Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Петербургская коллекция

5
3 отзыва
Классический тур в Санкт-Петербург на 4 дня. Гибкая экскурсионная программа тура позволит выбрать только самые интересные для вас экскурсии.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое.

Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня в период с 16.10 по 29.12.23 и с 12.01 по 21.04.24. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
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Что вас ожидает:

Восхитительные интерьеры
Восхитительные интерьеры
Увидим украшенные интерьеры, наполненные многочисленными произведениями искусства
Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, что вы хотите посетить в этом туре по Санкт-Петербургу
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.

Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.

В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.

Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.

Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.

Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре — Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.

Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской — самой почитаемой святыни Северной столицы.

14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.

Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
3 день

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория» за доп. плату,где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
4 день

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу — величественному и изысканному.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

17:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: посещение Океанариума за доп. плату, где в 19:00 проходит шоу с акулами.

Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
5 день

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
6 день

Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», (исключение — суббота, поездка в Царское Село).

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

  • Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца за доп. плату (при группе от 15 чел.).

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» за доп. плату (при группе от 15 чел).
Суббота. Загородная экскурсия в Царское СелоСуббота. Загородная экскурсия в Царское СелоСуббота. Загородная экскурсия в Царское СелоСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

  • Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга (за доп. плату). Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва») — 10 250руб.;

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный
12.01.24-17.03.24146001460017000

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СмартСтандартныйКомфорт
12.01.24-29.03.2415050189501535019700159501640020750
30.03.2415350195501565020300164001660021650
31.03.2415650201501595020900168501680022550
01.04.24 – 18.04.2415950207501625021500173001700023450

Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
12.01.24-19.03.2415500156501955016550-21800
20.03.2415850160002020017050-22700
21.03.2416200163502085017550-23600
22.03.24-29.03.24165501670021500180501775024500
30.03.24163501650021150178001750024000
31.03.24161501630020800175501725023500
01.04.24 – 18.04.24159501610020450173001700023000

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
12.02.24-12.03.24158001970016250156501535020600
13.03.24159001990016350157501545020750
14.03.24160002010016450158501555020900
15.03.24 – 07.04.24161002030016550159501565021050
08.04.24164002080016850162001590021600
09.04.24167002130017150164501615022150
10.04.24 – 18.04.24170002180017450167001640022700

Азимут 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Смарт стандарт
17.01.24 – 18.03.241580018950

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйБизнес
25.02.24-04.03.241400016100147501445018200
05.03.241420017050149501455018400
06.03.241440018000151501465018600
07.03.241460018950153501475018800
08.03.241440018000151501465018600
09.03.241420017050149501455018400
10.03.24-20.03.241400016100147501445018200
21.03.241450017650151001470018450
22.03.241500019200154501495018700
23.03.24-28.03.241550020750158001520018950
29.03.241520020150156501505018900
30.03.241490019550155001490018850
31.03.24-18.04.241460018950153501475018800

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт Плюс
16.10.23-26.12.23150501460018500
17.01.24 – 15.03.24158001520019250
16.03.24161501580020250
17.03.24165001640021250
18.03.24 – 18.04.24168501700022250

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств :

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйСупериор
07.11.23-22.03.241535019850161001760021050
23.03.241540019800164001715021200
24.03.241545019750167001670021350
25.03.24-29.03.241550019700170001625021500
30.03.241565020050170001635021500
31.03.241580020400170001645021500
01.04.24 – 18.04.241595020750170001655021500

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Стандартный
25.02.24 – 04.03.241520018350
05.03.241615020250
06.03.241710022150
07.03.241805024050
08.03.241710022150
09.03.241615020250
10.03.24 – 19.03.241520018350
20.03.241555019050
21.03.241590019750
22.03.24 – 13.04.241625020450
14.04.241720022250
15.04.241815024050
16.04.24 – 18.04.241910025850

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
17.01.24 – 18.04.241685018950180501730023000

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Комфорт
12.02.24-13.03.2416250158001550020300
14.03.2416450159001560020500
15.03.24 – 07.04.2416550159501565020600
08.04.2416850162501595021350
09.04.2417150165501525022100
10.04.24 – 18.04.2417450168501655022850

Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт без кухниСмартСтудия (быв. Стандарт)
04.03.24-29.03.2423450168501745024500180501745025700
30.03.2423950171001770025000183001760026100
31.03.24244501735017950255001855017755026700
01.04.24-18.04.2424950176001820026000188001790027200

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СмартКомфорт
26.02.24-04.03.241520018350159501565020300
05.03.241590019800168001625021950
06.03.241660021250176501685023600
07.03.24-08.03.241730022700185001745025250
09.03.241660021250176501685023600
10.03.241590019800168001625021950
11.03.24-15.03.241520018350159501565020300
16.03.241590019800168001625021950
17.03.241660021250176501685023600
18.03.24-30.03.241730022700185001745025250

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
17.01.24 – 18.04.241760024950183501820026450

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйПолулюкс
07.11.23-29.03.241910024500228502165032000
01.04.24 – 18.04.242105027950---

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный
07.11.23-28.03.24222502240029300

Скидка детям до 14 лет (0-13): 4 дня 1100 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 4 дня 550 руб.

Варианты проживания

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

3 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

Отель «Арт Нуво Палас» 4

3 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

3 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

Апарт-отель Yard Residence 4

3 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4

Отель «Азимут» 4

3 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4

Отель «Москва» 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Ривер Палас» 4

3 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице, если выбран тариф с проживанием
  • Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):посещение театра-макета "Петровская Акватория" - 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., 400 руб. /пенс. посещение Океанариума - 800 руб. /взр., 600 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс. экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца - 900 руб. /взр., 700 руб. /шк. автобусная экскурсия "Мистический Петербург" - 850 руб. /взр., 750 руб. /шк. экскурсия на крышу Петербурга - 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 900 руб. /пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) - 1 600 руб
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» - 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., 400 руб. /пенс
  • Посещение Океанариума - 800 руб. /взр., 600 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс
  • Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца - 900 руб. /взр., 700 руб. /шк
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - 850 руб. /взр., 750 руб. /шк
  • Экскурсия на крышу Петербурга - 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 900 руб. /пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) - 1 600 руб
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1100 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 550 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 фев 2024
Добрый день, замечательная поездка получилась!
Благодарю!
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
З
27 мар 2024
По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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