У Петербурга есть много званий, связанных с его столичным статусом: Северная, культурная, а теперь ещё и сап-столица! В городе немало маршрутов для катания на доске, но самые яркие впечатления подарит прогулка по центру. В группе до 5 человек вы пройдёте по Неве, а затем свернёте в лабиринты каналов. Поймаете моменты уединения и почувствуете себя в центре событий.

Описание экскурсии

Что такое сап-сёрфинг?

Катание на доске стоя с веслом — это новый и очень интересный вид спорта, популярный во всём мире. Он не требует специальной подготовки и подходит ценителям как размеренного отдыха, так и активного образа жизни. Доска для сап-сёрфинга длинная и устойчивая, так что вы сможете:

исследовать город и делать фото

ловить волны и устраивать гонки

дрейфовать по течению и загорать

Как пройдёт прогулка

Мы спустимся на воду ранним утром: в это время редко встретишь катер или крупное судно, которые создают большие волны. С ними в узких питерских каналах кататься не просто неудобно, а зачастую опасно. Наши инструкторы расскажут о правилах безопасности и снабдят всех шлемами и жилетами. Во время катания вы полюбуетесь Эрмитажем, Марсовым полем, храмом Спаса на Крови, Конюшенной и Суворовской площадями. Насладитесь видами практически безлюдного города и понаблюдаете за его пробуждением.

Организационные детали