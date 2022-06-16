в понедельник и пятницу в 18:30, в субботу в 11:00, 15:00 и 18:30, в воскресенье в 16:00

Может ли кофе быть вкусным без молока и сахара? С радостью докажу вам, что да! Это программа сочетает дружеские посиделки в кофейнях и профессиональный мастер-класс. Вы поймете, как отличить хороший кофе, оцените сорта из разных стран, прочувствуете оттенки вкуса, научитесь выбирать зерна — и в итоге каждое ваше кофетипитие станет более осознанным.

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Что вас ожидает

Дружеская лекция и беседа о кофе

Проводя многочисленные курсы «от ростка кофейного дерева до чашки», однажды я подумала, что было бы здорово перенести рассказы из залов с проектором в атмосферные кофейни — так родилась эта прогулка. Вместе мы будем пить кофе, прислушиваться к своим ощущениям, анализировать и записывать. Не обойдется без терминов и понятий, но при этом мы общаемся, всегда можно задавать вопросы и делиться впечатлениями.

Новый вкусовой опыт в спешелти-кофейнях

За 3 часа мы посетим две-три кофейни в центре Петербурга: вы познакомитесь с местными обжарщиками и продегустируете больше трех видов черного кофе из разных стран. Научитесь отличать кофе из Кении от кофе из Бразилии, узнаете, как определять регион произрастания кофе, где находится родина кофе и почему он не растет в Италии. Все напитки на дегустациях завариваются разными способами — от классической кофемашины до необычного сифона или кемекса.

☕ Бонус: всем участникам в конце прогулки — приглашение в закрытый телеграм-канал, где размещаются полезные советы по завариванию кофе, новости из мира кофе и самые частые ответы на популярные вопросы.