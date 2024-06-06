Е Евгения Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия читать дальше истории про усыпальницы, про известных людей, обретших последний покой на Новодевичьем, про тяжелые для монастыря и кладбища времена во время революции… Да и само кладбище немного необычное и самобытное. Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо! Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать

А Анастасия Тайные общества Петербурга до и после 1917 года Потрясающая по глубине информации экскурсия для тех, кто интересуется данной темой. Евгений - кладезь интересной и редкой информации

А Анастасия Экскурсия-детектив «Масонский Петербург» Интересная экскурсия, индивидуальный подход, много любопытных деталей было рассказано во время экскурсии. Из нюансов не попали в Конюшенную церковь, так как начали экскурсию позднее.

А Алексей Тайные общества Петербурга до и после 1917 года Все понравилось, захотелось прочитать много новой литературы:) не представляю сколько прочитал и запомнил Евгений:) Он молодец, держал интерес до конца экскурсии и не сбавлял накал интересных фактов:) Рекомендую.

Е Елена Страшные истории Петербурга читать дальше (14 и 15) решили, что уже достаточно взрослые для таких историй. Отличный диалог, необычная подача исторических фактов. Глубокое погружение и собственное прочтение материала, а также некоторая причастность к освещаемым событиям, не только вызывает уважение, но и дает задуматься над многим, что происходило и происходит. Спасибо, Дмитрий! Уже порекомендовала близким!) Дмитрий меня удивил и очаровал моих спутников - 14, 15, 21 летних детей. . хотя детям было нельзя) но они

Т Татьяна Тайные общества Петербурга до и после 1917 года Очень понравилась экскурсия! Евгений открыл нам Петербург с малоизвестной стороны. Очень атмосферно, много интересной информации, хорошая подача материала. Чувствуется, что за этим стоит серьезная подготовка, глубокий интерес к теме тайных обществ и, конечно же, любовь к Петербургу! Душевно рекомендую!

Е Елена Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия Спасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возраст

М Михаил Ужасы Петербурга (18+) читать дальше выбором! Действительно, пугающие истории как крепости, так и города. Понравились подача гида и отобранный материал. А ещё очень понравилось гулять в вечернее время, мы с гидом были ВДВОЕМ во всей Петропавловке! Однозначно рекомендую экскурсию! 👍👍👍 Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии, и не прогадал с

П Павел Удивительные истории Старого Петербурга Экскурсовод рассказывала очень интересно. Все круто. Очень понравилось.