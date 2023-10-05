Всей семьей вы отправитесь на интересные экскурсии по городу, ощутите атмосферу дворцовой роскоши, посетите музей железных дорог России и уютное, нарядное общественное пространство — Никольские ряды. Знакомство с величайшим музеем — Эрмитажем. И еще много впечатляющих локаций Санкт-Петербурга смогут удивить детей и взрослых.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с городом
Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение.
Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.
Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира.
Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.
Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
За дополнительную оплату:
Встреча Нового года в ресторане гостиницы.
Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!
Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.
Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».
Начнется экскурсия в парадном центре города.
Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора, по району Коломны-самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.
Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства — Никольские ряды,отреставрированного гостиного двора.
Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, угощение горячим глинтвейном!
Экскурсия в Кронштадт
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт- Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
За дополнительную оплату:
Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.
Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.
И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.
Экскурсия в Царское Село
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.
Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Экскурсия «Здесь зарождался Петербург», посещение Зоологического музея
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург».
Рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России в первой четверти XVIII века.
Экскурсия по Петропавловской крепости познакомит вас с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города — собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Посещение Зоологического музея.
Зоологический музей входит в число самых крупных музеев мира.
Здесь вы увидите скелеты мамонтов, морской коровы, южного слона, а также чучела таких редких животных, как окапи или большая панда.
Нельзя не упомянуть и мумию мамонтенка Димы, найденного в Сибири в 1977 году.
В музее также представлены различные беспозвоночные животные, осетровые рыбы, тропические птицы и бабочки.
Транспорт не предоставляется.
Музей железных дорог России, посещение Планетария №1
Завтрак в ресторане гостиницы.
Весь сегодняшний день будет посвящен детям, но будет интересен и родителям. И еще неизвестно, кого будет тяжелее увести из музея.
Посещение музея железных дорог России.
В залах находятся уникальные экспонаты, интерактивные стенды и богатая мультимедийная коллекция, посвящённая важным вехам развития главного российского транспорта.
Огромное количество настоящих паровозов, вагонов, локомотивов, можно залезть под паровоз, или зайти в вагон-госпиталь.
Вашим детям и вам непременно понравится.
Посещение Планетария №1 - удивительного пространства, где из старого здания газгольдера сделали планетарий, с проекционным куполом 37 м в диаметре.
Устроившись на мягком пуфике, вы просмотрите несколько научно-популярных фильмов о космосе.
А на выходе, самые смелые могут приобрести и попробовать настоящую еду космонавтов из тюбика!
За дополнительную оплату:
Посещение уникального трехуровневого Океанариума.
Территория океанариума разделена на семь климатических зон, представляющие водоемы Северо-Запада России, бассейн Амазонки, зону приливов, зону коралловых рифов и основной морской аквариум с проложенным сквозь него 35- метровым прозрачным тоннелем.
Транспорт не предоставляется.
Свободный день, экскурсия в Петергоф. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Большого Петергофского дворца, уникальной сокровищницы русского и западноевропейского искусства.
Вы увидите анфиладу парадных комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|На 1 чел. в 2-мест.
номере
|Доп.
место
|1-мест.
номер
|Скидка
на реб.
до 16 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|17880
|17880
|24510
|1850
|2665
|3120
|4680
|КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|19375
|19375
|27565
|1850
|3185
|3640
|5460
|ДОСТОЕВСКИЙ 4*
комфорт
Завтрак шведский стол
|22180
|—
|32905
|1850
|4095
|4615
|—
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|23860
|20860
|39460
|1850
|5200
|5200
|7150
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|33950
|26750
|60080
|1850
|8710
|8710
|10660
|МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|22365
|22365
|34065
|1850
|4290
|4680
|7020
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
30210
|19710
|47760
|1850
|6630
|7410
|8840
|Стоимость тура без проживания и питания
|9300
|1850
Варианты проживания
Гостиница Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Отель Театральная площадь 4
Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.
Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице 6 ночей
- Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы
- Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Новогодний банкет в гостинице
- Питание не указанное в программе (обеды,ужины)
- Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
- Личные расходы
- Страховка (по желанию)
- Экскурсия «Многоликий Петербург», экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки», экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз»
- Посещение Океанариума
- Трансфер в день выезда
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Откуда стартуют экскурсии?
Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.