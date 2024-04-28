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Ни один ювелир не смог повторить путь Карла Фаберже: не создал 144 оттенка гильоше-эмали, не стал ювелиром королей, не сделал столько пасхальных яиц, фантазийных объектов, украшений, предметов быта. В музее представлены не только шедевры Фаберже, но и творчество его современников. Наш гид познакомит вас с экспонатами и их создателями в стенах роскошного Шуваловского дворца.