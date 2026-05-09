Коллекция Русского музея уникальна — я докажу вам это. Чем этот музей отличается от Третьяковской галереи? В какой иконе можно обнаружить самый дорогой пигмент — лазурит? Какая императрица потеряла скипетр? Какая картина вдохновила Александра III на основание музея национального искусства? Как Репин выбирал моделей? Что такое кракелюр? Отправляемся искать ответы!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

В ходе экскурсии вы:

узнаете о строительстве Михайловского дворца, где располагается основная экспозиция музея

познакомитесь с историей русского искусства (от древнейшей иконы «Ангел Златые Власы» 12 века до произведений художников второй половины 20 века)

проследите развитие художественных направлений, жанров и техники живописи (Русский музей — идеальное место для этого)

услышите любопытные факты из жизни мастеров

погрузитесь в самые интересные сюжеты

сравните жизнь современного человека с жизнью передвижника

Помимо самих экспонатов, я буду задействовать вспомогательные материалы — распечатки и разные предметы, иллюстрирующие рассказ и связывающие культурную реальность с бытовой.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ценит классический, интеллигентный подход, но при этом предпочитает рассказ живым языком, без формалистики и сухости. Путешественникам всех возрастов, в том числе семьям с детьми (в таком случае будет много интерактива!). Я всегда ориентируюсь на ваши пожелания и готова углубиться в интересные вам темы.

Организационные детали