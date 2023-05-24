SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе

Полюбоваться на достопримечательности с воды и заново открыть для себя город

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У Петербурга есть много званий, связанных с его столичным статусом: Северная, культурная, а теперь ещё и столица SUP-сёрфинга.

В городе немало маршрутов для катания на доске, но самые яркие впечатления подарит прогулка по центру. В группе до 5 человек вы пройдёте по Неве, а затем свернёте в лабиринты каналов. Поймаете моменты уединения и почувствуете себя в центре событий.
SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе
SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе
SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе
SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе
SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе
SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе
SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе
SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе
SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что такое SUP-сёрфинг?

Катание на доске стоя с веслом — это новый и очень интересный вид спорта, популярный во всём мире. Он не требует специальной подготовки и подходит ценителям как размеренного отдыха, так и активного образа жизни. Доска для SUP-сёрфинга длинная и устойчивая, так что вы сможете:
✅ исследовать город и делать фото
✅ ловить волны и устраивать гонки
✅ дрейфовать по течению и загорать

Как пройдёт прогулка

Мы спустимся на воду ранним утром: в это время редко встретишь катер или крупное судно, которые создают большие волны. С ними в узких питерских каналах кататься не просто неудобно, а зачастую опасно. Наши инструкторы расскажут о правилах безопасности и снабдят всех шлемами и жилетами. Во время катания вы полюбуетесь Эрмитажем, Марсовым полем, храмом Спаса на Крови, Конюшенной и Суворовской площадями. Насладитесь видами практически безлюдного города и понаблюдаете за его пробуждением.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-инструкторов нашей команды. Все наши сотрудники прошли специальную подготовку по сопровождению группы на SUP-бордах и спасению на водах
  • Чем меньше возьмёте с собой вещей, тем лучше. Для мобильных телефонов у нас есть специальные водонепроницаемые чехлы. На досках предусмотрены крепления для бутылки с водой, Bluetooth-колонки и т. д.

ежедневно в 05:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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