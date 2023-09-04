Лучшие месяцы для участия в квесте - с мая по сентябрь. В это время экскурсия особенно комфортна благодаря приятной атмосфере и возможностям для прогулок по историческим местам города.

Ищете незабываемые впечатления в Санкт-Петербурге? Наша квест-экскурсия «В погоне за императором: скандалы, интриги, расследования» предлагает вам уникальный шанс окунуться в мир исторических загадок.Вы не просто узнаете о жизни Александра II,

но и сами станете участником расследования, полного интриг и неожиданных поворотов. Ваше приключение начнется у Михайловского сада и пройдет через ключевые исторические места, где каждая локация скрывает часть большой тайны. Собирайте улики, решайте головоломки и выявляйте круг подозреваемых в этом захватывающем путешествии по страницам истории. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для подростков старше 14 лет, и идеально подойдет для командного досуга. Все необходимые материалы для расследования будут предоставлены на каждом этапе вашего пути. Присоединяйтесь к нам и станьте экспертом исторического сыска

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Легенда квеста

На чердаке найдено старинное письмо. Кто-то следит за императором Александром II и собирает компромат на Его Величество. Кто это может быть? Кому это выгодно? Отправляемся на дело, чтобы раскрыть все загадки и найти преступников.

По Петербургу — с азартом

Наше расследование начнётся у Михайловского сада и будет проходить в центре города по местам, связанным с жизнью императора. Локации — один из пунктов расследования, которые вам необходимо найти, чтобы отыскать старинные документы и выявить круг подозреваемых. На каждой точке вам предстоит выполнить увлекательные задания, без которых дальнейший маршрут невозможен. Но не беспокойтесь: мы вам во всём поможем! В процессе вы узнаете о роковой и тайной любви Александра II, о его жизни и царствовании, а также окунётесь в тайны дворцовых интриг. В финале мы вручим вам сертификат эксперта исторического сыска.

Организационные детали

Все материалы для расследования выдаются перед на каждой новой точке маршрута

Экскурсия подходит взрослым и детям от 14 лет; рекомендуем приходить компанией, чтобы было интереснее!

Длительность квеста может затянуться, точное время зависит от скорости вашего решения загадок

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.