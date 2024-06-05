1 чел.
По популярности
скидка
45%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825₽ за человека
Групповая
10 часов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 3 950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Неизвестное Царское Село
Путешествие в город Пушкин с профессиональным экскурсоводом и краеведом
22 июня в 17:30
23 июня в 17:30
3 990₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого
Начало: В центе города
19 июня в 14:00
20 июня в 09:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку
Начало: В районе метро Московская
28 июня в 09:30
29 июня в 09:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский садик
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно кроме вторников
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
от 11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
Начало: Начало экскурсии на площади Искусств д. 1
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме Вторника
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за человека
Групповая
10 часов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Царское Село и Павловск за один день
От блистательных дней до трагических событий - экскурсия по двум императорским резиденциям
Начало: В городе Пушкин
22 июня в 10:00
23 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 420₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната, Французский парк
Погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия Екатерининского дворца, увидите восстановленную Янтарную комнату и прогуляетесь по Французскому парку
Начало: По договоренности в центре города
Расписание: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца
23 июня в 09:15
26 июня в 09:15
14 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
28002 520₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Расписание: По четвергам
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 4 250₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Всё включено: едем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец, парк и Янтарную комнату на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: В районе «Площади Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
33002 970₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Царское Село - летняя столица императоров
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Начало: По договорённости
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Царское Село, Екатерининский дворец, Янтарная комната
Начало: Забираю из отеля
Расписание: ежедневно, кроме вторника
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Посещение Царского села и Александровского парка
Начало: Египетские ворота, Царское село
Расписание: Встреча в 11 или 12 часов в разные дни
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
7 часов
Царское Село: путешествие по Екатерининскому дворцу
Исследуйте величие Екатерининского дворца, открывая тайны Янтарной комнаты и великолепие русского барокко
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 850₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
17 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Поедем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец и парк в мини-группе (билеты включены)
Начало: На площади Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 588₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
7 часов
Царское Село и Петергоф в мини-группе
Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день
Начало: На площади Островского
10 июня в 09:30
13 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия, гид просто супер, все рассказывает подробно 👍, Екатерининский дворец просто чудо, прекрасный сад, а янтарная комната это вообще шедевр. Всем рекомендую посетить!!!
- ННадежда5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было хорошо организовано. Нареканий нет
- ААнна5 июня 2024Добрый день! Выражаю благодарность гиду Елене,это была прекрасная экскурсия и очень хорошая организация,всё чётко и ясно. Спасибо🙏🏼
- ГГалина5 июня 2024Здравствуйте. Замечательная поездка. Комфортабельный автобус с кондиционером. Экскурсовод-гид очень интересно рассказывает, отвечает на любые возникшие вопросы. Очень понравилось!
- ААнастасия4 июня 2024Великолепный дворец!! Всё очень интересно. Хотелось бы чтоб на обратном пути экскурсовод что-то рассказывал
- ТТатьяна4 июня 2024Нам понравилась экскурсия. Отлично организована. Восхищены Екатерининским дворцом, Камероновой галереей, парком. Наш гид Елена очень интересно и познавательно рассказала нам
- ИИнна4 июня 2024Все понравилось! Экскурсовод от фирмы очень приятная, интересно рассказывала, на месте отлично всех организовала. Экскурсия во дворце тоже все прекрасно. Спасибо, рекомендую.
- ООльга4 июня 2024Добрый день, Экскурсия с поиском клада нашей небольшой компании очень понравилась, все было организованно, весело и легко, мы даже не
- ЯЯна4 июня 2024Все супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Царское село»
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