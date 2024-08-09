Идея тура:
Программа тура по дням
«Петербург Знаменитый». Большая обзорная экскурсия по Петербургу
Первая встреча с главной авантюрой Петра – самым романтичным городом России!
Прибытие в Санкт-Петербург.
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка с названием тура «Город авантюристов».
Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу» – одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие.
Примерные остановки по маршруту: Площадь Искусств, Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Аврора, Смольный.
Остановки в центре города для фотопаузы.
Остановка для самостоятельного обеда возле фуд-молла «Вокзал 1853».
VOKZAL 1853 — самый большой фуд-молл в России и в Европе, который развернется в историческом здании Варшавского вокзала. Три этажа и 34 000 квадратных метров объединят всю гастрономическую, развлекательную и деловую жизнь Петербурга.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – месту основания непохожего на другие - города Санкт-Петербурга. Сама крепость стала новинкой для России XVIII века, которая ещё не видела подобных фортеций.
Трансфер по гостиницам.
За доп. плату: Музей железных дорог России – главного железнодорожного музея России и одного из крупнейших музеев железных дорог в мире. Здесь вас ждут редкие и легендарные паровозы, тепловозы, вагоны самых разных типов и, конечно, интерактивные панели и инсталляции, благодаря которым путешествие в прошлое станет ещё увлекательнее (600р. взрослый, 400р. льготн., цены уточнять на месте).
«Петербург Роскошный». Петергоф
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом.
Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск Петергофа» с посещением Нижнего парка и Гротов Большого каскада.
В любую погоду это здание привлекает внимание гостя сверкающими позолотой куполами корпуса под Гербом и Церковного. Последний из них – храм, который был свидетелем многих ярких событий жизни Дома Романовых – вы увидите не только снаружи, но и изнутри.
Обед в кафе.
Возвращение в Петербург, свободное время в центре города.
Дополнительно: Вечерняя пешеходная прогулка «По барам Рубинштейна».
Улица Рубинштейна сегодня считается средоточием главных баров и ресторанов Петербурга, но она куда интереснее, чем просто гастрономический уголок города. Посещение от 8 до 12 (насколько хватит сил) ночных заведений, баров, клубов, арт-кафе, с рассказом о необычном и забавном, эпизодической дегустацией фирменных коктейлей, мастер-классом по игре в кикер (настольный футбол). Ну и, конечно, душевная компания с настроем на отрыв!:)
Продолжительность 5 -6 часов. Стоимость: 2500р - 5 шотов, 3400р - 10 шотов.
Петербург Дворовой «. Экскурсия» Дворы и парадные Петербурга, и их жители
Пешеходный день.
Мало кто знает, что знаменитые петербургские дворы-колодцы, на самом деле появились из-за желаний домовладельцев-авантюристов сэкономить деньги. Как живет и чем дышит город авантюристов сегодня – узнаем на нашей экскурсии.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в центре города.
Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга, и их жители».
Петербург – это не только парадные набережные и дворцы, но и доходные дома, в которых живёт большинство его обитателей. За их главными фасадами скрываются лабиринты внутренних пространств: парадные и чёрные лестницы, дворы-колодцы, отвесные стены брандмауэров, коммунальные квартиры, подворотни…
Свободное время для обеда в арт-пространстве «Двор Гостинки».
Подъем на смотровую площадку на крыше отеля «Катарина Арт».
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! Маршрут согласован с МЧС, надзорными органами и безопасен.
Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. Может, так нам откроется истинное лицо Петербурга? (850р. взр., 650р. шк., 750р. студ.)
«Петербург в стиле модерн». Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъемом на часовую башню
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Автобусная экскурсия «Петербург в стиле модерн».
Мы осмотрим самые яркие здания Петербурга в стиле модерн: Особняк Кшесинской, Дом Купцов Елисеевых, и узнаем, что происходило за модными фасадами.
Обед в кафе-кабаре «Приют бродячей собаки», которое было одним из главных мест притяжения богемы дореволюционного Петербурга. Всего за три года его существования там произошло столько авантюр, что «собаку» пришлось «зарыть», однако слава кабаре живёт до сих пор.
Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъемом на часовую башню.
Петербург не перестаёт удивлять. Поставили страну на новые «рельсы» здесь, когда провели первую в России железную дорогу. Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд, пассажиром которого был император Николай I. Однако со временем Витебский серьёзно изменился. Сегодня здесь от входа в вестибюль до посадки на поезд вас сопровождают интерьеры начала ХХ века в духе модерна.
Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1200р. взр., 1000р. льготн.)
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» и Эрмитаж
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия в Музей декоративно-прикладного искусства Художественно-промышленной Академии им. А. Л. Штиглица - он же «петербургский Монмартр» - уникальный музей XIX века будет интересен не только своей экспозицией предметов из фарфора, керамики, стекла, резной мебели, но и интерьерами, которые переместят вас в атмосферу итальянского палаццо, русского терема и эпоху Возрождения.
Свободное время для обеда в арт-пространстве «Balagan на Малом проспекте Петроградской стороны» — в названии уже все сказано. «Балаганимся» на площади, где раньше хранили декорации для знаменитых городских балаганов. Сегодня это большое гастрономическое пространство от Андрея Перцева.
Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев в мире.
Свободное время в центре города.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (550р. взр., 350р. шк., 480р. студ.)
Петербург Современный «. Посещение музея современного искусства» Артмуза
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Автобусная экскурсия «Новый Петербург».
Мы проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, увидим символы современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, стадион «Газпром Арена», пассажирский морской порт и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга.
Свободное время для обеда в арт-пространстве «Василеостровский рынок».
Посещение музея современного искусства «Артмуза».
Артмуза - Музей современного искусства и творческий кластер в исторической части Санкт-Петербурга - это 4 этажа всех проявлений творчества.
Здесь вы можете осмотреть произведения современного искусства, пообщаться с творцами, поучаствовать в мастер-классе или отдохнуть в кафе или баре.
Завершение программы ориентировочно в 16:00.
За доп. плату: Экскурсия в первый музей современного искусства - Эрарта.
В музее собрано более 2 800 работ современных художников. Среди них не только живопись, но и графика, скульптура, инсталляции, видео-арт. Основу коллекции Эрарты составляют работы петербургских художников. (1200р.)
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Экскурсионный пакет без проживания: 14 600 руб. с человека.
Cronwell Inn Стремянная 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный Взрослый
|Стандарт
|Комфорт
12.07.24-
16.08.24
|32900
|48900
|34150
|32650
|51400
Порт Комфорт Лиговский 29 4*, завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/ Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
Смарт (быв. Смарт Плюс)
|Супериор
|16.08.24
|33750
|33950
|45950
|33000
|47150
|38200
|74150
Невский берег (122) 3*, завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
|Комфорт
|Стандартный
|16.08.24
|39150
|35900
|57400
|34400
|47900
Сеть апартов: Сокрома Бохо, завтрак "шведский стол" *БЕЗ подселения в номер
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандартный
|16.08.24
|28650
|37650
Апарт-отель "Йес Марата" 3* *БЕЗ подселения в номер
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт, Континентальный завтрак
|16.08.24
|34900
|32900
|49400
Катарина Арт Отель 4*, завтрак "шведский стол" *БЕЗ подселения в номер. (Цены уточнять)
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|Смарт
12.07.24-
16.08.24
|35150
|51900
|40150
|35650
|61900
|33650
|48900
Изззи у Гостиного двора 38, завтрак «шведский стол» *БЕЗ подселения в номер
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт
|Комфорт
12.07.24-
16.08.24
|47900
|34400
|49900
|35400
|35400
Варианты проживания
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам сервируется завтрак «шведский стол».
Рядом отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.
Сокрома Бохо
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимний дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 13,4 км, до железнодорожного вокзала - 1,7 км.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Бест Вестерн 4
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.
В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Cronwell Inn Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Невский берег (122) 3
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Йес Марата 3
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Проживание, завтраки после первого ночлега (в зависимости от выбранной гостиницы) 2 обеда
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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