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Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты

4.3
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Прогулка 👣 по рекам и каналам Петербурга.

Вы увидите с воды визитные карточки города: Зимний дворец, Стрелку В.

О., Петропавловскую крепость, Летний сад, Чижика-Пыжика, Инженерный замок 🏰, Исаакиевский собор и многочисленные мосты.

Это классическая водная обзорная прогулка по городу, на которой вы увидите Петербург немного с другого ракурса, а профессиональный гид поможет вам расширить свои знания 🎓 об истории 📖 Северной Столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Летняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🥰Романтическая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 700 ₽ за человека

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Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты

Что вы увидите

  • Зимний Дворец (Эрмитаж)
  • Стрелка В. О.
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Летний дворец Петра I
  • Чижик-Пыжик
  • Инженерный замок
  • Аничков Мост
  • музей-усадьба Державина
  • Строгановский дворец
  • Мраморный дворец
Увлекательная теплоходная экскурсия ⛳, во время которой вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки и Крюкова канала.
Маршрут: р. Нева – р. Фонтанка – Крюков канал – р. Мойка – Зимняя канавка – р. Нева.
Внимание! Маршрут может быть сокращён в связи с высоким уровнем воды в каналах!
Для посещения экскурсии 🧭 не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона). При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль. Регистрация на рейс за 30 минут до времени отправления. Просим приходить на причал заранее!!
В связи с запретом санэпидемстанции пледы на теплоходах не выдаются. На всех теплоходах есть закрытый отапливаемый салон, где можно укрыться в случае дождя/плохой погоды.
В случае повышения уровня воды в каналах, экскурсия может быть заменена на экскурсию Парадный Петербург (прогулка по Неве).
Экскурсия может быть также отменена организатором в связи с погодными условиями по соображениям безопасности — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет 🎫
Что входит
  • Круиз на теплоходе
  • Экскурсионное обслуживание (коллективный аудиогид из колонок)
Что не входит
  • Личные расходы
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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