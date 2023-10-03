1 день

Обзорная новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 1700 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация: туристы, проживающие в отеле «А-Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель» (рядом стоящий корпус).

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу «В канун Нового года».

Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы, частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии.

Проехав по историческому центру города, Вы полюбуетесь зимним новогодним Санкт-Петербургом, узнаете, откуда пошла традиция наряжать елку, как в Санкт-Петербурге праздновали Новый год и Рождество, какие петербургские новогодние традиции существовали, и какие подарки было принято дарить.

место окончания программы: гостиница;

продолжительность программы: ~3 часа (окончание ~ в 17:00).

За дополнительную плату:

22:00 Праздничный Новогодний ужин.

22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу.