На Волковском кладбище есть примечательное место — «Литераторские мостки». По сути, это музей под открытым небом: здесь захоронены выдающиеся писатели, учёные и другие деятели. Гуляя среди старинных надгробий со скульптурами, мы обсудим оппозиционные взгляды Радищева, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Блока и других «вольнодумцев» и их взаимоотношения с властью.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Некрополь «Литераторские мостки»

Здесь покоится добрая половина наших классиков. Мы будем говорить о всех несогласных с царским режимом: о писателях, публицистах, революционерах и народовольцах. Вы узнаете:

почему Тургенев и Салтыков-Щедрин завещали похоронить себя именно здесь — недалеко от Белинского,

почему цензура так боялась тех, кто властвовал над умами,

как кладбище для бедняков превратилось в некрополь для писателей, учёных, путешественников, архитекторов и актёров,

почему Екатерина II называла Радищева бунтовщиком хуже Пугачёва,

почему, чтобы произнести речь на могиле Тургенева, её нужно было заранее согласовать в цензурном комитете,

где могла бы быть нормальная могила Ленина,

почему на кладбище устраивали митинги и многое другое!

После шумного города вы сможете выдохнуть и вдохновиться на чтение литераторов несогласного периода.

Организационные детали

Если хотите, возьмите цветы, чтобы оставить их у места погребения любимого писателя или поэта. Полный список вы можете найти в интернете.