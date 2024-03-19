фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия и Шереметевский дворец
Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице после 15:00.
Автобусная обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off». Вас ждет увлекательное путешествие по городу, который вдохновляет и поражает воображение.
Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности: Вы можете самостоятельно строить маршрут своего первого дня, выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.
Экскурсия в Шереметевский дворец. Экскурсия познакомит Вас с парадными интерьерами барочного особняка на Фонтанке.
Вы окунетесь в историю дома графов Шереметевых, в историю семьи, в историю традиций – музыкальных, театральных, литературных и прочих, связанных с дворцом на Фонтанке и с его хозяевами. Вы узнаете о знаменитом российском роде графов Шереметевых, подарившем Отечеству выдающихся полководцев, государственных деятелей, меценатов и артистов.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Исаакиевский собор и Юсуповский дворец
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» (старт от станции метро «Адмиралтейская»).
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Экскурсия в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Ориентировочное время окончания экскурсии – 17:00-17:30.
Транспорт не предоставляется.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от варианта размещения:
|Размещение
|Двухместное*
|Одноместное
Доп. место
|Кирочная
Туркласс (удобства на блок)
9515
10425
9515
|Кирочная
Стандарт (удобства в номере)
|9780
|10950
|9780
|Достоевский 4*
Комфорт
|9980
|11605
|-
|Достоевский 4*
Супериор
|10110
|11800
|10110
|Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор
10180
12195
10130
|Санкт-Петербург 4*
Делюкс Нева
|11905
|15610
|11205
|Москва 4*
Стандарт
|10015
|11478
|10090
Без проживания и питания
|8265
Стоимость дополнительных суток, цена за номер:
|Размещение
|2-мест.
|1-мест.
2-мест. + доп. место
|Кирочная
Туркласс (удобства на блок)
2835
2365
4250
|Кирочная
Стандарт (удобства в номере)
|3375
|2900
|5065
|Достоевский 4*
Комфорт
|3780
|3580
|-
|Достоевский 4*
Супериор
|4050
|3780
|6075
|Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор
4185
4185
6210
|Санкт-Петербург 4*
Делюкс Нева
|7695
|7695
|9720
|Москва 4*
Стандарт
|3845
|3445
|5870
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Завтрак - накрытие.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 1 сутки
- Питание: 1 завтрак в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание не указанное в программе
- Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Как организован первый день тура?
В первый день тура у вас запланирована обзорная экскурсия по городу и посещение музея.
Обзорная экскурсия проводится на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off». Этот автобус ходит по двум маршрутам в течение дня с 10:00 до 19:00. Мы направим маршруты автобусов ближе к дате вашей поездки. Автобусы ходят по всему историческому центу, захватывают основные центральные станции метро. Вы можете сесть на любой из остановок (предусмотренных маршрутами), можете выходить из автобуса, гулять, обедать, и садиться в автобус снова (автобусы хотят с графиком 20/30 минут) и продолжать экскурсию. На борту работает система аудиогида.
В шаговой доступности от остановок экскурсионного автобуса находятся музеи, в которых по программе запланировано посещение/экскурсия (в зависимости от тура).
Посещение музея запланировано на середину дня, точное время экскурсии в музее будет известно ближе к дате вашей поездки. Перед началом вашего путешествия вместе с маршрутом автобуса мы направим вам информацию, где нужно будет выйти, чтобы попасть на экскурсию в музей.
Строгого графика в первый день нет, вы можете исследовать город в своем темпе, однако стоит помнить о времени, чтобы успеть на экскурсию в музей. Мы рекомендуем прибыть в центр Санкт-Петербурга до 12:00, чтобы успеть пообедать, посмотреть город и отправиться в музей.