52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Нобелевские» места Петербурга

Вы увидите памятник Альфреду Нобелю и узнаете, почему он установлен именно здесь. Рассмотрите особняк Людвига Нобеля и его семьи, а также уютные жилые дома, школу, роскошный доходный дом и библиотеку, построенные ведущими европейскими архитекторами. По дороге я расскажу вам, какая нелёгкая занесла Нобеля-старшего попытать счастья в Российской Империи, как он обосновался в столице, как воспитывал здесь трёх сыновей и как еле унёс ноги от кредиторов.

Становление нефтяной отрасли

Поговорим о чёрном золоте и о том, какое отношение к русской нефтяной промышленности имеют Людвиг, Роберт и Альфред Нобели. Вы узнаете, какую роль нефтяные компании сыграли в Первой мировой войне и революции 1917 года, какая участь постигла семью Нобель после крушения Российской Империи и как завод «Людвиг Нобель» превратился в «Русский дизель».

Промышленная архитектура

Прогуляемся вдоль пустующих цехов завода «Людвиг Нобель» ХIX века и заглянем в рабочий городок для служащих завода в духе петербургского модерна. Здесь вы узнаете много интересного о стилях и развитии промышленной архитектуры, которая занимает важное место в облике Петербурга, но почти не знакома путешественникам.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже успели изучить основные туристические маршруты Петербурга и хотят открыть город с новой стороны.