1 чел.
По популярности
Билеты
3 часа
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
1 100₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 650₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Русского музея
От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея
Начало: На Площади искусств
10 июня в 17:00
19 июня в 14:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мир Русского музея: познавательное приключение для детей и взрослых
Погрузитесь в мир русского искусства: откройте для детей красоту и историю великих полотен в увлекательной форме
Начало: В Русском музее или по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Русский музей с гидом-психологом
Неклассический формат на стыке ваших эмоций, чувств и искусства
Начало: На площади Искусств
Завтра в 16:30
9 июня в 10:30
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого
Начало: На Площади Искусств
13 июня в 13:00
14 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
За русским искусством - в Русский музей
Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Начало: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4
Расписание: Время работы музея: с 10:00 до 18:00 (вт — выходной; чт — 13-21)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 390₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-практикум в Русском музее
Как смотреть картины и получать от этого истинное удовольствие
Начало: Возле Русского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Корпус Бенуа в Русском музее
Расшифровать шедевры русских художников 20 века с профессиональным гидом
Начало: У входа в корпус Бенуа
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Билеты
30 минут
Билет в Русский музей - Михайловский дворец
Исследуйте богатство русской культуры с билетом в Михайловский дворец, сердце Русского музея в Петербурге
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
700₽ за билет
Индивидуальная
2.5 часа
Русский музей с искусствоведом: от икон до революции
Изучить восемь веков русского искусства за 2,5 часа
Начало: Возле памятника Пушкину на площади Искусств
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Русский Музей: От Древне-русских Икон до Икон Авангарда
Начало: Ул. Инженерная, 4 (Михайловский дворец)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Русский музей: экскурсия по Михайловскому дворцу
Погрузитесь в мир русского искусства, открывая тайны знаменитых полотен и скульптур в компании опытного гида
Начало: На площади Искусств
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
Начало: В Русском музее (Михайловский дворец)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 16501 485₽ за всё до 32 чел.
Билеты
3 часа
Услуга по покупке билета в Русский музей: корпус Бенуа
Без очереди попасть в удивительный мир искусства конца 19 - начала 21 веков быстро и удобно
Начало: У корпуса Бенуа Русского музея (ближайшие станции ...
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
700₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Билеты
3 часа
Услуга по покупке билета в Михайловский замок
Изучить интерьеры и выставки в легендарном замке Павла I - быстро и удобно
Начало: У Михайловского замка (ближайшие станции метро - "...
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
650₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Идём смотреть и исследовать шедевры мастера в Русском музее
Начало: У корпуса Бенуа (филиал Русского музея)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Русская живопись рубежа 19-20 веков с гидом-искусствоведом
Узнать, что было до «Чёрного квадрата», в залах Русского музея
Начало: У Михайловского дворца
Завтра в 10:30
9 июня в 14:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Искусство времени: экскурсия в корпусе Бенуа Русского музея
Исследуйте величие русского искусства от конца 19 века до 60-х годов в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
5 810₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Классика Русского музея
Изучить коллекцию Михайловского дворца с гидом: истории картин, их сюжеты и судьбы художников
Начало: В Русском музее или по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Русский музей от иконы до мирискусников
Познакомиться с шедеврами русской живописи 12-19 веков и предметами народного искусства
Начало: Площадь Искусств (у памятника А.С. Пушкину)
19 июня в 14:00
20 июня в 10:30
6 890₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-терапия авангардом в Русском музее
С помощью шедевров в корпусе Бенуа отвлечься от суеты и развить внимание к своим чувствам
Завтра в 13:30
10 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Экскурсия для тех, кто устал от классики: попробовать понять яркое направление искусства
Начало: В районе СТ.М. Гостиный двор
12 июня в 10:30
13 июня в 13:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Изучить работы великого живописца и узнать, почему он не любил светские встречи и новые фраки
Начало: У входа в корпус Бенуа Русского музея
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Семейная экскурсия «Необыкновенные приключения в Русском музее»
Завлечь малыша-непоседу, заинтересовать заскучавшего школьника и удивить подростка-скептика
Начало: В фойе Михайловского дворца
15 июня в 15:30
17 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Билеты
30 минут
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (выходные)
Навстречу шедеврам искусства 13-19 веков - быстро и удобно
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
700₽ за билет
Аудиогид
1 час
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
Начало: Невский проспект, д. 30, Центральный район
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Погружение в авангард - в корпусе Бенуа
Открыть для себя русскую живопись начала 20 века в стенах Русского музея с гидом-искусствоведом
Начало: у корпуса Бенуа
Завтра в 10:30
9 июня в 14:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Понять «Чёрный квадрат» в Русском музее
Разобраться в супрематизме вообще и opus magnum Малевича в частности
Начало: В Русском музее
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 июня 2024Удобно. Никаких проблем со входом и никаких очередей
- ДДмитрий3 июня 2024все супер! спасибо большое)
- ИИрина3 июня 2024Экскурсию для нас с мужем провела замечательный гид Светлана. Настолько интересно рассказано об искусстве, истории и архитектуре, что осталось восхитительное послевкусие от прикосновения к прекрасному. Благодарю!!!
- ААнжелика2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Нелли за прекрасно проведенное время, всё на одном дыхании. Нескончаемый поток информации, который хотелось слушать и слушать. Всё очень замечательно. Спасибо!
- ИИван2 июня 2024Отличная любознательная экскурсия. Ходили с 7-ми месячным ребенком. Отдельное спасибо Любови за способность адаптироваться, когда малыш просил внимания.
- ООксана1 июня 2024Спасибо! Все понравилось. Рекомендуем!
- ЖЖданова1 июня 2024Вчера была на экскурсии по Михайловскому дворцу с гидом Валентиной. Превосходно! Ненавязчиво, со знанием дела, очень интеллигентный человек, отлично знающий историю со многими интересными нюансами!
- ААнна31 мая 2024Благодарим за увлекательную экскурсию прекрасного гида Алину! ❤️Нас было 4: 2 взрослых и 2 детей (11 и 12 лет), всем
- ААнна31 мая 2024Отличный и удобный сервис! Спасибо!
- ТТатьяна31 мая 2024Это единственный замок в Петербурге. Остальные резиденции императоров - исключительно дворцы. Не смотря на внешнюю аскетичность замка, внутри убранство дворца. Красивые залы, подлинные экспонаты, вежливые сотрудники.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Русский музей»
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