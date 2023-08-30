Невская коллекция с понедельника
Вы посетите сказочный Павловск, Дворец великого князя Владимира Александровича, Нижний парк Петергофа с фонтанами, Исаакиевский собор, Кронштадт (Морской собор и парк «Остров фортов»), Летний сад и Эрмитаж.
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Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский остров
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
- 10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
- 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
Самостоятельное размещение.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 13:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
14:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»), отъезд на программу.
Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу» с дополненной реальностью.
Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями — именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр столицы.
Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров — место, где зародился наш город.
Посетим парадный центр современного Петербурга — Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей.
Побываем в Коломне — тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв.
Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города — Никольский — и, конечно, знаменитый Мариинский театр.
В этой экскурсии познакомимся также и с виртуальной реальностью: VR по Санкт-Петербургу —это возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда обывателя.
Вы увидите реальные достопримечательности и сможете их сравнить с обликом столетней давности или посмотреть на город с высоты птичьего полёта.
19:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
- 10:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало». Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля — летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.
13:00 Экскурсия по дворцу и парку — одному из красивейших английских ландшафтных парков мира.
16:00-16:30 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва».
Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями(за доп. плату).
Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»), отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича.
18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Вало» и «Москва».
Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.
- Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (за доп. плату).
Четверг. Петергоф: парк и фонтаны
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Вало». Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.
16:30-17:00 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва».
Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (за доп. плату).
- Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей(за доп. плату).
Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 12:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»), отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
Экскурсия в Исаакиевский собор —одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.
- Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (за доп. плату).
18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы.
Суббота. Обзорная экскурсия по Кронштадту
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
11:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
Автобусная экскурсия «Новый Петербург».
Мы проедем по Западному скоростному диаметру — самой современной городской магистрали, соединившей огромными вантовыми мостами северный и южный берега дельты Невы.
Увидим символы современного Петербурга: огромную башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (грузовой и пассажирский) и намывные территории Васильевского острова — Морской фасад Петербурга.
Рядом с ними — стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018.
Продолжим наше путешествие, проехав по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений.
Обзорная экскурсия по Кронштадту —городу-крепости, расположенному на небольшом острове, где вы хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов».
- Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (за доп. плату).
Возвращение в центр города к 17:30-18:00.
Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье. Летний сад - Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров и выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 09:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Атриум», «Ярд Резиденс».
- Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.
- 09:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
10:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками.
Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником — мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.
Прогулка в Летний сад —любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
14:30 Эрмитаж —крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов.
- Дополнительно:Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (за доп. плату).
Окончание программы не позднее 17:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект).
Самостоятельное возвращение на вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Экскурсионный пакет без проживания — 11 400 руб.
Вало 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Студия Стандарт
|Джуниор Сюит
|31.07.23-21.08.23
|27300
|37800
|27300
|30900
|28800
|45300
|30900
Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Смарт
|Комфорт
|03.07.23-21.08.23
|46500
|30600
|31800
|28200
|48600
|31800
Ибис 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|31.07.23-21.08.23
|26400
|38400
|26400
Атриум 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|31.07.23
|26350
|25100
|38850
|26350
|07.08.23-21.08.23
|26100
|24900
|38400
|26100
Москва 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|31.07.23-21.08.23
|27000
|26100
|39900
|30900
|28800
|48300
Достоевский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Супериор
|31.07.23-21.08.23
|26400
|37800
|26400
|28500
|26100
|41400
|28500
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург). Завтрак “шведский стол”.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|31.07.23-21.08.23
|27300
|41400
|29100
|45300
|33000
|29400
|52800
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандартный МТК
|Комфорт МК
|31.07.23
|30800
|45350
|30800
|32650
|33250
|29400
|49000
|07.08.23-14.08.23
|30600
|45000
|30600
|32400
|29700
|29100
|48600
|21.08.23
|27600
|39600
|27600
|29100
|26700
|26700
|42600
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Полулюкс
|Премиум
|26.06.23-07.08.23
|34800
|51300
|45900
|40500
|73800
|62400
|40500
|14.08.23-21.08.23
|30900
|43800
|38400
|35400
|58800
|52800
|35400
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург). Континентальный завтрак.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Комфорт
|31.07.23-14.08.23
|31800
|29400
|28500
|47100
|31800
|21.08.23
|28500
|26400
|25800
|41100
|28500
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Полулюкс
|31.07.23
|36550
|36850
|31750
|56600
|36550
|07.08.23-14.08.23
|36300
|32400
|31500
|56100
|36300
|21.08.23
|32400
|28800
|28500
|48900
|32400
Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Смарт плюс
|31.07.23-21.08.23
|24600
|22800
|35400
|24600
- Скидка детям до 16 лет — 1 150 руб.;
- Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) — 550 руб.;
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Center Hotel 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
- Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
- Возможность дополнительного спального места.
- ЖК телевизор 32 дюйма.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
- Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Novotel St. Petersburg Centre 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.
Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.
Вало 4
Апарт-отель «ВАЛО» располагается в деловом районе Санкт-Петербурга, всего в 320 метрах от станции метро Бухарестская. Добраться до такой достопримечательности, как Дворцовая площадь, можно за 15 минут. В шаговой доступности работают разнообразные точки общественного питания, супермаркеты, аптеки и салоны красоты. Расстояние до аэропорта составляет 18 километров, до железнодорожного вокзала – 7 километров.
Номерной фонд разного уровня комфорта расположился в современном 18-этажном здании с лифтом. В комнатах установлены кровати с ортопедическими матрасами, есть место для хранения одежды, большой телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, сейф, чайный и кофейный наборы. Санузел оснащен душем или ванной. Гостям предоставляются тапочки, халаты, косметические принадлежности и мягкие полотенца. В некоторых номерах обустроена кухонная зона, оснащенная современной техникой.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием: завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.
- Индивидуальный трансфер дневной тариф — 2 000 руб. — аэропорт – отель, 1 650 руб. — вокзал — отель за машину
- Дополнительные экскурсии (оплачиваются на месте):теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., 600 руб. /пенс. посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 100 руб. /взр., 900 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., пенс. подъем на Колоннаду Исаакиевского собора — 300 руб. /чел. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. /взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1 400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2 200 руб. морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. /взр.,700 руб. /шк., пенс.
- Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., 600 руб. /пенс.
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., пенс.
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 100 руб. /взр., 900 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., пенс.
- Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., пенс.
- Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора — 300 руб. /чел.
- Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. /взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1 400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2 200 руб.
- Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. /взр.,700 руб. /шк., пенс
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.
Группы меньше 14 чел. — на Мерседес Спринтер.
Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.