Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком. В группе до 10 человек вы отправитесь по исторической дороге в один из самых впечатляющих комплексов в предместье Петербурга.
Оцените роскошь парадных залов дворца, погуляете по Золотой анфиладе и узнаете обратную сторону придворной жизни. Познакомитесь с выдающимся образцом садово-паркового искусства. И получите объемное представление о Царском Селе на обзорной экскурсии по городку.
Оцените роскошь парадных залов дворца, погуляете по Золотой анфиладе и узнаете обратную сторону придворной жизни. Познакомитесь с выдающимся образцом садово-паркового искусства. И получите объемное представление о Царском Селе на обзорной экскурсии по городку.
Ближайшие даты:
21
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мая
22
мая
мая
23
мая
мая
24
мая
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25
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Путь в Царское Село (г. Пушкин) пройдет по увлекательному маршруту, на котором вы увидите самые опасные кварталы 18-19 веков, места, описанные Достоевским, и начало знаменитой «Царской дороги». Вы понаблюдаете, как Парадный Петербург переходит в заповедник доходных домов и владения сталинского ампира. Увидите дом Виктора Цоя и Чесменскую церковь, площадь Фонтанов и стелу, посвященную подвигу Блокадного Ленинграда.
- В Царском Селе начнем с большой обзорной экскурсии по городу. Отыщем дачу Пушкина и вспомним не только его произведения, но и то, каким он был человеком, а также историю его рода. Остановимся у Александровского дворца, подаренного любимому внуку Екатериной II. Вы осмотрите Белую башню и Федоровский Собор, Императорский гараж и ферму, а также дачи Карамзина, Кокорева, Великого князя Бориса Романова и многое другое. (Обьекты выбирает гид ро доступности).
- Екатерининский дворец внутри поразит вас своей роскошью и вкусом. Вы откроете любопытные факты о придворной жизни и строительстве сооружения, узнаете о его трагической судьбе во время войны и послевоенной реконструкции. Особое внимание уделим жемчужине памятника — Янтарной комнате.
- Екатерининский парк предстанет перед вами после дворца. Вы неспешно прогуляетесь, осматривая павильоны, наслаждаясь видами и слушая рассказы о создании проекта комплекса и самых разных историях — политических, экономических и романтических, — которые повидал этот парк.
Ежедневно в 09:00, кроме Вторника
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание (транспорт подбирается по количеству участников, от легкового автомобиля, до микроавтобуса).
- Профессиональный гид сопровождающий группу
- Билеты в Екатерининский Дворец + групповой экскурсовод в во дворце
- Билеты в Екатерининский Парк
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Начало экскурсии на площади Искусств д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00, кроме ВторникаЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании