На протяжении пешеходной экскурсии 🧭, маршрут которой проходит по самым живописным и романтичным местам центра Санкт-Петербурга, вы узнаете о судьбах выдающихся женщин Санкт-Петербурга. Имена некоторых из них н слуху, о других Вы, вполне возможно, услышите впервые. Поучительные и вдохновляющие, истории 📖 жизни выдающихся женщин Санкт-Петербурга, помогут Вам ответить на вопрос, какие же они, петербургские женщины, что их объединяет?
Что входит
услуги гида
Что не входит
Начало
🚩 пл. Островского
Место завершения
🏁 пл. Искусств
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.