Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Добро пожаловать в самый красивый город на Неве — Санкт-Петербург! В летнем недельном туре познакомимся с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
Ближайшие даты:
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
1
июл
8
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Величественная архитектура
Величественная архитектура
Увидим уникальные памятники архитектуры города
Огромная музейная экспозиция
Огромная музейная экспозиция
Посетим музеи с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России
Комбинированный формат тура
Комбинированный формат тура
Отличная возможность собрать тур на свой вкус: отдохнуть или продолжить дополнительную экскурсионную программу

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепость

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 18:00.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепостьЭкскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепостьЭкскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепостьЭкскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепость
2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату: Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты. Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города. Посещение форта Константин.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Летний сад, Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Для того, чтобы насладиться красотой металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику. Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др.

Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга. Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.

Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.

Летний сад, ЭрмитажЛетний сад, ЭрмитажЛетний сад, ЭрмитажЛетний сад, ЭрмитажЛетний сад, Эрмитаж
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу. Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната. По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Достоевская».

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки.

Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга. Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта. Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый 18 век, разночинный 19, бунтарский 20! А начнется экскурсия с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города – Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадкиПешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадкиПешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки
6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату: Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор. Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия». Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Петергоф. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Петергоф. ОтъездПетергоф. ОтъездПетергоф. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

РАЗМЕЩЕНИЕПериод

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Скидка

на реб.

до 14 лет

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

27.05 -14.07.242142521425319551300398044556680
15.07- 29.09.241983519835287451300344039155870

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

27.05 -14.07.242302023020351701300452049957490
15.07- 29.09.242142521425319551300398044556680

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.2437585-58810130085009940-
15.07- 29.09.2430020-44195130060507370-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.2438855-620201300904510370-
15.07- 29.09.2431615-48380130067507910-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.24415604098066020130097201128516685
15.07- 29.09.2432010314304999013007020804511825

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.2436150266506450013009450945012015
08.07-25.08.2432970258705808013008370837010935
26.08-29.09.242979024490516601300729072909720

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.245366031360998301300153901539017955
08.07-25.08.244650029600853801300129601296015525
26.08-29.09.244371028310797551300120151201514445

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05-30.06.2431775248755324013007560796510395
01.07-01.09.242700023700436051300594063458775
02.09-29.09.242540523305403901300540058058235

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

27.05 -11.08.2434440227405428513007695877510530
12.08 -29.09.243046521765462601300634574259180

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

27.05.-11.08.24404152421566335130097201080012555
12.08 -29.09.2436430232305830013008370945011205

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

27.05 -11.08.2433645255455268013007425850510935
12.08 -29.09.242966524565446501300607571559585

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

27.05.-11.08.24396152701564725130094501053012960
12.08 -29.09.2435635260355669513008100918011610

ДОМИНА ПУЛКОВО 4*

Апартаменты Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.2437230271306153013008910972011340
08.07-01.09.243166025760502901300702078309450
02.09-29.09.242728024080463151300634563457965
Без проживания и питания84401300

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

6 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

«Санкт-Петербург» 4

6 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4

«Достоевский» 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4

Театральная площадь 4

6 ночей

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

Экспресс Садовая 4

6 ночей

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4

Домина Пулково 4

6 ночей

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 6 суток, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 6 завтраков в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер – по запросу
  • Экскурсии за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 14:00. Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.

Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
18 июля 2023
Спасибо "Большой Стране" за неделю прекрасного и познавательного отдыха в городе Санкт-Петербург. Конечно неделя это немного, но для меня, впервые побывавшей в городе на Неве впечатлений оказалось более чем достаточно.
Спасибо &quot;Большой Стране&quot; за неделю прекрасного и познавательного отдыха в городе Санкт-Петербург. Конечно неделя это немного,Спасибо &quot;Большой Стране&quot; за неделю прекрасного и познавательного отдыха в городе Санкт-Петербург. Конечно неделя это немного,
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Все туры7-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Санкт-Петербург
31 дек
от 6 650 за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Санкт-Петербург
10 июня
17 июня
24 июня
1 июля
от 15 350 за человека
Летние хиты Петербурга и Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летние хиты Петербурга и Карелии
Санкт-Петербург
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 41 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам