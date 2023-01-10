Невская коллекция с Великим Новгородом

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Экскурсионный тур в Санкт-Петербург и Великий Новгород дает уникальную возможность увидеть сразу два популярных у туристов города.

Вас ждут экскурсии к главным историческим и культурным памятникам Новгорода и Петербург, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
Невская коллекция с Великим Новгородом
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Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Помимо основной программы, вы можете выбрать увлекательную экскурсию на вечер
Императорские резиденции и дворцы
Императорские резиденции и дворцы
Восхититесь красотой Петергофа и уникальных дворцов, которые воплощают изысканность императорского двора и богатство государства
Сочетание исторических мест
Сочетание исторических мест
В рамках одного тура посетим две области и увидим главные жемчужины городов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

  • 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
  • 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
  • 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Вещи сдаются в камеру хранения на вокзале (за свой счет).

Самостоятельное размещение.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Порт Комфорт», «Ибис».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича.

Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков.

18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Вало» и «Москва».

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.

  • Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.

Стоимость 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ. и пенс.

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсияПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсияПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсияПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
2 день

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Порт Комфорт», «Ибис».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители — белки.

16:30-17:00 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва».

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

Места по тарифу стандарт: 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. / студ., пенс.

  • Дополнительно: автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей.

Стоимость 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., студ., пенс.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка ПетергофаАвтобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка ПетергофаАвтобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка ПетергофаАвтобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа
3 день

«Парадный Петербург» и Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Порт Комфорт», «Ибис».

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

Экскурсия в Исаакиевский собор — одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.

  • Дополнительно: подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (300 руб. /чел.).

18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы.

«Парадный Петербург» и Исаакиевский собор«Парадный Петербург» и Исаакиевский собор«Парадный Петербург» и Исаакиевский собор«Парадный Петербург» и Исаакиевский собор
4 день

Прибытие в Великий Новгород. Экскурсионная пешеходная программа

Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс.

Освобождение номеров.

Выезд с вещами.

Самостоятельный проезд до Московского вокзала (ст. м. Площадь Восстания).

Пешком от гостиницы Порт Комфорт — 7 минут (530 м), от гостиницы Ибис — 10 минут (760 м).

07:26 Отправление с Московского вокзала поездом Ласточка №7001A Санкт-Петербург – Великий Новгород.

10:17 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом с табличкой «Волхва» у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Завтрак в ресторане гостиницы (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).

11:00 Экскурсионная пешеходная программа: Детинец — «каменная летопись Новгорода».

Кремль — стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор — самый древний храм России.

«Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.

Грановитая (Владычная) палата.

Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля», «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.

14:00 Перерыв на обед (организация обеда в кафе за доп. плату — 700 р. Бронирование заранее).

Свободное время в центре города.

Прибытие в Великий Новгород. Экскурсионная пешеходная программаПрибытие в Великий Новгород. Экскурсионная пешеходная программаПрибытие в Великий Новгород. Экскурсионная пешеходная программаПрибытие в Великий Новгород. Экскурсионная пешеходная программа
5 день

Авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям. Отъезд домой

Завтрак в отеле.

Внимание! В 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии, вещи можно сдать в камеру хранения отеля.

11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан.

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей — Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня —"Витославлицы"— архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

14:00 Перерыв на обед (организация обеда в кафе за доп. плату — 700 руб. ).

15:00 Свободное время в центре города

17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

  • 18:06 Отравление с вокзала поездом №7004М Великий Новгород — Санкт-Петербург-Главный.
  • 20:55 Прибытие в Санкт-Петербург на Московский вокзал (ст. м. Площадь Восстания).

20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

  • 21:35 Отравление с вокзала поездом №024ч Великий Новгород — Москва Октябрьская.
  • 05:15 Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал (ст. м. Комсомольская).
Авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям. Отъезд домойАвто-экскурсионная программа по городу и окрестностям. Отъезд домойАвто-экскурсионная программа по городу и окрестностям. Отъезд домойАвто-экскурсионная программа по городу и окрестностям. Отъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Интурист 3* (Великий Новгород), Завтрак “шведский стол”

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями. СтандартныйОдноместный. Стандартный
31.05.232385030900
07.06.232425030900
14.06.23-21.06.232405031300
28.06.232385030900
05.07.23-19.07.232190027300
26.07.232210027600
02.08.23-16.08.232190027300

Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Волхов 4* (Великий Новгород), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями. СтандартныйОдноместный. Стандартный
31.05.232525033400
07.06.232585033750
14.06.23-21.06.232545033800
28.06.232525033400
05.07.23-19.07.232330029800
26.07.232350030100
02.08.23-16.08.232330029800

Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Интурист 3* (Великий Новгород), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт Плюс + Стандартный

31.05.23

22500

20650

28800

07.06.23

22900

20950

28800

14.06.23

22500

20650

28800

21.06.23

22700

20800

29150

28.06.23

22500

20650

28800

05.07.23-19.07.23

21000

19750

25800

26.07.23

21150

19850

26100

02.08.23-16.08.23

21000

19750

25800

Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Волхов 4* (Великий Новгород), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт Плюс + Стандартный

31.05.23

23900

21800

31300

07.06.23

24500

22450

31650

14.06.23

23900

21800

31300

21.06.23

24100

21950

31650

28.06.23

23900

21800

31300

05.07.23-19.07.23

22400

20900

28300

26.07.23

22550

21000

28600

02.08.23-16.08.23

22400

20900

28300

Скидка детям до 16 лет: 800 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.

Варианты проживания

Ибис 3

3 ночи

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3

Порт Комфорт Лиговский 29 4

3 ночи

Апарт-отель «Порт Комфорт у Гостиного Двора» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Государственного Русского музея, музея Фаберже и Дворцовой площади.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и феном, а также мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и плитой. В апартаменты установлен телевизор с плоским экраном.

Поблизости находятся такие достопримечательности, как Эрмитаж, храм Спаса-на-Крови и Летний сад. Расстояние от апарт-отеля «Порт Комфорт у Гостиного двора» до международного аэропорта Пулково составляет 22 км.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Интурист 3

1 ночь

Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.

В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.

Новгородский историко-художественный музей находится в 5 минутах езды от отеля.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Волхов 4

1 ночь

Гостиница «Волхов»****– это сочетание архитектурной элегантности, домашнего уюта и современного комфорта. Гостиница располагается в самом центре Великого Новгорода, в двух минутах ходьбы от Новгородского Кремля и основных достопримечательностей.

Любителей спокойного отдыха заинтересует сауна с мини-бассейном и библиотека.

Ресторан «Волхов» - это образец классического ресторана и одно из лучших заведений города. Для Вас представлено европейское меню, а также традиционные блюда, такие, как судак «Великий Новгород».

Для деловых людей у нас всегда готовы два оснащенных современным оборудованием конференц-зала вместимостью до 65 человек, переговорная комната. Для мероприятий мы предлагаем организацию кофе-брейков, фуршетов, комплексных обедов/ужинов.

Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • 2 билета в обе стороны на поезд «Ласточка»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии:подъем на Колоннаду Исаакиевского собора — 300 руб. /чел. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. (0-11 лет), 950 руб. /студ., пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., студент, пенсионерпосещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., пенс.
  • Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора — 300 руб. /чел.
  • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. (0-11 лет), 950 руб. /студ., пенс.
  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., студент, пенсионер
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., пенс.
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее): дневной тариф – 1 900 руб. аэропорт — отель, 1 500 руб. вокзал — отель за машину
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В какое время меня заселят в гостиницу?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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