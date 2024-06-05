А Алена Фото-экскурсия «Классический Петербург» Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍

В Вера Большая автобусная экскурсия по Петербургу Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!

Е Елизавета Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры

А Анна Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую

Е Елена Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Экскурсия понравилась, получили удовольствие.

Е Елена Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!

С Светлана Парадный Петербург: прогулка с фотографом Экскурсия очень понравилась. Прошлись по основным местам и интересным улочкам. Покушали вкусные пышки и загадали желание у атлантов. Гид Кристина просто замечательная. Поговорили, посмеялись и очень ждём фотки. Буду рекомендовать друзьям и знакомым

А Алексей Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше Отличная прогулка по крыше, вид на Питер просто божественный. Гид очень интересно рассказывал различные истории и факты о городе и зданиях. Очень рекомендую данное мероприятие.

О Ольга Прогулка с петербурженкой читать дальше интересной информации, но воспринимается легко, грамотная речь гида восхищает. Интересные места рядом с шумными улицами города поражают своей тишиной, спокойствием и уютом. Рекомендуем Светлану на все 100%. Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так и со взрослыми. Много