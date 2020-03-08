52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах

Прогулка по промышленным кварталам Петербурга и история трех поколений семьи Нобель

Полина
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Полина – ваш гид
Имя Альфреда Нобеля прочно ассоциируется с динамитом и знаменитой премией, но никак не с Петербургом, русской нефтью и революцией.

Чтобы это изменить, я проведу вас по целым кварталам с цехами, особняками, доходным домом и рабочим городком, которые хранят память о трех поколениях семьи Нобель и нефтяном товариществе «Бр.

Нобель».

Наша прогулка откроет вам новую грань Петербурга – города, где с небывалым размахом развивалась промышленность Российской империи, пока салонная богема играла в декаданс, а соседи потихоньку роптали…
От 2860 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии52 отзыва
4.98
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах

Что вас ожидает

«Нобелевские» места Петербурга
Вы увидите памятник Альфреду Нобелю и узнаете, почему он установлен именно здесь. Рассмотрите особняк Людвига Нобеля и его семьи, а также уютные жилые дома, школу, роскошный доходный дом и библиотеку, построенные ведущими европейскими архитекторами. По дороге я расскажу вам, какая нелёгкая занесла Нобеля-старшего попытать счастья в Российской Империи, как он обосновался в столице, как воспитывал здесь трёх сыновей и как еле унёс ноги от кредиторов.

Становление нефтяной отрасли
Поговорим о чёрном золоте и о том, какое отношение к русской нефтяной промышленности имеют Людвиг, Роберт и Альфред Нобели. Вы узнаете, какую роль нефтяные компании сыграли в Первой мировой войне и революции 1917 года, какая участь постигла семью Нобель после крушения Российской Империи и как завод «Людвиг Нобель» превратился в «Русский дизель».

Промышленная архитектура
Прогуляемся вдоль пустующих цехов завода «Людвиг Нобель» ХIX века и заглянем в рабочий городок для служащих завода в духе петербургского модерна. Здесь вы узнаете много интересного о стилях и развитии промышленной архитектуры, которая занимает важное место в облике Петербурга, но почти не знакома путешественникам.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже успели изучить основные туристические маршруты Петербурга и хотят открыть город с новой стороны.

Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах
Империя братьев Нобель – сага о русских Рокфеллерах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Коренная петербурженка, Профессиональный гид с многолетним стажем, поэтому больше всего опасаюсь профессиональных экскурсий от гидов с многолетним стажем. Автор «Неформального путеводителя по рекам и каналам Петербурга». Стараюсь превратить экскурсию в неспешную прогулку с добрым другом, который изнутри знает повседневную жизнь Петербурга, но ярко и сочно оживит картины и страсти прошлого старинных доходных домов, особняков, уютных дворов и скверов. Познакомит с историей России без туристических шаблонов, без монотонности лекций, но в приятном дружеском диалоге.
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52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Полине большое спасибо. Очень хорошо и интересно рассказывала, показала новые места Питера.
17 февраля 2020
Хорошо всё! Тема - не заезженная, не избитая. Даёт "пищу" для осознания исторического прошлого и даже приоткрывает занавес будущего. Маршрут - выстроен очень правильно, в соответствии с ходом рассказа. По пути происходит постепенное погружение в эпоху жизни семьи Нобель. Гид - хороший, очень хороший! Экскурсия Полины - не заученные монотонные фразы, а живой и яркий рассказ с эмоциями, эпитетами, юмором, с толикой иронии, с вопросами к группе. Интерес к теме и внимание экскурсантов Полина держит до последней минуты, с интересом ответила на вопросы. В конце подарила каждому открытку по теме экскурсии. Спасибо, очень всё продумано!
Спасибо, Полина!
Спасибо, Трипстер!
17 декабря 2019
С Полиной я на два часа совершенно забыла о неуемном Питерском ветре, которым традиционно встречает нас декабрьская набережная. О том, какой на дворе век. Настолько глубоко погружение в историю семьи Нобель, которую разворачивает перед вами гид.

Рационально построен маршрут экскурсии. Гуляя по бывшему заводу, легко представляешь себе, как здесь кипели жизнь и воплощались смелые и неслыханные для своего времени идеи. Какие "утяжелители" встречались на пути. Насколько был продуман быт рабочих - это заслужит внимание даже тех, чьи интересы далеко от архитектуры. И даже то, какой необычной для своей времени была мама Александра Блока :)

Отдельно хочу похвалить эрудицию, уровень владения темой и великолепную, просто потрясающе богатую речь Полины! Ее рассказ легко и приятно слушать - она рассказывает ярко и последовательно, оживляет события того времени колоритными деталями и помогает вам найти в современном Петербурге бесценное, ускользающее и местами почти стертое наследие прошлого. От всей души еще раз благодарю вас, Полина, вы умница!
4 декабря 2019
Полина - замечательный гид. Приезжал в Петербург на один день и не хотелось стать участником стандартной экскурсии. Сага о русских Рокфеллерах, да ещё и братьев Нобель, сразу привлекла внимание. Как жертва экскурсоводов из школьного периода жизни я был приятно удивлён особым подходом Полины к истории, умении подбирать занимательные факты о каждом месте, которое мы посещали, ее знаниям. Рекомендую с удовольствием!
18 ноября 2019
Не подумал бы, что прогулка в техногенной части Санкт-Петербурга может быть столь увлекательной и это делает эту экскурсию необычной. Полина отлично погрузила нас с женой в мир индустриального предпренимательства, историю города. Я большой поклонник ранних предпринимателей начала индустриализации - Эдисона, Форда, и других, в основном из автопрома, а Нобелей я пропустил и, тем более, не знал их истории в России. Очень советую всем предпринимателям, фанатикам технологий и любителям сложных и ярких историй успеха. Полина отлично ориентируется не только в теме повествования, но и удовлетворила все наше любопытство по смежныи и не столь близким историческим вопросам.
13 октября 2019
Все супер!
21 сентября 2019
Экскурсия заслуживает самой высокой оценки. Ещё раз убедились, что Полина замечательный экскурсовод.
20 сентября 2019
По-моему мнению, это одна из лучших экскурсий Трипстера. Необычная и очень интересная тема. Полина прекрасный рассказчик и интересный человек. Мы с подругой в полном восторге. Еще раз большое спасибо. Теперь хочется побывать и на других Полининых экскурсиях.
23 августа 2019
Интереснейшая оказалась экскурсия и прекрасный экскурсовод Полина. Посмотрели на многое с непривычной стороны. Очень было бы здорово, если бы в первом доме семьи Нобилей, пока он есть, организовали музей. Есть чем гордится. Спасибо, будем всем рекомендовать эту экскурсию.
3 июля 2019
Очень люблю необычные, нестандартные темы и нетуристические маршруты, поэтому, выбрав экскурсию с Полиной под названием «Империя братьев Нобель», предвкушала очень интересную прогулку и рассказ, но экскурсия в итоге превзошла все мои ожидания! Было безумно интересно, я просто ловила каждое слово гида. Полина безупречно владеет информацией и умеет преподнести ее очень красиво, прекрасным языком и в легкой непринужденной форме. Надеюсь в следующие приезды в Петербург еще не раз встретиться с Полиной! И конечно рекомендую всем экскурсии замечательного гида Полины.
Полина, спасибо Вам огромное за чудесную прогулку и рассказ, Вы большая умница!
Ещё 42 отзыва

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