Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец

Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку

Царское село — одно из лучших мест, чтобы погрузиться в тему последних лет правления Романовых.

Здесь вас ждет великолепный дворец, который открылся после долгой реставрации.

Я покажу вам его интерьеры, расскажу о жителях дворца и о загадочном Распутине.

Кроме того, мы коснемся военных хроник 20 века, увидим памятники города Пушкин и погуляем по Александровскому парку.
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец

Что вас ожидает

История Царскосельской дороги

Стартуем от площади Победы, где я расскажу о музее блокады Ленинграда. По пути обратим внимание на верстовые столбы и по желанию посетим мемориал «Ополченцы» с сохранившейся системой окопов и землянок. Уже в городе Пушкин остановимся у необычного вокзала, проедем мимо императорских казарм, гаража и фермы, мимо любимой Пушкиным дачи Анны Китаевой. А еще посетим Певческую башню и электростанцию, благодаря которым город стал первым в Европе полностью освещенным электричеством.

Прогулка по Александровскому парку

Этот живописный уголок под Петербургом неразрывно связан с династией Романовых. У Белой башни — настоящей средневековой крепости — поговорим об играх и занятиях императорских сыновей. У Ратной палаты я расскажу о жизни города в период Первой мировой войны. Покажу Арсенал — один из первых российских музеев. Не пропустим и могилу Распутина, окруженную мистическим ореолом.

Александровский дворец снаружи и внутри

Третья часть экскурсии — блистательный подарок Екатерины Великой своему внуку Александру I. В этих стенах родился последний российский император, Николай II. Вы посетите его личные покои и еще 12 потрясающих помещений дворца. В деталях изучите парадные залы и кабинеты, библиотеки, концертный зал и служебные комнаты. На этом фоне я расскажу истории и мифы, связанные с дворцом и его обитателями.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость, за доплату возможен выезд от отеля (детали уточняйте в переписке)
  • Билеты во дворец оплачивается отдельно, в том числе для гида: взрослые — 600 руб. ; учащиеся с 16 лет, студенты и пенсионеры — 400 руб. ; дети до 16 лет — бесплатно (но обязательно оформление билета)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Игорь
Игорь
Добрый день! Меня зовут Игорь. Родился и вырос в Ленинграде, с детства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
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