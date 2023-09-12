Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Коллекция Русского музея уникальна — я докажу вам это.
Чем этот музей отличается от Третьяковской галереи? Какая картина вдохновила Александра III на основание музея национального искусства? Почему Брюллов в картине «Последний день Помпеи» изобразил много разных девушек, но с одинаковыми лицами? Как Репин выбирал моделей? Что такое кракелюр? Отправляемся искать ответы!
Чем этот музей отличается от Третьяковской галереи? Какая картина вдохновила Александра III на основание музея национального искусства? Почему Брюллов в картине «Последний день Помпеи» изобразил много разных девушек, но с одинаковыми лицами? Как Репин выбирал моделей? Что такое кракелюр? Отправляемся искать ответы!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В ходе экскурсии вы:
- узнаете о строительстве Михайловского дворца, где располагается основная экспозиция музея;
- познакомитесь с историей русского искусства (от древнейшей иконы «Ангел Златые Власы» 12 века до произведений художников второй половины 20 века);
- проследите развитие художественных направлений, жанров и техники живописи (Русский музей — идеальное место для этого);
- услышите любопытные факты из жизни мастеров;
- погрузитесь в самые интересные сюжеты;
- сравните жизнь современного человека с жизнью передвижника.
Помимо самих экспонатов, я буду задействовать вспомогательные материалы — распечатки и разные предметы, иллюстрирующие рассказ и связывающие культурную реальность с бытовой.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто ценит классический, интеллигентный подход, но при этом предпочитает рассказ живым языком, без формалистики и сухости. Путешественникам всех возрастов, в том числе семьям с детьми (в таком случае будет много интерактива!). Я всегда ориентируюсь на ваши пожелания и готова углубиться в интересные вам темы.
Организационные детали
Билеты в музей оплачиваются дополнительно
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Невский проспект
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 26 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Я живу и работаю в Санкт-Петербурге. По специальности я искусствовед, закончила факультет теории и истории искусств в Академии художеств. Я автор более 30 научных статей по вопросам истории русского искусства рубежа 19–20 веков. Люблю активное погружение в культурную эпоху. Приглашаю вас на интересную прогулку по закоулкам нашей истории!
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
12 сен 2023
Остались довольны обзорной экскурсией по залам Русского музея. Отдельное спасибо Марии, обаятельному и знающему гиду, которая грамотно спланировала и провела эту экскурсию. Игорь и Светлана
И
Игорь
25 авг 2023
Спасибо Марии за отличную экскурсию, за такт, знания, хорошую организацию)
Софья
25 авг 2023
Добрый день!
Были с подругой и детьми 9-11 лет в первый раз в Русском музее. Нам самим хотелось получить общее представление и чтобы детям было интересно. Мария прекрасно справилась с задачей, очень грамотно сочетала историю русского искусства с занимательными фактами, 1,5 часа были насыщенными, нескучными и пролетели очень быстро! Было интересно всем! Однозначно рекомендуем Марию в качестве экскурсовода для детей и взрослых:)
Были с подругой и детьми 9-11 лет в первый раз в Русском музее. Нам самим хотелось получить общее представление и чтобы детям было интересно. Мария прекрасно справилась с задачей, очень грамотно сочетала историю русского искусства с занимательными фактами, 1,5 часа были насыщенными, нескучными и пролетели очень быстро! Было интересно всем! Однозначно рекомендуем Марию в качестве экскурсовода для детей и взрослых:)
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