Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»

Узнать о судьбах писателей, несогласных с царским режимом, и побыть в атмосфере покоя и старины

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
На Волковском кладбище есть примечательное место — «Литераторские мостки».

По сути, это музей под открытым небом: здесь захоронены выдающиеся писатели, учёные и другие деятели.

Гуляя среди старинных надгробий со скульптурами, мы обсудим оппозиционные взгляды Радищева, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Блока и других «вольнодумцев» и их взаимоотношения с властью.
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Ближайшие даты:
28
авг
29
авг
30
авг
1
сен
2
сен
3
сен
4
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Некрополь «Литераторские мостки»

Здесь покоится добрая половина наших классиков. Мы будем говорить о всех несогласных с царским режимом: о писателях, публицистах, революционерах и народовольцах. Вы узнаете:

  • почему Тургенев и Салтыков-Щедрин завещали похоронить себя именно здесь — недалеко от Белинского,
  • почему цензура так боялась тех, кто властвовал над умами,
  • как кладбище для бедняков превратилось в некрополь для писателей, учёных, путешественников, архитекторов и актёров,
  • почему Екатерина II называла Радищева бунтовщиком хуже Пугачёва,
  • почему, чтобы произнести речь на могиле Тургенева, её нужно было заранее согласовать в цензурном комитете,
  • где могла бы быть нормальная могила Ленина,
  • почему на кладбище устраивали митинги и многое другое!

После шумного города вы сможете выдохнуть и вдохновиться на чтение литераторов несогласного периода.

Организационные детали

Если хотите, возьмите цветы, чтобы оставить их у места погребения любимого писателя или поэта. Полный список вы можете найти в интернете.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в некрополь «Литераторские мостки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
7 июля 2023
Замечательная нестандартная экскурсия для тех, кто хочет открыть для себя другой Санкт-Петербург.
Сергей рассказал про историю названия «Литераторские мостки», показал захоронения известных личностей нашей страны: Тургенев, Блок, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Куприн, Белинский и многих других. Прогулка по некрополю сопровождалась рассказами о жизни и деятельности писателей, интересными фактами из их биографий.
Время экскурсии пролетело незаметно. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию.
Замечательная нестандартная экскурсия для тех, кто хочет открыть для себя другой Санкт-Петербург.Замечательная нестандартная экскурсия для тех, кто хочет открыть для себя другой Санкт-Петербург.Замечательная нестандартная экскурсия для тех, кто хочет открыть для себя другой Санкт-Петербург.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Литература и искусство
Кладбища

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5.5 часов
103 отзыва
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
на площади Искусств
30 авг
2 сен
3 сен
4 сен
3 790 за человека
Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
385 отзывов
Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
Рассмотреть красоту старинных построек с разных ракурсов
недалеко от м. Владимирская
Сегодня
Завтра
30 авг
31 авг
1190595 за человека
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
31 отзыв
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Посетить Екатерининский дворец с Янтарной комнатой и погулять по живописному старинному парку
на пл. Островского
1 сен
3 сен
8 сен
10 сен
3 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ