Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа

Классический тур в Санкт-Петербург на 6 дней подойдет для первого знакомства с городом

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Классический тур в Санкт-Петербург на 6 дней подойдет для первого знакомства с городом.

В программу тура включены главные достопримечательности Петербурга, а также экскурсии в Петергоф и Царское село. Кроме экскурсионной программы в туре есть один свободный день. Вы сами решаете, как его провести: прогуляться по магазинам, сходить в музеи Петербурга или отправиться на однодневную экскурсию в Карелию, Гатчину или на о. Валаам. С расширенной программой тура вы можете познакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/leningradskaya-oblast/nezabyvaemye-dni-na-beregah-nevy-tur-na-7-dnej-189829.
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Познакомитесь с ювелирными шедеврами музея и пройдете по фантастическим залам Шуваловского дворца
Город на Неве
Город на Неве
Вы увидите перспективы петербургских улиц, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и изгибы рек и каналов
Билет в Эрмитаж
Билет в Эрмитаж
Посетите крупнейший музей страны, который хранит в себе всю историю мировой культуры
Блистательный Петергоф
Блистательный Петергоф
Вы познакомитесь с великолепной резиденцией Романовых и посетите крупнейший фонтанный парк в мире
Царское село
Царское село
Восхититесь знаменитым Екатерининским дворцом с его Янтарной комнатой и Екатерининским парком

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу (за доп. плату возможен индивидуальный трансфер).

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке, групповой трансфер, бесплатно).

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке, групповой трансфер, бесплатно).

Гости, проживающие в отелях «Октябрьская», «Best Western Plus Center Hotel», «Ибис» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
  • 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;
  • 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»;
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс», «Атриум».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: На заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30 – 19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость
2 день

Экскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

За дополнительную плату: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.

16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Трансфер в Океанариум.

За дополнительную плату: посещение Океанариума.

Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. плату
3 день

Автобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).

Автобусная прогулка по центру города.

Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.

Прогулка по Летнему саду.

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

14:00 За дополнительную плату: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.

23:30 – 02:30 За дополнительную плату: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.

Автобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. плату
4 день

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор

Завтрак в гостинице.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

За дополнительную плату: Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским монархом.

За дополнительную плату: 07:30 – 22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам.

Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих.

Отъезд от ст. метро «Озерки», рейсы каждый день.

За дополнительную плату: 07:00 – 23:00 Жемчужина Карелии-Рускеала.

Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.

Отъезд от метро «Пл. Восстания», рейсы каждый день.

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
5 день

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже
6 день

Завершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

За дополнительную плату (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Самостоятельное возвращение домой или в гостиницу.

За дополнительную плату: Экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!

Завершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего паркаЗавершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего паркаЗавершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего паркаЗавершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт без кухниСмартСтандартный
26.04.2318900269002005029200212002010031650
03.05-17.05.2320400301502140031900229002115035150
24.05.2323600365502440037900279002435045150
31.05.2324400381502515039400291502515047650
07.06.2324800389502555040200296502565048650
14.06.2324400381502515039400291502515047650
21.06.2325000393502575040600299002590049150
28.06.2322800349502405037200270502405043350
05.07-19.07.2320400301502240033900239002240036900
26.07.2320850309002285034800245002240038100
02.08-23.08.2319900289002065030650219002040033150
30.08-20.09.2318150256501890026900199001890028900
27.09-11.10.2316650226501740023900186502190026400

Арт Деко Невский 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
МансардаКомфорт
26.04.231900025700215002020030850
03.05.232020028950218002035032000
10.05.231990028150214002015031400
17.05-24.05.232065030150224002065033150
31.05.232390034400254002265037650
07.06.232430035100258002305038350
14.06.232390034400254002265037650
21.06.232450035450260002325038700
28.06.232390034400254002265037650
05.07-19.07.232065030150224002065033150
26.07.232110030900228502110034200
02.08-20.09.231915026900206501965030150
27.09-11.10.231740022650191501865025650

Охтинская 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВОдноместный
СтандартныйКомфортДжуниор Сюит
26.04.23191501875029800208001915031050266002305042750
03.05.23205501965032400221002005033650280002395045350
10.05.23204001890030150209001915031400266502290042650
17.05.23211501965031650216501990032900274002365044150
24.05-31.05.23216502015032650221502040033900279002415045150
07.06.23249002240039150254002290040400314002690052400
28.06.23221502040033900229002090035150284002465046400
05.07.23220502065033650227502080034900283002455046150
12.07.23216502165032650221502040033900279002415045150
02.08.23214001990032150219002015033400276502390044650
09.08-23.08.23204001890030150209001915031400266502290042650
30.08.23193501815028050198501855029300256002230040550
06.09-20.09.23186501765026650191501815027900249002190039150
27.09.23183001745026050188501790027300245502165038550
04.10-11.10.23169001665023650176501690024900231502065036150

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
СтандартныйСупериор
26.04.232005028250221502060031350
03.05-17.05.232190031400236502165034400
24.05.232570038800310502605047000
31.05.232785043250341002795052550
07.06.232865044800351002865054350
14.06.232815043900344002815053150
21.06.232890045250354502890054950
28.06.232565038900301002555045650
05.07-19.07.232190031400236502165034400
26.07.232250032300241002210035450
02.08-20.09.232190031400236502165034400
27.09.232115030150230502120033150
04.10-11.10.231815025150206501940028150

Москва 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
26.04.23210502070030700246002280036850
03.05.23224002165033150256502390040150
10.05-17.05.23211502090031150241502290036900
24.05.23244502300037600285002575045600
31.05.23266502440041900314002765051400
07.06.23271502480042800320002815052500
14.06.23266502440041900314002765051400
21.06.23274002500043250323002840053050
28.06.23258002385040150302502690049150
05.07-19.07.23224002165033150256502390040150
26.07.23228502210034200264002450041350
02.08-23.08.23224002165033150256502390040150
30.08-20.09.23211502090031150241502290036900
27.09.23205002035029800233502225035300
04.10-11.10.23179001815024400201501965028900

Парк Инн Прибалтийская 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2осн. +д.к. реб. 6-13)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2осн. +д.к. реб. 6-13) Одноместный
СтандартныйСупериор
26.04.231945020050192002755023150213502060031850
03.05.232225021300205003035024150223002155033600
10.05-17.05.232190020900201502940023650219002115032650
24.05.232385022250213503315025450232502235036400
31.05.232515023150221503565026650241502315038900
07.06.232800025700247004270030400267002570046100
14.06.232515023150221503565026650241502315038900
21.06.232575023600227503670027400247502375040100
28.06.232515023150221503565026650241502315038900
05.07-19.07.232190020900201502940023650219002115032650
26.07.232250021350206003030024100225002160033550
02.08-23.08.232190020900201502940023650219002115032650
30.08.232115020000192502790022900211502025031150
06.09-04.10.232065019400186502690022400206501965030150
11.10.231815017900169002190019900189001815025150

Ибис 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандартный
26.04.232210032050
03.05-10.05.232190031650
17.05-31.05.232515037900
07.06.232555038700
14.06.232535038300
21.06.232575039100
28.06.232385035500
05.07-19.07.232190031900
26.07.232250032800
02.08-20.09.232190031900
27.09.232140030850
04.10-11.10.231940026650

Октябрьская 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
26.04.23226003200023500220502155033700
03.05-17.05.23239003415024900231502265036150
24.05.23267503985028200254002490042900
31.05.23286504365030400269002640047400
07.06.23301504650032050282502760050400
14.06.23311504840033150291502840052400
21.06.23301504650032050282502760050400
28.06.23286504365030400269002640047400
05.07.23280004000029700264502595046000
12.07-19.07.23254002540026900246502415040400
26.07.23260003365027650353002505041600
02.08-16.08.23254002540026900246502415040400
23.08-20.09.23229003290024150221502215035400

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Полулюкс
03.05-17.05.2327650251502440041650
24.05.2331550277002710049600
31.05.2334150294002890054900
07.06.2336100309003040058650
14.06.2337400319003140061150
21.06.2336100309003040058650
28.06.2334150294002890054900
05.07.2333350289002835053250
12.07-19.07.2330150269002615046650
26.07.2330900402502690048150
02.08-16.08.2330150269002615046650
23.08-20.09.2326900239002365040650

Best Western Plus Center Hotel 4*, Континентальный завтрак

Даты заездов

Комфорт
Двухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
26.04.2323000219002040032800
03.05-17.05.2324400229002140035150
24.05.2327400250002395041300
31.05.2329400264002565045400
07.06.2331050276002685048400
14.06.2331600280002725049400
21.06.2330500272002645047400
28.06.2329400264002565045400
05.07.2328800260002525044150
12.07-19.07.2326400244002365039150
26.07.2327000250002425040350
02.08-16.08.2326400244002365039150
23.08-20.09.2323650219002140034150

Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйПремиумПолулюкс
26.04.2325250351502910042850319002940048900
03.05-17.05.2325650364002940043900319002940048900
24.05-31.05.2328900426503365051900381503365061400
07.06-21.06.2329400435503427053100389503435062800
28.06-09.08.2328900426503365051900381503365061400
16.08-04.10.2325650364002940043900319002940048900
11.10.2324750344502850041950310002880046950

Ривер Палас Отель 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
Двухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
26.04-10.05.232815026150251504065029900271502615043900
17.05-31.05.233140028150271505315032900294002815056400
07.06.233200028650276505435033500299002865057600
14.06.233140028150271505315032900294002815056400
21.06.233200028650276505435033500299002865057600
28.06-05.07.233140028150271505315032900294002815056400
12.07-19.07.232990027150261504690031400281502715050150
26.07.233065027900269004840032300289002790051800
02.08-23.08.232990027150261504690031400281502715050150
30.08.232615024750236004135027650257502475044450
06.09-20.09.232365023150219003765025150241502315040650
27.09.232320022850216503675024700238502285039800
04.10-11.10.232140021650206503315022900226502165036400

Скидки на тур:

  • школьникам до 14 лет (РФ): 2100 руб.;
  • школьникам до 16 лет (РФ): 600 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.

Экскурсионный пакет без проживания: 9 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Апарт-отель «Yard Residence» 4

5 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4

Отель «Art Deco Nevsky» 4

5 ночей

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4

Гостиница «Охтинская» 3

5 ночей

Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.

Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.

При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3

Отель «Достоевский» 4

5 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Отель «Москва» 4

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4

5 ночей

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4

Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3

5 ночей

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

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Гостиница «Октябрьская» 4

5 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

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Отель «Best Western Plus Centre» 4

5 ночей

Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.

Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

5 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

Отель «River Palace Hotel» 4

5 ночей

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. В числе удобств отеля River Palace терраса.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе Важно знать)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • 2 день
    • Автобусная экскурсия в Павловск – 1300 взр., 1000 шк., 1000 пенс., ст.;
    • Посещение Океанариума – с 01.04-31.05 – 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс., с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.
  • 3 день
    • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» – 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.;
    • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – 500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.;
    • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – 1100 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.
  • 4 день
    • Автобусная экскурсия в Гатчину – 2050 взр., 1750 шк., ст., 2000 пенс.;
    • Однодневная экскурсия на о. Валаам – 6990/7390 взр., 4655 шк., 6990/7390 ст., 6790/7190 пенс.;
    • Жемчужина Карелии - Рускеала – 3100 взр., 2500 шк., 2650 ст., 2650 пенс.
  • 6 день
    • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.;
    • Экскурсия по крышам Петербурга – 800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб. (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • школьникам до 14 лет (РФ) – 2100 руб;
  • школьникам до 16 лет (РФ) – 600 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) – 300 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) – 250 руб.
Какова стоимость индивидуального трансфера?

Дневной тариф:

  • аэропорт-отель – 2000 руб. за машину;
  • вокзал-отель – 1650 руб. за машину.
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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