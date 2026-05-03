Царское Село — одно из лучших мест, чтобы погрузиться в тему последних лет правления Романовых. Здесь вас ждет великолепный дворец, который открылся после долгой реставрации. Я покажу вам его интерьеры, расскажу о жителях дворца и о загадочном Распутине. Кроме того, мы коснемся военных хроник 20 века, увидим памятники города Пушкин и погуляем по Александровскому парку.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Царскосельской дороги

Стартуем от площади Победы, где я расскажу о музее блокады Ленинграда. По пути обратим внимание на верстовые столбы и по желанию посетим мемориал «Ополченцы» с сохранившейся системой окопов и землянок. Уже в городе Пушкин остановимся у необычного вокзала, проедем мимо императорских казарм, гаража и фермы, мимо любимой Пушкиным дачи Анны Китаевой. А еще посетим Певческую башню и электростанцию, благодаря которым город стал первым в Европе полностью освещенным электричеством.

Прогулка по Александровскому парку

Этот живописный уголок под Петербургом неразрывно связан с династией Романовых. У Белой башни — настоящей средневековой крепости — поговорим об играх и занятиях императорских сыновей. У Ратной палаты я расскажу о жизни города в период Первой мировой войны. Покажу Арсенал — один из первых российских музеев. Не пропустим и могилу Распутина, окруженную мистическим ореолом.

Александровский дворец снаружи и внутри

Третья часть экскурсии — блистательный подарок Екатерины Великой своему внуку Александру I. В этих стенах родился последний российский император, Николай II. Вы посетите его личные покои и еще 12 потрясающих помещений дворца. В деталях изучите парадные залы и кабинеты, библиотеки, концертный зал и служебные комнаты. На этом фоне я расскажу истории и мифы, связанные с дворцом и его обитателями.

Организационные детали