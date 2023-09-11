Незабываемые дни на берегах Невы
В программу тура включены главные достопримечательности Петербурга, а также экскурсии в Петергоф и Царское село. Кроме экскурсионной программы в туре есть один свободный день. Вы сами решаете, как его провести: прогуляться по магазинам, сходить в музеи Петербурга или отправиться на однодневную экскурсию в Карелию, Гатчину или на о. Валаам. С расширенной программой тура вы можете познакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/leningradskaya-oblast/nezabyvaemye-dni-na-beregah-nevy-189829.
мая
мая
мая
мая
мая
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину).
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно. Гости, проживающие в отелях «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Экскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
09:30-10:30 Отъезд от гостиниц. Время встречи уточнять накануне.
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец.
Янтарная комната и Екатерининский парк – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно:
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв.. (1300 взр., 1000 шк., 1200 пенс., ст.).
16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).
Окончание у ст. м. «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
10:30-11:00 Отъезд от гостиниц. Время встречи уточнять накануне.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада.
В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.
16:00 Посещение Эрмитажа.
14:00 Дополнительно:Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (850 взр., 650 шк., 750 студ., 750 пенс.)
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (550 взр., 350 шк., 480 студ., 480 пенс.)
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)
Свободный день. Дополнительные экскурсии на выбор
Завтрак в гостинице.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Гатчину.
«Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским монархом (2600 взр., 2200 шк., 2300 ст., пенс.).
Дополнительно: 05:30 (07:30)-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам.
Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих. (Будни 10950 р. / Выходные + 12.06 11950 р.; Будни 8625 р. шк. до 12 лет / Выходные + 12.06 9215 р. шк. до 12 лет; Будни 10950 р. / Выходные + 12.06 11950 р.; Будни 10750 р. / Выходные + 11.06 11750 р.)
Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. д. 10, ст. м. пл. Восстания).
Дополнительно: 06:30-23:00 Жемчужина Карелии-Рускеала. (4590 руб. взр., 3940 руб. шк., 4140 руб. ст., пенс.).
Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.
Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. д. 10, ст. м. пл. Восстания).
Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
10:30-11:30 Отъезд от гостиниц. Время встречи уточнять накануне.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00, выезд на экскурсию с вещами или сдача вещей в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
10:30-11:00 Отъезд от гостиниц. Время встречи уточнять накануне.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 1100 руб., детский 600 руб. цены предварительные)
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Экскурсионный пакет без проживания: 10 600 руб. (6-ти дневный тур).
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Арт Нуво Палас 4*, завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|24.04.24
|16850
|21850
|18100
|18350
|23100
|01.05.24
|21450
|29750
|23350
|21700
|32600
|08.05.24
|19850
|26350
|22350
|21100
|30600
|15.05.24 - 22.05.24
|22850
|32600
|23600
|21850
|34350
|29.05.24
|24050
|34100
|25250
|23050
|37050
|05.06.24 - 26.06.24
|24850
|35100
|26350
|23850
|38850
|03.07.24 - 24.07.24
|21850
|30600
|23100
|21600
|33100
|31.07.24 - 14.08.24
|21350
|28100
|23100
|21600
|32600
|28.08.24 - 18.09.24
|20100
|26350
|21600
|20600
|29350
|25.09.24 - 02.10.24
|18100
|23100
|19850
|19350
|26350
Россия 3*, завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|Бизнес
|Бизнес с конд.
|24.04.24
|19450
|28300
|22400
|20900
|34100
|20500
|19100
|27150
|21200
|19600
|27950
|01.05.24
|19350
|28100
|21850
|20100
|33100
|19850
|18850
|25100
|21350
|19600
|25600
|08.05.24
|21350
|32100
|24450
|21700
|38100
|22050
|20250
|29500
|23150
|20800
|30600
|15.05-22.05
|19350
|28100
|21850
|20100
|33100
|19850
|18850
|25100
|21350
|19600
|25600
|29.05.24
|20300
|30000
|23100
|20950
|35600
|20900
|19500
|27350
|22400
|20300
|28050
|05.06.24
|36700
|62800
|45050
|38000
|79500
|40550
|34850
|55100
|42800
|36300
|59150
|12.06-03.07
|24100
|37600
|28100
|24350
|45600
|25100
|22100
|36350
|26600
|23100
|37850
|10.07.24
|24100
|37600
|28100
|24350
|45600
|25100
|22100
|36350
|26600
|23100
|37850
|17.07-21.08
|21850
|33100
|25100
|22100
|39350
|22600
|20600
|30600
|23600
|21100
|31850
|28.08.24
|20850
|31100
|23800
|21300
|36850
|21500
|19900
|28400
|22700
|20500
|29350
|04.09-25.09
|19350
|28100
|21850
|20100
|33100
|19850
|18850
|25100
|21350
|19600
|25600
|02.10.24
|18750
|26900
|21350
|19800
|32100
|19550
|18550
|25000
|20650
|19200
|25500
Космос Прибалтийская 4*, завтрак «шведский стол»
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор.
|24.04.24
|22150
|21000
|19500
|20250
|28600
|25300
|23250
|21500
|22250
|34850
|01.05.24
|24850
|23100
|21600
|22350
|33850
|27850
|25350
|23600
|24350
|40100
|08.05.24
|24600
|22950
|21400
|22200
|33350
|27600
|25150
|23450
|24200
|39600
|15.05 - 29.05
|23600
|22350
|20600
|21600
|31350
|26600
|24350
|22850
|23600
|37600
|05.06.24
|29750
|26500
|24750
|25750
|43650
|32750
|28500
|27000
|27750
|49900
|12.06 - 26.06
|27350
|24850
|23100
|24100
|38850
|30350
|26850
|25350
|26100
|45100
|03.07 - 21.08
|25100
|23350
|21850
|22600
|34350
|28100
|25600
|23850
|24600
|40600
|28.08.24
|24550
|22850
|21350
|22100
|33250
|27550
|25100
|23350
|24100
|39500
|04.09 - 02.10
|22350
|20850
|19350
|20100
|28850
|25350
|23100
|21350
|22100
|35100
Москва 4*, завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|24.04.24
|22950
|22450
|33450
|25650
|24250
|38600
|01.05.24
|24850
|23850
|37350
|27850
|25850
|43100
|08.05.24
|24600
|23700
|36750
|27650
|25750
|42750
|15.05.24 -22.05.24
|23600
|23100
|34350
|26850
|25350
|41350
|29.05.24
|26600
|25050
|40350
|31050
|28050
|49600
|05.06.24 – 26.06.24
|28600
|26350
|44350
|33850
|29850
|55100
|03.07.24-21.08.24
|24850
|23850
|37350
|27850
|25850
|43100
|28.08.24
|24600
|23700
|36750
|27650
|25750
|42750
|04.09.24 – 25.09.24
|23600
|23100
|34350
|26850
|25350
|41350
|02.10.24
|20100
|20350
|27600
|22350
|21850
|31850
Ривер Палас Отель 4*, завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|24.04.24 - 08.05.24
|31100
|28350
|27350
|45100
|32600
|29350
|28350
|48100
|15.05.24
|33500
|30150
|28950
|52500
|36400
|31950
|30950
|58100
|22.05.24 - 29.05.24
|34100
|30600
|29350
|54350
|37350
|32600
|31600
|60600
|05.06.24
|71700
|55600
|54350
|124350
|74750
|57600
|56600
|130600
|12.06.24 - 03.07.24
|34100
|30600
|29350
|54350
|37350
|32600
|31600
|60600
|10.07.24
|34700
|30800
|29750
|52950
|36550
|32000
|31000
|56600
|17.07.24 - 21.08.24
|34850
|30850
|29850
|52600
|36350
|31850
|30850
|55600
|28.08.24
|33700
|30100
|29100
|50350
|35200
|31100
|30100
|53350
|04.09.24 - 25.09.24
|29100
|27100
|26100
|41350
|30600
|28100
|27100
|44350
|02.10.24
|25350
|24600
|23600
|36850
|28600
|26850
|25600
|43100
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*, завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Мансарда
|Улучшенный
|24.04.24
|18600
|23100
|18600
|23100
|21600
|20600
|29350
|01.05.24
|21700
|30950
|21700
|30950
|23400
|21750
|34000
|08.05.24
|21100
|29350
|21100
|29350
|22600
|21350
|32600
|15.05.24 - 22.05.24
|21850
|31350
|21850
|31350
|23600
|21850
|34350
|29.05.24
|23800
|33900
|23800
|33900
|25400
|23050
|37050
|05.06.24 - 26.06.24
|25100
|35600
|25100
|35600
|26600
|23850
|38850
|03.07.24 - 24.07.24
|21850
|31350
|21850
|31350
|23600
|21850
|34350
|31.07.24 - 18.09.24
|20350
|28100
|20350
|28100
|21850
|20850
|31350
|25.09.24 - 02.10.24
|18600
|23850
|18600
|23850
|20350
|19850
|26850
Достоевский 4*, завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|24.04.24
|20100
|28100
|21850
|21100
|29350
|01.05.24 - 22.05.24
|24850
|35600
|26350
|25350
|38850
|29.05.24
|27350
|39400
|30050
|27450
|45050
|05.06.24 - 03.07.24
|31100
|45100
|35600
|30600
|54350
|10.07.24
|26100
|37500
|28200
|26400
|41950
|17.07.24 - 25.09.24
|24850
|35600
|26350
|25350
|38850
|02.10.24
|20100
|28100
|21850
|21100
|29350
Атриум 3*, завтрак "шведский стол". 7 минут пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|24.04.24
|20350
|19700
|28350
|01.05.24 - 08.05.24
|24350
|23100
|36350
|15.05.24 - 22.05.24
|23100
|22100
|33850
|29.05.24
|25300
|23800
|38050
|12.06.24 - 26.06.24
|28600
|26350
|44350
|03.07.24 - 21.08.24
|24350
|23100
|36350
|28.08.24
|24100
|22900
|35850
|04.09.24 - 25.09.24
|23100
|22100
|33850
|11.09.24 - 25.09.24
|23100
|22100
|33850
|02.10.24
|19350
|18850
|26350
Русь 4*, завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|24.04.24
|21600
|25100
|23600
|22350
|31850
|01.05.24 - 15.05.24
|26850
|33100
|30350
|28100
|46350
|22.05.24
|30150
|36550
|33350
|30650
|51900
|29.05.24 - 03.07.24
|32350
|38850
|35350
|32350
|55600
|10.07.24
|31250
|37700
|34350
|31500
|53750
|17.07.24 - 11.09.24
|26850
|33100
|30350
|28100
|46350
|18.09.24
|25800
|31500
|29000
|26950
|43450
|25.09.24 - 02.10.24
|21600
|25100
|23600
|22350
|31850
Порт Комфорт Лиговский 29 4*, завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт (быв. Смарт Плюс)
|Супериор
|24.04.24
|22500
|22700
|31850
|22350
|32600
|26350
|51100
|01.05.24
|26100
|26100
|36850
|25350
|38600
|30350
|63100
|08.05.24
|25600
|25750
|36000
|24950
|38100
|30000
|62250
|15.05.24
|25200
|25450
|35300
|24550
|37700
|29700
|61550
|22.05.24
|26900
|26350
|38650
|26250
|39000
|30600
|64150
|29.05.24 - 26.06.24
|29400
|27650
|43600
|28800
|40850
|31900
|67850
|03.07.24 - 21.08.24
|27450
|27650
|39650
|26700
|40850
|31900
|67850
|28.08.24
|27200
|27250
|39150
|26450
|40250
|31450
|66600
|04.09.24 - 25.09.24
|26100
|25350
|36850
|25350
|37350
|29350
|60600
|02.10.24
|24350
|25350
|33850
|23850
|37350
|29350
|60600
Cronwell Inn Стремянная 4*, завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|24.04.24
|23350
|36100
|24600
|24200
|38600
|01.05-15.05.24
|25350
|40100
|26600
|25600
|42600
|22.05.24
|26250
|41850
|27500
|26150
|44350
|29.05.24-03.07.24
|29850
|48850
|31100
|28350
|51350
|10.07.24-14.08.24
|26600
|42600
|27850
|26350
|45100
|21.08.24
|24800
|39000
|26050
|25150
|41500
|28.08.24-25.09.24
|24350
|38100
|25600
|24850
|40600
|02.10.24
|22850
|35100
|24100
|23850
|37600
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия
|24.04.24
|23850
|36100
|24850
|37850
|25600
|24350
|39850
|01.05-22.05.24
|24350
|37350
|25350
|39100
|26350
|24600
|41100
|29.05.24
|27850
|44100
|29350
|47350
|30350
|27350
|49100
|05.06.24
|29350
|47350
|31100
|50350
|32600
|28850
|53600
|12.06-10.07.24
|27850
|44100
|29350
|47350
|30350
|27350
|49100
|17.07-21.08.24
|26350
|41100
|27600
|43600
|28100
|25850
|44850
|28.08-11.09.24
|23100
|34850
|24350
|37350
|25350
|24100
|39100
|18.09-02.10.24
|23100
|34850
|24100
|36600
|24850
|23600
|37850
Невский берег (122) 3*, завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|24.04.24
|24750
|34650
|28950
|26450
|43300
|01.05.24 - 29.05.24
|26100
|37350
|30600
|28100
|46600
|05.06.24
|37000
|59150
|41650
|36100
|68550
|12.06.24 - 24.07.24
|32350
|49850
|36850
|32350
|59100
|31.07.24
|28950
|43250
|33650
|30150
|52700
|07.08.24 - 21.08.24
|28100
|41600
|32850
|29600
|51100
|28.08.24
|27250
|39850
|31850
|28750
|49100
|04.09.24 - 02.10.24
|23850
|32850
|27850
|25350
|41100
Невский берег (93) 3*, завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный
|24.04.24
|24750
|34650
|01.05.24 - 29.05.24
|26100
|37350
|05.06.24
|37000
|59150
|12.06.24 - 24.07.24
|32350
|49850
|31.07.24 - 21.08.24
|28950
|43250
|28.08.24
|27250
|39850
|04.09.24 - 02.10.24
|23850
|32850
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|24.04.24
|25300
|24000
|23350
|35950
|01.05-15.05.24
|27100
|25600
|24850
|38850
|22.05.24
|30550
|27850
|27250
|45900
|29.05.24
|32850
|29350
|28850
|50600
|05.06.24
|34050
|30350
|29650
|53000
|12.06.24
|32850
|29350
|28850
|50600
|19.06.24
|33750
|30100
|29450
|52400
|26.06.24
|33450
|29850
|29250
|51800
|03.07.24
|32300
|29000
|28450
|49300
|10.07-14.08.24
|30100
|27600
|26850
|44100
|21.08.24
|29300
|26950
|26250
|42850
|28.08-25.09.24
|26100
|24350
|23850
|37850
Ибис 3*, завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный
|24.04.24 - 08.05.24
|25350
|36600
|15.05.24 - 19.06.24
|29100
|44350
|26.06.24
|28700
|43450
|03.07.24 - 21.08.24
|27100
|39850
|28.08.24
|26750
|39250
|04.09.24 - 18.09.24
|25350
|36850
|25.09.24
|24700
|35550
|02.10.24
|22100
|30350
Багратион 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|24.04.24
|28550
|41600
|01.05.24
|31100
|47600
|08.05.24
|30750
|46600
|15.05-22.05.24
|29350
|42600
|29.05.24
|31150
|46300
|05.06.24
|42600
|69350
|12.06-24.07.24
|33850
|51850
|31.07.24
|31650
|48450
|07.08-21.08.24
|31100
|47600
|28.08.24
|30750
|46600
|04.09-25.09.24
|29350
|42600
|02.10.24
|26850
|37600
Новотель 4*, завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|Люкс (быв. Полулюкс)
|Премиум
|24.04.24 - 08.05.24
|28600
|40100
|34850
|31850
|52600
|33100
|49350
|15.05.24 - 14.08.24
|32350
|47600
|41600
|36600
|66350
|38600
|60100
|21.08.24
|31700
|46350
|40350
|35750
|63850
|37650
|58200
|28.08.24 - 02.10.24
|29100
|41350
|35350
|32350
|53850
|33850
|50600
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 2150 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 650 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 6 дней 300 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 6 дней 300 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 6 дней 700 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель «Yard Residence» 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Art Deco Nevsky» 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Отель «Cosmos Pribaltiyskaya Hotel» 4
Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Гостиница «Октябрьская» 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Отель «Best Western Plus Centre» 4
Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Отель «River Palace Hotel» 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. В числе удобств отеля River Palace терраса.
Отель Багратион
Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.
Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.
Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.
В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Кронвелл Инн 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какова стоимость индивидуального трансфера?
Дневной тариф:
- аэропорт-отель – 2000 руб. за машину;
- вокзал-отель – 1650 руб. за машину.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.