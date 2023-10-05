Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год

5
3 отзыва
Программа по дням
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Вас ждет насыщенная неделя с посещением самых популярных достопримечательностей города.

Всей семьей вы отправитесь на интересные экскурсии по городу, ощутите атмосферу дворцовой роскоши, посетите музей железных дорог России и уютное, нарядное общественное пространство — Никольские ряды. Знакомство с величайшим музеем — Эрмитажем. И еще много впечатляющих локаций Санкт-Петербурга смогут удивить детей и взрослых.
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Музей железных дорог России
Музей железных дорог России
Увидим огромное количество настоящих паровозов, вагонов, локомотивов. Можно залезть под паровоз или зайти в вагон-госпиталь
Атмосфера праздника на Никольских рядах
Атмосфера праздника на Никольских рядах
Здесь царит атмосфера сказки Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, угощение глинтвейном
Посещение Эрмитажа
Посещение Эрмитажа
Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом

Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира.

Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

За дополнительную оплату:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы.

Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.

Знакомство с городомЗнакомство с городомЗнакомство с городомЗнакомство с городомЗнакомство с городом
2 день

Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».

Начнется экскурсия в парадном центре города.

Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора, по району Коломны-самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.

Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства — Никольские ряды,отреставрированного гостиного двора.

Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, угощение горячим глинтвейном!

Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»
3 день

Экскурсия в Кронштадт

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт- Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

За дополнительную оплату:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.

И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Экскурсия в КронштадтЭкскурсия в КронштадтЭкскурсия в КронштадтЭкскурсия в КронштадтЭкскурсия в Кронштадт
4 день

Экскурсия в Царское Село

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.

Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Экскурсия в Царское СелоЭкскурсия в Царское СелоЭкскурсия в Царское СелоЭкскурсия в Царское Село
5 день

Экскурсия «Здесь зарождался Петербург», посещение Зоологического музея

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург».

Рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России в первой четверти XVIII века.

Экскурсия по Петропавловской крепости познакомит вас с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города — собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Посещение Зоологического музея.

Зоологический музей входит в число самых крупных музеев мира.

Здесь вы увидите скелеты мамонтов, морской коровы, южного слона, а также чучела таких редких животных, как окапи или большая панда.

Нельзя не упомянуть и мумию мамонтенка Димы, найденного в Сибири в 1977 году.

В музее также представлены различные беспозвоночные животные, осетровые рыбы, тропические птицы и бабочки.

Транспорт не предоставляется.

Экскурсия «Здесь зарождался Петербург», посещение Зоологического музеяЭкскурсия «Здесь зарождался Петербург», посещение Зоологического музеяЭкскурсия «Здесь зарождался Петербург», посещение Зоологического музеяЭкскурсия «Здесь зарождался Петербург», посещение Зоологического музея
6 день

Музей железных дорог России, посещение Планетария №1

Завтрак в ресторане гостиницы.

Весь сегодняшний день будет посвящен детям, но будет интересен и родителям. И еще неизвестно, кого будет тяжелее увести из музея.

Посещение музея железных дорог России.

В залах находятся уникальные экспонаты, интерактивные стенды и богатая мультимедийная коллекция, посвящённая важным вехам развития главного российского транспорта.

Огромное количество настоящих паровозов, вагонов, локомотивов, можно залезть под паровоз, или зайти в вагон-госпиталь.

Вашим детям и вам непременно понравится.

Посещение Планетария №1 - удивительного пространства, где из старого здания газгольдера сделали планетарий, с проекционным куполом 37 м в диаметре.

Устроившись на мягком пуфике, вы просмотрите несколько научно-популярных фильмов о космосе.

А на выходе, самые смелые могут приобрести и попробовать настоящую еду космонавтов из тюбика!

За дополнительную оплату:

Посещение уникального трехуровневого Океанариума.

Территория океанариума разделена на семь климатических зон, представляющие водоемы Северо-Запада России, бассейн Амазонки, зону приливов, зону коралловых рифов и основной морской аквариум с проложенным сквозь него 35- метровым прозрачным тоннелем.

Транспорт не предоставляется.

Музей железных дорог России, посещение Планетария №1Музей железных дорог России, посещение Планетария №1Музей железных дорог России, посещение Планетария №1Музей железных дорог России, посещение Планетария №1Музей железных дорог России, посещение Планетария №1
7 день

Свободный день, экскурсия в Петергоф. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Большого Петергофского дворца, уникальной сокровищницы русского и западноевропейского искусства.

Вы увидите анфиладу парадных комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.

Свободный день, экскурсия в Петергоф. ОтъездСвободный день, экскурсия в Петергоф. ОтъездСвободный день, экскурсия в Петергоф. ОтъездСвободный день, экскурсия в Петергоф. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

РАЗМЕЩЕНИЕНа 1 чел. в 2-мест.
номере		Доп.
место		1-мест.
номер		Скидка
на реб.
до 16 лет		Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие		1788017880245101850266531204680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие		1937519375275651850318536405460
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
комфорт
Завтрак шведский стол		2218032905185040954615
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол		2386020860394601850520052007150
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол		33950267506008018508710871010660
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол		2236522365340651850429046807020
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
30210
19710477601850663074108840
Стоимость тура без проживания и питания93001850

Варианты проживания

Гостиница Кирочная

6 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница Кирочная

Отель Москва 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4

Отель Достоевский 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4

Отель Санкт-Петербург 4

6 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4

Отель Театральная площадь 4

6 ночей

Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.

Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.

Отель Театральная площадь 4Отель Театральная площадь 4Отель Театральная площадь 4Отель Театральная площадь 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 6 ночей
  • Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы
  • Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Новогодний банкет в гостинице
  • Питание не указанное в программе (обеды,ужины)
  • Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
  • Личные расходы
  • Страховка (по желанию)
  • Экскурсия «Многоликий Петербург», экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки», экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз»
  • Посещение Океанариума
  • Трансфер в день выезда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Откуда стартуют экскурсии?

Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
5 окт 2023
Всё понравилось, всем рекомендуем, на все вопросы сразу же отвечали. Всё внимательны, корректны.
Т
24 сен 2023
Всё чётко организовано. Спасибо.
Д
22 сен 2023
Довольна сотрудничеством с менеджерами компании Большая Страна. Все мои пожелания по программе "Летний портрет великого города Петербурга" были учтены, все экскурсии грамотно организованы, все документы вовремя получены… я довольна и муж тоже. Спасибо всем за хорошую работу.
Довольна сотрудничеством с менеджерами компании Большая Страна. Все мои пожелания по программе "Летний портрет великого города

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