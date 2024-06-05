Экскурсии в Царское Село из Санкт-Петербурга

Найдено 67 экскурсий в категории «Царское село» в Санкт-Петербурге, цены от 1 200 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
193 отзыва
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998 за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
365 отзывов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825 за человека
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
26 отзывов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200 за человека
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
184 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
214 отзывов
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680 за всё до 3 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990 за всё до 4 чел.
Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
4958 отзывов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950 за человека
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1380 отзывов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
154 отзыва
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
57 отзывов
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 3 950 за человека
Неизвестное Царское Село
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Неизвестное Царское Село
Путешествие в город Пушкин с профессиональным экскурсоводом и краеведом
22 июня в 17:30
23 июня в 17:30
3 990 за всё до 10 чел.
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
368 отзывов
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350 за человека
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
71 отзыв
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого
Начало: В центе города
19 июня в 14:00
20 июня в 09:00
13 900 за всё до 3 чел.
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
67 отзывов
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку
Начало: В районе метро Московская
28 июня в 09:30
29 июня в 09:30
12 990 за всё до 4 чел.
Поиск клада в Царском Селе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский садик
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 950 за всё до 6 чел.
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
105 отзывов
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно кроме вторников
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
от 11 700 за всё до 4 чел.
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
«Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
7 000 за всё до 4 чел.
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
105 отзывов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
Начало: Начало экскурсии на площади Искусств д. 1
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме Вторника
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за человека
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
140 отзывов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Царское Село и Павловск за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
81 отзыв
Царское Село и Павловск за один день
От блистательных дней до трагических событий - экскурсия по двум императорским резиденциям
Начало: В городе Пушкин
22 июня в 10:00
23 июня в 10:00
9 500 за всё до 6 чел.
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 420 за всё до 4 чел.
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната и Французский парк
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
118 отзывов
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната, Французский парк
Погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия Екатерининского дворца, увидите восстановленную Янтарную комнату и прогуляетесь по Французскому парку
Начало: По договоренности в центре города
Расписание: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца
23 июня в 09:15
26 июня в 09:15
14 000 за всё до 3 чел.
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
26 отзывов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000 за человека
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
210 отзывов
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
28002 520 за человека
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670 за всё до 4 чел.
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Групповая
8 часов
8 отзывов
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Расписание: По четвергам
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 4 250 за человека
Всё включено: едем в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
8 отзывов
Всё включено: едем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец, парк и Янтарную комнату на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: В районе «Площади Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
33002 970 за человека
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
128 отзывов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за человека
Царское Село - летняя столица императоров
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Царское Село - летняя столица императоров
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 11 500 за всё до 4 чел.
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Начало: По договорённости
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.
Царское Село, Екатерининский дворец, Янтарная комната
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Царское Село, Екатерининский дворец, Янтарная комната
Начало: Забираю из отеля
Расписание: ежедневно, кроме вторника
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
76 отзывов
Популярное предложение
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 450 за человека
Посещение Царского села и Александровского парка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Посещение Царского села и Александровского парка
Начало: Египетские ворота, Царское село
Расписание: Встреча в 11 или 12 часов в разные дни
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.
Царское Село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
24 отзыва
Царское Село: путешествие по Екатерининскому дворцу
Исследуйте величие Екатерининского дворца, открывая тайны Янтарной комнаты и великолепие русского барокко
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 850 за человека
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 300 за всё до 4 чел.
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200 за всё до 4 чел.
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
17 400 за всё до 4 чел.
Поедем в Царское Село
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
5 отзывов
Поедем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец и парк в мини-группе (билеты включены)
Начало: На площади Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 588 за человека
Царское Село - резиденция трёх императриц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 300 за всё до 5 чел.
Царское Село и Петергоф в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Царское Село и Петергоф в мини-группе
Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день
Начало: На площади Островского
10 июня в 09:30
13 июня в 08:00
7 500 за человека
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
    Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
    читать дальше

    истории этих мест. Интересные факты разных эпох, великолепная подача, очень грамотная певучая Русская речь. Татьяна настоящий профессионал. Обязательно отправимся в другие места в ее сопровождении всей семьей! Очень рекомендую! По поводу организации-никаких вопросов! Все четко, во время. С Огромной благодарностью и приятными впечатлениями к Вашей компании!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
    Отличная экскурсия, гид просто супер, все рассказывает подробно 👍, Екатерининский дворец просто чудо, прекрасный сад, а янтарная комната это вообще шедевр. Всем рекомендую посетить!!!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
    Экскурсия понравилась. Все было хорошо организовано. Нареканий нет
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
    Добрый день! Выражаю благодарность гиду Елене,это была прекрасная экскурсия и очень хорошая организация,всё чётко и ясно. Спасибо🙏🏼
  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Всё включено: едем в Царское Село
    Здравствуйте. Замечательная поездка. Комфортабельный автобус с кондиционером. Экскурсовод-гид очень интересно рассказывает, отвечает на любые возникшие вопросы. Очень понравилось!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
    Великолепный дворец!! Всё очень интересно. Хотелось бы чтоб на обратном пути экскурсовод что-то рассказывал
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
    Нам понравилась экскурсия. Отлично организована. Восхищены Екатерининским дворцом, Камероновой галереей, парком. Наш гид Елена очень интересно и познавательно рассказала нам
    читать дальше

    о Пушкине, о создании этих шедевров мировой архитектуры. Елена тактичный человек и профессионал в своем деле. Нам хотелось бы ещё поехать на следующую экскурсию в ее сопровождении.

  • И
    Инна
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
    Все понравилось! Экскурсовод от фирмы очень приятная, интересно рассказывала, на месте отлично всех организовала. Экскурсия во дворце тоже все прекрасно. Спасибо, рекомендую.
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Поиск клада в Царском Селе
    Добрый день, Экскурсия с поиском клада нашей небольшой компании очень понравилась, все было организованно, весело и легко, мы даже не
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    заметили как пролетело время экскурсии с Тамарой, спасибо Вам огромное) Посетили места, куда обычные туристы, гуляющие в парке, не могут пройти 😉 Задания для поиска клада интересные, вспомнили и школьные годы чудесные, а сам клад и сувениры замечательные) Однозначно рекомендуем для любой компании, еще раз спасибо ❤️

  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
    Все супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Царское село»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
  2. Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
  3. По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
  4. Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
  5. В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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