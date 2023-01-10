Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу (за доп. плату возможен индивидуальный трансфер).
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке, групповой трансфер, бесплатно).
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке, групповой трансфер, бесплатно).
Гости, проживающие в отелях «Октябрьская», «Best Western Plus Center Hotel», «Ибис» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
2 автобус:
3 автобус:
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: На заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30 – 19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
За дополнительную плату: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.
16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Трансфер в Океанариум.
За дополнительную плату: посещение Океанариума.
Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
14:00 За дополнительную плату: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
23:30 – 02:30 За дополнительную плату: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.
Завтрак в гостинице.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
За дополнительную плату: Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским монархом.
За дополнительную плату: 07:30 – 22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам.
Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих.
Отъезд от ст. метро «Озерки», рейсы каждый день.
За дополнительную плату: 07:00 – 23:00 Жемчужина Карелии-Рускеала.
Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.
Отъезд от метро «Пл. Восстания», рейсы каждый день.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
За дополнительную плату (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Самостоятельное возвращение домой или в гостиницу.
За дополнительную плату: Экскурсия по крышам Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Континентальный завтрак
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандартный
|26.04.23
|18900
|26900
|20050
|29200
|21200
|20100
|31650
|03.05-17.05.23
|20400
|30150
|21400
|31900
|22900
|21150
|35150
|24.05.23
|23600
|36550
|24400
|37900
|27900
|24350
|45150
|31.05.23
|24400
|38150
|25150
|39400
|29150
|25150
|47650
|07.06.23
|24800
|38950
|25550
|40200
|29650
|25650
|48650
|14.06.23
|24400
|38150
|25150
|39400
|29150
|25150
|47650
|21.06.23
|25000
|39350
|25750
|40600
|29900
|25900
|49150
|28.06.23
|22800
|34950
|24050
|37200
|27050
|24050
|43350
|05.07-19.07.23
|20400
|30150
|22400
|33900
|23900
|22400
|36900
|26.07.23
|20850
|30900
|22850
|34800
|24500
|22400
|38100
|02.08-23.08.23
|19900
|28900
|20650
|30650
|21900
|20400
|33150
|30.08-20.09.23
|18150
|25650
|18900
|26900
|19900
|18900
|28900
|27.09-11.10.23
|16650
|22650
|17400
|23900
|18650
|21900
|26400
Арт Деко Невский 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Мансарда
|Комфорт
|26.04.23
|19000
|25700
|21500
|20200
|30850
|03.05.23
|20200
|28950
|21800
|20350
|32000
|10.05.23
|19900
|28150
|21400
|20150
|31400
|17.05-24.05.23
|20650
|30150
|22400
|20650
|33150
|31.05.23
|23900
|34400
|25400
|22650
|37650
|07.06.23
|24300
|35100
|25800
|23050
|38350
|14.06.23
|23900
|34400
|25400
|22650
|37650
|21.06.23
|24500
|35450
|26000
|23250
|38700
|28.06.23
|23900
|34400
|25400
|22650
|37650
|05.07-19.07.23
|20650
|30150
|22400
|20650
|33150
|26.07.23
|21100
|30900
|22850
|21100
|34200
|02.08-20.09.23
|19150
|26900
|20650
|19650
|30150
|27.09-11.10.23
|17400
|22650
|19150
|18650
|25650
Охтинская 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) В
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|Джуниор Сюит
|26.04.23
|19150
|18750
|29800
|20800
|19150
|31050
|26600
|23050
|42750
|03.05.23
|20550
|19650
|32400
|22100
|20050
|33650
|28000
|23950
|45350
|10.05.23
|20400
|18900
|30150
|20900
|19150
|31400
|26650
|22900
|42650
|17.05.23
|21150
|19650
|31650
|21650
|19900
|32900
|27400
|23650
|44150
|24.05-31.05.23
|21650
|20150
|32650
|22150
|20400
|33900
|27900
|24150
|45150
|07.06.23
|24900
|22400
|39150
|25400
|22900
|40400
|31400
|26900
|52400
|28.06.23
|22150
|20400
|33900
|22900
|20900
|35150
|28400
|24650
|46400
|05.07.23
|22050
|20650
|33650
|22750
|20800
|34900
|28300
|24550
|46150
|12.07.23
|21650
|21650
|32650
|22150
|20400
|33900
|27900
|24150
|45150
|02.08.23
|21400
|19900
|32150
|21900
|20150
|33400
|27650
|23900
|44650
|09.08-23.08.23
|20400
|18900
|30150
|20900
|19150
|31400
|26650
|22900
|42650
|30.08.23
|19350
|18150
|28050
|19850
|18550
|29300
|25600
|22300
|40550
|06.09-20.09.23
|18650
|17650
|26650
|19150
|18150
|27900
|24900
|21900
|39150
|27.09.23
|18300
|17450
|26050
|18850
|17900
|27300
|24550
|21650
|38550
|04.10-11.10.23
|16900
|16650
|23650
|17650
|16900
|24900
|23150
|20650
|36150
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|26.04.23
|20050
|28250
|22150
|20600
|31350
|03.05-17.05.23
|21900
|31400
|23650
|21650
|34400
|24.05.23
|25700
|38800
|31050
|26050
|47000
|31.05.23
|27850
|43250
|34100
|27950
|52550
|07.06.23
|28650
|44800
|35100
|28650
|54350
|14.06.23
|28150
|43900
|34400
|28150
|53150
|21.06.23
|28900
|45250
|35450
|28900
|54950
|28.06.23
|25650
|38900
|30100
|25550
|45650
|05.07-19.07.23
|21900
|31400
|23650
|21650
|34400
|26.07.23
|22500
|32300
|24100
|22100
|35450
|02.08-20.09.23
|21900
|31400
|23650
|21650
|34400
|27.09.23
|21150
|30150
|23050
|21200
|33150
|04.10-11.10.23
|18150
|25150
|20650
|19400
|28150
Москва 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|26.04.23
|21050
|20700
|30700
|24600
|22800
|36850
|03.05.23
|22400
|21650
|33150
|25650
|23900
|40150
|10.05-17.05.23
|21150
|20900
|31150
|24150
|22900
|36900
|24.05.23
|24450
|23000
|37600
|28500
|25750
|45600
|31.05.23
|26650
|24400
|41900
|31400
|27650
|51400
|07.06.23
|27150
|24800
|42800
|32000
|28150
|52500
|14.06.23
|26650
|24400
|41900
|31400
|27650
|51400
|21.06.23
|27400
|25000
|43250
|32300
|28400
|53050
|28.06.23
|25800
|23850
|40150
|30250
|26900
|49150
|05.07-19.07.23
|22400
|21650
|33150
|25650
|23900
|40150
|26.07.23
|22850
|22100
|34200
|26400
|24500
|41350
|02.08-23.08.23
|22400
|21650
|33150
|25650
|23900
|40150
|30.08-20.09.23
|21150
|20900
|31150
|24150
|22900
|36900
|27.09.23
|20500
|20350
|29800
|23350
|22250
|35300
|04.10-11.10.23
|17900
|18150
|24400
|20150
|19650
|28900
Парк Инн Прибалтийская 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|26.04.23
|19450
|20050
|19200
|27550
|23150
|21350
|20600
|31850
|03.05.23
|22250
|21300
|20500
|30350
|24150
|22300
|21550
|33600
|10.05-17.05.23
|21900
|20900
|20150
|29400
|23650
|21900
|21150
|32650
|24.05.23
|23850
|22250
|21350
|33150
|25450
|23250
|22350
|36400
|31.05.23
|25150
|23150
|22150
|35650
|26650
|24150
|23150
|38900
|07.06.23
|28000
|25700
|24700
|42700
|30400
|26700
|25700
|46100
|14.06.23
|25150
|23150
|22150
|35650
|26650
|24150
|23150
|38900
|21.06.23
|25750
|23600
|22750
|36700
|27400
|24750
|23750
|40100
|28.06.23
|25150
|23150
|22150
|35650
|26650
|24150
|23150
|38900
|05.07-19.07.23
|21900
|20900
|20150
|29400
|23650
|21900
|21150
|32650
|26.07.23
|22500
|21350
|20600
|30300
|24100
|22500
|21600
|33550
|02.08-23.08.23
|21900
|20900
|20150
|29400
|23650
|21900
|21150
|32650
|30.08.23
|21150
|20000
|19250
|27900
|22900
|21150
|20250
|31150
|06.09-04.10.23
|20650
|19400
|18650
|26900
|22400
|20650
|19650
|30150
|11.10.23
|18150
|17900
|16900
|21900
|19900
|18900
|18150
|25150
Ибис 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|26.04.23
|22100
|32050
|03.05-10.05.23
|21900
|31650
|17.05-31.05.23
|25150
|37900
|07.06.23
|25550
|38700
|14.06.23
|25350
|38300
|21.06.23
|25750
|39100
|28.06.23
|23850
|35500
|05.07-19.07.23
|21900
|31900
|26.07.23
|22500
|32800
|02.08-20.09.23
|21900
|31900
|27.09.23
|21400
|30850
|04.10-11.10.23
|19400
|26650
Октябрьская 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|26.04.23
|22600
|32000
|23500
|22050
|21550
|33700
|03.05-17.05.23
|23900
|34150
|24900
|23150
|22650
|36150
|24.05.23
|26750
|39850
|28200
|25400
|24900
|42900
|31.05.23
|28650
|43650
|30400
|26900
|26400
|47400
|07.06.23
|30150
|46500
|32050
|28250
|27600
|50400
|14.06.23
|31150
|48400
|33150
|29150
|28400
|52400
|21.06.23
|30150
|46500
|32050
|28250
|27600
|50400
|28.06.23
|28650
|43650
|30400
|26900
|26400
|47400
|05.07.23
|28000
|40000
|29700
|26450
|25950
|46000
|12.07-19.07.23
|25400
|25400
|26900
|24650
|24150
|40400
|26.07.23
|26000
|33650
|27650
|35300
|25050
|41600
|02.08-16.08.23
|25400
|25400
|26900
|24650
|24150
|40400
|23.08-20.09.23
|22900
|32900
|24150
|22150
|22150
|35400
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Полулюкс
|03.05-17.05.23
|27650
|25150
|24400
|41650
|24.05.23
|31550
|27700
|27100
|49600
|31.05.23
|34150
|29400
|28900
|54900
|07.06.23
|36100
|30900
|30400
|58650
|14.06.23
|37400
|31900
|31400
|61150
|21.06.23
|36100
|30900
|30400
|58650
|28.06.23
|34150
|29400
|28900
|54900
|05.07.23
|33350
|28900
|28350
|53250
|12.07-19.07.23
|30150
|26900
|26150
|46650
|26.07.23
|30900
|40250
|26900
|48150
|02.08-16.08.23
|30150
|26900
|26150
|46650
|23.08-20.09.23
|26900
|23900
|23650
|40650
Best Western Plus Center Hotel 4*, Континентальный завтрак
Даты заездов
|Комфорт
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|26.04.23
|23000
|21900
|20400
|32800
|03.05-17.05.23
|24400
|22900
|21400
|35150
|24.05.23
|27400
|25000
|23950
|41300
|31.05.23
|29400
|26400
|25650
|45400
|07.06.23
|31050
|27600
|26850
|48400
|14.06.23
|31600
|28000
|27250
|49400
|21.06.23
|30500
|27200
|26450
|47400
|28.06.23
|29400
|26400
|25650
|45400
|05.07.23
|28800
|26000
|25250
|44150
|12.07-19.07.23
|26400
|24400
|23650
|39150
|26.07.23
|27000
|25000
|24250
|40350
|02.08-16.08.23
|26400
|24400
|23650
|39150
|23.08-20.09.23
|23650
|21900
|21400
|34150
Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Премиум
|Полулюкс
|26.04.23
|25250
|35150
|29100
|42850
|31900
|29400
|48900
|03.05-17.05.23
|25650
|36400
|29400
|43900
|31900
|29400
|48900
|24.05-31.05.23
|28900
|42650
|33650
|51900
|38150
|33650
|61400
|07.06-21.06.23
|29400
|43550
|34270
|53100
|38950
|34350
|62800
|28.06-09.08.23
|28900
|42650
|33650
|51900
|38150
|33650
|61400
|16.08-04.10.23
|25650
|36400
|29400
|43900
|31900
|29400
|48900
|11.10.23
|24750
|34450
|28500
|41950
|31000
|28800
|46950
Ривер Палас Отель 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|26.04-10.05.23
|28150
|26150
|25150
|40650
|29900
|27150
|26150
|43900
|17.05-31.05.23
|31400
|28150
|27150
|53150
|32900
|29400
|28150
|56400
|07.06.23
|32000
|28650
|27650
|54350
|33500
|29900
|28650
|57600
|14.06.23
|31400
|28150
|27150
|53150
|32900
|29400
|28150
|56400
|21.06.23
|32000
|28650
|27650
|54350
|33500
|29900
|28650
|57600
|28.06-05.07.23
|31400
|28150
|27150
|53150
|32900
|29400
|28150
|56400
|12.07-19.07.23
|29900
|27150
|26150
|46900
|31400
|28150
|27150
|50150
|26.07.23
|30650
|27900
|26900
|48400
|32300
|28900
|27900
|51800
|02.08-23.08.23
|29900
|27150
|26150
|46900
|31400
|28150
|27150
|50150
|30.08.23
|26150
|24750
|23600
|41350
|27650
|25750
|24750
|44450
|06.09-20.09.23
|23650
|23150
|21900
|37650
|25150
|24150
|23150
|40650
|27.09.23
|23200
|22850
|21650
|36750
|24700
|23850
|22850
|39800
|04.10-11.10.23
|21400
|21650
|20650
|33150
|22900
|22650
|21650
|36400
Скидки на тур:
Экскурсионный пакет без проживания: 9 400 руб. /чел.
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.
Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.
При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. В числе удобств отеля River Palace терраса.
Стоимость дополнительных экскурсий:
Да, скидки предоставляются:
Дневной тариф:
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.