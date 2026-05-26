52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Имя Альфреда Нобеля прочно ассоциируется со знаменитой премией, но никак не с Петербургом, русской нефтью и революцией.
А зря! Я проведу вас по кварталам с рабочим городком, цехами и особняками, которые хранят память о трёх поколениях семьи Нобелей и нефтяном товариществе «Бр. Нобель». Открою вам новую грань Петербурга — города, где с небывалым размахом развивалась промышленность империи.
А зря! Я проведу вас по кварталам с рабочим городком, цехами и особняками, которые хранят память о трёх поколениях семьи Нобелей и нефтяном товариществе «Бр. Нобель». Открою вам новую грань Петербурга — города, где с небывалым размахом развивалась промышленность империи.
Описание экскурсии
«Нобелевские» места Петербурга. Вы увидите:
- памятник Альфреду Нобелю — и узнаете, почему он установлен именно здесь
- особняк Людвига Нобеля и его семьи
- уютные жилые дома, школу, роскошный доходный дом и библиотеку, построенные ведущими европейскими архитекторами
По дороге я расскажу:
- какая нелёгкая занесла Нобеля-старшего попытать счастья в Российской империи
- как он обосновался в столице и воспитывал здесь троих сыновей
- как еле унёс ноги от кредиторов
Становление нефтяной отрасли. Поговорим о чёрном золоте и выясним:
- какое отношение к русской нефтяной промышленности имеют Людвиг, Роберт и Альфред Нобели
- какую роль нефтяные компании сыграли в Первой мировой войне и революции 1917 года
- какая участь постигла семью Нобелей после крушения Российской империи
- как завод «Людвиг Нобель» превратился в «Русский дизель»
Промышленная архитектура. Мы:
- прогуляемся вдоль пустующих цехов завода «Людвиг Нобель» 19 века
- заглянем в рабочий городок для служащих завода в духе петербургского модерна
- поговорим о стилях и развитии промышленной архитектуры, которая занимает важное место в облике Петербурга
Организационные детали
Ваш возраст 16+
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Сампсониевского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3913 туристов
Коренная петербурженка. Профессиональный гид с многолетним стажем, поэтому больше всего опасаюсь профессиональных экскурсий от гидов с многолетним стажем. Автор книги «Легенды Петроградки. Истории домов, которые видели империю». Стараюсь превратить экскурсию в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 122 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
шикарная экскурсия! все понравилось! спасибо
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Л
Очень хорошая, информативная, насыщенная эксукрсия. Стоит своих денег. Если хотите увидеть необычный, индустриальный Петербург, познакомиться с уникальной историей Нобелей - вам однозначно сюда.
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т
Очень понравилось! прекрасный маршрут, очень интересная и нетривиальная тема и, конечно, потрясающие и нестандартные локации. Спасибо!
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Е
Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно. Узнали много нового и интересного.
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А
Экскурсия превзошла все ожидания. Особенно понравилась манера изложение экскурсовода - история была наполнена интересными фактами и не перегружена датами, поэтому было одновременно и интересно и легко воспринимать материал даже непогруженному
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Очень познавательный маршрут, вдали от туристических гетто. Погружение в историю, семейную сагу, переплетение судеб стран и людей…. И понимание того, что в России всё меняется за 10 лет, и ничего не меняется за 100.
Полина просто молодец, фонтан знаний, энергии, позитива и отличный темп экскурсии. Для нас, бешеных москвичей, то, что надо!:)))
Полина просто молодец, фонтан знаний, энергии, позитива и отличный темп экскурсии. Для нас, бешеных москвичей, то, что надо!:)))
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