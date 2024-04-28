Фаберже: жизнь и творчество в одном музее (мини-группа)

Пройти по залам Шуваловского дворца, рассмотреть ювелирные изделия и эмали и узнать много нового
Ни один ювелир не смог повторить путь Карла Фаберже: не создал 144 оттенка гильоше-эмали, не стал ювелиром королей, не сделал столько пасхальных яиц, фантазийных объектов, украшений, предметов быта. В музее представлены не только шедевры Фаберже, но и творчество его современников. Наш гид познакомит вас с экспонатами и их создателями в стенах роскошного Шуваловского дворца.
5
1 отзыв
Фаберже: жизнь и творчество в одном музее (мини-группа)
Фаберже: жизнь и творчество в одном музее (мини-группа)
Фаберже: жизнь и творчество в одном музее (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей Фаберже расположился в Шуваловском дворце: вы оцените парадные интерьеры и услышите его историю. Вы побываете в следующих пространствах:

  • Рыцарский зал. История ювелирного искусства ещё с допетровских времён.
  • Красная гостиная. Развитие ювелирного искусства, Фаберже и его современники.
  • Синяя гостиная. Коллекция пасхальных яиц.
  • Золотая гостиная. Кабинетские подарки и фантазийные предметы.
  • Аванзал. Ассортимент продукции с эмалью.
  • Бело-голубая гостиная. Русские эмали: их история и возрождение.
  • Выставочный зал. История производства камнерезных изделий фирмы Фаберже.
  • Готический зал (закрыт до июля 2024 года). Иконы, предметы культа, оклады.

Вы узнаете:

  • Почему Карла Фаберже можно считать хорошим психологом
  • Предназначались ли изделия фирмы Фаберже только для элит или также для среднего класса
  • И многое другое

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: 900 руб. /чел. для всех категорий посетителей
  • По запросу экскурсия может быть проведена индивидуально для компаний до 5 человек. Её стоимость — 4500 руб., в этом случае входной билет в музей стоит 1000 руб. /чел.
  • В музее есть кафе и сувенирный магазин
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и воскресенье в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет808 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
28 апр 2024
Отличная экскурсия. Очень содержательная и интересная. Небольшая группа позволяет задавать свои вопросы, больше получать информации от экскурсовод. Большое спасибо нашему году Ирине.
Обращайтесь. Из 10 десять балов!!!

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