Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком. В группе до 10 человек вы отправитесь по исторической дороге в один из самых впечатляющих комплексов в предместье Петербурга.

Оцените роскошь парадных залов дворца, погуляете по Золотой анфиладе и узнаете обратную сторону придворной жизни. Познакомитесь с выдающимся образцом садово-паркового искусства. И получите объемное представление о Царском Селе на обзорной экскурсии по городку.
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Путь в Царское Село (г. Пушкин) пройдет по увлекательному маршруту, на котором вы увидите самые опасные кварталы 18-19 веков, места, описанные Достоевским, и начало знаменитой «Царской дороги». Вы понаблюдаете, как Парадный Петербург переходит в заповедник доходных домов и владения сталинского ампира. Увидите дом Виктора Цоя и Чесменскую церковь, площадь Фонтанов и стелу, посвященную подвигу Блокадного Ленинграда.
  • В Царском Селе начнем с большой обзорной экскурсии по городу. Отыщем дачу Пушкина и вспомним не только его произведения, но и то, каким он был человеком, а также историю его рода. Остановимся у Александровского дворца, подаренного любимому внуку Екатериной II. Вы осмотрите Белую башню и Федоровский Собор, Императорский гараж и ферму, а также дачи Карамзина, Кокорева, Великого князя Бориса Романова и многое другое. (Обьекты выбирает гид ро доступности).
  • Екатерининский дворец внутри поразит вас своей роскошью и вкусом. Вы откроете любопытные факты о придворной жизни и строительстве сооружения, узнаете о его трагической судьбе во время войны и послевоенной реконструкции. Особое внимание уделим жемчужине памятника — Янтарной комнате.
  • Екатерининский парк предстанет перед вами после дворца. Вы неспешно прогуляетесь, осматривая павильоны, наслаждаясь видами и слушая рассказы о создании проекта комплекса и самых разных историях — политических, экономических и романтических, — которые повидал этот парк.

Ежедневно в 09:00, кроме Вторника

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание (транспорт подбирается по количеству участников, от легкового автомобиля, до микроавтобуса).
  • Профессиональный гид сопровождающий группу
  • Билеты в Екатерининский Дворец + групповой экскурсовод в во дворце
  • Билеты в Екатерининский Парк
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Начало экскурсии на площади Искусств д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, кроме Вторника
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
История и архитектура
Семейные
Обзорные
Дворцы, замки и особняки
Екатерининский дворец
Популярные места
Янтарная комната
Парки
Природа и пейзажи
На микроавтобусе

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
на площади Искусств
Завтра
21 мая
22 мая
24 мая
3 490 за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
204 отзыва
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Без очередей познакомиться с блистательной резиденцией и открыть тайны Янтарной комнаты
на Площади Искусств
Завтра
20 мая
21 мая
22 мая
3 850 за человека
Блестящий Екатерининский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
68 отзывов
Блестящий Екатерининский дворец
Янтарная комната, роскошный парк и другие сокровища Царского села
у Гостиного Двора
Завтра
20 мая
21 мая
22 мая
2 700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ