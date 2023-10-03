Откуда взялся призрак Михайловского замка? Где кроются загадки убийства Григория Распутина? Какими дорожками бродил Раскольников? Расследуем вместе в этом четырехдневном туре!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата, стоимость уточняйте при бронировании).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке).
Групповой трансфер.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер в гостиницы.
12:00 Отъезд от гостиницы «Корт Инн Санкт-Петербург».
12:15 Отъезд от гостиницы «Амбассадор»
12:30 отъезд от гостиницы «Апарт-отель Yes на Марата».
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер на программу.
13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).
Автобусная экскурсия «Расследование по делу…» сначала, подобно следователям, познакомимся с легендами города и «материалами по делу».
Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов.
16:00 Посещение Аптеки Пеля и башни Грифонов – проникнем в тайники старинной аптеки и узнаем секреты получения философского камня.
17:40 Двор духов – таинственный двор-колодец на Васильевском острове, который исполняет желания. Истинно «питерская» атмосфера.
Окончание программы в 18:00.
Трансфер в гостиницы.
Свободное время.
Автобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг " и враг аристократии, квартира Распутина, Юсуповский дворец
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Григорий Распутин – «царский друг» и враг аристократии.
Погружение в XX век.
В городе появляется загадочный старец – Григорий Распутин.
Сам Николай II и Александра Фёдоровна зовут его «Наш друг».
Кто он? И откуда у него такое влияние на царскую семью?
На экскурсии мы увидим, где жил, работал и отдыхал Григорий Распутин, а самое главное – как оборвалась его загадочная судьба.
12:00 Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъемом на часовую башню.
Поставили страну на новые «рельсы» здесь, когда провели первую в России железную дорогу.
Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд, пассажиром которого был император Николай I.
Однако со временем Витебский серьёзно изменился.
Сегодня здесь от входа в вестибюль до посадки на поезд вас сопровождают интерьеры начала ХХ века в духе модерна.
14:00 Экскурсия в квартиру Распутина, мы посетим кабинет, синюю комнату и черную лестницу, через нее старец и покинул жилище в последний вечер своей жизни.
16:00 Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи, где представлена экспозиция «Убийство Распутина», так как именно здесь в ночь на 17 декабря 1916 г. был убит Г. Е. Распутин.
Окончание программы около 18:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Заговоры против монарших особ», Михайловский замок, Гатчина
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ»: в Петербурге становится неспокойно. В обществе зреют заговоры и покушения на монарших особ.
Мы познакомимся с обстоятельствами первого «дела» - узнаем о загадочном убийстве «самого романтичного» императора Павла I: осмотрим резиденцию правителя – Михайловский замок.
После узнаем о семи покушениях на внука Павла I - Александра II и рассмотрим «место преступления».
13:30 отправление в Гатчину – императорскую резиденцию Павла I с посещением Большого Гатчинского дворца.
Собранных сведений по делу о Павле I будет недостаточно, поэтому после отправимся в резиденцию Павла – Гатчину.
Там мы проникнем во дворец императора и познакомимся с призраком резиденции.
Гатчина – резиденция Павла Петровича, напоминающая о его любви к благородному образу рыцаря.
В этом вы сможете убедиться, посетив дворец, напоминающий средневековый замок и расположенный на холме над Серебряным озером.
19:00 Окончание программы в центре города.
Трансфер в гостиницы.
Отъезд. Экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», музей-квартира Ф.М. Достоевского
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Выезд с вещами.
Трансфер к месту начала квеста.
11:00 Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», в ходе которой мы поблуждаем по узким улочкам, забредём в тупики и раскроем детали самого загадочного в литературе преступления.
13:30 Экскурсия в Музей-квартиру Ф. М. Достоевского, где вы познакомитесь с личностью великого писателя, его семьёй и, конечно, его творчеством.
Окончание программы в центре города на Московском вокзале в 15:30.
Свободное время.
Проживание
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Стоимость экскурсионного пакета без проживания — 10 450 руб.
Также в туре предоставляется возможность размещения в одной из гостиниц Санкт-Петербурга.
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный Взрослый
Смарт
Стандартный
Комфорт
03.01.24
16450
21400
17500
23200
18400
18100
25150
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр 4* (Санкт-Петербург)
Завтрак “шведский стол”.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Делюкс
03.01.24
19000
25150
19000
Апарт-отель "Йес Марата" 3* (Санкт-Петербург)
Континентальный завтрак.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
03.01.24
20200
19000
28000
Амбассадор 4* (Санкт-Петербург)
Завтрак “шведский стол”.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
03.01.24
20800
29200
20800
Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.).
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Комфорт
03.01.24
21700
31000
23200
20650
34750
Варианты проживания
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
Корт Инн Санкт-Петербург
Отель Cort Inn St-Petersburg Hotel & Conference Center (ex Courtyard by Marriott St-Petersburg Center Hotel) расположен на набережной канала Грибоедова, в историческом центре города, в пешей доступности от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Аэропорт находится в 11 км, рядом с отелем расположен съезд на платную дорогу ЗСД, которая позволяет доехать до аэропорта без пробок.
В отеле 273 номера, которые оснащены всем необходимым для комфотрного проживания.
В каждом номере: широкая кровать, рабочая зона с креслом, Wi-Fi, кондиционер, гладильная доска и утюг, набор для приготовления чая и кофе, минеральная вода в бутылках.
Йес Марата 3
Апарт-отель "YES Марата" расположен в центре Санкт-Петербурга. Все основные достопримечательности города находятся в шаговой доступности.
В 10 минутах ходьбы расположены станции метро "Звенигородская","Лиговский проспект" и "Владимирская". Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала составляет 3,5 км, до аэропорта - 21 км.
Все апартаменты оснащены кухней с варочной панелью, вытяжкой, посудой для приготовления, чайной станцией, стиральной машиной, сушилкой для белья, гладильной доской. В апартаментах оборудована рабочая зона, комфортная спальная зона. Имеется телевизор, большие шкафы и дополнительные места для хранения.
Амбассадор 4
К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.
В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.
Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут.
До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская».
Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней.
К услугам гостей семейные номера. В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
- Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Страховка (по желанию)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет (0-16): 4 дня - 550 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) - 200 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) - 200 руб.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Могут ли быть изменены экскурсии?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.