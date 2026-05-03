Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку
Царское Село — одно из лучших мест, чтобы погрузиться в тему последних лет правления Романовых. Здесь вас ждет великолепный дворец, который открылся после долгой реставрации. Я покажу вам его интерьеры, расскажу о жителях дворца и о загадочном Распутине.
Кроме того, мы коснемся военных хроник 20 века, увидим памятники города Пушкин и погуляем по Александровскому парку.
Стартуем от площади Победы, где я расскажу о музее блокады Ленинграда. По пути обратим внимание на верстовые столбы и по желанию посетим мемориал «Ополченцы» с сохранившейся системой окопов и землянок. Уже в городе Пушкин остановимся у необычного вокзала, проедем мимо императорских казарм, гаража и фермы, мимо любимой Пушкиным дачи Анны Китаевой. А еще посетим Певческую башню и электростанцию, благодаря которым город стал первым в Европе полностью освещенным электричеством.
Прогулка по Александровскому парку
Этот живописный уголок под Петербургом неразрывно связан с династией Романовых. У Белой башни — настоящей средневековой крепости — поговорим об играх и занятиях императорских сыновей. У Ратной палаты я расскажу о жизни города в период Первой мировой войны. Покажу Арсенал — один из первых российских музеев. Не пропустим и могилу Распутина, окруженную мистическим ореолом.
Александровский дворец снаружи и внутри
Третья часть экскурсии — блистательный подарок Екатерины Великой своему внуку Александру I. В этих стенах родился последний российский император, Николай II. Вы посетите его личные покои и еще 12 потрясающих помещений дворца. В деталях изучите парадные залы и кабинеты, библиотеки, концертный зал и служебные комнаты. На этом фоне я расскажу истории и мифы, связанные с дворцом и его обитателями.
Организационные детали
Транспортные расходы по маршруту экскурсии от места встречи входят в стоимость
Билеты во дворец оплачивается отдельно, в том числе для гида: взрослые — 750 ₽; учащиеся с 16 лет, студенты и пенсионеры — 500 ₽; дети до 16 лет — бесплатно (но обязательно оформление билета)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Сдетства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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–
Н
Наталья
Который год подряд заказываем экскурсии у данного экскурсовода (Игоря) и в этот раз снова восторг и море впечатлений от полученной информации и увиденного 😃: Летний домик Пушкина, Храм Николая II, читать дальшеуменьшить
дом, в котором останавливался тот самый Распутин, и много других интересных моментов из жизни великих людей тех времен, а также лучшие локации с потрясающими пейзажами Царского села! Экскурсию однозначно рекомендуем тем, кто кто интересуется историей и хочет получить максимум интереснейшей информации за несколько часов:)) от настоящего профессионала своего дела, как Игорь👍
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв! Очень рад, что экскурсия вам понравилась.))
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А
Алёна
Пять часов! Пять!!! Пролетели как 15 минут. Игорь чудесный, очень увлеченный рассказчик, который с первых секунд захватит внимание слушателя и унесет вас на несколько столетий назад. В экскурсии очень органично читать дальшеуменьшить
переплетаются даты и эпохи, при этом у нас ни разу в голове не возникло путаницы - все изложено очень понятно и интересно. В некоторые моменты даже складывалось ощущение, что перед глазами будто бы возникают герои повествования - императоры, поэты, военные - настолько живыми и настоящими они предстают. Игорь, спасибо Вам большое за такую удивительную и запоминающуюся поездку!
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Диана
Спасибо за этот незабываемый день гиду Игорю. Просто нет слов, чтобы выразить свою благодарность! Все было идеально, от начала и до конца. Чувствуется, что человек не просто выполняет свою работу, читать дальшеуменьшить
причем профессионально, но любит свое дело и вкладываете в него душу.
Ваши знания Игорь, просто энциклопедические! Но, рассказ ваш -это не набор заученных исторических фактов, а живой рассказ, очень интересный и понятный любому туристу. Спасибо за погружение в эпоху, ощущение, будто побывали в том времени.
Отдельная благодарность за то, что показали нам такие потаенные уголки, куда обычный турист никогда бы не забрел. Это настоящая находка! Всем советую обращаться к Игорю, уверяю, не разочаруетесь.
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Н
Наталья
Хочу написать отзыв гиду Игорю. Мы получили с мужем его экскурсию в Царское Село и Александровский дворец в подарок - и она оказалась самым запоминающимся событием в нашем путешествии.
Я никогда, читать дальшеуменьшить
без преувеличения, не встречала таких гидов! Обычно все рассказывают просто информацию, кто-то менее скучно, кто-то совсем скучно, но тут вы встретитесь не с информацией. Вы окунетесь в жизнь, быт, эмоции, переживания, страсти и страхи реальных людей. Исторически значимых и важных, но реальных! Игорь буквально переносил нас во времени и мы видели не просто дворец, лестницу, тропинку, а смотрели сцены.
При этом, нам с мужем очень понравилось, что он говорил простым, человеческим, легко воспринимаемым языком (опять же в отличие от всех гидов с которыми мы сталкивались). В итоге 5 часов пролетели на одном дыхании, и не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. А раньше для меня 3 часа экскурсии это уже был ужас! В общем, лучший гид, которого мы встречали. От души рекомендуем каждому, Игорь влюбит вас в историю даже если вы будете сопротивляться😂
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У
Усачев
Спасибо Игорю, отличная экскурсия, начиная от самой встречи. Маршрут очень интересный и до окончания экскурсии интригующий. Знание и преподнесение материала Игорем к экскурсии на 5 с"+". Тема экскурсии открыта полностью. Были рассказаны (и потом показан) ряд тайн, связанных с темой экскурсии, но о них не буду писать, чтобы Вам потом было интересно. Однозначно рекомендую Игоря. Спасибо ему от нашей семьи.
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К
Кузьмина
Очень интересно, эмоционально и комфортно. Отличное проведение и замечательные воспоминания! Огромное спасибо Александру!
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