Коллекция Русского музея уникальна — я докажу вам это. Чем этот музей отличается от Третьяковской галереи? Какая картина вдохновила Александра III на основание музея национального искусства? Почему Брюллов в картине «Последний день Помпеи» изобразил много разных девушек, но с одинаковыми лицами? Как Репин выбирал моделей? Что такое кракелюр? Отправляемся искать ответы!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В ходе экскурсии вы:

узнаете о строительстве Михайловского дворца, где располагается основная экспозиция музея;

познакомитесь с историей русского искусства (от древнейшей иконы «Ангел Златые Власы» 12 века до произведений художников второй половины 20 века);

проследите развитие художественных направлений, жанров и техники живописи (Русский музей — идеальное место для этого);

услышите любопытные факты из жизни мастеров;

погрузитесь в самые интересные сюжеты;

сравните жизнь современного человека с жизнью передвижника.

Помимо самих экспонатов, я буду задействовать вспомогательные материалы — распечатки и разные предметы, иллюстрирующие рассказ и связывающие культурную реальность с бытовой.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ценит классический, интеллигентный подход, но при этом предпочитает рассказ живым языком, без формалистики и сухости. Путешественникам всех возрастов, в том числе семьям с детьми (в таком случае будет много интерактива!). Я всегда ориентируюсь на ваши пожелания и готова углубиться в интересные вам темы.

Организационные детали

Билеты в музей оплачиваются дополнительно