2 день

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Порт Комфорт», «Ибис».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители — белки.

16:30-17:00 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва».

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

Места по тарифу стандарт: 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. / студ., пенс.

Дополнительно: автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей.

Стоимость 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., студ., пенс.