За русским искусством - в Русский музей

Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов

4.7
3 отзыва
Описание
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Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
Коллекция Русского музея уникальна — я докажу вам это.

Чем этот музей отличается от Третьяковской галереи? Какая картина вдохновила Александра III на основание музея национального искусства? Почему Брюллов в картине «Последний день Помпеи» изобразил много разных девушек, но с одинаковыми лицами? Как Репин выбирал моделей? Что такое кракелюр? Отправляемся искать ответы!
За русским искусством - в Русский музей
За русским искусством - в Русский музей
За русским искусством - в Русский музей
За русским искусством - в Русский музей
За русским искусством - в Русский музей
За русским искусством - в Русский музей
За русским искусством - в Русский музей
За русским искусством - в Русский музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В ходе экскурсии вы:

  • узнаете о строительстве Михайловского дворца, где располагается основная экспозиция музея;
  • познакомитесь с историей русского искусства (от древнейшей иконы «Ангел Златые Власы» 12 века до произведений художников второй половины 20 века);
  • проследите развитие художественных направлений, жанров и техники живописи (Русский музей — идеальное место для этого);
  • услышите любопытные факты из жизни мастеров;
  • погрузитесь в самые интересные сюжеты;
  • сравните жизнь современного человека с жизнью передвижника.

Помимо самих экспонатов, я буду задействовать вспомогательные материалы — распечатки и разные предметы, иллюстрирующие рассказ и связывающие культурную реальность с бытовой.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ценит классический, интеллигентный подход, но при этом предпочитает рассказ живым языком, без формалистики и сухости. Путешественникам всех возрастов, в том числе семьям с детьми (в таком случае будет много интерактива!). Я всегда ориентируюсь на ваши пожелания и готова углубиться в интересные вам темы.

Организационные детали

Билеты в музей оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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12 сен 2023
Остались довольны обзорной экскурсией по залам Русского музея. Отдельное спасибо Марии, обаятельному и знающему гиду, которая грамотно спланировала и провела эту экскурсию. Игорь и Светлана
И
25 авг 2023
Спасибо Марии за отличную экскурсию, за такт, знания, хорошую организацию)
Софья
25 авг 2023
Добрый день!
Были с подругой и детьми 9-11 лет в первый раз в Русском музее. Нам самим хотелось получить общее представление и чтобы детям было интересно. Мария прекрасно справилась с задачей, очень грамотно сочетала историю русского искусства с занимательными фактами, 1,5 часа были насыщенными, нескучными и пролетели очень быстро! Было интересно всем! Однозначно рекомендуем Марию в качестве экскурсовода для детей и взрослых:)
Добрый день!

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