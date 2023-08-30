Невская коллекция с понедельника. Недельный тур

Невская коллекция с понедельника

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Классический тур в Санкт-Петербург на 7 дней идеально подойдет для знакомства с городом.

Вы посетите сказочный Павловск, Дворец великого князя Владимира Александровича, Нижний парк Петергофа с фонтанами, Исаакиевский собор, Кронштадт (Морской собор и парк «Остров фортов»), Летний сад и Эрмитаж.
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
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Что вас ожидает:

Экскурсия с дополненной реальностью
Экскурсия с дополненной реальностью
Сможем виртуально заглянуть во дворцы и музеи: высокоточная графика нового поколения обеспечивают эффект полного погружения
По следам русских писателей
По следам русских писателей
Побываем в Коломне, где гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, и ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв.
Волшебство Петергофа
Волшебство Петергофа
Увидим знаменитые каскады и фонтаны, полюбуемся панорамой Финского залива и прогуляемся по тенистым аллеям

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский остров

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

  • 10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
  • 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

Самостоятельное размещение.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».
  • 13:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

14:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»), отъезд на программу.

Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу» с дополненной реальностью.

Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями — именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр столицы.

Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров — место, где зародился наш город.

Посетим парадный центр современного Петербурга — Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей.

Побываем в Коломне — тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв.

Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города — Никольский — и, конечно, знаменитый Мариинский театр.

В этой экскурсии познакомимся также и с виртуальной реальностью: VR по Санкт-Петербургу —это возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда обывателя.

Вы увидите реальные достопримечательности и сможете их сравнить с обликом столетней давности или посмотреть на город с высоты птичьего полёта.

19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский островПонедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский островПонедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский островПонедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский остров
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

  • 10:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало». Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля — летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.

13:00 Экскурсия по дворцу и парку — одному из красивейших английских ландшафтных парков мира.

16:00-16:30 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва».

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями(за доп. плату).

Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»
3 день

Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».
  • 13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»), отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича.

18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Вало» и «Москва».

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.

  • Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (за доп. плату).

Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
4 день

Четверг. Петергоф: парк и фонтаны

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Вало». Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

16:30-17:00 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва».

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (за доп. плату).
  • Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей(за доп. плату).
Четверг. Петергоф: парк и фонтаныЧетверг. Петергоф: парк и фонтаныЧетверг. Петергоф: парк и фонтаныЧетверг. Петергоф: парк и фонтаны
5 день

Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

  • 12:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Атриум», «Ярд Резиденс».
  • 12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
  • 13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»), отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

Экскурсия в Исаакиевский собор —одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.

  • Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (за доп. плату).

18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы.

Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»
6 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Кронштадту

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Атриум», «Ярд Резиденс».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

11:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Автобусная экскурсия «Новый Петербург».

Мы проедем по Западному скоростному диаметру — самой современной городской магистрали, соединившей огромными вантовыми мостами северный и южный берега дельты Невы.

Увидим символы современного Петербурга: огромную башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (грузовой и пассажирский) и намывные территории Васильевского острова — Морской фасад Петербурга.

Рядом с ними — стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018.

Продолжим наше путешествие, проехав по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений.

Обзорная экскурсия по Кронштадту —городу-крепости, расположенному на небольшом острове, где вы хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов».

  • Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (за доп. плату).

Возвращение в центр города к 17:30-18:00.

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия по КронштадтуСуббота. Обзорная экскурсия по КронштадтуСуббота. Обзорная экскурсия по КронштадтуСуббота. Обзорная экскурсия по Кронштадту
7 день

Воскресенье. Летний сад - Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров и выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

  • 09:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Атриум», «Ярд Резиденс».
  • Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.
  • 09:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

10:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками.

Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником — мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.

Прогулка в Летний сад —любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

14:30 Эрмитаж —крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов.

  • Дополнительно:Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (за доп. плату).

Окончание программы не позднее 17:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект).

Самостоятельное возвращение на вокзал.

Воскресенье. Летний сад - ЭрмитажВоскресенье. Летний сад - ЭрмитажВоскресенье. Летний сад - ЭрмитажВоскресенье. Летний сад - Эрмитаж

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Экскурсионный пакет без проживания — 11 400 руб.

Вало 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Студия СтандартДжуниор Сюит
31.07.23-21.08.2327300378002730030900288004530030900

Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездовОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СмартКомфорт
03.07.23-21.08.23465003060031800282004860031800

Ибис 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
31.07.23-21.08.23264003840026400

Атриум 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
31.07.2326350251003885026350
07.08.23-21.08.2326100249003840026100

Москва 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместный с двуспальной и раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной и раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
31.07.23-21.08.23270002610039900309002880048300

Достоевский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйСупериор
31.07.23-21.08.2326400378002640028500261004140028500

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург). Завтрак “шведский стол”.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный Двухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартСтандартныйКомфорт
31.07.23-21.08.2327300414002910045300330002940052800

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Стандартный МТККомфорт МК
31.07.2330800453503080032650332502940049000
07.08.23-14.08.2330600450003060032400297002910048600
21.08.2327600396002760029100267002670042600

Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместный с двуспальной и раздельными кроватямиОдноместный Двухместный с двуспальной и раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ОдноместныйОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйПолулюксПремиум
26.06.23-07.08.2334800513004590040500738006240040500
14.08.23-21.08.2330900438003840035400588005280035400

Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург). Континентальный завтрак.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Комфорт
31.07.23-14.08.233180029400285004710031800
21.08.232850026400258004110028500

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
Полулюкс
31.07.233655036850317505660036550
07.08.23-14.08.233630032400315005610036300
21.08.233240028800285004890032400

Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Смарт плюс
31.07.23-21.08.2324600228003540024600
  • Скидка детям до 16 лет — 1 150 руб.;
  • Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) — 550 руб.;
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.

Варианты проживания

Достоевский 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Москва 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Ибис 3

6 ночей

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

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Октябрьская 4

6 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Best Western Plus Center Hotel 4

6 ночей

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

6 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Катарина Арт Отель 4

6 ночей

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Вало 4

6 ночей

Апарт-отель «ВАЛО» располагается в деловом районе Санкт-Петербурга, всего в 320 метрах от станции метро Бухарестская. Добраться до такой достопримечательности, как Дворцовая площадь, можно за 15 минут. В шаговой доступности работают разнообразные точки общественного питания, супермаркеты, аптеки и салоны красоты. Расстояние до аэропорта составляет 18 километров, до железнодорожного вокзала – 7 километров.

Номерной фонд разного уровня комфорта расположился в современном 18-этажном здании с лифтом. В комнатах установлены кровати с ортопедическими матрасами, есть место для хранения одежды, большой телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, сейф, чайный и кофейный наборы. Санузел оснащен душем или ванной. Гостям предоставляются тапочки, халаты, косметические принадлежности и мягкие полотенца. В некоторых номерах обустроена кухонная зона, оснащенная современной техникой.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием: завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.
  • Индивидуальный трансфер дневной тариф — 2 000 руб. — аэропорт – отель, 1 650 руб. — вокзал — отель за машину
  • Дополнительные экскурсии (оплачиваются на месте):теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., 600 руб. /пенс. посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 100 руб. /взр., 900 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., пенс. подъем на Колоннаду Исаакиевского собора — 300 руб. /чел. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. /взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1 400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2 200 руб. морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. /взр.,700 руб. /шк., пенс.
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., 600 руб. /пенс.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., пенс.
  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 100 руб. /взр., 900 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., пенс.
  • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., пенс.
  • Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора — 300 руб. /чел.
  • Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. /взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1 400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2 200 руб.
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. /взр.,700 руб. /шк., пенс
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.

Группы меньше 14 чел. — на Мерседес Спринтер.

Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
30 авг 2023
Организация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выбор туристических продуктов… на любой вкус и кошелек. Рекомендую!!!
Организация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выбор
К
30 авг 2023
Доброе утро! Поездка в Санкт- Петербург прошла очень здорово. Благодаря менеджеру план мероприятий составлен грамотно.
Е
29 авг 2023
Всё прошло хорошо.
Всё прошло хорошо.

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Можно с детьми
Многодневные туры
7-дневные туры

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