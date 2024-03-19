1 день

Обзорная экскурсия и Шереметевский дворец

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице после 15:00.

Автобусная обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off». Вас ждет увлекательное путешествие по городу, который вдохновляет и поражает воображение.

Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности: Вы можете самостоятельно строить маршрут своего первого дня, выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.

Экскурсия в Шереметевский дворец. Экскурсия познакомит Вас с парадными интерьерами барочного особняка на Фонтанке.

Вы окунетесь в историю дома графов Шереметевых, в историю семьи, в историю традиций – музыкальных, театральных, литературных и прочих, связанных с дворцом на Фонтанке и с его хозяевами. Вы узнаете о знаменитом российском роде графов Шереметевых, подарившем Отечеству выдающихся полководцев, государственных деятелей, меценатов и артистов.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.