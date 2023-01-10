Вас ждут экскурсии к главным историческим и культурным памятникам Новгорода и Петербург, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
мая
июн
июн
июн
июн
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
- 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
- 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
- 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Вещи сдаются в камеру хранения на вокзале (за свой счет).
Самостоятельное размещение.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Порт Комфорт», «Ибис».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича.
Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков.
18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Вало» и «Москва».
Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.
- Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
Стоимость 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ. и пенс.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Порт Комфорт», «Ибис».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.
Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители — белки.
16:30-17:00 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва».
Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
Места по тарифу стандарт: 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. / студ., пенс.
- Дополнительно: автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей.
Стоимость 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., студ., пенс.
«Парадный Петербург» и Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Порт Комфорт», «Ибис».
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
Экскурсия в Исаакиевский собор — одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.
- Дополнительно: подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (300 руб. /чел.).
18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы.
Прибытие в Великий Новгород. Экскурсионная пешеходная программа
Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс.
Освобождение номеров.
Выезд с вещами.
Самостоятельный проезд до Московского вокзала (ст. м. Площадь Восстания).
Пешком от гостиницы Порт Комфорт — 7 минут (530 м), от гостиницы Ибис — 10 минут (760 м).
07:26 Отправление с Московского вокзала поездом Ласточка №7001A Санкт-Петербург – Великий Новгород.
10:17 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом с табличкой «Волхва» у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
Данные по встрече уточнять накануне.
Завтрак в ресторане гостиницы (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).
11:00 Экскурсионная пешеходная программа: Детинец — «каменная летопись Новгорода».
Кремль — стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор — самый древний храм России.
«Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.
Грановитая (Владычная) палата.
Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля», «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.
14:00 Перерыв на обед (организация обеда в кафе за доп. плату — 700 р. Бронирование заранее).
Свободное время в центре города.
Авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям. Отъезд домой
Завтрак в отеле.
Внимание! В 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии, вещи можно сдать в камеру хранения отеля.
11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан.
Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей — Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня —"Витославлицы"— архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
14:00 Перерыв на обед (организация обеда в кафе за доп. плату — 700 руб. ).
15:00 Свободное время в центре города
17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
- 18:06 Отравление с вокзала поездом №7004М Великий Новгород — Санкт-Петербург-Главный.
- 20:55 Прибытие в Санкт-Петербург на Московский вокзал (ст. м. Площадь Восстания).
20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
- 21:35 Отравление с вокзала поездом №024ч Великий Новгород — Москва Октябрьская.
- 05:15 Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал (ст. м. Комсомольская).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Интурист 3* (Великий Новгород), Завтрак “шведский стол”
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями. Стандартный
|Одноместный. Стандартный
|31.05.23
|23850
|30900
|07.06.23
|24250
|30900
|14.06.23-21.06.23
|24050
|31300
|28.06.23
|23850
|30900
|05.07.23-19.07.23
|21900
|27300
|26.07.23
|22100
|27600
|02.08.23-16.08.23
|21900
|27300
Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Волхов 4* (Великий Новгород), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями. Стандартный
|Одноместный. Стандартный
|31.05.23
|25250
|33400
|07.06.23
|25850
|33750
|14.06.23-21.06.23
|25450
|33800
|28.06.23
|25250
|33400
|05.07.23-19.07.23
|23300
|29800
|26.07.23
|23500
|30100
|02.08.23-16.08.23
|23300
|29800
Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Интурист 3* (Великий Новгород), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт Плюс + Стандартный
31.05.23
22500
20650
28800
07.06.23
22900
20950
28800
14.06.23
22500
20650
28800
21.06.23
22700
20800
29150
28.06.23
22500
20650
28800
05.07.23-19.07.23
21000
19750
25800
26.07.23
21150
19850
26100
02.08.23-16.08.23
21000
19750
25800
Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Волхов 4* (Великий Новгород), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт Плюс + Стандартный
31.05.23
23900
21800
31300
07.06.23
24500
22450
31650
14.06.23
23900
21800
31300
21.06.23
24100
21950
31650
28.06.23
23900
21800
31300
05.07.23-19.07.23
22400
20900
28300
26.07.23
22550
21000
28600
02.08.23-16.08.23
22400
20900
28300
Скидка детям до 16 лет: 800 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.
Варианты проживания
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Порт Комфорт у Гостиного Двора» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Государственного Русского музея, музея Фаберже и Дворцовой площади.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и феном, а также мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и плитой. В апартаменты установлен телевизор с плоским экраном.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как Эрмитаж, храм Спаса-на-Крови и Летний сад. Расстояние от апарт-отеля «Порт Комфорт у Гостиного двора» до международного аэропорта Пулково составляет 22 км.
Интурист 3
Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.
В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.
Новгородский историко-художественный музей находится в 5 минутах езды от отеля.
Волхов 4
Гостиница «Волхов»****– это сочетание архитектурной элегантности, домашнего уюта и современного комфорта. Гостиница располагается в самом центре Великого Новгорода, в двух минутах ходьбы от Новгородского Кремля и основных достопримечательностей.
Любителей спокойного отдыха заинтересует сауна с мини-бассейном и библиотека.
Ресторан «Волхов» - это образец классического ресторана и одно из лучших заведений города. Для Вас представлено европейское меню, а также традиционные блюда, такие, как судак «Великий Новгород».
Для деловых людей у нас всегда готовы два оснащенных современным оборудованием конференц-зала вместимостью до 65 человек, переговорная комната. Для мероприятий мы предлагаем организацию кофе-брейков, фуршетов, комплексных обедов/ужинов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- 2 билета в обе стороны на поезд «Ласточка»
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии:подъем на Колоннаду Исаакиевского собора — 300 руб. /чел. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. (0-11 лет), 950 руб. /студ., пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., студент, пенсионерпосещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., пенс.
- Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора — 300 руб. /чел.
- Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. (0-11 лет), 950 руб. /студ., пенс.
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., студент, пенсионер
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., пенс.
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее): дневной тариф – 1 900 руб. аэропорт — отель, 1 500 руб. вокзал — отель за машину
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- В какое время меня заселят в гостиницу?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.