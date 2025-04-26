Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия «Мифы и тайны Петербурга»
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 18:00.
Санкт-Петербург, город, воздвигнутый на болотах по воле Петра Великого, с самого своего основания окутан аурой загадочности.
Его история, сплетённая из амбиций императоров, великих свершений и трагических событий, породила множество легенд и мистических поверий.
Во время автобусной экскурсии Вас ждет захватывающее путешествие в самое сердце петербургских тайн!
Мы вспомним историю настоящей «Пиковой дамы», побываем на древнем капище в самом центре Петербурга, а также узнаем историю появления на берегах Невы тысячелетних сфинксов.
Ваше решение – верить во все эти истории или нет. Но доля иронии обязательно пригодится Вам сегодня.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Вторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением Эрмитажа
Завтрак в гостинице.
Путешествие на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off — идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа.
Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.
И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Петербурга самым захватывающим образом.
Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!
Посещение Эрмитажа на одной из остановок автобуса. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.
Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.
Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.
И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин» — не только великолепное произведение искусства, но и удивительный механизм — единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!
Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!
Транспорт предоставляется на обзорную самостоятельную экскурсию.
Среда. Загородная автобусная экскурсия в Выборг
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 09:00.
Сегодня мы совершим с Вами путешествие во времени – отправимся в средневековый Выборг.
Вас ждет захватывающая прогулка по неповторимому историческому центру Выборга и посещение территории легендарного средневекового замка — единственного в нашей стране!
Также Вы восхититесь красотами живописного скально-пейзажного парка Монрепо, природного шедевра, аналогов которому нет на Северо-Западе России. Каждый его уголок пропитан особой атмосферой, наполненной спокойствием и гармонией.
Создаётся ощущение, будто время здесь замедляется, позволяя полностью погрузиться в красоту окружающего мира. Однако красота Монрепо – это не только дикая, нетронутая природа. В течение многих лет искусные мастера создавали здесь гармоничное единство природы и искусства.
В Выборге, основанном в XIII веке крестоносцами, гармонично переплелись шведское, русское и финское наследие. Этот уникальный город был и неприступной шведской крепостью, и частью Российской империи, и входил в состав Финляндского княжества.
Вы пройдетесь по узким мощеным булыжником улочкам, полюбуетесь на самый старый жилой дом России, восхититесь каменными башнями. И, тут же, увидите современные здания в стиле финского национального романтизма.
Во время нашей экскурсии Вы полностью погрузитесь в невероятную атмосферу Выборга, полного тайн и мифов, богатого необыкновенной архитектурой и увлекательной историей!
Продолжительность экскурсии 10,5-11 часов.
Транспорт не предоставляется.
Четверг. Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки смотровой площадки колокольни Владимирского собора
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Владимирская» у памятника Ф. М. Достоевскому. Отправление на экскурсию в 11:00.
Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга. Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта.
Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый XVIII век, разночинный XIX, бунтарский XX!
Экскурсия начнется с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города – Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт не предоставляется.
Пятница. Экскурсии на выбор, Царское село или Петергоф
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:10.
Екатерининский дворец — официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…
Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.
Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца — знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.
После экскурсии по дворцу Вас ждет самостоятельная прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
ИЛИ
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 10:50.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
И даже зимой, когда парковые партеры и клумбы занесены снегом, водометы бездействуют, а скульптура Большого каскада бережно укрыта от морозов, Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец.
Почти полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, дворец был восстановлен послевоенные десятилетия.
И сегодня его интерьеры являют посетителям Дубовую лестницу и Дубовый кабинет Петра с резными панно начала 17 века, анфиладу парадных залов архитектора Растрелли, китайские кабинеты Валлен-Деламота, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
Суббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:30.
Приглашаем Вас в истинно морское приключение! Вы увидите уникальное сооружение — дамбу, которая не только соединяет остров Котлин с материком, но и связывает историю и современность.
На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I — символ инженерной мысли, не имеющий аналогов в мире.
А также Кронштадтский футшток — точка отсчета всех высот и глубин на территории России, Якорная площадь и грандиозный Морской собор.
И это только начало Вашего большего приключения. Увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунуться в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.
А в Музее Военно-Морской Славы — современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях! У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии.
Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки».
В завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Воскресенье. Экскурсия в музей «Магазин купцов Елисеевых» и посещение музея Фаберже
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Давайте проведем этот день, как настоящие петербургские аристократы – посетим магазин купцов Елисеевых и музей Фаберже – «Поставщиков Двора Его Императорского Величества».
Вас ждет Магазин Купцов Елисеевых – знаковая достопримечательность, где блистательная роскошь встречается с гастрономией! На экскурсии, вместе с невероятной историей этого величественного здания, Вы узнаете о судьбе его легендарных владельцев – семье Елисеевых.
Вы проследите за жизнью магазина сквозь разные эпохи – до революции, в советское время и сегодня. А самое главное – Вы попадете в закрытые от посторонних глаз помещения гастронома, где время словно остановилось.
Вы удивитесь тому, как основанный более века назад Григорием Елисеевым, магазин стал первым торгово-развлекательным комплексом в Российской Империи: ведь торговый дом предлагал посетителям не только огромный выбор колониальных товаров, изысканных деликатесов и лучших вин, но и ресторан, и даже театр!
Продолжительность сеанса 60 минут.
Посещение музея Фаберже, который распахнет перед Вами двери в сокровищницу ювелирного искусства, где блистает знаменитая на весь мир коллекция пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России!
Представьте себе великолепие «Коронационного» пасхального яйца, сверкающего платиной и золотом, созданного в память о торжественной церемонии восшествия на престол Николая II!
А нежное пасхальное яйцо «Ландыши», подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне на Пасху – миниатюрные цветы из жемчуга, алмазы, бриллианты и сюрприз в виде скрытых портретов членов императорской семьи!
Пасхальные шедевры Фаберже – произведения искусства, наполненные смыслом и эмоциями. Ведь они связаны с важнейшими событиями в жизни императорской семьи и хранят память о знаковых событиях в истории России.
И это еще не все! Также Вы полюбуетесь многими другими роскошными украшениями, сотворенными в мастерских гениального мастера Фаберже. А после экскурсии в кафе музея Вы сможете попробовать уникальный десерт.
Продолжительность сеанса 60 минут.
Транспорт не предоставляется.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Экскурсионная программа без проживания и питания — 18240 руб.
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01 21.03-31.03
|25710
|4760
|12.01-20.03
|24440
|3920
|08.04-19.04
|25080
|4340
|1-местный номер
|09.01-11.01 21.03-31.03
|32850
|4760
|12.01-20.03
|30320
|3920
|08.04-19.04
|31590
|4340
|Доп. место
|09.01-11.01 21.03-31.03
|25710
|2380
|12.01-20.03
|24440
|1960
|08.04-19.04
|25080
|2170
|Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|25710
|4760
|21.03-19.04
|26570
|5320
|1-местный номер
|09.01-20.03
|32010
|4480
|21.03-19.04
|33710
|5040
|Доп. место
|09.01-20.03
|24810
|1960
|21.03-19.04
|26270
|2520
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|26140
|5040
|21.03-19.04
|26990
|5600
|1-местный номер
|09.01-20.03
|32860
|4760
|21.03-19.04
|34550
|5320
|Доп. место
|09.01-20.03
|24940
|1960
|21.03-19.04
|26390
|2520
|Станция М19 3* Стандарт, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|26140
|5040
|21.03-19.04
|27840
|6160
|1-местный номер
|09.01-20.03
|32860
|4760
|21.03-19.04
|36240
|5880
|Доп. место
|09.01-20.03
|25240
|2100
|21.03-19.04
|27240
|2800
|Охтинская 3* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-05.03
|26990
|5600
|06.03-20.03 08.04-19.04
|25930
|4900
|21.03-07.04
|26350
|5180
|1-местный номер
|09.01-05.03
|34760
|5390
|06.03-20.03 08.04-19.04
|32650
|4690
|21.03-07.04
|33490
|4970
|Доп. место
|09.01-05.03
|25490
|2100
|06.03-20.03 08.04-19.04
|25180
|2100
|21.03-07.04
|25300
|2100
|Охтинская 3* Комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-05.03
|27520
|5950
|06.03-20.03 08.04-19.04
|26460
|5250
|21.03-07.04
|26880
|5530
|1-местный номер
|09.01-05.03
|35815
|5740
|06.03-20.03 08.04-19.04
|33705
|5040
|21.03-07.04
|34545
|5320
|Доп. место
|09.01-05.03
|25645
|2100
|06.03-20.03 08.04-19.04
|25335
|2100
|21.03-07.04
|25455
|2100
|Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-24.02
|27630
|6020
|25.02-31.03
|28910
|6860
|01.04-19.04
|30180
|7700
|1-местный номер
|09.01-24.02
|34980
|5460
|25.02-31.03
|37520
|6300
|01.04-19.04
|40050
|7140
|Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-24.02
|31890
|8820
|25.02-31.03
|31030
|8260
|01.04-19.04
|34440
|10500
|1-местный номер
|09.01-24.02
|43440
|8260
|25.02-31.03
|41740
|7700
|01.04-19.04
|48510
|9940
|Доп. место
|09.01-24.02
|26940
|2100
|25.02-31.03
|28180
|2800
|01.04-19.04
|29190
|2800
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|31890
|8820
|12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|27200
|5740
|20.02-24.02 06.03-10.03
|28690
|6720
|01.04-19.04
|27630
|6020
|1-местный номер
|09.01-11.01
|42390
|7910
|12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|33080
|4830
|20.02-24.02 06.03-10.03
|36040
|5810
|01.04-19.04
|33930
|5110
|Трио 2*, Стандарт с кухней, завтрак Ланчбокс
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|33160
|9660
|12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|29330
|7140
|20.02-24.02 06.03-10.03
|30400
|7840
|01.04-19.04
|29760
|7420
|1-местный номер
|09.01-11.01
|44920
|8750
|12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|37310
|6230
|20.02-24.02 06.03-10.03
|39430
|6930
|01.04-19.04
|38160
|6510
|Резиденция Дашковой 3* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|34440
|10500
|12.01-05.03
|26990
|5600
|06.03-19.04
|29120
|7000
|1-местный номер
|09.01-11.01
|46410
|9240
|12.01-05.03
|31610
|4340
|06.03-19.04
|35420
|5600
|Резиденция Дашковой 3* Комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|37210
|12320
|12.01-05.03
|29120
|7000
|06.03-19.04
|31670
|8680
|1-местный номер
|09.01-11.01
|51910
|11060
|12.01-05.03
|35840
|5740
|06.03-19.04
|41750
|7700
|Резиденция Дашковой 3* 2-х комнатный комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|41040
|14840
|12.01-05.03
|32100
|8960
|06.03-19.04
|35080
|10920
|1-местный номер
|09.01-11.01
|59100
|13440
|12.01-05.03
|41760
|7700
|06.03-19.04
|47260
|9520
|Доп. место
|09.01-11.01
|28140
|1400
|12.01-05.03
|25500
|1400
|06.03-19.04
|26680
|1540
|Станция S12 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|26990
|5600
|21.03-19.04
|29120
|7000
|1-местный номер
|09.01-20.03
|33290
|5320
|21.03-19.04
|29120
|6860
|Доп. место
|09.01-20.03
|26390
|2100
|21.03-19.04
|29120
|2940
|Станция S12 4* Комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|27200
|5740
|21.03-19.04
|29760
|7420
|1-местный номер
|09.01-20.03
|34970
|5460
|21.03-19.04
|40050
|7140
|Доп. место
|09.01-20.03
|26450
|2520
|21.03-19.04
|28110
|2940
|Станция С10 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|26990
|5600
|21.03-19.04
|29540
|7280
|1-местный номер
|09.01-20.03
|34550
|5320
|21.03-19.04
|39620
|7000
|Доп. место
|09.01-20.03
|26390
|2520
|21.03-19.04
|28040
|2940
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|30610
|7980
|12.01-20.03
|27840
|6160
|21.03-07.04
|30400
|7840
|08.04-19.04
|29120
|7000
|1-местный номер
|09.01-11.01
|41320
|7560
|12.01-20.03
|35820
|5740
|21.03-07.04
|40900
|7420
|08.04-19.04
|38360
|6580
|Доп. место
|09.01-11.01
|28960
|3220
|12.01-20.03
|28140
|3220
|21.03-07.04
|29500
|3500
|08.04-19.04
|29120
|3500
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-31.03
|29120
|7000
|1-местный номер
|09.01-31.03
|35420
|5600
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-31.03
|31250
|8400
|1-местный номер
|09.01-31.03
|39650
|7000
|Доп. место
|09.01-31.03
|30650
|3920
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|29330
|7140
|20.02-24.02 06.03-10.03
|32950
|9520
|01.04-19.04
|34860
|10780
|1-местный номер
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|35840
|5740
|20.02-24.02 06.03-10.03
|43030
|8120
|01.04-19.04
|46830
|9380
|Доп. место
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|26480
|2240
|20.02-24.02 06.03-10.03
|27550
|2240
|01.04-19.04
|29310
|2800
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|33160
|9660
|20.02-24.02 06.03-10.03
|36780
|12040
|01.04-19.04
|38270
|13020
|1-местный номер
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|43450
|8260
|20.02-24.02 06.03-10.03
|50640
|10640
|01.04-19.04
|53600
|11620
|Доп. место
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|27610
|2240
|20.02-24.02 06.03-10.03
|28680
|2240
|01.04-19.04
|30320
|2800
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|28690
|6720
|20.02-24.02 06.03-10.03
|32100
|8960
|01.04-19.04
|34010
|10220
|1-местный номер
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|34570
|5320
|20.02-24.02 06.03-10.03
|41340
|7560
|01.04-19.04
|45140
|8820
|Доп. место
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|27790
|2940
|20.02-24.02 06.03-10.03
|28800
|2940
|01.04-19.04
|29360
|2940
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|32520
|9240
|20.02-24.02 06.03-10.03
|33800
|10080
|01.04-19.04
|37420
|12460
|1-местный номер
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|42180
|7840
|20.02-24.02 06.03-10.03
|48920
|10080
|01.04-19.04
|51910
|11060
|Доп. место
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|28920
|2940
|20.02-24.02 06.03-10.03
|29300
|2940
|01.04-19.04
|30370
|2940
|Cronwell Inn Стремянная 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-18.04
|31250
|8400
|1-местный номер
|09.01-18.04
|38390
|6580
|Доп. место
|09.01-18.04
|22250
|-
|Cronwell Inn Стремянная 4* Комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-18.04
|33370
|9800
|1-местный номер
|09.01-18.04
|42610
|7980
|Доп. место
|09.01-18.04
|31870
|4200
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|33800
|10080
|12.01-20.03
|28060
|6300
|21.03-07.04
|29540
|7280
|08.04-19.04
|29120
|7000
|1-местный номер
|09.01-11.01
|48920
|10080
|12.01-20.03
|37510
|6300
|21.03-07.04
|40460
|7280
|08.04-19.04
|39620
|7000
|Доп. место
|09.01-11.01
|29000
|2800
|12.01-20.03
|27310
|2800
|21.03-07.04
|27740
|2800
|08.04-19.04
|27620
|2800
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|42950
|16100
|12.01-20.03
|32310
|9100
|21.03-07.04
|33800
|10080
|08.04-19.04
|32520
|9240
|1-местный номер
|09.01-11.01
|46100
|9100
|12.01-20.03
|35460
|5600
|21.03-07.04
|38000
|6440
|08.04-19.04
|37140
|6160
|Доп. место
|09.01-11.01
|31700
|2800
|12.01-20.03
|28560
|2800
|21.03-07.04
|29000
|2800
|08.04-19.04
|28620
|2800
|Катарина 4* Смарт/Мансарда, шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02
|35290
|11060
|20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.04
|40400
|14420
|25.02-05.03 11.03-31.03
|35290
|11060
|1-местный номер
|09.01-19.02
|44740
|8680
|20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.04
|54890
|12040
|25.02-05.03 11.03-31.03
|44740
|8680
Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.
Варианты проживания
Москва
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Экспресс Садовая
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Театральная площадь
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежий продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Охтинская
Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.
Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.
Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.
В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.
Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Трио
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Резиденция Дашковой
Отель «Dashkova Residence» располагает для удобства гостей круглосуточной стойкой регистрации, которая порадует гостей города быстрым обслуживанием. Есть бесплатный Wi-Fi. Возможность бронирования семейных номеров и заселения совместно с домашними питомцами.
Номера порадуют уютным интерьером и разнообразием различных вариантов на любой вкус. В каждом номере есть удобства в виде отдельного санузла. Имеются люксы для новобрачных и гипоаллергенные номера для гостей с особыми требованиями.
Лобби-бар на территории отеля и огромное количество ресторанов и кафе поблизости даст отличные возможности вкусно и сытно перекусить и набраться сил для осмотра огромного количества местных достопримечательностей.
В непосредственной близости целый ряд памятников культуры, которые придутся по душе, любителю истории и стариной архитектуры, такие как Исакиевский собор, Медный всадник, Ботанический сад, Дворец Юсуповых.
Станция Премьер S12
Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.
Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.
Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».
Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Станция Премьер S10
Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.
Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.
По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.
В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Катарина
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе: завтраки в ресторане гостиницы при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер в день заезда и выезда
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Питание, не указанное в программе: завтраки, если выбран тариф без проживания, обеды и ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая важная информация есть в туре?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какие скидки есть в туре?
Скидка для детей до 14 лет: 500 руб.