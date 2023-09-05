В погоне за императором: скандалы, интриги, расследования
Перевоплотиться в сыщиков и пройти увлекательный квест по Петербургу
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5 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Мы не сторонники классических экскурсий с монологом, наша программа — это приключение и расследование.
Вы раскроете запутанные дела, секреты и тайны императорской семьи, а параллельно узнаете об исторических событиях, людях и их судьбах. Ждём вас в нашей команде!
Ближайшие даты:
22 окт
23 окт
24 окт
26 окт
27 окт
28 окт
29 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Легенда квеста
На чердаке найдено старинное письмо. Кто-то следит за императором Александром II и собирает компромат на Его Величество. Кто это может быть? Кому это выгодно? Отправляемся на дело, чтобы раскрыть все загадки и найти преступников.
По Петербургу — с азартом
Наше расследование начнётся у Михайловского сада и будет проходить в центре города по местам, связанным с жизнью императора. Локации — один из пунктов расследования, которые вам необходимо найти, чтобы отыскать старинные документы и выявить круг подозреваемых. На каждой точке вам предстоит выполнить увлекательные задания, без которых дальнейший маршрут невозможен. Но не беспокойтесь: мы вам во всём поможем! В процессе вы узнаете о роковой и тайной любви Александра II, о его жизни и царствовании, а также окунётесь в тайны дворцовых интриг. В финале мы вручим вам сертификат эксперта исторического сыска.
Организационные детали
Все материалы для расследования выдаются перед на каждой новой точке маршрута
Экскурсия подходит взрослым и детям от 14 лет; рекомендуем приходить компанией, чтобы было интереснее!
Длительность квеста может затянуться, точное время зависит от скорости вашего решения загадок
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Ольга — я профессиональный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу. Я приглашаю вас стать участниками моего уникального проекта — экскурсии-расследования. Моя цель — не просто рассказать о событиях, городе и судьбах людей, а именно вовлечь вас в приключения. Мы вместе с вами проведем расследования, пройдем по следам преступников, раскроем личные тайны и секреты, где вы сможете почувствовать себя сыщиками и детективами!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
5 сен 2023
Побывали в минувшие выходные на экскурсии с Ольгой и Ведой. Впечатления положительные, оказалось даже куда интереснее, чем мы ожидали. Куда увлекательнее узнавать факты и биографию об исторических личностях через что-то личное, человеческое, чем из сухих строк "дата-событие". Это не просто прогулка по памятным местам, а головоломки, ребусы, самостоятельный поиск маршрута, анализ предлагаемой истории и, как следствие, куда лучше запоминание.
Из субъективных ощущений - куда легче ориентироваться знающим город, но даже если вы гость Северной столицы, Вам всё равно не будет скучно с такими гидами, ведь девушки всегда помогут, подскажут и интересное расскажут!)
Вера
5 сен 2023
Ольга и Веда сделали очень интересную программу, где нужно думать и анализировать, размышлять, сравнивать. Погружаясь в историческую эпоху, волей - неволей судьбы людей находят отражения в современной жизни, что удивительным обрзом зеркалит с судьбами людей, которые живут вокруг нас! Девушкам огромное спасибо за прогулку! Всем рекомендуем👍🏼👍🏼👍🏼
З
Зинаида
5 сен 2023
Экскурсия очень понравилась, было познавательно и необычно. Узнала интересную историческую информацию про жизнь и судьбу Александра 2, прогулялись по красивейшим местам Санкт-Петербурга, и все это вместе с небольшими, увлекательными загадками, которые необходимо разгадать по ходу маршрута. Помимо стандартного маршрута Ольга и Веда делились историческими фактами, о которых даже и не догадывалась. Было весело, большое спасибо!
Дарья
5 сен 2023
Это было очень здорово и увлекательно! Время пробежало незаметно. Ольга и Веда очень активные и жизнерадостные барышни, от них прямо заряжаешься энергией и знаниями. Погода отличная, настроение супер, маршрут несложный. А вот головой пришлось поработать:) Спасибо вам большое за прекрасно проведенное время и за скандалы, интриги, расследования 🕵️♀️
Александра
4 сен 2023
Необычный формат экскурсии! В процессе прохождения квеста герои, о которых рассказывают Ольга и Веда становятся почти родными:)) Сильно отличается от занудного рассказа и сухих фактов - история здесь живая и ты чувствуешь себя её частью. Рекомендую даже тем, кто не интересуется историей - вы сможете отлично провести время, погулять, послушать историю жизни Александра II неформально и небанально, развлечься и размять мозг. С ведущими очень приятно и легко общаться, я получила большое удовольствие, спасибо!
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