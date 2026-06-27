в понедельник и пятницу в 18:30, в субботу в 11:00, 15:00 и 18:30, в воскресенье в 16:00

Может ли кофе быть вкусным без молока и сахара? С радостью докажу вам, что да! Это программа сочетает дружеские посиделки в кофейнях и профессиональный мастер-класс. Вы поймёте, как отличить хороший кофе, оцените сорта из разных стран, прочувствуете оттенки вкуса, научитесь выбирать зерна — и в итоге каждое ваше кофепитие станет более осознанным.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Дружеская беседа о кофе

Проводя многочисленные курсы «от ростка кофейного дерева до чашки», однажды я подумала, что было бы здорово перенести рассказы из залов с проектором в атмосферные кофейни — так родилась эта прогулка. Вместе мы будем пить кофе, прислушиваться к своим ощущениям, анализировать и записывать.

Новый вкусовой опыт в спешелти-кофейнях

За 3 часа мы посетим две кофейни в центре Петербурга: вы познакомитесь с местными обжарщиками и продегустируете больше трёх видов чёрного кофе из разных стран. Научитесь отличать кофе из Кении от кофе из Бразилии, поймёте, как определять регион произрастания кофе, где находится родина кофе и почему он не растёт в Италии. Все напитки на дегустациях завариваются разными способами — от классической кофемашины до альтернативы.

Бонус в конце прогулки для всех участников:

— шпаргалка-презентация, которая будет напоминать о полученном опыте

— действующие промокоды на скидку от обжарщиков для покупки кофейных зерен, капсул, дрип-кофе домой

— приглашение в закрытый клуб любителей кофе

— список проверенных кофеен и обжарщиков, которые предлагают сорта с лучшими вкусовыми характеристиками

Организационные детали

В стоимость включены все кофейные напитки и сеты для дегустаций, специально разработанный кофе-гайд, зёрна на память и даже перемещения на такси при необходимости

Перед прогулкой вы должны поесть, чтобы не случилось кофейного передоза:)

Если вы бронируете программу на вечернее время — вы несёте ответственность за своё дальнейшее самочувствие

С собой нужно взять только ручку

Если вы бронируете программу для 3 и более человек, я предоставлю на бронирование скидку 10%

Собаки приветствуются, ведь в нашем маршруте кофейни dog-friendly!

Программа проводится даже в пасмурную погоду и небольшой дождь. Однако, если погода в назначенный день вас не устроила, то прогулку можно перенести или отменить

Также при желании вы можете купить электронный сертификат на прогулку с открытой датой и возможностью записаться на любой день (при наличии свободных мест и дат).