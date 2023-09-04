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В погоне за императором: скандалы, интриги, расследования

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, раскрывая тайны и загадки императорской эпохи в увлекательном квесте
Ищете незабываемые впечатления в Санкт-Петербурге? Наша квест-экскурсия «В погоне за императором: скандалы, интриги, расследования» предлагает вам уникальный шанс окунуться в мир исторических загадок.

Вы не просто узнаете о жизни Александра II,
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но и сами станете участником расследования, полного интриг и неожиданных поворотов.

Ваше приключение начнется у Михайловского сада и пройдет через ключевые исторические места, где каждая локация скрывает часть большой тайны.

Собирайте улики, решайте головоломки и выявляйте круг подозреваемых в этом захватывающем путешествии по страницам истории.

Экскурсия подходит как для взрослых, так и для подростков старше 14 лет, и идеально подойдет для командного досуга. Все необходимые материалы для расследования будут предоставлены на каждом этапе вашего пути. Присоединяйтесь к нам и станьте экспертом исторического сыска

5
9 отзывов

6 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательное расследование
  • 🏛 Исторические локации
  • 🗝 Тайны дворцовых интриг
  • 📜 Сертификат эксперта
  • 👥 Подходит для компании
  • 🧩 Интересные задания

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для участия в квесте - с мая по сентябрь. В это время экскурсия особенно комфортна благодаря приятной атмосфере и возможностям для прогулок по историческим местам города.
Сейчас август — это идеальное время.
В погоне за императором: скандалы, интриги, расследования
В погоне за императором: скандалы, интриги, расследования
В погоне за императором: скандалы, интриги, расследования

Что можно увидеть

  • Михайловский сад

Описание квеста

Легенда квеста

На чердаке найдено старинное письмо. Кто-то следит за императором Александром II и собирает компромат на Его Величество. Кто это может быть? Кому это выгодно? Отправляемся на дело, чтобы раскрыть все загадки и найти преступников.

По Петербургу — с азартом

Наше расследование начнётся у Михайловского сада и будет проходить в центре города по местам, связанным с жизнью императора. Локации — один из пунктов расследования, которые вам необходимо найти, чтобы отыскать старинные документы и выявить круг подозреваемых. На каждой точке вам предстоит выполнить увлекательные задания, без которых дальнейший маршрут невозможен. Но не беспокойтесь: мы вам во всём поможем! В процессе вы узнаете о роковой и тайной любви Александра II, о его жизни и царствовании, а также окунётесь в тайны дворцовых интриг. В финале мы вручим вам сертификат эксперта исторического сыска.

Организационные детали

  • Все материалы для расследования выдаются перед на каждой новой точке маршрута
  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 14 лет; рекомендуем приходить компанией, чтобы было интереснее!
  • Длительность квеста может затянуться, точное время зависит от скорости вашего решения загадок
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 118 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга — я профессиональный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу. Я приглашаю вас стать участниками моего уникального проекта — экскурсии-расследования. Моя цель — не просто рассказать о событиях, городе и
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судьбах людей, а именно вовлечь вас в приключения. Мы вместе с вами проведём расследования, пройдём по следам преступников, раскроем личные тайны и секреты, где вы сможете почувствовать себя сыщиками и детективами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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1
Александра
Необычный формат экскурсии! В процессе прохождения квеста герои, о которых рассказывают Ольга и Веда становятся почти родными:)) Сильно отличается от занудного рассказа и сухих фактов - история здесь живая и
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ты чувствуешь себя её частью. Рекомендую даже тем, кто не интересуется историей - вы сможете отлично провести время, погулять, послушать историю жизни Александра II неформально и небанально, развлечься и размять мозг. С ведущими очень приятно и легко общаться, я получила большое удовольствие, спасибо!

Необычный формат экскурсии! В процессе прохождения квеста герои, о которых рассказывают Ольга и Веда становятся почти
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Наталья
Шикарная получилась прогулка. Понравилось все и подача материала, и места в которых мы побывали. Дети, да и взрослые, были в восторге. Загадки, шутки, расследования, угощения. А какие красивые фотографии, на долгую помять. Спасибо Ольге.
Шикарная получилась прогулка. Понравилось все и подача материала, и места в которых мы побывали. Дети, да
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А
Мы по договоренности с Ольгой заменили квест на «Таинственное послание Петербурга», как более легкий и веселый, поскольку праздновали в этот день ДР. Все прошло отлично, в позитивной атмосфере, с юмором и хорошим настроением, Ольга проявила индивидуальный подход и приятно удивила нас подарочками, призами и классными идеями для групповых фоток!)
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Ю
Побывали в минувшие выходные на экскурсии с Ольгой и Ведой. Впечатления положительные, оказалось даже куда интереснее, чем мы ожидали. Куда увлекательнее узнавать факты и биографию об исторических личностях через что-то
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личное, человеческое, чем из сухих строк "дата-событие". Это не просто прогулка по памятным местам, а головоломки, ребусы, самостоятельный поиск маршрута, анализ предлагаемой истории и, как следствие, куда лучше запоминание.

Из субъективных ощущений - куда легче ориентироваться знающим город, но даже если вы гость Северной столицы, Вам всё равно не будет скучно с такими гидами, ведь девушки всегда помогут, подскажут и интересное расскажут!)

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З
Экскурсия очень понравилась, было познавательно и необычно. Узнала интересную историческую информацию про жизнь и судьбу Александра 2, прогулялись по красивейшим местам Санкт-Петербурга, и все это вместе с небольшими, увлекательными загадками, которые необходимо разгадать по ходу маршрута. Помимо стандартного маршрута Ольга и Веда делились историческими фактами, о которых даже и не догадывалась. Было весело, большое спасибо!
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Вера
Ольга и Веда сделали очень интересную программу, где нужно думать и анализировать, размышлять, сравнивать. Погружаясь в историческую эпоху, волей - неволей судьбы людей находят отражения в современной жизни, что удивительным обрзом зеркалит с судьбами людей, которые живут вокруг нас!
Девушкам огромное спасибо за прогулку! Всем рекомендуем👍🏼👍🏼👍🏼
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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