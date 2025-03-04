Русский музей, Михайловский дворец в мини-группе

Экскурсия «Как дворец стал музеем» познакомит вас с историей русского искусства и развития живописи. Вы узнаете о великих художниках и их произведениях, а также о том, как дворец превратился в музей. Гид расскажет вам о деталях, которые делают каждое произведение искусства особенным и неповторимым.
4.75
4 отзыва
Русский музей, Михайловский дворец в мини-группе
Русский музей, Михайловский дворец в мини-группе
Русский музей, Михайловский дворец в мини-группе
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 15:00

Описание билета

Путешествие в мир искусства

Как дворец стал музеем? Это вопрос, который мы приглашаем вас исследовать. Изумительные интерьеры музея представляют собой настоящую сокровищницу русского искусства. Эти залы невозможно обойти за один день, но с нашим гидом вы сможете увидеть самые интересные полотна и скульптуры.

История великокняжеской резиденции

Вы узнаете, кто и как строил эту великолепную резиденцию и как она со временем превратилась в музей. Погружение в историю позволит вам понять, как развивалось русское искусство с древних времен и как менялось отношение к нему в России.

Знакомство с великими художниками

Работы выдающихся художников, таких как Репин, Васнецов, Айвазовский, Суриков и многих других, предстанут перед вами в новом свете. Эти произведения искусства раскроют свои тайны и подарят вам новые впечатления.

Любопытные детали и забытые эпизоды

Вы вспомните позабытые и малоизвестные эпизоды истории, которые вдохновили мастеров. Также вы познакомитесь с персонажами, лица которых увековечены на портретах из собрания музея. Узнаете, как живописцы создавали свои шедевры, учитывая пожелания своих августейших заказчиков и заказчиц.

Вдохновение и открытия

Посещение музея — это не просто экскурсия, это возможность вдохновиться и открыть для себя новое в мире искусства. Присоединяйтесь к нам, и пусть ваше путешествие станет началом увлекательного знакомства с русским искусством!

Ежедневно в 12:00 и 15:00, кроме вторника

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Пенсионеры2900 ₽
Школьники2900 ₽
Дети до 7 лет2550 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ул. Инженерная, д. 2-4
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 12:00 и 15:00, кроме вторника
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
А
4 мар 2025
Превосходный экскурсовод Андрей Верещагин.
И
20 янв 2025
В
9 янв 2025
Экскурсия понравилась.
Спасибо гиду.
Хотелось бы только, чтобы гид не отвлекалась на переписки в телефоне во время индивидуальной недешевой экскурсии и не смотрела постоянно на время.
В
29 дек 2024

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