Елизавета Г. проводит ещё 3 экскурсии

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Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле

Елизавета Г.
Елизавета Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле
Санкт-Петербург по праву называют музеем под открытым небом. Здесь каждая площадь, улица и дом являются шедеврами, наполненными историей 📖. Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся с архитектурными памятниками, изящными мостами и набережными, величественными дворцами и соборами.
Мы увидим Невский проспект, который является основной магистралью нашего города. Православные храмы: Исаакиевский собор, Спас-на-крови, Казанский собор. Посетим Сенатскую площадь, на который располагается один из символов нашего города – памятник Петру I Медный всадник. Главную резиденцию российских императоров – Зимний дворец. Стрелку Васильевского острова со зданием биржи и Ростральными колоннами. И многое другое.
Увидеть все самые главные достопримечательности 🏛️, узнать историю города и его загадки во время комфортабельной поездки на автомобиле 🚘 - то, что нужно для первого знакомства с Санкт-Петербургом!
Экскурсия начинается от Вашего отеля или любой удобной для Вас точки в пределах города. Во время экскурсии предусмотрены остановки, на которых Вы сможете поближе полюбоваться на город 🏙️
Что входит
  • Аренда автомобиля бизнес-класса с водителем
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия начинается от Вашего отеля
    Место завершения
    🏁 Около Вашего отеля или любой удобной для Вас точки в пределах города.
    Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле
    Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елизавета Г.
    Елизавета Г.
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