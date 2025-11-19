Описание экскурсииРазберемся в сложных отношениях правящей династии: с самими собой, своими родственниками и страной. Нашими главными героями станут: - Дядя императора, «спустивший» военный бюджет на женщин. - Две дочери императора, разругавшиеся из-за наследства. - Любовница великого князя, которой не стоило приходить в театр. - «Император в изгнании» Кирилл Владимирович. - Матильда Кшесинская, с которой итак всё понятно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Матильды Кшесинской, подаренный ей Николаем
- Дворец великого князя Алексея
- Дворец великой княгини Ксении
- Мариинский театр
- Особняк Кирилла Владимировича, объявившего себя императором в изгнании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Английский проспект, 15 (арка дома)
Завершение: Ул. Глинки, 13
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
