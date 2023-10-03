Расследование Петербургских тайн

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Петербург овеян мифами и легендами. Здесь вершилась история и гремели происшествия.

Откуда взялся призрак Михайловского замка? Где кроются загадки убийства Григория Распутина? Какими дорожками бродил Раскольников? Расследуем вместе в этом четырехдневном туре!
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Расследование Петербургских тайн
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Погружение в тайны Санкт-Петербурга
Погружение в тайны Санкт-Петербурга
Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов
Императорская резиденция
Императорская резиденция
Отправимся в резиденцию Павла I – Гатчину, где познакомимся с призраком этого места
По местам «Преступления и наказания»
По местам «Преступления и наказания»
Экскурсия-квест, в ходе которой мы мы поблуждаем по узким улочкам, забредём в тупики и раскроем детали самого загадочного в литературе преступления

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата, стоимость уточняйте при бронировании).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке).

Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер в гостиницы.

12:00 Отъезд от гостиницы «Корт Инн Санкт-Петербург».

12:15 Отъезд от гостиницы «Амбассадор»

12:30 отъезд от гостиницы «Апарт-отель Yes на Марата».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер на программу.

13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).

Автобусная экскурсия «Расследование по делу…» сначала, подобно следователям, познакомимся с легендами города и «материалами по делу».

Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов.

16:00 Посещение Аптеки Пеля и башни Грифонов – проникнем в тайники старинной аптеки и узнаем секреты получения философского камня.

17:40 Двор духов – таинственный двор-колодец на Васильевском острове, который исполняет желания. Истинно «питерская» атмосфера.

Окончание программы в 18:00.

Трансфер в гостиницы.

Свободное время.

Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»
2 день

Автобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг " и враг аристократии, квартира Распутина, Юсуповский дворец

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Григорий Распутин – «царский друг» и враг аристократии.

Погружение в XX век.

В городе появляется загадочный старец – Григорий Распутин.

Сам Николай II и Александра Фёдоровна зовут его «Наш друг».

Кто он? И откуда у него такое влияние на царскую семью?

На экскурсии мы увидим, где жил, работал и отдыхал Григорий Распутин, а самое главное – как оборвалась его загадочная судьба.

12:00 Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъемом на часовую башню.

Поставили страну на новые «рельсы» здесь, когда провели первую в России железную дорогу.

Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд, пассажиром которого был император Николай I.

Однако со временем Витебский серьёзно изменился.

Сегодня здесь от входа в вестибюль до посадки на поезд вас сопровождают интерьеры начала ХХ века в духе модерна.

14:00 Экскурсия в квартиру Распутина, мы посетим кабинет, синюю комнату и черную лестницу, через нее старец и покинул жилище в последний вечер своей жизни.

16:00 Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи, где представлена экспозиция «Убийство Распутина», так как именно здесь в ночь на 17 декабря 1916 г. был убит Г. Е. Распутин.

Окончание программы около 18:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Автобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг " и враг аристократии, квартира Распутина, Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг " и враг аристократии, квартира Распутина, Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг " и враг аристократии, квартира Распутина, Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг " и враг аристократии, квартира Распутина, Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг " и враг аристократии, квартира Распутина, Юсуповский дворец
3 день

Экскурсия «Заговоры против монарших особ», Михайловский замок, Гатчина

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ»: в Петербурге становится неспокойно. В обществе зреют заговоры и покушения на монарших особ.

Мы познакомимся с обстоятельствами первого «дела» - узнаем о загадочном убийстве «самого романтичного» императора Павла I: осмотрим резиденцию правителя – Михайловский замок.

После узнаем о семи покушениях на внука Павла I - Александра II и рассмотрим «место преступления».

13:30 отправление в Гатчину – императорскую резиденцию Павла I с посещением Большого Гатчинского дворца.

Собранных сведений по делу о Павле I будет недостаточно, поэтому после отправимся в резиденцию Павла – Гатчину.

Там мы проникнем во дворец императора и познакомимся с призраком резиденции.

Гатчина – резиденция Павла Петровича, напоминающая о его любви к благородному образу рыцаря.

В этом вы сможете убедиться, посетив дворец, напоминающий средневековый замок и расположенный на холме над Серебряным озером.

19:00 Окончание программы в центре города.

Трансфер в гостиницы.

Экскурсия «Заговоры против монарших особ», Михайловский замок, ГатчинаЭкскурсия «Заговоры против монарших особ», Михайловский замок, ГатчинаЭкскурсия «Заговоры против монарших особ», Михайловский замок, ГатчинаЭкскурсия «Заговоры против монарших особ», Михайловский замок, ГатчинаЭкскурсия «Заговоры против монарших особ», Михайловский замок, Гатчина
4 день

Отъезд. Экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», музей-квартира Ф.М. Достоевского

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Выезд с вещами.

Трансфер к месту начала квеста.

11:00 Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», в ходе которой мы поблуждаем по узким улочкам, забредём в тупики и раскроем детали самого загадочного в литературе преступления.

13:30 Экскурсия в Музей-квартиру Ф. М. Достоевского, где вы познакомитесь с личностью великого писателя, его семьёй и, конечно, его творчеством.

Окончание программы в центре города на Московском вокзале в 15:30.

Свободное время.

Отъезд. Экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», музей-квартира Ф.М. ДостоевскогоОтъезд. Экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», музей-квартира Ф.М. ДостоевскогоОтъезд. Экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», музей-квартира Ф.М. ДостоевскогоОтъезд. Экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», музей-квартира Ф.М. Достоевского

Проживание

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Стоимость экскурсионного пакета без проживания — 10 450 руб.

Также в туре предоставляется возможность размещения в одной из гостиниц Санкт-Петербурга.

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург)

Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Взрослый

Смарт

Стандартный

Комфорт

03.01.24

16450

21400

17500

23200

18400

18100

25150

Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр 4* (Санкт-Петербург)

Завтрак “шведский стол”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Делюкс

03.01.24

19000

25150

19000

Апарт-отель "Йес Марата" 3* (Санкт-Петербург)

Континентальный завтрак.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

03.01.24

20200

19000

28000

Амбассадор 4* (Санкт-Петербург)

Завтрак “шведский стол”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандартный

03.01.24

20800

29200

20800

Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург)

Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.).

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Комфорт

03.01.24

21700

31000

23200

20650

34750

Варианты проживания

Катарина Арт Отель 4

3 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Корт Инн Санкт-Петербург

3 ночи

Отель Cort Inn St-Petersburg Hotel & Conference Center (ex Courtyard by Marriott St-Petersburg Center Hotel) расположен на набережной канала Грибоедова, в историческом центре города, в пешей доступности от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Аэропорт находится в 11 км, рядом с отелем расположен съезд на платную дорогу ЗСД, которая позволяет доехать до аэропорта без пробок.

В отеле 273 номера, которые оснащены всем необходимым для комфотрного проживания.

В каждом номере: широкая кровать, рабочая зона с креслом, Wi-Fi, кондиционер, гладильная доска и утюг, набор для приготовления чая и кофе, минеральная вода в бутылках.

Корт Инн Санкт-ПетербургКорт Инн Санкт-ПетербургКорт Инн Санкт-ПетербургКорт Инн Санкт-ПетербургКорт Инн Санкт-Петербург

Йес Марата 3

3 ночи

Апарт-отель "YES Марата" расположен в центре Санкт-Петербурга. Все основные достопримечательности города находятся в шаговой доступности.

В 10 минутах ходьбы расположены станции метро "Звенигородская","Лиговский проспект" и "Владимирская". Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала составляет 3,5 км, до аэропорта - 21 км.

Все апартаменты оснащены кухней с варочной панелью, вытяжкой, посудой для приготовления, чайной станцией, стиральной машиной, сушилкой для белья, гладильной доской. В апартаментах оборудована рабочая зона, комфортная спальная зона. Имеется телевизор, большие шкафы и дополнительные места для хранения.

Йес Марата 3Йес Марата 3Йес Марата 3Йес Марата 3Йес Марата 3Йес Марата 3Йес Марата 3

Амбассадор 4

3 ночи

К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.

В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.

Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут.

До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.

Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4

Izzzi у Гостиного Двора 3

3 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская».

Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней.

К услугам гостей семейные номера. В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Страховка (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет (0-16): 4 дня - 550 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) - 200 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) - 200 руб.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Могут ли быть изменены экскурсии?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Ю
3 окт 2023
Буду заказывать туры ещё) не подвели. Спасибо!
Ю
1 окт 2023
Путешествие оставило хорошее впечатление! Только хотелось бы чтобы в Карелии давали больше времени на осмотр достопримечательностей! Потому как на водопады в последний день было по 15-20 минут всего!

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