1 день

Понедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский остров

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

Самостоятельное размещение.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

13:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».

13:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

14:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»), отъезд на программу.

Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу» с дополненной реальностью.

Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями — именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр столицы.

Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров — место, где зародился наш город.

Посетим парадный центр современного Петербурга — Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей.

Побываем в Коломне — тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв.

Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города — Никольский — и, конечно, знаменитый Мариинский театр.

В этой экскурсии познакомимся также и с виртуальной реальностью: VR по Санкт-Петербургу —это возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда обывателя.

Вы увидите реальные достопримечательности и сможете их сравнить с обликом столетней давности или посмотреть на город с высоты птичьего полёта.

19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.