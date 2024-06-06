🚗 На машине 🚀 На метеоре 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Групповая 6 часов 229 отзывов К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены) Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков Начало: Возле фонтана у Эрмитажа Расписание: ежедневно в 11:00 4800 4 560 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 18 отзывов Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Групповая 6 часов 39 отзывов Популярное предложение Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены Начало: На площади Искусств Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 4 450 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 47 отзывов Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера Начало: У м. Площадь Восстания 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки Начало: По договоренности 13 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 21 отзыв В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов" Начало: По договорённости 13 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 72 отзыва Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала... 21 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 160 отзывов Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала... 8 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 135 отзывов Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас 4 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 23 отзыва Из Петербурга в Царское Село и Павловск Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день Начало: По договоренности 17 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 468 отзывов Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 5% скидка Фотопрогулка 3 часа 274 отзыва Ваш идеальный день в Петербурге Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия Начало: По договоренности 12000 11 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Идиллический Павловск Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест Начало: В центре города 13 700 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 39 отзывов Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника Начало: В районе станции метро Московская 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Путешествие в блистательный Ораниенбаум Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции Начало: По договоренности 13 740 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 73 отзыва Зловещие места и политические убийства Петербурга Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии 6500 5 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Популярное предложение Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями Начало: В районе Большой Морской улице 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Необычные памятники Петербурга История города через малоизвестные достопримечательности на автомобильной экскурсии Начало: В центре по согласованию 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин... 18500 12 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 164 отзыва Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 112 отзывов Из Петербурга в Кронштадт на авто Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1 час 51 отзыв Уникальный трансфер на Tesla с экскурсией по историческому Санкт-Петербургу Прилетая в Петербург, начните свое путешествие с комфортного трансфера на Tesla, где каждая минута превращается в увлекательное путешествие по истории 5 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 143 отзыва Креативный Петербург на Мини Купере Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото Начало: В районе метро Пл. Восстания 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 3 часа 87 отзывов Популярное предложение Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон Начало: В районе метро Площадь Восстание 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 458 отзывов Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города 12500 11 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 236 отзывов Мистический Петербург Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии Начало: У метро Невский проспект 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 64 отзыва Замки и рыцари Гатчины Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции Начало: В удобном для Вас месте. В центре города 13 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Петербург в стиле хай-тек Изучить районы города, в которых будущее уже наступило Начало: любой адрес в центре города или соседних районах 5 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 2 часа 134 отзыва Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому 8990 6 743 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 56 отзывов Курортный район Петербурга на авто Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина Начало: В районе м. Черная речка 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии Начало: В районе м. Московская 17 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 17 отзывов Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной) Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор» Расписание: ежедневно в 23:00 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 17 отзывов По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 22 отзыва Путешествие в Гатчину на автомобиле Исследовать императорскую резиденцию в компании гида, который увлечёт историей Начало: По договорённости 14 540 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 51 отзыв Путешествие в мир заброшенных усадеб Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам Начало: У метро Московская 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 15 часов 1765 отзывов Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде Начало: Площадь Искусств Расписание: ежедневно от 5 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 199 отзывов Популярное предложение Петергоф и Кронштадт за один день Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы 13 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Кронштадт: эксклюзивная поездка на авто бизнес-класса Исследуйте Кронштадт в комфорте автомобиля бизнес-класса, погружаясь в историю морской славы и архитектурные шедевры 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 154 отзыва Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге Расписание: Ежедневно 12 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 191 отзыв Ночная экскурсия по Петербургу на авто Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 58 отзывов Петергоф - резиденция Петра Великого Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город Начало: У отеля туристов 14 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 349 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте 8 200 ₽ за всё до 7 чел.