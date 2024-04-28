Ни один ювелир не смог повторить путь Карла Фаберже: не создал 144 оттенка гильоше-эмали, не стал ювелиром королей, не сделал столько пасхальных яиц, фантазийных объектов, украшений, предметов быта. В музее представлены не только шедевры Фаберже, но и творчество его современников. Наш гид познакомит вас с экспонатами и их создателями в стенах роскошного Шуваловского дворца.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей Фаберже расположился в Шуваловском дворце: вы оцените парадные интерьеры и услышите его историю. Вы побываете в следующих пространствах:
- Рыцарский зал. История ювелирного искусства ещё с допетровских времён.
- Красная гостиная. Развитие ювелирного искусства, Фаберже и его современники.
- Синяя гостиная. Коллекция пасхальных яиц.
- Золотая гостиная. Кабинетские подарки и фантазийные предметы.
- Аванзал. Ассортимент продукции с эмалью.
- Бело-голубая гостиная. Русские эмали: их история и возрождение.
- Выставочный зал. История производства камнерезных изделий фирмы Фаберже.
- Готический зал (закрыт до июля 2024 года). Иконы, предметы культа, оклады.
Вы узнаете:
- Почему Карла Фаберже можно считать хорошим психологом
- Предназначались ли изделия фирмы Фаберже только для элит или также для среднего класса
- И многое другое
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: 900 руб. /чел. для всех категорий посетителей
- По запросу экскурсия может быть проведена индивидуально для компаний до 5 человек. Её стоимость — 4500 руб., в этом случае входной билет в музей стоит 1000 руб. /чел.
- В музее есть кафе и сувенирный магазин
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и воскресенье в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|808 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 апр 2024
Отличная экскурсия. Очень содержательная и интересная. Небольшая группа позволяет задавать свои вопросы, больше получать информации от экскурсовод. Большое спасибо нашему году Ирине.
Обращайтесь. Из 10 десять балов!!!
Обращайтесь. Из 10 десять балов!!!
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