Великий Карл Брюллов: выставка в Русском музее

Погрузитесь в мир Карла Брюллова, единственного художника XIX века, удостоенного лаврового венка. Откройте для себя его шедевры в Русском музее
Карл Брюллов - выдающийся художник XIX века, чьи работы редко собираются вместе.

На выставке в Михайловском дворце представлены шедевры, такие как "Последний день Помпеи" и "Иисус во гробе". Экскурсия раскрывает тайны
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картин и факты о жизни мастера. Узнайте, кто изображён на полотне "Всадница", и какие картины были написаны в рекордные сроки. Билеты приобретаются отдельно, а экскурсия проводится без наушников. Подходит для всех старше 9 лет

5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная коллекция картин
  • 🏛️ Исторический Михайловский дворец
  • 🖼️ Интересные факты о Брюллове
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🕵️‍♂️ Тайны шедевров
Великий Карл Брюллов: выставка в Русском музее
Великий Карл Брюллов: выставка в Русском музее
Великий Карл Брюллов: выставка в Русском музее
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Михайловский дворец
  • Русский музей

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Какой человек четырежды изображён на картине «Последний день Помпеи»
  • На какую работу Брюллова приезжал посмотреть Вальтер Скотт
  • Для чего был сделан слепок руки Крылова в процессе написания его портрета
  • Эскизом к какой картине служили чернильные кляксы на бумаге
  • Из-за какого произведения уже более 20 лет тянутся судебные разбирательства
  • За что в Европе Брюллова прозвали мастером исторических анекдотов
  • Какую картину мастер написал в рекордные сроки
  • При создании какой работы он воскликнул: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!»
  • Что говорил о Брюллове Пушкин и в какой картине допущены три ошибки
  • Какую работу художник писал 8 лет, но так и не закончил
  • Кто был лучшим другом Брюллова и кто изображён на полотне «Всадница»

И многое другое!

Организационные детали

  • Выставка проходит с 18 октября 2024 до 12 мая 2025
  • Билеты в музей не включены в стоимость — 900 ₽ с человека. Купить их нужно заранее для себя и гида
  • Экскурсию можно провести для большего количества людей, доплата за каждого дополнительного участника — 1500 ₽
  • Ограничение по возрасту — 9+
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проводится без наушников

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
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1
М
4 фев 2025
Все понравилось Благодарю ☺️
Все понравилось Благодарю ☺️Все понравилось Благодарю ☺️Все понравилось Благодарю ☺️
С
11 янв 2025
Мария провела прекрасную экскурсию, интересный и знающий гид, увлекла и взрослых м детей. Пойдем еще!
М
5 янв 2025
Очень интересная экскурсия, прекрасный гид, все понравилось, рекомендую!
Ольга
16 дек 2024
Красивейшие работы, интереснейший рассказ от экскурмосода. Атмосфера супер.
Красивейшие работы, интереснейший рассказ от экскурмосода. Атмосфера супер.Красивейшие работы, интереснейший рассказ от экскурмосода. Атмосфера супер.
N
11 дек 2024
Отличная экскурсия! Екатерина очень понимающий и знающий специалист, два часа с ней пролетели незаметно! Теперь хотим попасть и на другие ее экскурсии))
Е
9 дек 2024
Экскурсию о Брюллове провела Елена. Факты из жизни художника соединялись с событиями и лицами на картинах. Все очень точно, кратко, интересно, ничего лишнего. Благодаря рассказу Елены, я открыла для себя
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несколько его картин, которые раньше не понимала, и поэтому они мне не нравились. Несколько новых фактов о Последнем дне Помпеи всколыхнули воспоминания об истории юга Италии. Очень душевная и насыщенная эмоциями экскурсия. Елене огромное спасибо!

О
24 ноя 2024
Огромное спасибо Екатерине! Было очень познавательно и интересно, понравилось и взрослым, и детям. Мы узнали много нового и, благодаря Екатерине, посмотрели на картины другими глазами. Ещё раз большое спасибо за ее прекрасно проведенную экскурсию. Надеюсь на следующую встречу с Екатериной. Удачи ей и всего доброго всей вашей команде!
А
21 ноя 2024
Здравствуйте. Посетили выставку Великий Карл. Организованно и очень удобно пользоваться приложением. Спасибо.
Филиппова
18 ноя 2024
Благодари Екатерину за очень насыщенную экскурсию. Весь материал был подан экскурсоводом очень интересно,последовательно,без давления. Посоветовали данную экскурсию своим друзьям. Да и всем другим советуем-не пожалеете!!!
н
12 ноя 2024
Выставка понравилась, нестандартно построена подача информации,достаточно об’емно и понятно.
марина
6 ноя 2024
Отличная экскурсия по выставке! Очень информативно и содержательно. Спасибо нашему гиду Екатерине!
И
1 ноя 2024
Провели замечательный экскурс в историю с гидом Екатериной))
Потрясающая рассказчица, интересные факты и истории из жизни самого художника и его картин))
Рекомендую всем посмотреть и послушать!! Спасибо за проведенную экскурсию

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