4 день

Среда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Для того чтобы насладиться красотой металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.

Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др.

Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.

Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.

Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира.

Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.

Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Путешествие по русскому Амстердаму».

Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в Вашей душе навсегда.