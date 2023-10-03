Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург

Новогодний тур в Санкт-Петербурге
4.7
3 отзыва
Откройте для себя волшебство Нового года в самом сердце Санкт-Петербурга! Посетите знаковые места города вместе с опытным гидом: Петропавловскую крепость, Исаакиевский и Петропавловский соборы.

Насладитесь прекрасными новогодними декорациями и узнаете удивительные факты о петербургских традициях празднования Нового года.
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Атмосферная Петропавловская крепость
Атмосферная Петропавловская крепость
Проникнетесь историей, мощью и величием этого уникального места
Романтика праздничного Петербурга
Романтика праздничного Петербурга
Прогуляетесь по нарядным улицам, насладитесь ароматным кофе или бокалом вина в уютных кафе
Великолепие Исаакиевского собора
Великолепие Исаакиевского собора
Полюбуетесь восхитительными росписями, мозаичными иконами, величественными колоннами и сделаете фото, которые будут выделяться в вашей галерее

Программа тура по дням

1 день

Обзорная новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 1700 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация: туристы, проживающие в отеле «А-Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель» (рядом стоящий корпус).

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу «В канун Нового года».

Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы, частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии.

Проехав по историческому центру города, Вы полюбуетесь зимним новогодним Санкт-Петербургом, узнаете, откуда пошла традиция наряжать елку, как в Санкт-Петербурге праздновали Новый год и Рождество, какие петербургские новогодние традиции существовали, и какие подарки было принято дарить.

  • место окончания программы: гостиница;
  • продолжительность программы: ~3 часа (окончание ~ в 17:00).

За дополнительную плату:

22:00 Праздничный Новогодний ужин.

22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу.

2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.

3 день

Петропавловская крепость и собор, Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.

Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж.

Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12:000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

  • место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»);
  • продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~15:30).

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

А-Отель Фонтанка 3*
Амбассадор 4*
СтандартныйСупериорСтандартный
Двухместное*
7730
833010120
Одноместное
10720
1192015340
Третий в номере
6830
-8480
Двухместное* (ребенок до 14 лет)
7180
77809570
Третий в номере (ребенок до 14 лет)
6280
-7930

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«А-Отель Фонтанка» 3

2 ночи

Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.

Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

«А-Отель Фонтанка» 3«А-Отель Фонтанка» 3«А-Отель Фонтанка» 3«А-Отель Фонтанка» 3«А-Отель Фонтанка» 3«А-Отель Фонтанка» 3«А-Отель Фонтанка» 3

«Амбассадор» 4

2 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Садовая».

В этом отеле, построенном в архитектурном стиле XIX века, предлагаются современные удобства, включая несколько ресторанов и баров, тренажерный зал и спа-центр. В отеле есть собственная смотровая площадка с прекрасным панорамным видом на Санкт-Петербург.

К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.

В отеле можно поплавать в крытом бассейне и расслабиться в финской сауне. В распоряжении гостей банкомат и билетная касса. На территории работает экскурсионное бюро.

В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.

Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут. До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.

«Амбассадор» 4«Амбассадор» 4«Амбассадор» 4«Амбассадор» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание: 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
  • Новогодний банкет
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какой транспорт в туре?

Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.
С
11 сен 2023
Хорошая организация, слаженно, профессионально.

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