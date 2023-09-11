Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Незабываемые дни на берегах Невы

5
3 отзыва
Классический тур в Санкт-Петербург на 6 дней подойдет для первого знакомства с городом.

В программу тура включены главные достопримечательности Петербурга, а также экскурсии в Петергоф и Царское село. Кроме экскурсионной программы в туре есть один свободный день. Вы сами решаете, как его провести: прогуляться по магазинам, сходить в музеи Петербурга или отправиться на однодневную экскурсию в Карелию, Гатчину или на о. Валаам. С расширенной программой тура вы можете познакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/leningradskaya-oblast/nezabyvaemye-dni-na-beregah-nevy-189829.
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
1
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Познакомитесь с ювелирными шедеврами музея и пройдете по фантастическим залам Шуваловского дворца
Город на Неве
Город на Неве
Вы увидите перспективы петербургских улиц, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и изгибы рек и каналов
Билет в Эрмитаж
Билет в Эрмитаж
Посетите крупнейший музей страны, который хранит в себе всю историю мировой культуры
Блистательный Петергоф
Блистательный Петергоф
Вы познакомитесь с великолепной резиденцией Романовых и посетите крупнейший фонтанный парк в мире
Царское село
Царское село
Восхититесь знаменитым Екатерининским дворцом с его Янтарной комнатой и Екатерининским парком

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину).

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно. Гости, проживающие в отелях «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость
2 день

Экскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

09:30-10:30 Отъезд от гостиниц. Время встречи уточнять накануне.

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец.

Янтарная комната и Екатерининский парк – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно:

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв.. (1300 взр., 1000 шк., 1200 пенс., ст.).

16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).

Окончание у ст. м. «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. плату
3 день

Автобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

10:30-11:00 Отъезд от гостиниц. Время встречи уточнять накануне.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада.

В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.

16:00 Посещение Эрмитажа.

14:00 Дополнительно:Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (850 взр., 650 шк., 750 студ., 750 пенс.)

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (550 взр., 350 шк., 480 студ., 480 пенс.)

23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)

Автобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. плату
4 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии на выбор

Завтрак в гостинице.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Гатчину.

«Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским монархом (2600 взр., 2200 шк., 2300 ст., пенс.).

Дополнительно: 05:30 (07:30)-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам.

Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих. (Будни 10950 р. / Выходные + 12.06 11950 р.; Будни 8625 р. шк. до 12 лет / Выходные + 12.06 9215 р. шк. до 12 лет; Будни 10950 р. / Выходные + 12.06 11950 р.; Будни 10750 р. / Выходные + 11.06 11750 р.)

Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. д. 10, ст. м. пл. Восстания).

Дополнительно: 06:30-23:00 Жемчужина Карелии-Рускеала. (4590 руб. взр., 3940 руб. шк., 4140 руб. ст., пенс.).

Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.

Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. д. 10, ст. м. пл. Восстания).

Свободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выбор
5 день

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

10:30-11:30 Отъезд от гостиниц. Время встречи уточнять накануне.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже
6 день

Завершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00, выезд на экскурсию с вещами или сдача вещей в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

10:30-11:00 Отъезд от гостиниц. Время встречи уточнять накануне.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.

Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 1100 руб., детский 600 руб. цены предварительные)

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Завершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего паркаЗавершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего паркаЗавершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего паркаЗавершение программы. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Экскурсионный пакет без проживания: 10 600 руб. (6-ти дневный тур).

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Арт Нуво Палас 4*, завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйУлучшенный
24.04.241685021850181001835023100
01.05.242145029750233502170032600
08.05.241985026350223502110030600
15.05.24 - 22.05.242285032600236002185034350
29.05.242405034100252502305037050
05.06.24 - 26.06.242485035100263502385038850
03.07.24 - 24.07.242185030600231002160033100
31.07.24 - 14.08.242135028100231002160032600
28.08.24 - 18.09.242010026350216002060029350
25.09.24 - 02.10.241810023100198501935026350

Россия 3*, завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартКомфортБизнесБизнес с конд.
24.04.241945028300224002090034100205001910027150212001960027950
01.05.241935028100218502010033100198501885025100213501960025600
08.05.242135032100244502170038100220502025029500231502080030600
15.05-22.051935028100218502010033100198501885025100213501960025600
29.05.242030030000231002095035600209001950027350224002030028050
05.06.243670062800450503800079500405503485055100428003630059150
12.06-03.072410037600281002435045600251002210036350266002310037850
10.07.242410037600281002435045600251002210036350266002310037850
17.07-21.082185033100251002210039350226002060030600236002110031850
28.08.242085031100238002130036850215001990028400227002050029350
04.09-25.091935028100218502010033100198501885025100213501960025600
02.10.241875026900213501980032100195501855025000206501920025500

Космос Прибалтийская 4*, завтрак «шведский стол»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)Одноместный
СтандартныйСупериор.
24.04.2422150210001950020250286002530023250215002225034850
01.05.2424850231002160022350338502785025350236002435040100
08.05.2424600229502140022200333502760025150234502420039600
15.05 - 29.0523600223502060021600313502660024350228502360037600
05.06.2429750265002475025750436503275028500270002775049900
12.06 - 26.0627350248502310024100388503035026850253502610045100
03.07 - 21.0825100233502185022600343502810025600238502460040600
28.08.2424550228502135022100332502755025100233502410039500
04.09 - 02.1022350208501935020100288502535023100213502210035100

Москва 4*, завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
24.04.24229502245033450256502425038600
01.05.24248502385037350278502585043100
08.05.24246002370036750276502575042750
15.05.24 -22.05.24236002310034350268502535041350
29.05.24266002505040350310502805049600
05.06.24 – 26.06.24286002635044350338502985055100
03.07.24-21.08.24248502385037350278502585043100
28.08.24246002370036750276502575042750
04.09.24 – 25.09.24236002310034350268502535041350
02.10.24201002035027600223502185031850

Ривер Палас Отель 4*, завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)

Одноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
24.04.24 - 08.05.243110028350273504510032600293502835048100
15.05.243350030150289505250036400319503095058100
22.05.24 - 29.05.243410030600293505435037350326003160060600
05.06.24717005560054350124350747505760056600130600
12.06.24 - 03.07.243410030600293505435037350326003160060600
10.07.243470030800297505295036550320003100056600
17.07.24 - 21.08.243485030850298505260036350318503085055600
28.08.243370030100291005035035200311003010053350
04.09.24 - 25.09.242910027100261004135030600281002710044350
02.10.242535024600236003685028600268502560043100

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*, завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйМансардаУлучшенный
24.04.2418600231001860023100216002060029350
01.05.2421700309502170030950234002175034000
08.05.2421100293502110029350226002135032600
15.05.24 - 22.05.2421850313502185031350236002185034350
29.05.2423800339002380033900254002305037050
05.06.24 - 26.06.2425100356002510035600266002385038850
03.07.24 - 24.07.2421850313502185031350236002185034350
31.07.24 - 18.09.2420350281002035028100218502085031350
25.09.24 - 02.10.2418600238501860023850203501985026850

Достоевский 4*, завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСупериор
24.04.242010028100218502110029350
01.05.24 - 22.05.242485035600263502535038850
29.05.242735039400300502745045050
05.06.24 - 03.07.243110045100356003060054350
10.07.242610037500282002640041950
17.07.24 - 25.09.242485035600263502535038850
02.10.242010028100218502110029350

Атриум 3*, завтрак "шведский стол". 7 минут пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
24.04.24203501970028350
01.05.24 - 08.05.24243502310036350
15.05.24 - 22.05.24231002210033850
29.05.24253002380038050
12.06.24 - 26.06.24286002635044350
03.07.24 - 21.08.24243502310036350
28.08.24241002290035850
04.09.24 - 25.09.24231002210033850
11.09.24 - 25.09.24231002210033850
02.10.24193501885026350

Русь 4*, завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
24.04.242160025100236002235031850
01.05.24 - 15.05.242685033100303502810046350
22.05.243015036550333503065051900
29.05.24 - 03.07.243235038850353503235055600
10.07.243125037700343503150053750
17.07.24 - 11.09.242685033100303502810046350
18.09.242580031500290002695043450
25.09.24 - 02.10.242160025100236002235031850

Порт Комфорт Лиговский 29 4*, завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Смарт (быв. Смарт Плюс)Супериор
24.04.2422500227003185022350326002635051100
01.05.2426100261003685025350386003035063100
08.05.2425600257503600024950381003000062250
15.05.2425200254503530024550377002970061550
22.05.2426900263503865026250390003060064150
29.05.24 - 26.06.2429400276504360028800408503190067850
03.07.24 - 21.08.2427450276503965026700408503190067850
28.08.2427200272503915026450402503145066600
04.09.24 - 25.09.2426100253503685025350373502935060600
02.10.2424350253503385023850373502935060600

Cronwell Inn Стремянная 4*, завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйКомфорт
24.04.242335036100246002420038600
01.05-15.05.242535040100266002560042600
22.05.242625041850275002615044350
29.05.24-03.07.242985048850311002835051350
10.07.24-14.08.242660042600278502635045100
21.08.242480039000260502515041500
28.08.24-25.09.242435038100256002485040600
02.10.242285035100241002385037600

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Смарт без кухниСмартСтудия
24.04.2423850361002485037850256002435039850
01.05-22.05.2424350373502535039100263502460041100
29.05.2427850441002935047350303502735049100
05.06.2429350473503110050350326002885053600
12.06-10.07.2427850441002935047350303502735049100
17.07-21.08.2426350411002760043600281002585044850
28.08-11.09.2423100348502435037350253502410039100
18.09-02.10.2423100348502410036600248502360037850

Невский берег (122) 3*, завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйКомфорт
24.04.242475034650289502645043300
01.05.24 - 29.05.242610037350306002810046600
05.06.243700059150416503610068550
12.06.24 - 24.07.243235049850368503235059100
31.07.242895043250336503015052700
07.08.24 - 21.08.242810041600328502960051100
28.08.242725039850318502875049100
04.09.24 - 02.10.242385032850278502535041100

Невский берег (93) 3*, завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Стандартный
24.04.242475034650
01.05.24 - 29.05.242610037350
05.06.243700059150
12.06.24 - 24.07.243235049850
31.07.24 - 21.08.242895043250
28.08.242725039850
04.09.24 - 02.10.242385032850

Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Комфорт
24.04.2425300240002335035950
01.05-15.05.2427100256002485038850
22.05.2430550278502725045900
29.05.2432850293502885050600
05.06.2434050303502965053000
12.06.2432850293502885050600
19.06.2433750301002945052400
26.06.2433450298502925051800
03.07.2432300290002845049300
10.07-14.08.2430100276002685044100
21.08.2429300269502625042850
28.08-25.09.2426100243502385037850

Ибис 3*, завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Стандартный
24.04.24 - 08.05.242535036600
15.05.24 - 19.06.242910044350
26.06.242870043450
03.07.24 - 21.08.242710039850
28.08.242675039250
04.09.24 - 18.09.242535036850
25.09.242470035550
02.10.242210030350

Багратион 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандартный
24.04.242855041600
01.05.243110047600
08.05.243075046600
15.05-22.05.242935042600
29.05.243115046300
05.06.244260069350
12.06-24.07.243385051850
31.07.243165048450
07.08-21.08.243110047600
28.08.243075046600
04.09-25.09.242935042600
02.10.242685037600

Новотель 4*, завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный
СтандартныйЛюкс (быв. Полулюкс)Премиум
24.04.24 - 08.05.2428600401003485031850526003310049350
15.05.24 - 14.08.2432350476004160036600663503860060100
21.08.2431700463504035035750638503765058200
28.08.24 - 02.10.2429100413503535032350538503385050600

Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 2150 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 650 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 6 дней 300 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 6 дней 300 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 6 дней 700 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель «Yard Residence» 4

5 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4

Отель «Art Deco Nevsky» 4

5 ночей

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4

Отель «Достоевский» 4

5 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Отель «Москва» 4

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Cosmos Pribaltiyskaya Hotel» 4

5 ночей

Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Отель «Cosmos Pribaltiyskaya Hotel» 4Отель «Cosmos Pribaltiyskaya Hotel» 4Отель «Cosmos Pribaltiyskaya Hotel» 4Отель «Cosmos Pribaltiyskaya Hotel» 4Отель «Cosmos Pribaltiyskaya Hotel» 4Отель «Cosmos Pribaltiyskaya Hotel» 4Отель «Cosmos Pribaltiyskaya Hotel» 4

Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3

5 ночей

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3

Гостиница «Октябрьская» 4

5 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4

Отель «Best Western Plus Centre» 4

5 ночей

Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.

Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

5 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

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Отель «River Palace Hotel» 4

5 ночей

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. В числе удобств отеля River Palace терраса.

Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4

Отель Багратион

5 ночей

Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.

Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.

Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.

В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.

Отель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель Багратион

Россия 3

5 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Невский берег 3

5 ночей

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

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Кронвелл Инн 4

5 ночей

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

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Атриум 3

5 ночей

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

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Порт Комфорт Лиговский 29 4

5 ночей

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Русь 4

5 ночей

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какова стоимость индивидуального трансфера?

Дневной тариф:

  • аэропорт-отель – 2000 руб. за машину;
  • вокзал-отель – 1650 руб. за машину.
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
11 сен 2023
Интересный, насыщенный тур. Прекрасный гид Елецкая Ирина Евгеньевна. Большой профессионал, быстро нашла общий язык с каждым членом группы. Огромное ей спасибо. Самые лучшие впечатления о городе.
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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