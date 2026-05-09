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За русским искусством - в Русский музей

Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Коллекция Русского музея уникальна — я докажу вам это.

Чем этот музей отличается от Третьяковской галереи? В какой иконе можно обнаружить самый дорогой пигмент — лазурит? Какая императрица потеряла скипетр? Какая картина вдохновила Александра III на основание музея национального искусства? Как Репин выбирал моделей? Что такое кракелюр? Отправляемся искать ответы!
5
79 отзывов
За русским искусством - в Русский музей
За русским искусством - в Русский музей
За русским искусством - в Русский музей

Описание билета

В ходе экскурсии вы:

  • узнаете о строительстве Михайловского дворца, где располагается основная экспозиция музея
  • познакомитесь с историей русского искусства (от древнейшей иконы «Ангел Златые Власы» 12 века до произведений художников второй половины 20 века)
  • проследите развитие художественных направлений, жанров и техники живописи (Русский музей — идеальное место для этого)
  • услышите любопытные факты из жизни мастеров
  • погрузитесь в самые интересные сюжеты
  • сравните жизнь современного человека с жизнью передвижника

Помимо самих экспонатов, я буду задействовать вспомогательные материалы — распечатки и разные предметы, иллюстрирующие рассказ и связывающие культурную реальность с бытовой.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ценит классический, интеллигентный подход, но при этом предпочитает рассказ живым языком, без формалистики и сухости. Путешественникам всех возрастов, в том числе семьям с детьми (в таком случае будет много интерактива!). Я всегда ориентируюсь на ваши пожелания и готова углубиться в интересные вам темы.

Организационные детали

  • Билеты в Русский музей оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
  • Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Михайловском дворце (Инженерная ул., 4)
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 606 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Я живу и работаю в Санкт-Петербурге. По специальности я искусствовед, закончила факультет теории и истории искусств в Академии художеств. Я автор более 30 научных статей по вопросам истории русского искусства рубежа 19–20 веков. Люблю активное погружение в культурную эпоху. Приглашаю вас на интересную прогулку по закоулкам нашей истории!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
1
Б
Дата посещения: 9 мая 2026
Большое спасибо за познавательную и интересную экскурсию. Очень милая нам попалась экскурсовод. Рассказать можно по-разному и не у всех это получается. Здесь все было идеально. Спасибо:)
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Лилиана
Прекрасная экскурсия!
Мы только начинаем по своей воле знакомиться с искусством и эта экскурсия была отличным началом в мир живописи! Легко, доступным языком, с интересными фактами, грамотно!
В общем, одни пологэмоции! Рекомендую
Прекрасная экскурсия!
Прекрасная экскурсия!
Прекрасная экскурсия!
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О
Мария просто замечательный гид, внимание и детей и взрослых не ослабевало на протяжении всей экскурсии, нам очень понравилось - знания гида, подача материала, взаимодействие с детьми.
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Оксана
Очень понравилось и подача материала и замечательный русский язык, очень внимательный гид, спасибо, Мария Александровна)
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Иванова
Мария прекрасный рассказчик, интересно подобрала материал для мальчиков 11 лет, но и нам было интересно. Был интерактив и задания! Время пролетело незаметно и детям очень понравилось, узнали много нового и полезного. Поразил уровень эрудиции экскурсовода, получили ответы на все наши вопросы на очень глубоком уровне. спасибо!
Мария прекрасный рассказчик, интересно подобрала материал для мальчиков 11 лет, но и нам было интересно. Был
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П
Мария прекрасно провела экскурсию с нашим ребенком! Тема сложная, но Мария смогла привлечь внимание семилетнего ребёнка. Мы благодарны ей и считаем, что время провели очень насыщенно. Спасибо Марии)
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