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Билеты в Музей Фаберже

Музей Ф.
Музей Ф. – Гид из Санкт-Петербурга
Музей 🖼 располагается в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки — одном из красивейших дворцов Санкт-Петербурга, который является историческим памятником и центром притяжения туристов.
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  • 🖼Музеи

  • 500 ₽ за человека

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Билеты в Музей Фаберже
Билеты в Музей Фаберже

Что вы увидите

  • Шуваловский дворец
  • Музей Фаберже
Совершите прогулку 👣 по экспозиции Музея ФабержеОснову собрания музея составляет крупнейшая коллекция шедевров фирмы Карла Фаберже. Наибольшую ценность представляют девять пасхальных яиц, созданных мастерами фирмы Карла Фаберже для двух последних русских императоров. Все они являются шедеврами ювелирного искусства и уникальными историческими памятниками, связанными с правлением и личной жизнью императоров Александра III и Николая II.
Исключительность коллекции Фаберже, собранной фондом «Связь времен», в том, что в ней достойно представлены все направления, в которых работала фирма Фаберже: пасхальные шедевры, фантазийные предметы всех разновидностей, ювелирные украшения, драгоценная галантерея, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы. Магазин Музея ФабержеШирокий выбор подарков, реплик коллекции и книг об эпохе Карла Фаберже, ювелирном искусстве и истории 📖 Санкт-Петербурга. В Магазине Музея представлены оригинальные сувениры 🎁, произведения русских дизайнеров, реплики музейной экспозиции, которые будут напоминать о посещении Музея Фаберже. Кафе Музея ФабержеС ярким интерьером и работами современных художников. Кафе Музея Фаберже является одновременно местом отдыха для посетителей экспозиции и популярным местом встреч для петербуржцев и гостей города. Меню кафе содержит преимущественно блюда русской и европейской кухни 🥧 также можете заказать экскурсию ⛳ по музею здесь
Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Экскурсия
  • Аудиогид (250 руб. )
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Набережная реки Фонтанки, 21
Билеты в Музей Фаберже
Билеты в Музей Фаберже
Билеты в Музей Фаберже
Билеты в Музей Фаберже

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Ф.
Музей Ф.
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