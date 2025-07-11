Мои заказы

Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены)

Погрузитесь в историю и искусство, прогуливаясь по парадным залам Эрмитажа. Узнайте секреты царской семьи и разгадайте загадки великих мастеров
Посетители смогут без очереди войти в Эрмитаж и насладиться его великолепием. Прогулка по парадным залам, включая Георгиевский и Гербовый, позволит ощутить дух царской эпохи.

Экскурсия охватывает пять зданий музея, включая личные покои царской семьи и уникальные коллекции западноевропейского искусства. Участники узнают о тайнах дворца, включая секреты мумий и загадки Рембрандта. Билеты включены, что избавляет от необходимости стоять в очереди
4.97
61 отзыв

5 причин купить этот билет

  • 🎟️ Билеты включены
  • 🏛️ Посещение без очереди
  • 🖼️ Уникальные коллекции искусства
  • 👑 Личные покои царской семьи
  • 🔍 Разгадка тайн Эрмитажа
Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены)
Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены)
Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены)
Ближайшие даты:
19
июл20
июл22
июл29
июл31
июл2
авг3
авг
Время начала: 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00

Что можно увидеть

  • Георгиевский зал
  • Гербовый зал
  • Дворцовая церковь
  • Малахитовая гостиная
  • Кабинет Александра Второго
  • Библиотека Николая второго
  • Золотая столовая
  • Скульптура Микеланджело
  • Рыцарский зал
  • Лоджии Рафаэля

Описание билета

На обзорной экскурсии вы осмотрите парадные залы:

  • Георгиевский (Большой тронный) зал в классическом стиле
  • Зал, посвящённый Петру I
  • Гербовый зал — второй по величине торжественный интерьер дворца
  • Военную галерею — памятник воинской доблести России с портретами трёхсот генералов
  • Дворцовую церковь, где проходили венчания членов царской семьи и крещение их детей

Вы побываете в личных покоях царской семьи:

  • Малахитовой гостиной
  • будуаре императрицы Марии Александровны
  • кабинете Александра II, где император скончался после покушения
  • библиотеке Николая II
  • большой Золотой столовой

Вы осмотрите все пять зданий дворца и узнаете:

  • почему дворец называется Зимним, а весь музейный комплекс — Эрмитажем
  • о быте царской семьи
  • как и кто собрал одну из богатейших коллекций предметов искусства в мире
  • о строительстве и трагических событиях в истории дворца и музея
  • какие секреты хранятся в часах «Павлин»

Вы увидите:

  • единственную скульптуру Микеланджело в России
  • рыцарский зал с образцами средневекового оружия и доспехов
  • висячий садик Екатерины Второй
  • лоджии Рафаэля
  • шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и других мастеров

А также:

  • сыграете в сыщиков в Гербовом зале
  • раскроете секрет улыбки мумии
  • разгадаете загадку картины Рембрандта
  • поищете подушку под троном императрицы

Организационные детали

  • Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость. После бронирования экскурсии вы получите письмо с реквизитами для оплаты билета (500 ₽ с человека). Чтобы избежать очередей, я выкупаю билеты заранее, поэтому при отмене бронирования с вашей стороны стоимость билета не возвращается
  • По завершении экскурсии вы можете остаться в музее и продолжать осмотр самостоятельно
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет

во вторник, пятницу и субботу в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 34 раза на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
Дети до 12 лет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 61 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
2
3
2
1

Фотографии от путешественников

Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Елизавета)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Максим)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Максим)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Максим)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Денис)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Денис)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Денис)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Денис)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Денис)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Марнарита)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Марнарита)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Марнарита)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Марнарита)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Марнарита)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Тамара)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Тамара)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Тамара)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Тамара)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Тамара)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Екатерина)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Екатерина)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Екатерина)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Екатерина)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Екатерина)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Ольга)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Ольга)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Ольга)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Елена)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Елена)Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены) (Елена)
Елизавета
11 июл 2025
Все прошло отлично, но с непривычки устали)), минус, но не организатора, это огромное количество посетителей в музее, как в метро😂
Все прошло отлично, но с непривычки устали)), минус, но не организатора, это огромное количество посетителей в музее, как в метро😂
М
8 июл 2025
Отличный гид, все максимально структурировано.
Доходчиво и интересно!
Рекомендую.
Отличный гид, все максимально структурировано.Отличный гид, все максимально структурировано.Отличный гид, все максимально структурировано.
Любовь
6 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию. Интересно!
Elena
6 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, прекрасно организован маршрут. Аида замечательный экскурсовод, приятный человек, профессионал своего дела)
Снимаем одну звезду за то, что не хватило всем наушников (прекрасно понимаем, что это не зависело от экскурсовода по большей части, но это организационный момент, который не дал вполне насладиться экскурсией всем в равной мере).
Н
6 июл 2025
Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод)
В
4 июл 2025
Хорошая экскурсия, гид Аида очень интересно рассказывала. Всё было хорошо. Рекомендуем эту экскурсию.
Д
4 июл 2025
Аида провела нас, группу 10 человек, по 4 зданиям Эрмитажа. Хорошо, что раздала наушники: и слышно хорошо, и легче ориентироваться, потому что без наушников среди толпы посетителей можно отстать от
читать дальше

группы.
Рассказ понравился, на вопросы со стороны слушателей почти не остаётся времени, но может это и хорошо, ибо даже за 3 часа успеваешь посмотреть только самое основное-главное. С вопросами придём на индивидуальную экскурсию. Благодарим гида за интересно проведённое время!

Аида провела нас, группу 10 человек, по 4 зданиям Эрмитажа. Хорошо, что раздала наушники: и слышноАида провела нас, группу 10 человек, по 4 зданиям Эрмитажа. Хорошо, что раздала наушники: и слышноАида провела нас, группу 10 человек, по 4 зданиям Эрмитажа. Хорошо, что раздала наушники: и слышноАида провела нас, группу 10 человек, по 4 зданиям Эрмитажа. Хорошо, что раздала наушники: и слышноАида провела нас, группу 10 человек, по 4 зданиям Эрмитажа. Хорошо, что раздала наушники: и слышно
Марнарита
2 июл 2025
Сегодня посетили Эрмитаж с двумя детьми 12 и 13 лет. Экскурсовод замечательная, все подробно и интересно рассказала, отвечала на сопутствующие вопросы. Рекомендуем всем и экскурсовода и Эрмитаж!
Сегодня посетили Эрмитаж с двумя детьми 12 и 13 лет. Экскурсовод замечательная, все подробно и интересноСегодня посетили Эрмитаж с двумя детьми 12 и 13 лет. Экскурсовод замечательная, все подробно и интересноСегодня посетили Эрмитаж с двумя детьми 12 и 13 лет. Экскурсовод замечательная, все подробно и интересноСегодня посетили Эрмитаж с двумя детьми 12 и 13 лет. Экскурсовод замечательная, все подробно и интересноСегодня посетили Эрмитаж с двумя детьми 12 и 13 лет. Экскурсовод замечательная, все подробно и интересно
Наталья
1 июл 2025
Аида отличный спутник, который расскажет и покажет самые удивительные экспонаты. Было интересно и познавательно.
М
30 июн 2025
Аида прекрасный экскурсовод с приятным голосом и поставленной речью, интересно рассказывала, благодарю!
Татьяна
22 июн 2025
Всё прошло отлично, только один минус был не сработала аудиосистема.
s
20 июн 2025
Были сегодня в эрмитаже с гидом Аидой! Время пролетело, как будто и не было этих трëх часов!!! Всë очень замечательно, понятно, интересно, познавательно!!! Окунулись в эпоху царской семьи!!! СПАСИБО, Аида, за душевный рассказ!!!
Елена
17 июн 2025
Гид Аида прекрасна! Экскурсия прошла на одном дыхании, охватили за 3 часа все самое важное. Аида прекрасный профессионал своего дела, было интересно и познавательно. Однозначно рекомендую 👍
Тамара
14 июн 2025
У нас гидом была Аида. Эрмитаж это огромный музей. Великолепный интерьер. Множество картин. Без гида, да еще если в первый раз очень тяжело. Мы увидели Египетские саркофаги, раскошные залы- Георгиевский, Гербовый, Петровский (малый трон), галерею Отечественной войны 1812 г, царские покои, большую Колыванскую вазу, часы Павлин (при нас не заводили), и еще много удивительного. Спасибо!!!
У нас гидом была Аида. Эрмитаж это огромный музей. Великолепный интерьер. Множество картин. Без гида, даУ нас гидом была Аида. Эрмитаж это огромный музей. Великолепный интерьер. Множество картин. Без гида, даУ нас гидом была Аида. Эрмитаж это огромный музей. Великолепный интерьер. Множество картин. Без гида, даУ нас гидом была Аида. Эрмитаж это огромный музей. Великолепный интерьер. Множество картин. Без гида, даУ нас гидом была Аида. Эрмитаж это огромный музей. Великолепный интерьер. Множество картин. Без гида, да
Ольга
13 июн 2025
Все очень понравилось, гид Аида крайне интересно рассказывает и очень приятная девушка сама по себе) Всё было вовремя, структурированно и информативно👍

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Билет в Эрмитаж
30 минут
3427 отзывов
Билеты
Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время
Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2)
Сегодня в 15:30
18 июл в 12:30
500 ₽ за билет
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
2.5 часа
3535 отзывов
Билеты
Лучший выбор
Экскурсия по Эрмитажу
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:15
2990 ₽ за билет
Знакомство с коллекцией Эрмитажа в мини-группе (билеты включены)
2.5 часа
65 отзывов
Билеты
Знакомство с коллекцией Эрмитажа в мини-группе (билеты включены)
Посетить главные парадные залы и увидеть признанные шедевры искусства
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2800 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге