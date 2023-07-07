Узнать о судьбах писателей, несогласных с царским режимом, и побыть в атмосфере покоя и старины
На Волковском кладбище есть примечательное место — «Литераторские мостки».
По сути, это музей под открытым небом: здесь захоронены выдающиеся писатели, учёные и другие деятели.
Гуляя среди старинных надгробий со скульптурами, мы обсудим оппозиционные взгляды Радищева, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Блока и других «вольнодумцев» и их взаимоотношения с властью.
По сути, это музей под открытым небом: здесь захоронены выдающиеся писатели, учёные и другие деятели.
Гуляя среди старинных надгробий со скульптурами, мы обсудим оппозиционные взгляды Радищева, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Блока и других «вольнодумцев» и их взаимоотношения с властью.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Некрополь «Литераторские мостки»
Здесь покоится добрая половина наших классиков. Мы будем говорить о всех несогласных с царским режимом: о писателях, публицистах, революционерах и народовольцах. Вы узнаете:
- почему Тургенев и Салтыков-Щедрин завещали похоронить себя именно здесь — недалеко от Белинского,
- почему цензура так боялась тех, кто властвовал над умами,
- как кладбище для бедняков превратилось в некрополь для писателей, учёных, путешественников, архитекторов и актёров,
- почему Екатерина II называла Радищева бунтовщиком хуже Пугачёва,
- почему, чтобы произнести речь на могиле Тургенева, её нужно было заранее согласовать в цензурном комитете,
- где могла бы быть нормальная могила Ленина,
- почему на кладбище устраивали митинги и многое другое!
После шумного города вы сможете выдохнуть и вдохновиться на чтение литераторов несогласного периода.
Организационные детали
Если хотите, возьмите цветы, чтобы оставить их у места погребения любимого писателя или поэта. Полный список вы можете найти в интернете.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в некрополь «Литераторские мостки»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я переехал в Петербург в 2010 г. из Владимира. Около семи лет назад начал проводить авторские экскурсии. Обычно мои маршруты рождались в тех местах, где я жил сам. У меня историческое педагогическое образование, поэтому я нахожу, чем заинтересовать не только взрослых, но и детей. Помимо истории, хорошо разбираюсь в литературе от Гоголя до Куприна. Буду рад открыть для вас интересные и необычные места города!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
7 июля 2023
Замечательная нестандартная экскурсия для тех, кто хочет открыть для себя другой Санкт-Петербург.
Сергей рассказал про историю названия «Литераторские мостки», показал захоронения известных личностей нашей страны: Тургенев, Блок, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Куприн, Белинский и многих других. Прогулка по некрополю сопровождалась рассказами о жизни и деятельности писателей, интересными фактами из их биографий.
Время экскурсии пролетело незаметно. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию.
Сергей рассказал про историю названия «Литераторские мостки», показал захоронения известных личностей нашей страны: Тургенев, Блок, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Куприн, Белинский и многих других. Прогулка по некрополю сопровождалась рассказами о жизни и деятельности писателей, интересными фактами из их биографий.
Время экскурсии пролетело незаметно. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию.
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