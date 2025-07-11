Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала