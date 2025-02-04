Карл Брюллов - выдающийся художник XIX века, чьи работы редко собираются вместе.
На выставке в Михайловском дворце представлены шедевры, такие как "Последний день Помпеи" и "Иисус во гробе". Экскурсия раскрывает тайны
На выставке в Михайловском дворце представлены шедевры, такие как "Последний день Помпеи" и "Иисус во гробе". Экскурсия раскрывает тайны
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная коллекция картин
- 🏛️ Исторический Михайловский дворец
- 🖼️ Интересные факты о Брюллове
- 👥 Индивидуальный подход
- 🕵️♂️ Тайны шедевров
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Михайловский дворец
- Русский музей
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Какой человек четырежды изображён на картине «Последний день Помпеи»
- На какую работу Брюллова приезжал посмотреть Вальтер Скотт
- Для чего был сделан слепок руки Крылова в процессе написания его портрета
- Эскизом к какой картине служили чернильные кляксы на бумаге
- Из-за какого произведения уже более 20 лет тянутся судебные разбирательства
- За что в Европе Брюллова прозвали мастером исторических анекдотов
- Какую картину мастер написал в рекордные сроки
- При создании какой работы он воскликнул: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!»
- Что говорил о Брюллове Пушкин и в какой картине допущены три ошибки
- Какую работу художник писал 8 лет, но так и не закончил
- Кто был лучшим другом Брюллова и кто изображён на полотне «Всадница»
И многое другое!
Организационные детали
- Выставка проходит с 18 октября 2024 до 12 мая 2025
- Билеты в музей не включены в стоимость — 900 ₽ с человека. Купить их нужно заранее для себя и гида
- Экскурсию можно провести для большего количества людей, доплата за каждого дополнительного участника — 1500 ₽
- Ограничение по возрасту — 9+
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
- Экскурсия проводится без наушников
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 9753 туристов
Меня зовут Тася. С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
4 фев 2025
Все понравилось Благодарю ☺️
С
Светлана
11 янв 2025
Мария провела прекрасную экскурсию, интересный и знающий гид, увлекла и взрослых м детей. Пойдем еще!
М
Мария
5 янв 2025
Очень интересная экскурсия, прекрасный гид, все понравилось, рекомендую!
Ольга
16 дек 2024
Красивейшие работы, интереснейший рассказ от экскурмосода. Атмосфера супер.
N
NATALYA
11 дек 2024
Отличная экскурсия! Екатерина очень понимающий и знающий специалист, два часа с ней пролетели незаметно! Теперь хотим попасть и на другие ее экскурсии))
Е
Елена
9 дек 2024
Экскурсию о Брюллове провела Елена. Факты из жизни художника соединялись с событиями и лицами на картинах. Все очень точно, кратко, интересно, ничего лишнего. Благодаря рассказу Елены, я открыла для себя
О
Ольга
24 ноя 2024
Огромное спасибо Екатерине! Было очень познавательно и интересно, понравилось и взрослым, и детям. Мы узнали много нового и, благодаря Екатерине, посмотрели на картины другими глазами. Ещё раз большое спасибо за ее прекрасно проведенную экскурсию. Надеюсь на следующую встречу с Екатериной. Удачи ей и всего доброго всей вашей команде!
А
Алексей
21 ноя 2024
Здравствуйте. Посетили выставку Великий Карл. Организованно и очень удобно пользоваться приложением. Спасибо.
Филиппова
18 ноя 2024
Благодари Екатерину за очень насыщенную экскурсию. Весь материал был подан экскурсоводом очень интересно,последовательно,без давления. Посоветовали данную экскурсию своим друзьям. Да и всем другим советуем-не пожалеете!!!
н
наталья
12 ноя 2024
Выставка понравилась, нестандартно построена подача информации,достаточно об’емно и понятно.
марина
6 ноя 2024
Отличная экскурсия по выставке! Очень информативно и содержательно. Спасибо нашему гиду Екатерине!
И
Ирина
1 ноя 2024
Провели замечательный экскурс в историю с гидом Екатериной))
Потрясающая рассказчица, интересные факты и истории из жизни самого художника и его картин))
Рекомендую всем посмотреть и послушать!! Спасибо за проведенную экскурсию
Потрясающая рассказчица, интересные факты и истории из жизни самого художника и его картин))
Рекомендую всем посмотреть и послушать!! Спасибо за проведенную экскурсию
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