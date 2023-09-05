Мы не сторонники классических экскурсий с монологом, наша программа — это приключение и расследование. Вы раскроете запутанные дела, секреты и тайны императорской семьи, а параллельно узнаете об исторических событиях, людях и их судьбах. Ждём вас в нашей команде!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Легенда квеста

На чердаке найдено старинное письмо. Кто-то следит за императором Александром II и собирает компромат на Его Величество. Кто это может быть? Кому это выгодно? Отправляемся на дело, чтобы раскрыть все загадки и найти преступников.

По Петербургу — с азартом

Наше расследование начнётся у Михайловского сада и будет проходить в центре города по местам, связанным с жизнью императора. Локации — один из пунктов расследования, которые вам необходимо найти, чтобы отыскать старинные документы и выявить круг подозреваемых. На каждой точке вам предстоит выполнить увлекательные задания, без которых дальнейший маршрут невозможен. Но не беспокойтесь: мы вам во всём поможем! В процессе вы узнаете о роковой и тайной любви Александра II, о его жизни и царствовании, а также окунётесь в тайны дворцовых интриг. В финале мы вручим вам сертификат эксперта исторического сыска.

Организационные детали

Все материалы для расследования выдаются перед на каждой новой точке маршрута

Экскурсия подходит взрослым и детям от 14 лет; рекомендуем приходить компанией, чтобы было интереснее!

Длительность квеста может затянуться, точное время зависит от скорости вашего решения загадок

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.