Петербургская коллекция. Тур на 7 дней

Классический тур в Санкт-Петербург «Петербургская коллекция» на 7 дней подойдет для знакомства с городом

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Классический тур в Санкт-Петербург «Петербургская коллекция» на 7 дней подойдет для знакомства с городом.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста – Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур. Экскурсии привязаны не к конкретной дате, а зависят от дня недели. Гостям из разных регионов России больше не нужно подгадывать даты приезда под дату начала тура.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 7 дней в период с 24 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сами выбираете, с какого дня начнется тур, не нужно подгадывать дату приезда
Насыщенный отдых
Насыщенный отдых
За неделю тура Вы увидите все самые основные локации Петербурга, а также есть большой выбор дополнительных экскурсий
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)

17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.).

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаны
2 день

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: 15:00Морская прогулка на катере;«Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 1000 шк.,1000 студ.,1000 пенс.).

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: На заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30 – 19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
4 день

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 взр., 1000 шк., 1000 пенс., ст.).

16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Трансфер в Океанариум.

Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04 – 31.05 – 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
5 день

Пятница. Летний сад - Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная прогулка по центру города.

Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.

Прогулка по Летнему саду.

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

14:00 Дополнительно:Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.).

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.).

23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).

Пятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - Эрмитаж
6 день

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций.

Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург. ;Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30;Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Экскурсионный пакет без проживания: 12600 руб. (7-дневный тур)

Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартКомфорт
24.04-25.04.232200029200239002340031200
26.04-27.04.232435033500263502505036000
28.04-01.05.232655037500286502655040500
02.05-11.05.232490034050274502565038100
12.0.-14.05.232670037750279502595036600
15.05-25.06.232730039000282002610036600
26.05-28.05.232850040500298502730041550
29.05-04.06.232970042000315002850046500
05.06-27.06.233015042900321002895047550
28.06-29.06.232910041100308503245045350
30.06-02.07.232790039300295504035043050
03.07-22.08.232655037500282005340040500
23.08-26.08.232525033250273002560038350
27.08-20.09.232425031850261002480035750
21.09-24.09.232320030200251002410033900
25.09-09.10.232160027600237002310031500

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватью ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
Смарт без кухниСмартСтандарт
24.04.-25.04.2323700330002510035800264002520038600
26.04.-28.04.2325800372502705039700289002685043500
29.04.-19.05.2326400385002760040800296002730044900
20.05.-23.05.2329000439003000045600338002990053500
24.05.-06.06.2330600471003150048600363003150058500
07.06.-25.06.2331400487003230050200373003250060500
26.06.-28.06.2329800455003095047500352503095056350
29.06.-28.07.2327400407002930044200321002930049900
29.07.- 23.08.2325950375002760040950294002700044550
24.08.-19.09.2324850353502575037350272002550040250
20.09.-09.10.2322800315002370033000249502460035500

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
МансардаКомфорт
24.04-25.04.232380031400269002540037800
26.04-27.04.232525034950278502605040100
28.04-02.05.232655038250286502655042000
03.05-25.05.232610037500282002610041100
26.05-27.05.232740039200294002690042900
28.05-30.05.232935041750312002810045600
31.05-28.06.233060043650324002910047550
29.06-01.07.232870040900306002770044700
02.07-27.07.232675038350288002650042000
28.07-30.07.232565036300276002595040350
31.07-21.09.232430033600261002490037500
22.09-23.09.232325031050252002430034800
24.09-09.10.232255029350246002390033000

Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйДвухместный с
двуспальной кроватью
СтандартныйКомфортДжуниор сюит
24.04-25.04.23238502340035850256502385037350285005130032550
26.04-14.05.23260502525041250284002580042750305505700035550
15.05-01.06.23273002550040500279002580042000303005550034800
02.06-03.06.23286002640043100292002680044600314005840036200
04.06-05.06.23299002730045700305002780047200325006130037600
06.06-10.06.23312002820048300318002880049800336006420039000
26.06-31.07.23279002580042000288002640043500309005700035400
01.08-05.08.23270502525040000276502555041500300505500034550
06.08-31.08.23258002400037500264002430039000288005250033300
01.09-27.09.23237002250033300243002310034800276004830031200
28.09-09.10.23226502190031500234002235033000268504650030150

РЕКОМЕНДУЕМ:Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с
раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 6-13)

ОдноместныйДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 6-13)		Одноместный
СтандартныйСупериор
24.04-25.04.232410025000240003350028700266002570038800
26.04-27.04.232690026900258003790030700283002740042500
28.04-01.04.232935028400272504135032200296002870045250
02.05-21.05.232830027200262003850030700284002750042400
22.05-23.05.232955027750267004035031500289502790044250
24.05-03.06.233150029100279004410033300303002910048000
04.06-05.06.233340030800296004880035800320003080052800
06.06-10.06.233530032500313005350038300337003250057600
11.06-12.06.233340030800296004880035800320003080052800
13.06-28.06.233210029550285004515034050309002970049200
29.06-30.06.233020028200271004160032100294002830045500
01.07-02.07.232890027300263003910030900285002750043000
03.07-22.07.232760026400255003660029700276002670040500
23.07-26.08.232820026850259503750030150282002715041400
27.08-31.08.232735026100252003610029450273502640040000
01.09-05.10.232610024600237003360028200261002490037500
06.10-08.10.232560024300233503260027700257502460036500
09.10.232410023400223002960026200247002370033500

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартСупериор
24.04-25.04.232500034600276002580038300
26.04-27.04.232670037400289502685041150
28.04-19.05.232820039900301502775043650
20.05-21.05.232950042700334002950048900
22.05-23.05.233140046400371003170055200
24.05-26.05.233330050100408003390061500
27.05-31.05.233480053350423003490064500
01.06-25.06,233585055350436503585066900
26.06-27.06.233385051500404503380061350
28.06-29.06.233135046500361503120053850
30.06-25.09.232820039900301502775043650
26.09-27.09.232685037750291002685041350
28.09-30.09.232535035250279002595038850
01.10-09.10.232310031500261002460035100

РЕКОМЕНДУЕМ: Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартКомфорт
24.04-25.04.23259502565036900301502805043950
26.04-27.04.23279002720040750322002995048850
28.04-04.05.23288002790042500331003080051100
05.05-20.05.23277002700040300315002960048200
21.05-22.05.23289002780043000332003070051400
23.05-24.05.23311002920047300361003260057200
25.05.23322002990049450375503355060100
26.05-26.06.23340503120052950399003525064650
27.06-28.06.23324503005049850378503375060750
29.06-30.06.23307502895046350355503225056250
01.07-23.08.23290502785042850332503075051750
24.08-27.08.23279502715040700318002980048850
28.08-26.09.23269502655039100306002900046250
27.09-28.09.23254002530036000287002750042400
29.09-30.09.23241002420033300271002620039200
01.10-09.10.23228002310030600255002490036000

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с
раздельными кроватями		ОдноместныйДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)		ОдноместныйДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)		Одноместный
Стандарт МТККомфорт МКПолулюкс
24.04-25.04.23266003660027600261002540038400302002790027200-
26.04-27.04.23298504210031000290502825044350343003130030450-
28.04-20.05.2330800437003200029900291004610035500323003140053100
21.05-22.05.2331900461003340030600300004920037100332003240056600
23.05-24.05.2333800499003560032100315005370039700349003420061900
25.05-05.06.2336700556003890034500338006020043600376003700069700
06.06-08.06.2338200584504055035850350006320045550391003850073450
09.06-15.06.2338700594004110036300354006420046200396003900074700
16.06-25.06.2337200565503945034950342006120044250381003750070950
26.06-04.07.2335700537003780033600330005820042300366003600067200
05.07-06.07.2334400512003640032700321005540040700356003490063900
07.07-08.07.2333100487003500031800312005260039100346003380060600
09.07-15.08.2332600476003460045100315005140038500514003370059300
16.08-18.08.2331300453003305030400299004880036850330003220056100
19.08-09.10.2329800426003140028900287004580034900312003070052500

Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Одноместный
Стандарт
24.04-9.05.232790039900
10.05-11.05.232890041800
12.05- 25.06.233250048800
26.06-27.06.233085045600
28.06-30.06.232955043200
01.07-22.07.232760039600
23.07-25.09.232820040500
26.09-28.09.232710038550
29.09-09.10.232560035400

Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Одноместный
Комфорт
24.04-25.04.2328200270002565039450
26.04-21.05.2331600295002785045550
22.05-23.05.2332600302002870047600
24.05-03.06.2336600330003210055800
04.06-05.06.2337700338003290057800
06.06-08.06.2339350350003410060800
09.06-14.06.2339900354003450061800
15.06-24.06.2338250342003330058800
25.06-05.07.2336600330003210055800
06.07-08.07.2334800318003090052050
09.07-16.08.2333600312003030049500
17.08-20.08.2331900296002880046300
21.08-25.09.2329700276002700042300

Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартПолулюксПремиум
24.04-26.04.2331950441003960036900595505340036600
27.04-17.05.2332600457004020037200610005490037200
18.05-21.05.2334700500004460040000700006040040000
22.05-04.06.2336000525004710041700750006360041700
05.06-08.08.2336750538504830042750771006540042630
09.08-11.08.2335350512504585040850725006200040850
12.08-13.08.2333400475004210038300650005720038300
14.08-09.10.2332100450003960036600600005400036600

Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2осн. +д.к. реб. 7-12)		ОдноместныйДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2осн. +д.к. реб. 7-12)		Одноместный
Стандартный с видом на городСтандартный с видом на Неву
24.04-10.05.233510032700315005010037200339003270054000
11.05-12.05.233640033500323005510038400348003350059000
13.05-14.05.233770034300331006010039600357003430064000
15.05-06.07.233990035850346506690041700373503585070800
07.07-10.07.233840034700335006260040200361003470066500
11.07-26.08.233795034650334505910039900358503465063150
27.08-28.08.233595033100318505575037750343003310059600
29.08-30.08.233345031500301505205035250327003150055800
31.08-25.09.233095029900284504835032750311002990052000
26.09-28.09.232925028800273504560031050300002880049250
29.09-09.10.232790027900266004290029700291002790046700

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартУлучшенныйПолулюкс
24.04.25.04.23427504140062700504007830012480073650
26.04-27.04.23470004425070950547008675013375078200
28.04-29.04.23504504645077950581009355014005081350
30.04-30.07.235445049050859506210010155014805085350
31.07-09.10.23417004050061200492007620012120071700

Варианты проживания

Ярд Резиденс Апарт Отель 4

6 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4

Охтинская 3

6 ночей

Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.

Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.

При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Со смотровой площадки на 14 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на Санкт-Петербург.

В числе удобств отеля «Охтинская» бесплатная парковка для легковых автомобилей. Расстояние до автобусной остановки «Улица Тарасова» составляет 100 метров.

Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3

Арт Деко Невский 4

6 ночей

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.

В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.

Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4

Достоевский 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Москва 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Парк Инн Прибалтийская 4

6 ночей

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут.

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Ибис 3

6 ночей

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

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Октябрьская 4

6 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

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Best Western Plus Center Hotel 4

6 ночей

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

6 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Ривер Палас Отель 4

6 ночей

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

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Арт Нуво Палас 4

6 ночей

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.

Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.

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Гранд Отель Эмеральд 5

6 ночей

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) – 600 руб
  • Индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт – отель, 1650 руб. – вокзал – отель за машину
  • Дополнительные экскурсии:посещение Океанариума (с 01.04 – 31.05 – 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.)автобусная экскурсия в Павловск (1300 взр., 1000 шк., 1000 пенс., ст.)теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1100 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс. экскурсия по крышам Петербурга (800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.)морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).
  • Посещение Океанариума (с 01.04 – 31.05 – 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.)
  • Автобусная экскурсия в Павловск (1300 взр., 1000 шк., 1000 пенс., ст.)
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)
  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1100 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)
  • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.
  • Экскурсия по крышам Петербурга (800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.)
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.

Отправление от гостиниц в понедельник:

  • 1 автобус:
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
  • 2 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
    • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 3 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;
    • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»;
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс», «Атриум».

Отправление от гостиниц во вторник:

  • 1 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
  • 2 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
    • 10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 3 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;
    • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»;
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс», «Атриум».

Отправление от гостиниц в среду:

  • 1 автобус:
    • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
  • 2 автобус:
    • 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
    • 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
    • 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 3 автобус:
    • 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;
    • 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»;
    • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс», «Атриум».

Отправление от гостиниц в четверг, пятницу, субботу и воскресенье:

  • 1 автобус:
    • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
  • 2 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
    • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 3 автобус:
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;
    • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»;
    • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс», «Атриум».

В последующие экскурсионные дни точное время отправления из гостиниц нужно уточнять перед заездом.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет: 7 дней 2400 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 7 дней 1050 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): любое количество дней 300 рублей.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.

Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.

Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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