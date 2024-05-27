Туры для всей семьи

Найдено 12 туров в категории «Семейные» в Санкт-Петербурге, цены от 6 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250 за человека
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
80 отзывов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
51 отзыв
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 15 950 за человека
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 18 часов
2 отзыва
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490 за человека
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
57 отзывов
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
7 990 за человека
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
69 отзывов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950 за человека
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
от 10 450 за человека
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
39 отзывов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Начало: Санкт-Петербург, м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
22 июня в 07:00
20 июля в 07:00
8 450 за человека
Семейное путешествие в Петербург на каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Семейное путешествие в Петербург на каникулы
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
25 мар в 10:00
от 16 800 за человека
Семейные каникулы в Петербурге и Кронштадте
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Семейные каникулы в Петербурге и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
3 ноя в 10:00
от 10 705 за человека
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
30 окт в 10:00
от 12 545 за человека
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 9 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Поездка понравилась. Много интересной информации.
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
  • Д
    Дарья
    21 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
    читать дальше

    природа ашеломительна! Экскурсовод в "Городе ангелов", рассказывал так интересно, захватывающее, с ноткой юмора, что я впервые слушала Отель тоже очень крутой и уютный! В следующем году, я вернусь туда!

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дня
    Природа исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!
  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
    читать дальше

    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Надежда
    15 мая 2024
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.
    читать дальше

    Нужно запоминать, а потом смотреть. Не понравилась гостиница Гринфилд (холодно, плохой фасад и вентиляция. Завтрак лучше там не заказывать). Печорня очень понравилась.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Номер не соответствовал купленному в туре
  • Я
    Яна
    12 мая 2024
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    Очень понравился тур. Грамотно составлена программа,успели посмотреть много интересных мест и музеев за 2 дня. Было и свободное время для
    читать дальше

    прогулок. Огромная благодарность гиду Елене за интересные экскурсии и заботу. Не понравился только ужин в гостинице Полисть-порошковое пюре на ужин. Пришлось идти в кафе. В целом по организации и экскурсионному обслуживанию все отлично!

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Программа была насыщенная, но посетить успели всё, очень плотненько, но благодаря гиду Анне мы все успели. Даже дождь не помешал
    читать дальше

    нашему хорошему настроению. По дороге Анна нас пррсвещала, выдавала много интересного. Да и просто она могла рассказать много-много интересного. Спасибо ей за это, она человек с юмором, знаниями, и хороший организатор. Просто умничка. Спасибо водителю Сергею за комфортную поездку,. После такой поездки хочется перечитать Пушкина, но уже с новыми знаниями, и под другим углом.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Семейные»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
  2. Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
  3. Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
  4. «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
  5. Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Семейные" можно забронировать 12 авторских туров от 6 990 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 365 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 12 туров в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Семейные», 365 ⭐ отзывов, цены от 6990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам