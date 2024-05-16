Вы посетите три классных кафе с вегетарианской кухней и попробуете блюда на выбор — загадочный сейтан, колоритный палак панир, горячие самосы, десерты без сахара и многое другое. Мы расскажем, как вегетарианство пришло к нам, почему его придерживался Толстой и как обстояли дела с растительной едой в СССР.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы неспешно прогуляетесь вдоль канала Грибоедова и реки Мойки, пройдёте по единственному в Питере подвесному мосту и Невскому проспекту. По пути заглянете в лучшие вегетарианские кафе города и по желанию попробуете вкусные блюда, среди которых:

Масала — чай с молоком и специями

Сейтан — полезное блюдо, насыщенное пшеничным белком

Грибы под шубой и фаршированные рисом и овощами перцы

Палак панир — традиционное индийское блюдо из сыра и шпината

И многое другое на ваш выбор!

А ещё мы расскажем:

Откуда к нам пришло вегетарианское питание

По какой причине в Советском Союзе появились первые вегетарианские столовые

Как развивалось вегетарианство в Индии и почему одни не едят говядину, а другие — свинину

Почему Лев Толстой не ел мясо

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет интересна вегетарианцам и всем, кто хочет разнообразить свой рацион.

Организационные детали