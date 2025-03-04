Описание билета
Путешествие в мир искусства
Как дворец стал музеем? Это вопрос, который мы приглашаем вас исследовать. Изумительные интерьеры музея представляют собой настоящую сокровищницу русского искусства. Эти залы невозможно обойти за один день, но с нашим гидом вы сможете увидеть самые интересные полотна и скульптуры.
История великокняжеской резиденции
Вы узнаете, кто и как строил эту великолепную резиденцию и как она со временем превратилась в музей. Погружение в историю позволит вам понять, как развивалось русское искусство с древних времен и как менялось отношение к нему в России.
Знакомство с великими художниками
Работы выдающихся художников, таких как Репин, Васнецов, Айвазовский, Суриков и многих других, предстанут перед вами в новом свете. Эти произведения искусства раскроют свои тайны и подарят вам новые впечатления.
Любопытные детали и забытые эпизоды
Вы вспомните позабытые и малоизвестные эпизоды истории, которые вдохновили мастеров. Также вы познакомитесь с персонажами, лица которых увековечены на портретах из собрания музея. Узнаете, как живописцы создавали свои шедевры, учитывая пожелания своих августейших заказчиков и заказчиц.
Вдохновение и открытия
Посещение музея — это не просто экскурсия, это возможность вдохновиться и открыть для себя новое в мире искусства. Присоединяйтесь к нам, и пусть ваше путешествие станет началом увлекательного знакомства с русским искусством!
Ежедневно в 12:00 и 15:00, кроме вторника
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
|Пенсионеры
|2900 ₽
|Школьники
|2900 ₽
|Дети до 7 лет
|2550 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
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Хотелось бы только, чтобы гид не отвлекалась на переписки в телефоне во время индивидуальной недешевой экскурсии и не смотрела постоянно на время.