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Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе

Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
У Петербурга есть много званий, связанных с его столичным статусом: Северная, культурная, а теперь ещё и сап-столица! В городе немало маршрутов для катания на доске, но самые яркие впечатления подарит прогулка по центру. В группе до 5 человек вы пройдёте по Неве, а затем свернёте в лабиринты каналов. Поймаете моменты уединения и почувствуете себя в центре событий.
5
121 отзыв
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе

Описание экскурсии

Что такое сап-сёрфинг?

Катание на доске стоя с веслом — это новый и очень интересный вид спорта, популярный во всём мире. Он не требует специальной подготовки и подходит ценителям как размеренного отдыха, так и активного образа жизни. Доска для сап-сёрфинга длинная и устойчивая, так что вы сможете:

  • исследовать город и делать фото
  • ловить волны и устраивать гонки
  • дрейфовать по течению и загорать

Как пройдёт прогулка

Мы спустимся на воду ранним утром: в это время редко встретишь катер или крупное судно, которые создают большие волны. С ними в узких питерских каналах кататься не просто неудобно, а зачастую опасно. Наши инструкторы расскажут о правилах безопасности и снабдят всех шлемами и жилетами. Во время катания вы полюбуетесь Эрмитажем, Марсовым полем, храмом Спаса на Крови, Конюшенной и Суворовской площадями. Насладитесь видами практически безлюдного города и понаблюдаете за его пробуждением.

Организационные детали

  • С вами буду я или один из гидов-инструкторов нашей команды. Все наши сотрудники прошли специальную подготовку по сопровождению группы на сапбордах и спасению на воде
  • Участвовать могут путешественники от 14 лет
  • Чем меньше вещей вы возьмёте с собой на сап, тем лучше (рекомендуем их оставить в машине). Для мобильных телефонов у нас есть специальные водонепроницаемые чехлы. На досках предусмотрены крепления для бутылки с водой, Bluetooth-колонки и т. д.
  • Вряд ли вы решите искупаться, но рекомендуем взять с собой запасную одежду: ваша может слегка намокнуть из-за брызг от весел

ежедневно в 05:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 560 туристов
Все наши гиды безумно любят Петербург и знают всё самое интересное о нём. Среди нас: искусствоведы, историки, сотрудники МЧС, промышленные альпинисты и просто весёлые ребята:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 121 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
121
4
3
2
1
Е
Информация для особо тревожных, которые в первый раз😁Не упасть в воду в первый раз, оказывается, вполне реально. Стоять легче, чем сидеть. Если у Вас в планах было просидеть два часа
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- не получится, ноги начинают неметь минут через 10-15. Вещи можно(нужно!) оставить в машине у инструктора. В обуви я бы на сап не полезла, инструктор дает неопреновые носки и их более чем достаточно. Если решитесь в обуви, лучше взять с собой запасную пару. Даже если Ваша группа состоит из 1-2 человек, прогулка не отменится. И да, ранний подъем того стоит🙂↕️

Информация для особо тревожных, которые в первый раз😁Не упасть в воду в первый раз, оказывается, вполне
Информация для особо тревожных, которые в первый раз😁Не упасть в воду в первый раз, оказывается, вполне
Информация для особо тревожных, которые в первый раз😁Не упасть в воду в первый раз, оказывается, вполне
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Ксения
Чудесное утро на сапах по Санкт‑Петербургу — именно то, что нужно для ярких впечатлений! Всё прошло просто замечательно: инструктаж был чётким и понятным — даже для тех, кто впервые встаёт
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на сап.

Гид оказался очень внимательным: на протяжении всей прогулки давал полезные советы, помогал и подбадривал, если что‑то не получалось. Особенно порадовало, что он сделал отличные фото — теперь у меня есть потрясающие кадры на фоне петербургских достопримечательностей. Эти снимки стали приятным дополнением к ярким впечатлениям!

Получила массу положительных эмоций и точно знаю: это не последняя моя прогулка на сапе. Обязательно вернусь ещё раз и буду рекомендовать друзьям. Большое спасибо за чудесное утро!

Чудесное утро на сапах по Санкт‑Петербургу — именно то, что нужно для ярких впечатлений! Всё прошло
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М
Очень рекомендую гида:
1. несмотря на ранний подъем проснетесь от улыбок и смеха - отличное чувство юмора, 2. техника безопасности на высоте- все продумано, отличный инструктаж, 3. гид делает отличные фото и все перешлет сразу же после заплыва, 4. страется избегать толп сапов (а их реально много) и это получается

в общем, 10 из 10 и мои рекомендации
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Ольга
Буду рекомендовать теперь всем данный тип активности в Питере с утра)! Александр -молодец! Что хотелось бы отметить он дал подробный инструктаж и далее наша мини-группа дружно двигалась и все успела
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осмотреть. Утром Петербург еще прекраснее особенно в выходной и солнечную летнюю погоду.
Я не стала брать с собой телефон- созерцала глазами, но и Александр сделал каждому фоточки:).
Всем рекомендую! Стоит того, и ЖИРНЫЙ плюс у Александра, что научит правильно кататься на сапах, а не тяп ляп грести непонятно как (такие группы тоже видела, как ни странно).

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Екатерина
Ребята! Могу с уверенностью сказать, что это одна из самых захватывающих и интересных прогулок в Петербурге!
Даже если вы не ранняя пташка - сходите, точно не пожалеете, получите заряд бодрости и
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впечатлений на весь оставшийся день.
Сервис очень приятный, заранее предупреждают, что стоит взять с собой на борт, а что лучше оставить в машине (советую прислушаться к опытным людям😂), при необходимости выдают водонепроницаемый чехол для телефона, гидрокостюм и носки (неопрен).
Была на прогулке с гидом Александром - всё чётко рассказал по планируемому маршруту, технику управдения сапом (даже если у вас есть опыт - всё равно послушайте), предупредил о возможных "подводных камнях", во время прогулки рассказывал исторические факты о главных достопримечательностях города, общение проходило комфортно и очень интересно.
На маршруте гид также снимает вас на свой телефон - очень кстати, если решили не брать свой на воду.
Подводят итоги - осмотр главных достопримечательностей с необычных ракурсов, без толпы людей, полюбоваться на рассвет/промокнуть под дождиком/искупаться - опционально😂 Однозначно рекомендую к посещению💖

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Екатерина
Просто невероятное приключение.
Гид: главное спасибо Александру, который согласился провести эту экскурсию для меня одной. Серым ноябрьским утром он показал мне Петербург с воды, это было великолепно.
Отличная организация: накануне получила все
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вводные, встретились с гидом в назначенное время, мне выдали красивый гидрокостюм, провели инструктаж.
Безопасность: все было максимально комфортно и адаптировано под меня, до этого один раз в жизни каталась на сапе. Никакой спешки, никакого давления.
Маршрут: это самый центр! Петербургом можно любоваться бесконечно. Безлюдно, красиво, с историческими справками.
Даже Чижика-Пыжика потрогала. Я в восторге.
Фото: я получила сотню (!!) фотографий, за это отдельная благодарность, приятно сохранить воспоминания.

Это был действительно новый опыт, очень рекомендую, эмоции самые положительные.

Просто невероятное приключение.
Просто невероятное приключение.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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