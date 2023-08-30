1 день

Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Вещи сдаются в камеру хранения на вокзале (за свой счет).

Самостоятельное размещение.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

12:30 Отъезд от гостиницы «Вало».

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».

13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Порт Комфорт», «Бест Вестерн», «Ибис», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»), отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича.

18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Вало» и «Москва».

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (за доп. плату).