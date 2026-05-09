Коллекция Русского музея уникальна — я докажу вам это.
Чем этот музей отличается от Третьяковской галереи? В какой иконе можно обнаружить самый дорогой пигмент — лазурит? Какая императрица потеряла скипетр? Какая картина вдохновила Александра III на основание музея национального искусства? Как Репин выбирал моделей? Что такое кракелюр? Отправляемся искать ответы!
Чем этот музей отличается от Третьяковской галереи? В какой иконе можно обнаружить самый дорогой пигмент — лазурит? Какая императрица потеряла скипетр? Какая картина вдохновила Александра III на основание музея национального искусства? Как Репин выбирал моделей? Что такое кракелюр? Отправляемся искать ответы!
Описание билета
В ходе экскурсии вы:
- узнаете о строительстве Михайловского дворца, где располагается основная экспозиция музея
- познакомитесь с историей русского искусства (от древнейшей иконы «Ангел Златые Власы» 12 века до произведений художников второй половины 20 века)
- проследите развитие художественных направлений, жанров и техники живописи (Русский музей — идеальное место для этого)
- услышите любопытные факты из жизни мастеров
- погрузитесь в самые интересные сюжеты
- сравните жизнь современного человека с жизнью передвижника
Помимо самих экспонатов, я буду задействовать вспомогательные материалы — распечатки и разные предметы, иллюстрирующие рассказ и связывающие культурную реальность с бытовой.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто ценит классический, интеллигентный подход, но при этом предпочитает рассказ живым языком, без формалистики и сухости. Путешественникам всех возрастов, в том числе семьям с детьми (в таком случае будет много интерактива!). Я всегда ориентируюсь на ваши пожелания и готова углубиться в интересные вам темы.
Организационные детали
- Билеты в Русский музей оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
- Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Михайловском дворце (Инженерная ул., 4)
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 606 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Я живу и работаю в Санкт-Петербурге. По специальности я искусствовед, закончила факультет теории и истории искусств в Академии художеств. Я автор более 30 научных статей по вопросам истории русского искусства рубежа 19–20 веков. Люблю активное погружение в культурную эпоху. Приглашаю вас на интересную прогулку по закоулкам нашей истории!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Дата посещения: 9 мая 2026
Большое спасибо за познавательную и интересную экскурсию. Очень милая нам попалась экскурсовод. Рассказать можно по-разному и не у всех это получается. Здесь все было идеально. Спасибо:)
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Прекрасная экскурсия!
Мы только начинаем по своей воле знакомиться с искусством и эта экскурсия была отличным началом в мир живописи! Легко, доступным языком, с интересными фактами, грамотно!
В общем, одни пологэмоции! Рекомендую
Мы только начинаем по своей воле знакомиться с искусством и эта экскурсия была отличным началом в мир живописи! Легко, доступным языком, с интересными фактами, грамотно!
В общем, одни пологэмоции! Рекомендую
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О
Мария просто замечательный гид, внимание и детей и взрослых не ослабевало на протяжении всей экскурсии, нам очень понравилось - знания гида, подача материала, взаимодействие с детьми.
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Очень понравилось и подача материала и замечательный русский язык, очень внимательный гид, спасибо, Мария Александровна)
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Мария прекрасный рассказчик, интересно подобрала материал для мальчиков 11 лет, но и нам было интересно. Был интерактив и задания! Время пролетело незаметно и детям очень понравилось, узнали много нового и полезного. Поразил уровень эрудиции экскурсовода, получили ответы на все наши вопросы на очень глубоком уровне. спасибо!
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П
Мария прекрасно провела экскурсию с нашим ребенком! Тема сложная, но Мария смогла привлечь внимание семилетнего ребёнка. Мы благодарны ей и считаем, что время провели очень насыщенно. Спасибо Марии)
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