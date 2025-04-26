2 день

Вторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением Эрмитажа

Завтрак в гостинице.

Путешествие на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off — идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа.

Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Петербурга самым захватывающим образом.

Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!

Посещение Эрмитажа на одной из остановок автобуса. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин» — не только великолепное произведение искусства, но и удивительный механизм — единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!

Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!

Транспорт предоставляется на обзорную самостоятельную экскурсию.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160