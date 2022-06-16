в понедельник и пятницу в 18:30, в субботу в 11:00, 15:00 и 18:30, в воскресенье в 16:00

Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией

Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста

Может ли кофе быть вкусным без молока и сахара? С радостью докажу вам, что да! Это программа сочетает дружеские посиделки в кофейнях и профессиональный мастер-класс.

Вы поймете, как отличить хороший кофе, оцените сорта из разных стран, прочувствуете оттенки вкуса, научитесь выбирать зерна — и в итоге каждое ваше кофетипитие станет более осознанным.
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дружеская лекция и беседа о кофе

Проводя многочисленные курсы «от ростка кофейного дерева до чашки», однажды я подумала, что было бы здорово перенести рассказы из залов с проектором в атмосферные кофейни — так родилась эта прогулка. Вместе мы будем пить кофе, прислушиваться к своим ощущениям, анализировать и записывать. Не обойдется без терминов и понятий, но при этом мы общаемся, всегда можно задавать вопросы и делиться впечатлениями.

Новый вкусовой опыт в спешелти-кофейнях

За 3 часа мы посетим две-три кофейни в центре Петербурга: вы познакомитесь с местными обжарщиками и продегустируете больше трех видов черного кофе из разных стран. Научитесь отличать кофе из Кении от кофе из Бразилии, узнаете, как определять регион произрастания кофе, где находится родина кофе и почему он не растет в Италии. Все напитки на дегустациях завариваются разными способами — от классической кофемашины до необычного сифона или кемекса.

☕ Бонус: всем участникам в конце прогулки — приглашение в закрытый телеграм-канал, где размещаются полезные советы по завариванию кофе, новости из мира кофе и самые частые ответы на популярные вопросы.

в понедельник и пятницу в 18:30, в субботу в 11:00, 15:00 и 18:30, в воскресенье в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Маяковская / Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 18:30, в субботу в 11:00, 15:00 и 18:30, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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