Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.).
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: 15:00Морская прогулка на катере;«Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 1000 шк.,1000 студ.,1000 пенс.).
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: На заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30 – 19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 взр., 1000 шк., 1000 пенс., ст.).
16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Трансфер в Океанариум.
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04 – 31.05 – 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
14:00 Дополнительно:Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.).
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.).
23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций.
Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Прибытие в Санкт-Петербург. ;Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30;Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Экскурсионный пакет без проживания: 12600 руб. (7-дневный тур)
Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|24.04-25.04.23
|22000
|29200
|23900
|23400
|31200
|26.04-27.04.23
|24350
|33500
|26350
|25050
|36000
|28.04-01.05.23
|26550
|37500
|28650
|26550
|40500
|02.05-11.05.23
|24900
|34050
|27450
|25650
|38100
|12.0.-14.05.23
|26700
|37750
|27950
|25950
|36600
|15.05-25.06.23
|27300
|39000
|28200
|26100
|36600
|26.05-28.05.23
|28500
|40500
|29850
|27300
|41550
|29.05-04.06.23
|29700
|42000
|31500
|28500
|46500
|05.06-27.06.23
|30150
|42900
|32100
|28950
|47550
|28.06-29.06.23
|29100
|41100
|30850
|32450
|45350
|30.06-02.07.23
|27900
|39300
|29550
|40350
|43050
|03.07-22.08.23
|26550
|37500
|28200
|53400
|40500
|23.08-26.08.23
|25250
|33250
|27300
|25600
|38350
|27.08-20.09.23
|24250
|31850
|26100
|24800
|35750
|21.09-24.09.23
|23200
|30200
|25100
|24100
|33900
|25.09-09.10.23
|21600
|27600
|23700
|23100
|31500
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандарт
|24.04.-25.04.23
|23700
|33000
|25100
|35800
|26400
|25200
|38600
|26.04.-28.04.23
|25800
|37250
|27050
|39700
|28900
|26850
|43500
|29.04.-19.05.23
|26400
|38500
|27600
|40800
|29600
|27300
|44900
|20.05.-23.05.23
|29000
|43900
|30000
|45600
|33800
|29900
|53500
|24.05.-06.06.23
|30600
|47100
|31500
|48600
|36300
|31500
|58500
|07.06.-25.06.23
|31400
|48700
|32300
|50200
|37300
|32500
|60500
|26.06.-28.06.23
|29800
|45500
|30950
|47500
|35250
|30950
|56350
|29.06.-28.07.23
|27400
|40700
|29300
|44200
|32100
|29300
|49900
|29.07.- 23.08.23
|25950
|37500
|27600
|40950
|29400
|27000
|44550
|24.08.-19.09.23
|24850
|35350
|25750
|37350
|27200
|25500
|40250
|20.09.-09.10.23
|22800
|31500
|23700
|33000
|24950
|24600
|35500
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Мансарда
|Комфорт
|24.04-25.04.23
|23800
|31400
|26900
|25400
|37800
|26.04-27.04.23
|25250
|34950
|27850
|26050
|40100
|28.04-02.05.23
|26550
|38250
|28650
|26550
|42000
|03.05-25.05.23
|26100
|37500
|28200
|26100
|41100
|26.05-27.05.23
|27400
|39200
|29400
|26900
|42900
|28.05-30.05.23
|29350
|41750
|31200
|28100
|45600
|31.05-28.06.23
|30600
|43650
|32400
|29100
|47550
|29.06-01.07.23
|28700
|40900
|30600
|27700
|44700
|02.07-27.07.23
|26750
|38350
|28800
|26500
|42000
|28.07-30.07.23
|25650
|36300
|27600
|25950
|40350
|31.07-21.09.23
|24300
|33600
|26100
|24900
|37500
|22.09-23.09.23
|23250
|31050
|25200
|24300
|34800
|24.09-09.10.23
|22550
|29350
|24600
|23900
|33000
Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с
двуспальной кроватью
|Стандартный
|Комфорт
|Джуниор сюит
|24.04-25.04.23
|23850
|23400
|35850
|25650
|23850
|37350
|28500
|51300
|32550
|26.04-14.05.23
|26050
|25250
|41250
|28400
|25800
|42750
|30550
|57000
|35550
|15.05-01.06.23
|27300
|25500
|40500
|27900
|25800
|42000
|30300
|55500
|34800
|02.06-03.06.23
|28600
|26400
|43100
|29200
|26800
|44600
|31400
|58400
|36200
|04.06-05.06.23
|29900
|27300
|45700
|30500
|27800
|47200
|32500
|61300
|37600
|06.06-10.06.23
|31200
|28200
|48300
|31800
|28800
|49800
|33600
|64200
|39000
|26.06-31.07.23
|27900
|25800
|42000
|28800
|26400
|43500
|30900
|57000
|35400
|01.08-05.08.23
|27050
|25250
|40000
|27650
|25550
|41500
|30050
|55000
|34550
|06.08-31.08.23
|25800
|24000
|37500
|26400
|24300
|39000
|28800
|52500
|33300
|01.09-27.09.23
|23700
|22500
|33300
|24300
|23100
|34800
|27600
|48300
|31200
|28.09-09.10.23
|22650
|21900
|31500
|23400
|22350
|33000
|26850
|46500
|30150
РЕКОМЕНДУЕМ:Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с
раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|24.04-25.04.23
|24100
|25000
|24000
|33500
|28700
|26600
|25700
|38800
|26.04-27.04.23
|26900
|26900
|25800
|37900
|30700
|28300
|27400
|42500
|28.04-01.04.23
|29350
|28400
|27250
|41350
|32200
|29600
|28700
|45250
|02.05-21.05.23
|28300
|27200
|26200
|38500
|30700
|28400
|27500
|42400
|22.05-23.05.23
|29550
|27750
|26700
|40350
|31500
|28950
|27900
|44250
|24.05-03.06.23
|31500
|29100
|27900
|44100
|33300
|30300
|29100
|48000
|04.06-05.06.23
|33400
|30800
|29600
|48800
|35800
|32000
|30800
|52800
|06.06-10.06.23
|35300
|32500
|31300
|53500
|38300
|33700
|32500
|57600
|11.06-12.06.23
|33400
|30800
|29600
|48800
|35800
|32000
|30800
|52800
|13.06-28.06.23
|32100
|29550
|28500
|45150
|34050
|30900
|29700
|49200
|29.06-30.06.23
|30200
|28200
|27100
|41600
|32100
|29400
|28300
|45500
|01.07-02.07.23
|28900
|27300
|26300
|39100
|30900
|28500
|27500
|43000
|03.07-22.07.23
|27600
|26400
|25500
|36600
|29700
|27600
|26700
|40500
|23.07-26.08.23
|28200
|26850
|25950
|37500
|30150
|28200
|27150
|41400
|27.08-31.08.23
|27350
|26100
|25200
|36100
|29450
|27350
|26400
|40000
|01.09-05.10.23
|26100
|24600
|23700
|33600
|28200
|26100
|24900
|37500
|06.10-08.10.23
|25600
|24300
|23350
|32600
|27700
|25750
|24600
|36500
|09.10.23
|24100
|23400
|22300
|29600
|26200
|24700
|23700
|33500
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Супериор
|24.04-25.04.23
|25000
|34600
|27600
|25800
|38300
|26.04-27.04.23
|26700
|37400
|28950
|26850
|41150
|28.04-19.05.23
|28200
|39900
|30150
|27750
|43650
|20.05-21.05.23
|29500
|42700
|33400
|29500
|48900
|22.05-23.05.23
|31400
|46400
|37100
|31700
|55200
|24.05-26.05.23
|33300
|50100
|40800
|33900
|61500
|27.05-31.05.23
|34800
|53350
|42300
|34900
|64500
|01.06-25.06,23
|35850
|55350
|43650
|35850
|66900
|26.06-27.06.23
|33850
|51500
|40450
|33800
|61350
|28.06-29.06.23
|31350
|46500
|36150
|31200
|53850
|30.06-25.09.23
|28200
|39900
|30150
|27750
|43650
|26.09-27.09.23
|26850
|37750
|29100
|26850
|41350
|28.09-30.09.23
|25350
|35250
|27900
|25950
|38850
|01.10-09.10.23
|23100
|31500
|26100
|24600
|35100
РЕКОМЕНДУЕМ: Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|24.04-25.04.23
|25950
|25650
|36900
|30150
|28050
|43950
|26.04-27.04.23
|27900
|27200
|40750
|32200
|29950
|48850
|28.04-04.05.23
|28800
|27900
|42500
|33100
|30800
|51100
|05.05-20.05.23
|27700
|27000
|40300
|31500
|29600
|48200
|21.05-22.05.23
|28900
|27800
|43000
|33200
|30700
|51400
|23.05-24.05.23
|31100
|29200
|47300
|36100
|32600
|57200
|25.05.23
|32200
|29900
|49450
|37550
|33550
|60100
|26.05-26.06.23
|34050
|31200
|52950
|39900
|35250
|64650
|27.06-28.06.23
|32450
|30050
|49850
|37850
|33750
|60750
|29.06-30.06.23
|30750
|28950
|46350
|35550
|32250
|56250
|01.07-23.08.23
|29050
|27850
|42850
|33250
|30750
|51750
|24.08-27.08.23
|27950
|27150
|40700
|31800
|29800
|48850
|28.08-26.09.23
|26950
|26550
|39100
|30600
|29000
|46250
|27.09-28.09.23
|25400
|25300
|36000
|28700
|27500
|42400
|29.09-30.09.23
|24100
|24200
|33300
|27100
|26200
|39200
|01.10-09.10.23
|22800
|23100
|30600
|25500
|24900
|36000
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандарт МТК
|Комфорт МК
|Полулюкс
|24.04-25.04.23
|26600
|36600
|27600
|26100
|25400
|38400
|30200
|27900
|27200
|-
|26.04-27.04.23
|29850
|42100
|31000
|29050
|28250
|44350
|34300
|31300
|30450
|-
|28.04-20.05.23
|30800
|43700
|32000
|29900
|29100
|46100
|35500
|32300
|31400
|53100
|21.05-22.05.23
|31900
|46100
|33400
|30600
|30000
|49200
|37100
|33200
|32400
|56600
|23.05-24.05.23
|33800
|49900
|35600
|32100
|31500
|53700
|39700
|34900
|34200
|61900
|25.05-05.06.23
|36700
|55600
|38900
|34500
|33800
|60200
|43600
|37600
|37000
|69700
|06.06-08.06.23
|38200
|58450
|40550
|35850
|35000
|63200
|45550
|39100
|38500
|73450
|09.06-15.06.23
|38700
|59400
|41100
|36300
|35400
|64200
|46200
|39600
|39000
|74700
|16.06-25.06.23
|37200
|56550
|39450
|34950
|34200
|61200
|44250
|38100
|37500
|70950
|26.06-04.07.23
|35700
|53700
|37800
|33600
|33000
|58200
|42300
|36600
|36000
|67200
|05.07-06.07.23
|34400
|51200
|36400
|32700
|32100
|55400
|40700
|35600
|34900
|63900
|07.07-08.07.23
|33100
|48700
|35000
|31800
|31200
|52600
|39100
|34600
|33800
|60600
|09.07-15.08.23
|32600
|47600
|34600
|45100
|31500
|51400
|38500
|51400
|33700
|59300
|16.08-18.08.23
|31300
|45300
|33050
|30400
|29900
|48800
|36850
|33000
|32200
|56100
|19.08-09.10.23
|29800
|42600
|31400
|28900
|28700
|45800
|34900
|31200
|30700
|52500
Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандарт
|24.04-9.05.23
|27900
|39900
|10.05-11.05.23
|28900
|41800
|12.05- 25.06.23
|32500
|48800
|26.06-27.06.23
|30850
|45600
|28.06-30.06.23
|29550
|43200
|01.07-22.07.23
|27600
|39600
|23.07-25.09.23
|28200
|40500
|26.09-28.09.23
|27100
|38550
|29.09-09.10.23
|25600
|35400
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|24.04-25.04.23
|28200
|27000
|25650
|39450
|26.04-21.05.23
|31600
|29500
|27850
|45550
|22.05-23.05.23
|32600
|30200
|28700
|47600
|24.05-03.06.23
|36600
|33000
|32100
|55800
|04.06-05.06.23
|37700
|33800
|32900
|57800
|06.06-08.06.23
|39350
|35000
|34100
|60800
|09.06-14.06.23
|39900
|35400
|34500
|61800
|15.06-24.06.23
|38250
|34200
|33300
|58800
|25.06-05.07.23
|36600
|33000
|32100
|55800
|06.07-08.07.23
|34800
|31800
|30900
|52050
|09.07-16.08.23
|33600
|31200
|30300
|49500
|17.08-20.08.23
|31900
|29600
|28800
|46300
|21.08-25.09.23
|29700
|27600
|27000
|42300
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандарт
|Полулюкс
|Премиум
|24.04-26.04.23
|31950
|44100
|39600
|36900
|59550
|53400
|36600
|27.04-17.05.23
|32600
|45700
|40200
|37200
|61000
|54900
|37200
|18.05-21.05.23
|34700
|50000
|44600
|40000
|70000
|60400
|40000
|22.05-04.06.23
|36000
|52500
|47100
|41700
|75000
|63600
|41700
|05.06-08.08.23
|36750
|53850
|48300
|42750
|77100
|65400
|42630
|09.08-11.08.23
|35350
|51250
|45850
|40850
|72500
|62000
|40850
|12.08-13.08.23
|33400
|47500
|42100
|38300
|65000
|57200
|38300
|14.08-09.10.23
|32100
|45000
|39600
|36600
|60000
|54000
|36600
Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный
(2осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный
(2осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на город
|Стандартный с видом на Неву
|24.04-10.05.23
|35100
|32700
|31500
|50100
|37200
|33900
|32700
|54000
|11.05-12.05.23
|36400
|33500
|32300
|55100
|38400
|34800
|33500
|59000
|13.05-14.05.23
|37700
|34300
|33100
|60100
|39600
|35700
|34300
|64000
|15.05-06.07.23
|39900
|35850
|34650
|66900
|41700
|37350
|35850
|70800
|07.07-10.07.23
|38400
|34700
|33500
|62600
|40200
|36100
|34700
|66500
|11.07-26.08.23
|37950
|34650
|33450
|59100
|39900
|35850
|34650
|63150
|27.08-28.08.23
|35950
|33100
|31850
|55750
|37750
|34300
|33100
|59600
|29.08-30.08.23
|33450
|31500
|30150
|52050
|35250
|32700
|31500
|55800
|31.08-25.09.23
|30950
|29900
|28450
|48350
|32750
|31100
|29900
|52000
|26.09-28.09.23
|29250
|28800
|27350
|45600
|31050
|30000
|28800
|49250
|29.09-09.10.23
|27900
|27900
|26600
|42900
|29700
|29100
|27900
|46700
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандарт
|Улучшенный
|Полулюкс
|24.04.25.04.23
|42750
|41400
|62700
|50400
|78300
|124800
|73650
|26.04-27.04.23
|47000
|44250
|70950
|54700
|86750
|133750
|78200
|28.04-29.04.23
|50450
|46450
|77950
|58100
|93550
|140050
|81350
|30.04-30.07.23
|54450
|49050
|85950
|62100
|101550
|148050
|85350
|31.07-09.10.23
|41700
|40500
|61200
|49200
|76200
|121200
|71700
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.
Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.
При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Со смотровой площадки на 14 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на Санкт-Петербург.
В числе удобств отеля «Охтинская» бесплатная парковка для легковых автомобилей. Расстояние до автобусной остановки «Улица Тарасова» составляет 100 метров.
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.
В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут.
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.
Отправление от гостиниц в понедельник:
Отправление от гостиниц во вторник:
Отправление от гостиниц в среду:
Отправление от гостиниц в четверг, пятницу, субботу и воскресенье:
В последующие экскурсионные дни точное время отправления из гостиниц нужно уточнять перед заездом.
Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.
Скидка детям до 14 лет: 7 дней 2400 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 7 дней 1050 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): любое количество дней 300 рублей.
Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.
Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.
Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.