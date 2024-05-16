Вы посетите три классных кафе с вегетарианской кухней и попробуете блюда на выбор — загадочный сейтан, колоритный палак панир, горячие самосы, десерты без сахара и многое другое.
Мы расскажем, как вегетарианство пришло к нам, почему его придерживался Толстой и как обстояли дела с растительной едой в СССР.
Мы расскажем, как вегетарианство пришло к нам, почему его придерживался Толстой и как обстояли дела с растительной едой в СССР.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы неспешно прогуляетесь вдоль канала Грибоедова и реки Мойки, пройдёте по единственному в Питере подвесному мосту и Невскому проспекту. По пути заглянете в лучшие вегетарианские кафе города и по желанию попробуете вкусные блюда, среди которых:
- Масала — чай с молоком и специями
- Сейтан — полезное блюдо, насыщенное пшеничным белком
- Грибы под шубой и фаршированные рисом и овощами перцы
- Палак панир — традиционное индийское блюдо из сыра и шпината
- И многое другое на ваш выбор!
А ещё мы расскажем:
- Откуда к нам пришло вегетарианское питание
- По какой причине в Советском Союзе появились первые вегетарианские столовые
- Как развивалось вегетарианство в Индии и почему одни не едят говядину, а другие — свинину
- Почему Лев Толстой не ел мясо
Кому подойдёт экскурсия
Прогулка будет интересна вегетарианцам и всем, кто хочет разнообразить свой рацион.
Организационные детали
- Блюда и напитки оплачиваются отдельно. Средний чек в одном кафе — 300–800 руб. /чел.
- Локации располагаются в шаговой доступности друг от друга (15–20 минут пешком)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спасская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 449 туристов
Мы команда неформальных гидов, любим фотографировать психологические портреты и показывать наш удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и практическими советами. А также сделаем для вас психологические фотопортреты, отражающие настоящие эмоции. До встречи в Северной столице!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василиса
16 мая 2024
Интересная прогулка получилось, много нового узнала, посетила красивые места и сытно поела конечно. В кафешках действительно много выбора и цены адекватные.
Спасибо Марии за интересную прогулку, и желаю вам удачи и успехов в вашей деятельности.
Спасибо Марии за интересную прогулку, и желаю вам удачи и успехов в вашей деятельности.
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