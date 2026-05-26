52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Очень хорошая, информативная, насыщенная эксукрсия. Стоит своих денег. Если хотите увидеть необычный, индустриальный Петербург, познакомиться с уникальной историей Нобелей - вам однозначно сюда.

Очень понравилось! прекрасный маршрут, очень интересная и нетривиальная тема и, конечно, потрясающие и нестандартные локации. Спасибо!

Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно. Узнали много нового и интересного.

Экскурсия превзошла все ожидания. Особенно понравилась манера изложение экскурсовода - история была наполнена интересными фактами и не перегружена датами, поэтому было одновременно и интересно и легко воспринимать материал даже непогруженному

в историю города человеку. Маршрут прогулки и его проработанность также произвели приятное впечатление. Не было ощущения, что мы гуляем в трех соснах, как это иногда бывает на пеших экскурсиях на 2-3 часа. И отдельно хочу отметить, что Полина очень приятная, тактичная и доброжелательная девушка, хотим побывать и на других ее экскурсиях.

Нина

Очень познавательный маршрут, вдали от туристических гетто. Погружение в историю, семейную сагу, переплетение судеб стран и людей…. И понимание того, что в России всё меняется за 10 лет, и ничего не меняется за 100.

Полина просто молодец, фонтан знаний, энергии, позитива и отличный темп экскурсии. Для нас, бешеных москвичей, то, что надо!:)))