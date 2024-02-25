Петербургская коллекция
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое.
Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня в период с 16.10 по 29.12.23 и с 12.01 по 21.04.24. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.
В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.
Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.
Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре — Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.
Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской — самой почитаемой святыни Северной столицы.
14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.
Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.
Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория» за доп. плату,где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу — величественному и изысканному.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
17:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: посещение Океанариума за доп. плату, где в 19:00 проходит шоу с акулами.
Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.
Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», (исключение — суббота, поездка в Царское Село).
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
- Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца за доп. плату (при группе от 15 чел.).
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» за доп. плату (при группе от 15 чел).
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
- Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга (за доп. плату). Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва») — 10 250руб.;
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|3н
|3н
|3н
|12.01.24-17.03.24
|14600
|14600
|17000
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|12.01.24-29.03.24
|15050
|18950
|15350
|19700
|15950
|16400
|20750
|30.03.24
|15350
|19550
|15650
|20300
|16400
|16600
|21650
|31.03.24
|15650
|20150
|15950
|20900
|16850
|16800
|22550
|01.04.24 – 18.04.24
|15950
|20750
|16250
|21500
|17300
|17000
|23450
Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|12.01.24-19.03.24
|15500
|15650
|19550
|16550
|-
|21800
|20.03.24
|15850
|16000
|20200
|17050
|-
|22700
|21.03.24
|16200
|16350
|20850
|17550
|-
|23600
|22.03.24-29.03.24
|16550
|16700
|21500
|18050
|17750
|24500
|30.03.24
|16350
|16500
|21150
|17800
|17500
|24000
|31.03.24
|16150
|16300
|20800
|17550
|17250
|23500
|01.04.24 – 18.04.24
|15950
|16100
|20450
|17300
|17000
|23000
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|12.02.24-12.03.24
|15800
|19700
|16250
|15650
|15350
|20600
|13.03.24
|15900
|19900
|16350
|15750
|15450
|20750
|14.03.24
|16000
|20100
|16450
|15850
|15550
|20900
|15.03.24 – 07.04.24
|16100
|20300
|16550
|15950
|15650
|21050
|08.04.24
|16400
|20800
|16850
|16200
|15900
|21600
|09.04.24
|16700
|21300
|17150
|16450
|16150
|22150
|10.04.24 – 18.04.24
|17000
|21800
|17450
|16700
|16400
|22700
Азимут 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт стандарт
|3н
|3н
|17.01.24 – 18.03.24
|15800
|18950
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Бизнес
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|25.02.24-04.03.24
|14000
|16100
|14750
|14450
|18200
|05.03.24
|14200
|17050
|14950
|14550
|18400
|06.03.24
|14400
|18000
|15150
|14650
|18600
|07.03.24
|14600
|18950
|15350
|14750
|18800
|08.03.24
|14400
|18000
|15150
|14650
|18600
|09.03.24
|14200
|17050
|14950
|14550
|18400
|10.03.24-20.03.24
|14000
|16100
|14750
|14450
|18200
|21.03.24
|14500
|17650
|15100
|14700
|18450
|22.03.24
|15000
|19200
|15450
|14950
|18700
|23.03.24-28.03.24
|15500
|20750
|15800
|15200
|18950
|29.03.24
|15200
|20150
|15650
|15050
|18900
|30.03.24
|14900
|19550
|15500
|14900
|18850
|31.03.24-18.04.24
|14600
|18950
|15350
|14750
|18800
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт Плюс
|3н
|3н
|3н
|16.10.23-26.12.23
|15050
|14600
|18500
|17.01.24 – 15.03.24
|15800
|15200
|19250
|16.03.24
|16150
|15800
|20250
|17.03.24
|16500
|16400
|21250
|18.03.24 – 18.04.24
|16850
|17000
|22250
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств :
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Супериор
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|07.11.23-22.03.24
|15350
|19850
|16100
|17600
|21050
|23.03.24
|15400
|19800
|16400
|17150
|21200
|24.03.24
|15450
|19750
|16700
|16700
|21350
|25.03.24-29.03.24
|15500
|19700
|17000
|16250
|21500
|30.03.24
|15650
|20050
|17000
|16350
|21500
|31.03.24
|15800
|20400
|17000
|16450
|21500
|01.04.24 – 18.04.24
|15950
|20750
|17000
|16550
|21500
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|3н
|3н
|25.02.24 – 04.03.24
|15200
|18350
|05.03.24
|16150
|20250
|06.03.24
|17100
|22150
|07.03.24
|18050
|24050
|08.03.24
|17100
|22150
|09.03.24
|16150
|20250
|10.03.24 – 19.03.24
|15200
|18350
|20.03.24
|15550
|19050
|21.03.24
|15900
|19750
|22.03.24 – 13.04.24
|16250
|20450
|14.04.24
|17200
|22250
|15.04.24
|18150
|24050
|16.04.24 – 18.04.24
|19100
|25850
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|17.01.24 – 18.04.24
|16850
|18950
|18050
|17300
|23000
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Комфорт
|3н
|3н
|3н
|3н
|12.02.24-13.03.24
|16250
|15800
|15500
|20300
|14.03.24
|16450
|15900
|15600
|20500
|15.03.24 – 07.04.24
|16550
|15950
|15650
|20600
|08.04.24
|16850
|16250
|15950
|21350
|09.04.24
|17150
|16550
|15250
|22100
|10.04.24 – 18.04.24
|17450
|16850
|16550
|22850
Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|04.03.24-29.03.24
|23450
|16850
|17450
|24500
|18050
|17450
|25700
|30.03.24
|23950
|17100
|17700
|25000
|18300
|17600
|26100
|31.03.24
|24450
|17350
|17950
|25500
|18550
|177550
|26700
|01.04.24-18.04.24
|24950
|17600
|18200
|26000
|18800
|17900
|27200
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Комфорт
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|26.02.24-04.03.24
|15200
|18350
|15950
|15650
|20300
|05.03.24
|15900
|19800
|16800
|16250
|21950
|06.03.24
|16600
|21250
|17650
|16850
|23600
|07.03.24-08.03.24
|17300
|22700
|18500
|17450
|25250
|09.03.24
|16600
|21250
|17650
|16850
|23600
|10.03.24
|15900
|19800
|16800
|16250
|21950
|11.03.24-15.03.24
|15200
|18350
|15950
|15650
|20300
|16.03.24
|15900
|19800
|16800
|16250
|21950
|17.03.24
|16600
|21250
|17650
|16850
|23600
|18.03.24-30.03.24
|17300
|22700
|18500
|17450
|25250
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|17.01.24 – 18.04.24
|17600
|24950
|18350
|18200
|26450
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Полулюкс
|3н
|3н
|3н
|3н
|3н
|07.11.23-29.03.24
|19100
|24500
|22850
|21650
|32000
|01.04.24 – 18.04.24
|21050
|27950
|-
|-
|-
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|3н
|3н
|3н
|07.11.23-28.03.24
|22250
|22400
|29300
Скидка детям до 14 лет (0-13): 4 дня 1100 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 4 дня 550 руб.
Варианты проживания
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Отель «Арт Нуво Палас» 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Азимут» 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель «Ривер Палас» 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице, если выбран тариф с проживанием
- Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):посещение театра-макета "Петровская Акватория" - 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., 400 руб. /пенс. посещение Океанариума - 800 руб. /взр., 600 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс. экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца - 900 руб. /взр., 700 руб. /шк. автобусная экскурсия "Мистический Петербург" - 850 руб. /взр., 750 руб. /шк. экскурсия на крышу Петербурга - 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 900 руб. /пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) - 1 600 руб
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» - 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., 400 руб. /пенс
- Посещение Океанариума - 800 руб. /взр., 600 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс
- Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца - 900 руб. /взр., 700 руб. /шк
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - 850 руб. /взр., 750 руб. /шк
- Экскурсия на крышу Петербурга - 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 900 руб. /пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) - 1 600 руб
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 1100 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 550 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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