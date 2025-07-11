Посетители смогут без очереди войти в Эрмитаж и насладиться его великолепием. Прогулка по парадным залам, включая Георгиевский и Гербовый, позволит ощутить дух царской эпохи.
Экскурсия охватывает пять зданий музея, включая личные покои царской семьи и уникальные коллекции западноевропейского искусства. Участники узнают о тайнах дворца, включая секреты мумий и загадки Рембрандта. Билеты включены, что избавляет от необходимости стоять в очереди
Экскурсия охватывает пять зданий музея, включая личные покои царской семьи и уникальные коллекции западноевропейского искусства. Участники узнают о тайнах дворца, включая секреты мумий и загадки Рембрандта. Билеты включены, что избавляет от необходимости стоять в очереди
5 причин купить этот билет
- 🎟️ Билеты включены
- 🏛️ Посещение без очереди
- 🖼️ Уникальные коллекции искусства
- 👑 Личные покои царской семьи
- 🔍 Разгадка тайн Эрмитажа
Время начала: 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00
Что можно увидеть
- Георгиевский зал
- Гербовый зал
- Дворцовая церковь
- Малахитовая гостиная
- Кабинет Александра Второго
- Библиотека Николая второго
- Золотая столовая
- Скульптура Микеланджело
- Рыцарский зал
- Лоджии Рафаэля
Описание билета
На обзорной экскурсии вы осмотрите парадные залы:
- Георгиевский (Большой тронный) зал в классическом стиле
- Зал, посвящённый Петру I
- Гербовый зал — второй по величине торжественный интерьер дворца
- Военную галерею — памятник воинской доблести России с портретами трёхсот генералов
- Дворцовую церковь, где проходили венчания членов царской семьи и крещение их детей
Вы побываете в личных покоях царской семьи:
- Малахитовой гостиной
- будуаре императрицы Марии Александровны
- кабинете Александра II, где император скончался после покушения
- библиотеке Николая II
- большой Золотой столовой
Вы осмотрите все пять зданий дворца и узнаете:
- почему дворец называется Зимним, а весь музейный комплекс — Эрмитажем
- о быте царской семьи
- как и кто собрал одну из богатейших коллекций предметов искусства в мире
- о строительстве и трагических событиях в истории дворца и музея
- какие секреты хранятся в часах «Павлин»
Вы увидите:
- единственную скульптуру Микеланджело в России
- рыцарский зал с образцами средневекового оружия и доспехов
- висячий садик Екатерины Второй
- лоджии Рафаэля
- шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и других мастеров
А также:
- сыграете в сыщиков в Гербовом зале
- раскроете секрет улыбки мумии
- разгадаете загадку картины Рембрандта
- поищете подушку под троном императрицы
Организационные детали
- Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость. После бронирования экскурсии вы получите письмо с реквизитами для оплаты билета (500 ₽ с человека). Чтобы избежать очередей, я выкупаю билеты заранее, поэтому при отмене бронирования с вашей стороны стоимость билета не возвращается
- По завершении экскурсии вы можете остаться в музее и продолжать осмотр самостоятельно
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
во вторник, пятницу и субботу в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Дети до 12 лет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 448 туристов
Всем привет, меня зовут Аида. Аккредитованный гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам. Я организую индивидуальные и групповые экскурсии. Со мной вы сможете полюбоваться Северной столицей с земли, воды или воздуха. Я провожу как классические экскурсии, так и авторские. Опыт работы гидом около 10 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 61 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елизавета
11 июл 2025
Все прошло отлично, но с непривычки устали)), минус, но не организатора, это огромное количество посетителей в музее, как в метро😂
М
Максим
8 июл 2025
Отличный гид, все максимально структурировано.
Доходчиво и интересно!
Рекомендую.
Доходчиво и интересно!
Рекомендую.
Любовь
6 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию. Интересно!
Elena
6 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, прекрасно организован маршрут. Аида замечательный экскурсовод, приятный человек, профессионал своего дела)
Снимаем одну звезду за то, что не хватило всем наушников (прекрасно понимаем, что это не зависело от экскурсовода по большей части, но это организационный момент, который не дал вполне насладиться экскурсией всем в равной мере).
Снимаем одну звезду за то, что не хватило всем наушников (прекрасно понимаем, что это не зависело от экскурсовода по большей части, но это организационный момент, который не дал вполне насладиться экскурсией всем в равной мере).
Н
Найля
6 июл 2025
Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод)
В
Валентина
4 июл 2025
Хорошая экскурсия, гид Аида очень интересно рассказывала. Всё было хорошо. Рекомендуем эту экскурсию.
Д
Денис
4 июл 2025
Аида провела нас, группу 10 человек, по 4 зданиям Эрмитажа. Хорошо, что раздала наушники: и слышно хорошо, и легче ориентироваться, потому что без наушников среди толпы посетителей можно отстать от
Марнарита
2 июл 2025
Сегодня посетили Эрмитаж с двумя детьми 12 и 13 лет. Экскурсовод замечательная, все подробно и интересно рассказала, отвечала на сопутствующие вопросы. Рекомендуем всем и экскурсовода и Эрмитаж!
Наталья
1 июл 2025
Аида отличный спутник, который расскажет и покажет самые удивительные экспонаты. Было интересно и познавательно.
М
Милена
30 июн 2025
Аида прекрасный экскурсовод с приятным голосом и поставленной речью, интересно рассказывала, благодарю!
Татьяна
22 июн 2025
Всё прошло отлично, только один минус был не сработала аудиосистема.
s
shpinkova1969@gmail.com
20 июн 2025
Были сегодня в эрмитаже с гидом Аидой! Время пролетело, как будто и не было этих трëх часов!!! Всë очень замечательно, понятно, интересно, познавательно!!! Окунулись в эпоху царской семьи!!! СПАСИБО, Аида, за душевный рассказ!!!
Елена
17 июн 2025
Гид Аида прекрасна! Экскурсия прошла на одном дыхании, охватили за 3 часа все самое важное. Аида прекрасный профессионал своего дела, было интересно и познавательно. Однозначно рекомендую 👍
Тамара
14 июн 2025
У нас гидом была Аида. Эрмитаж это огромный музей. Великолепный интерьер. Множество картин. Без гида, да еще если в первый раз очень тяжело. Мы увидели Египетские саркофаги, раскошные залы- Георгиевский, Гербовый, Петровский (малый трон), галерею Отечественной войны 1812 г, царские покои, большую Колыванскую вазу, часы Павлин (при нас не заводили), и еще много удивительного. Спасибо!!!
Ольга
13 июн 2025
Все очень понравилось, гид Аида крайне интересно рассказывает и очень приятная девушка сама по себе) Всё было вовремя, структурированно и информативно👍
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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