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Петербургские женщины – великие и удивительные

Лилия А.
Лилия А. – Гид из Санкт-Петербурга
Авторская пешеходная экскурсия ⛳ о «прекрасной стороне» Петербурга – его великих и удивительных женщинах, живших здесь в 19 и 20 веках.

Некоторые из них стали легендами во плоти и прославили город 🏙️ на Неве на весь мир.

О ком-то вы, возможно, услышите впервые.

Поучительные и вдохновляющие истории 📖 их жизней помогут вам понять, какие они – женщины Северной столицы ⭐️ и что же их объединяет.

Вы прогуляетесь 👣 по центру города с персональным гидом и по-новому взглянете на привычные достопримечательности 🏛️.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек
  • Заказать экскурсию
Петербургские женщины – великие и удивительные
Петербургские женщины – великие и удивительные

Что вы увидите

  • пл. Островского
  • ул. зодчего Росси
  • наб. Фонтанки от моста Ломоносова до Белинского
  • Караванная ул.
  • Итальянская ул
  • пл. Искусств
На протяжении пешеходной экскурсии 🧭, маршрут которой проходит по самым живописным и романтичным местам центра Санкт-Петербурга, вы узнаете о судьбах выдающихся женщин Санкт-Петербурга. Имена некоторых из них н слуху, о других Вы, вполне возможно, услышите впервые. Поучительные и вдохновляющие, истории 📖 жизни выдающихся женщин Санкт-Петербурга, помогут Вам ответить на вопрос, какие же они, петербургские женщины, что их объединяет?
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 пл. Островского
    Место завершения
    🏁 пл. Искусств
    Петербургские женщины – великие и удивительные
    Петербургские женщины – великие и удивительные
    Петербургские женщины – великие и удивительные
    Петербургские женщины – великие и удивительные
    Петербургские женщины – великие и удивительные

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лилия А.
    Лилия А.
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