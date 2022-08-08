Очень красивое, романтичное место! Кругом ощущение истории, царей, Пушкина. . природа просто супер! Даже показалось красивее, просторнее и спокойнее Петергофа. И удобно добраться на общественном транспорте: автобусы от метро Купчино ходят быстро и часто, всего 40₽ по карте Подорожник. Александровский парк попроще, там понравился в форте из красного кирпича музей орудия и доспехов, также там инсталляция военных действий и показ познавательного фильма в отдельном зале-все входило в стоимость билета 250₽. Царскосельский лицей тоже красив, примыкает к шикарному Екатериринскому дворцу и парку, безумно красиво, можно заложить на эти все объекты 3-5 часов, не пожалеете!