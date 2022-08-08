Посещение Царского села и Александровского парка

5
1 отзыв
Посещение Царского села и Александровского парка
Посещение Царского села и Александровского парка
Посещение Царского села и Александровского парка
Посещение Царского села и Александровского парка
Посещение Царского села и Александровского парка
Посещение Царского села и Александровского парка
Посещение Царского села и Александровского парка
Посещение Царского села и Александровского парка

Что вас ожидает 🤩

  • Египетские ворота
  • Феодоровский городок и собор
  • Музей-дача А. С. Пушкина
  • Александровский дворец
  • 2 музея
  • Китайский городок
  • Царскосельский лицей
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дорогие друзья, в нашей пешеходной экскурсии по Царскому селу, городу Пушкину, Вы увидите такие исторические достопримечательности:

  • Египетские ворота,
  • музей-дача А. С. Пушкина,
  • Феодоровский городок и собор,
  • Александровский дворец,
  • музей 1й мировой войны,
  • музей древнего оружия,
  • Царскосельский лицей, где воспитывался А. С. Пушкин.
  • И конечно, Вы услышите истории о происхождении этого села с древних времен, о мистических Египетских воротах, обо всех постройках в Александровском парке со времен Екатерины Великой, и о других обьектах, которые мы посетим.
  • Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям, особенно понравятся детям музеи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд на автобусе до Царского села-60 руб.
  • Билет в музей 1й мировой войны-300 руб.
  • Билет в музей древнего оружия-250руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Купчино, у газетного киоска
Завершение: Царскосельский лицей
Когда и сколько длится?
Когда: вт, четв, пятн, суб, воск. в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Нужна удобная обувь
  • Вода с собой
  • Плащ(по погоде) и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
G
8 авг 2022
Очень красивое, романтичное место! Кругом ощущение истории, царей, Пушкина. . природа просто супер! Даже показалось красивее, просторнее и спокойнее Петергофа. И удобно добраться на общественном транспорте: автобусы от метро Купчино ходят быстро и часто, всего 40₽ по карте Подорожник. Александровский парк попроще, там понравился в форте из красного кирпича музей орудия и доспехов, также там инсталляция военных действий и показ познавательного фильма в отдельном зале-все входило в стоимость билета 250₽. Царскосельский лицей тоже красив, примыкает к шикарному Екатериринскому дворцу и парку, безумно красиво, можно заложить на эти все объекты 3-5 часов, не пожалеете!

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