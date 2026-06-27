в понедельник и пятницу в 18:30, в субботу в 11:00, 15:00 и 18:30, в воскресенье в 16:00

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Кофейный мастер-класс и дегустация в Петербурге

Окунуться в мир кофе со специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток как бариста
Может ли кофе быть вкусным без молока и сахара? С радостью докажу вам, что да! Это программа сочетает дружеские посиделки в кофейнях и профессиональный мастер-класс.

Вы поймёте, как отличить хороший кофе, оцените сорта из разных стран, прочувствуете оттенки вкуса, научитесь выбирать зерна — и в итоге каждое ваше кофепитие станет более осознанным.
5
199 отзывов
Кофейный мастер-класс и дегустация в Петербурге
Кофейный мастер-класс и дегустация в Петербурге
Кофейный мастер-класс и дегустация в Петербурге

Описание мастер-класса

Дружеская беседа о кофе

Проводя многочисленные курсы «от ростка кофейного дерева до чашки», однажды я подумала, что было бы здорово перенести рассказы из залов с проектором в атмосферные кофейни — так родилась эта прогулка. Вместе мы будем пить кофе, прислушиваться к своим ощущениям, анализировать и записывать.

Новый вкусовой опыт в спешелти-кофейнях

За 3 часа мы посетим две кофейни в центре Петербурга: вы познакомитесь с местными обжарщиками и продегустируете больше трёх видов чёрного кофе из разных стран. Научитесь отличать кофе из Кении от кофе из Бразилии, поймёте, как определять регион произрастания кофе, где находится родина кофе и почему он не растёт в Италии. Все напитки на дегустациях завариваются разными способами — от классической кофемашины до альтернативы.

Бонус в конце прогулки для всех участников:

— шпаргалка-презентация, которая будет напоминать о полученном опыте
— действующие промокоды на скидку от обжарщиков для покупки кофейных зерен, капсул, дрип-кофе домой
— приглашение в закрытый клуб любителей кофе
— список проверенных кофеен и обжарщиков, которые предлагают сорта с лучшими вкусовыми характеристиками

Организационные детали

  • В стоимость включены все кофейные напитки и сеты для дегустаций, специально разработанный кофе-гайд, зёрна на память и даже перемещения на такси при необходимости
  • Перед прогулкой вы должны поесть, чтобы не случилось кофейного передоза:)
  • Если вы бронируете программу на вечернее время — вы несёте ответственность за своё дальнейшее самочувствие
  • С собой нужно взять только ручку
  • Если вы бронируете программу для 3 и более человек, я предоставлю на бронирование скидку 10%
  • Собаки приветствуются, ведь в нашем маршруте кофейни dog-friendly!
  • Программа проводится даже в пасмурную погоду и небольшой дождь. Однако, если погода в назначенный день вас не устроила, то прогулку можно перенести или отменить

Также при желании вы можете купить электронный сертификат на прогулку с открытой датой и возможностью записаться на любой день (при наличии свободных мест и дат).

во вторник, среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 16:00, в воскресенье в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города, есть несколько маршрутов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 16:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 587 туристов
Кофейный эксперт и гид с многолетним опытом в мире specialty-кофе. Я живу кофе: обучалась в Russian Barista Association, работала в международной сети кофеен Пулково и открывала собственную кофейню. Отлично разбираюсь
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в альтернативных способах заваривания кофе. Меня приглашали как эксперта на шоу «100 мест, где поесть» (СТС). Работаю с обжарщиками зелёного кофе, поэтому всегда в курсе последних трендов — и с радостью поделюсь этим знанием с вами! Я и моя команда приглашаем вас вместе открывать глубину вкусов и удивительные истории за каждой чашкой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 199 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
195
4
3
3
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2
1
Ekaterina
Очень понравилась кофейная экскурсия от Евгении!
Мы посетили 2 кофейни. Евгения много рассказала про сорта кофе, способы обработки и приготовления. Попробовали 4 вида кофе и оценивали как эксперты)
Экскурсия подходит для людей разной степени знакомства с кофе и кофейными напитками, в нашей группе интересно было всем. Отдельно хочется сказать спасибо за дружескую атмосферу и то как Евгения подробно отвечала на наши вопросы:)
Очень понравилась кофейная экскурсия от Евгении!
Очень понравилась кофейная экскурсия от Евгении!
Очень понравилась кофейная экскурсия от Евгении!
Очень понравилась кофейная экскурсия от Евгении!
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М
Решила сделать интересный подарок на день рождения парня! Отлично провели время, узнали многое о кофе, попробовали разные дрипы, посетили 2 кофейни. В конце Евгения поделилась своими любимыми местами, обязательно зайдём! Спасибо за экскурсию!
Решила сделать интересный подарок на день рождения парня! Отлично провели время, узнали многое о кофе, попробовали
Решила сделать интересный подарок на день рождения парня! Отлично провели время, узнали многое о кофе, попробовали
Решила сделать интересный подарок на день рождения парня! Отлично провели время, узнали многое о кофе, попробовали
Решила сделать интересный подарок на день рождения парня! Отлично провели время, узнали многое о кофе, попробовали
Решила сделать интересный подарок на день рождения парня! Отлично провели время, узнали многое о кофе, попробовали
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Д
Заказывала экскурсию для бабушки, она осталась в полном восторге. Евгения рассказывала интересно и доступно, нашла хороший контакт с аудиторией. Бабушка довольна этой экскурсией и хотела бы сходить еще, проверить свои знания) а еще наконец выбрала тот кофе, который ей нравится больше всего!
Заказывала экскурсию для бабушки, она осталась в полном восторге. Евгения рассказывала интересно и доступно, нашла хороший
Заказывала экскурсию для бабушки, она осталась в полном восторге. Евгения рассказывала интересно и доступно, нашла хороший
Заказывала экскурсию для бабушки, она осталась в полном восторге. Евгения рассказывала интересно и доступно, нашла хороший
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Е
Очень интересный кофетур, настолько много нового узнали, попробовали, ознакомились с ароматом, поддержали зерна кофе в руках, посмотрели работу баристы, - прям выше всех похвал. Евгения очень доброжелательная, уютная, деликатная, приятная девушка. Рекомендую в качестве подарка вторым половинкам, друзьям, родным и даже самим себе, если хотите приятно провести время и узнать про кофе "от и до".
Очень интересный кофетур, настолько много нового узнали, попробовали, ознакомились с ароматом, поддержали зерна кофе в руках,
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Мария
Ставлю 5, но на самом деле это 10 из 10! Женя удивительный рассказчик, редко встретишь такого фаната своего дела, мир будто останавливается и время пролетает незаметно. Особенно ценно, что встреча
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проходит в формате диалога, никто не ушел с неотвеченными вопросами. И очень радует ограничение по количеству участников (не более 5, нас было 5) - это создаёт комфортную, камерную атмосферу, каждый участник максимально вовлечён в процесс. В процессе очень сильно углубились, а в чем-то даже перевернулись мои знания о напитке, который я пила каждый день практически на автомате, не особо распознавая вкусовые ноты, теперь же каждый мой прием кофе - маленькая дегустация. Я в восторге!

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М
Все очень понравилось. Евгения очень хорошо знает материал, узнал много нового о кофе!
Все очень понравилось. Евгения очень хорошо знает материал, узнал много нового о кофе!
Все очень понравилось. Евгения очень хорошо знает материал, узнал много нового о кофе!
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