 за человека
Мистика неформального Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
185 отзывов
Популярное предложение
Мистика неформального Петербурга
Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве
Начало: Пионерская площадь. Если вам удобнее - можем начат...
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
4 420 за всё до 6 чел.
По местам силы Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Таинственный Петербург: путешествие по местам силы и зарядка амулета
Узнать больше о городе, посетить места с особой энергетикой и научиться с ними взаимодействовать
Начало: У СТ.М. «Пушкинская»
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
от 6 400 за всё до 6 чел.
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
6 отзывов
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Посетить фантастические локации под Петербургом на автобусной экскурсии
Начало: У станции метро Московская
29 июня в 10:00
13 июля в 10:00
2 650 за человека
Знаменитые дуэли Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Знаменитые дуэли Санкт-Петербурга
О самом романтическом и самом кровавом обычае аристократов - на авторской экскурсии
Начало: В районе метро Пионерская, Лесная или Чёрная речка...
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
от 5 340 за всё до 8 чел.
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Услышать таинственные истории Петербурга и заглянуть в лабораторию доктора Пеля (в мини-группе)
Начало: На 7-ой линии Васильевского острова
Завтра в 11:30
9 июня в 19:30
1 500 за человека
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
«Другой Петербург»: непарадная история города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
«Другой Петербург»: непарадная история города
Как творили, грустили и радовались жители Северной столицы
Начало: В районе метро «Сенная площадь»
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 6 чел.
Страшная прогулка по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Открыть тёмную сторону города и осознать, что Петербург - это не столько великое прошлое, сколько
Начало: На Менделеевской линии В. О
Завтра в 13:30
11 июня в 12:00
4 500 за всё до 4 чел.
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ужасы Петербурга (18+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
4 отзыва
Ужасы Петербурга (18+)
Окунуться в историю русской Бастилии и узнать, как сложились судьбы её узников (в группе)
Начало: На Иоанновском мосту
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
15001 350 за человека
Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки
Приоткрыть дверь в мир мистики и заглянуть в своё будущее
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 7 чел.
Любовные треугольники и мистические воззрения поэтов Серебряного века
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Любовные треугольники и мистические воззрения поэтов Серебряного века
Познакомиться по-новому с известными творцами, гуляя по Петербургу в уютной мини-группе
Начало: недалеко от станции метро Чернышевская
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
30002 400 за человека
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
5 окт в 18:00
12 окт в 18:00
950 за человека
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
    Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
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    истории про усыпальницы, про известных людей, обретших последний покой на Новодевичьем, про тяжелые для монастыря и кладбища времена во время революции… Да и само кладбище немного необычное и самобытное. Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
    Потрясающая по глубине информации экскурсия для тех, кто интересуется данной темой. Евгений - кладезь интересной и редкой информации
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
    Интересная экскурсия, индивидуальный подход, много любопытных деталей было рассказано во время экскурсии. Из нюансов не попали в Конюшенную церковь, так как начали экскурсию позднее.
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
    Все понравилось, захотелось прочитать много новой литературы:) не представляю сколько прочитал и запомнил Евгений:) Он молодец, держал интерес до конца экскурсии и не сбавлял накал интересных фактов:) Рекомендую.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Страшные истории Петербурга
    Дмитрий меня удивил и очаровал моих спутников - 14, 15, 21 летних детей. . хотя детям было нельзя) но они
    читать дальше

    (14 и 15) решили, что уже достаточно взрослые для таких историй. Отличный диалог, необычная подача исторических фактов. Глубокое погружение и собственное прочтение материала, а также некоторая причастность к освещаемым событиям, не только вызывает уважение, но и дает задуматься над многим, что происходило и происходит. Спасибо, Дмитрий! Уже порекомендовала близким!)

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
    Очень понравилась экскурсия! Евгений открыл нам Петербург с малоизвестной стороны. Очень атмосферно, много интересной информации, хорошая подача материала. Чувствуется, что за этим стоит серьезная подготовка, глубокий интерес к теме тайных обществ и, конечно же, любовь к Петербургу! Душевно рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
    Спасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возраст
    Спасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возрастСпасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возраст
  • М
    Михаил
    1 июня 2024
    Ужасы Петербурга (18+)
    Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии, и не прогадал с
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    выбором! Действительно, пугающие истории как крепости, так и города. Понравились подача гида и отобранный материал. А ещё очень понравилось гулять в вечернее время, мы с гидом были ВДВОЕМ во всей Петропавловке! Однозначно рекомендую экскурсию! 👍👍👍

    Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Удивительные истории Старого Петербурга
    Экскурсовод рассказывала очень интересно. Все круто. Очень понравилось.
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
    Экскурсия очень понравилась! Все было интересно, живо и познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мистические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
  2. Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
  3. Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
  4. Мистический Петербург
  5. Проклятие Пиковой дамы: журналистское расследование
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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