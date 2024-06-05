🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 6 часов 193 отзыва Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид Начало: От Казанского собора 5450 2 998 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 6 часов 365 отзывов Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей Начало: На Площади Искусств Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 4250 3 825 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 517 отзывов По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки Начало: На Площади искусств 2 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе 20% скидка Групповая 5.5 часов 26 отзывов Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе Начало: От Казанского собора 1500 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 21 отзыв В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов" Начало: По договорённости 13 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 23 отзыва Из Петербурга в Царское Село и Павловск Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день Начало: По договоренности 17 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 184 отзыва Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи Начало: В городе Пушкин от 6900 6 210 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 26 отзывов Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ... 3 350 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2 часа 214 отзывов Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов 9542 6 680 ₽ за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Велоэкскурсия по Царскому Селу Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах Начало: В центре города Пушкин 9400 7 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 4958 отзывов Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату от 2 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 1380 отзывов Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург Расписание: Согласно календарю 2 300 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 154 отзыва Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге Расписание: Ежедневно 12 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 57 отзывов Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4 Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30 от 3 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 100 отзывов Неизвестное Царское Село Путешествие в город Пушкин с профессиональным экскурсоводом и краеведом 3 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 368 отзывов Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский Расписание: Согласно календарю от 3 350 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 71 отзыв Царское Село с посещением Екатерининского дворца Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого Начало: В центе города 13 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 67 отзывов Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку Начало: В районе метро Московская 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 27 отзывов Поиск клада в Царском Селе Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад Начало: Лицейский садик 4 950 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 105 отзывов В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта Расписание: Ежедневно кроме вторников от 11 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва «Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 105 отзывов Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами) Начало: Начало экскурсии на площади Искусств д. 1 Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме Вторника 3 990 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 140 отзывов День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца Начало: Пл. Искусств, 3 Расписание: Согласно календарю 3 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 81 отзыв Царское Село и Павловск за один день От блистательных дней до трагических событий - экскурсия по двум императорским резиденциям Начало: В городе Пушкин 9 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 34 отзыва Екатерининский парк: экскурсия для школьников Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке 4 420 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 118 отзывов В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната, Французский парк Погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия Екатерининского дворца, увидите восстановленную Янтарную комнату и прогуляетесь по Французскому парку Начало: По договоренности в центре города Расписание: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 26 отзывов Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4 Расписание: ВТ, 11.30 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 5 часов 210 отзывов Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца Начало: У метро «Площадь Восстания» 2800 2 520 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 32 отзыва Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д от 18 670 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 8 часов 8 отзывов Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург Расписание: По четвергам от 4 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 5.5 часов 8 отзывов Всё включено: едем в Царское Село Посетить Екатерининский дворец, парк и Янтарную комнату на групповой экскурсии из Петербурга Начало: В районе «Площади Восстания» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30 3300 2 970 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5.5 часов 128 отзывов Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком Начало: На площади Искусств Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 3 990 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Царское Село - летняя столица императоров Начало: У отеля от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории Начало: По договорённости 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Царское Село, Екатерининский дворец, Янтарная комната Начало: Забираю из отеля Расписание: ежедневно, кроме вторника от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 76 отзывов Популярное предложение Царское Село на микроавтобусе - всё включено Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку Начало: На пл. Островского Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 3 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Посещение Царского села и Александровского парка Начало: Египетские ворота, Царское село Расписание: Встреча в 11 или 12 часов в разные дни 5 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 24 отзыва Царское Село: путешествие по Екатерининскому дворцу Исследуйте величие Екатерининского дворца, открывая тайны Янтарной комнаты и великолепие русского барокко Начало: У гостиницы «Октябрьская» 2 850 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля 12 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля 17 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день Начало: Встреча по договоренности 17 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 5 отзывов Поедем в Царское Село Посетить Екатерининский дворец и парк в мини-группе (билеты включены) Начало: На площади Островского Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 3 588 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Царское Село - резиденция трёх императриц Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей Начало: В Царском Селе 3 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 7 часов 8 отзывов Царское Село и Петергоф в мини-группе Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день Начало: На площади Островского 7 500 ₽ за человека