Елизавета Г. проводит ещё 3 экскурсии

Санкт-Петербург по праву называют музеем под открытым небом. Здесь каждая площадь, улица и дом являются шедеврами, наполненными историей 📖. Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся с архитектурными памятниками, изящными мостами и набережными, величественными дворцами и соборами.

Мы увидим Невский проспект, который является основной магистралью нашего города. Православные храмы: Исаакиевский собор, Спас-на-крови, Казанский собор. Посетим Сенатскую площадь, на который располагается один из символов нашего города – памятник Петру I Медный всадник. Главную резиденцию российских императоров – Зимний дворец. Стрелку Васильевского острова со зданием биржи и Ростральными колоннами. И многое другое.

Увидеть все самые главные достопримечательности 🏛️, узнать историю города и его загадки во время комфортабельной поездки на автомобиле 🚘 - то, что нужно для первого знакомства с Санкт-Петербургом!

Экскурсия начинается от Вашего отеля или любой удобной для Вас точки в пределах города. Во время экскурсии предусмотрены остановки, на которых Вы сможете поближе полюбоваться на город 🏙️