М Марина Все понравилось Благодарю ☺️

С Светлана Мария провела прекрасную экскурсию, интересный и знающий гид, увлекла и взрослых м детей. Пойдем еще!

М Мария Очень интересная экскурсия, прекрасный гид, все понравилось, рекомендую!

Ольга Красивейшие работы, интереснейший рассказ от экскурмосода. Атмосфера супер.

N NATALYA Отличная экскурсия! Екатерина очень понимающий и знающий специалист, два часа с ней пролетели незаметно! Теперь хотим попасть и на другие ее экскурсии))

Е Елена читать дальше несколько его картин, которые раньше не понимала, и поэтому они мне не нравились. Несколько новых фактов о Последнем дне Помпеи всколыхнули воспоминания об истории юга Италии. Очень душевная и насыщенная эмоциями экскурсия. Елене огромное спасибо! Экскурсию о Брюллове провела Елена. Факты из жизни художника соединялись с событиями и лицами на картинах. Все очень точно, кратко, интересно, ничего лишнего. Благодаря рассказу Елены, я открыла для себя

О Ольга Огромное спасибо Екатерине! Было очень познавательно и интересно, понравилось и взрослым, и детям. Мы узнали много нового и, благодаря Екатерине, посмотрели на картины другими глазами. Ещё раз большое спасибо за ее прекрасно проведенную экскурсию. Надеюсь на следующую встречу с Екатериной. Удачи ей и всего доброго всей вашей команде!

А Алексей Здравствуйте. Посетили выставку Великий Карл. Организованно и очень удобно пользоваться приложением. Спасибо.

Филиппова Благодари Екатерину за очень насыщенную экскурсию. Весь материал был подан экскурсоводом очень интересно,последовательно,без давления. Посоветовали данную экскурсию своим друзьям. Да и всем другим советуем-не пожалеете!!!

н наталья Выставка понравилась, нестандартно построена подача информации,достаточно об’емно и понятно.

марина Отличная экскурсия по выставке! Очень информативно и содержательно. Спасибо нашему гиду Екатерине!