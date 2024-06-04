Экскурсии в Русский музей Санкт-Петербурга

Найдено 33 экскурсии в категории «Русский музей» в Санкт-Петербурге, цены от 650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Билеты
3 часа
26 отзывов
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
1 100 за билет
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
32 отзыва
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390 за билет
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
55 отзывов
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 650 за билет
Шедевры Русского музея
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Шедевры Русского музея
От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея
Начало: На Площади искусств
10 июня в 17:00
19 июня в 14:00
7 500 за всё до 3 чел.
Мир Русского музея для детей
Индивидуальная
1.5 часа
135 отзывов
Мир Русского музея: познавательное приключение для детей и взрослых
Погрузитесь в мир русского искусства: откройте для детей красоту и историю великих полотен в увлекательной форме
Начало: В Русском музее или по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200 за всё до 4 чел.
Русский музей с гидом-психологом
Индивидуальная
1.5 часа
88 отзывов
Русский музей с гидом-психологом
Неклассический формат на стыке ваших эмоций, чувств и искусства
Начало: На площади Искусств
Завтра в 16:30
9 июня в 10:30
от 6 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого
Начало: На Площади Искусств
13 июня в 13:00
14 июня в 10:00
7 900 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест
2.5 часа
15 отзывов
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800 за всё до 8 чел.
За русским искусством - в Русский музей
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
За русским искусством - в Русский музей
Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
134 отзыва
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Начало: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4
Расписание: Время работы музея: с 10:00 до 18:00 (вт — выходной; чт — 13-21)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 390 за билет
Экскурсия-практикум в Русском музее
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Экскурсия-практикум в Русском музее
Как смотреть картины и получать от этого истинное удовольствие
Начало: Возле Русского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 600 за всё до 5 чел.
Корпус Бенуа в Русском музее
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Корпус Бенуа в Русском музее
Расшифровать шедевры русских художников 20 века с профессиональным гидом
Начало: У входа в корпус Бенуа
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
6 700 за всё до 4 чел.
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (будни)
Билеты
30 минут
58 отзывов
Билет в Русский музей - Михайловский дворец
Исследуйте богатство русской культуры с билетом в Михайловский дворец, сердце Русского музея в Петербурге
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
700 за билет
Русский музей с искусствоведом: от икон до революции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Русский музей с искусствоведом: от икон до революции
Изучить восемь веков русского искусства за 2,5 часа
Начало: Возле памятника Пушкину на площади Искусств
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 100 за всё до 5 чел.
Русский Музей: От Древне-русских Икон до Икон Авангарда
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Русский Музей: От Древне-русских Икон до Икон Авангарда
Начало: Ул. Инженерная, 4 (Михайловский дворец)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 000 за всё до 3 чел.
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Индивидуальная
2 часа
147 отзывов
Русский музей: экскурсия по Михайловскому дворцу
Погрузитесь в мир русского искусства, открывая тайны знаменитых полотен и скульптур в компании опытного гида
Начало: На площади Искусств
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
скидка
10%
Квест
1.5 часа
37 отзывов
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
Начало: В Русском музее (Михайловский дворец)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 16501 485 за всё до 32 чел.
Услуга по покупке билета в Русский музей: корпус Бенуа
Билеты
3 часа
10 отзывов
Услуга по покупке билета в Русский музей: корпус Бенуа
Без очереди попасть в удивительный мир искусства конца 19 - начала 21 веков быстро и удобно
Начало: У корпуса Бенуа Русского музея (ближайшие станции ...
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
700 за билет
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Услуга по покупке билета в Михайловский замок
Билеты
3 часа
32 отзыва
Услуга по покупке билета в Михайловский замок
Изучить интерьеры и выставки в легендарном замке Павла I - быстро и удобно
Начало: У Михайловского замка (ближайшие станции метро - "...
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
650 за билет
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Идём смотреть и исследовать шедевры мастера в Русском музее
Начало: У корпуса Бенуа (филиал Русского музея)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 3 чел.
Русская живопись рубежа 19-20 веков с гидом-искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Русская живопись рубежа 19-20 веков с гидом-искусствоведом
Узнать, что было до «Чёрного квадрата», в залах Русского музея
Начало: У Михайловского дворца
Завтра в 10:30
9 июня в 14:00
7 500 за всё до 4 чел.
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Искусство времени: экскурсия в корпусе Бенуа Русского музея
Исследуйте величие русского искусства от конца 19 века до 60-х годов в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
5 810 за всё до 3 чел.
Классика Русского музея
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Классика Русского музея
Изучить коллекцию Михайловского дворца с гидом: истории картин, их сюжеты и судьбы художников
Начало: В Русском музее или по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 900 за всё до 4 чел.
Русский музей от иконы до мирискусников
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Русский музей от иконы до мирискусников
Познакомиться с шедеврами русской живописи 12-19 веков и предметами народного искусства
Начало: Площадь Искусств (у памятника А.С. Пушкину)
19 июня в 14:00
20 июня в 10:30
6 890 за всё до 3 чел.
Арт-терапия авангардом в Русском музее
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Арт-терапия авангардом в Русском музее
С помощью шедевров в корпусе Бенуа отвлечься от суеты и развить внимание к своим чувствам
Завтра в 13:30
10 июня в 10:00
6 200 за всё до 2 чел.
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Авангард в Русском музее. Арт-медиация
Экскурсия для тех, кто устал от классики: попробовать понять яркое направление искусства
Начало: В районе СТ.М. Гостиный двор
12 июня в 10:30
13 июня в 13:30
8 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Изучить работы великого живописца и узнать, почему он не любил светские встречи и новые фраки
Начало: У входа в корпус Бенуа Русского музея
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
6 700 за всё до 3 чел.
Семейная экскурсия «Необыкновенные приключения в Русском музее»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Семейная экскурсия «Необыкновенные приключения в Русском музее»
Завлечь малыша-непоседу, заинтересовать заскучавшего школьника и удивить подростка-скептика
Начало: В фойе Михайловского дворца
15 июня в 15:30
17 июня в 10:00
5 500 за всё до 5 чел.
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (выходные)
Билеты
30 минут
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (выходные)
Навстречу шедеврам искусства 13-19 веков - быстро и удобно
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
700 за билет
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
Начало: Невский проспект, д. 30, Центральный район
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Погружение в авангард - в корпусе Бенуа
Индивидуальная
2 часа
Погружение в авангард - в корпусе Бенуа
Открыть для себя русскую живопись начала 20 века в стенах Русского музея с гидом-искусствоведом
Начало: у корпуса Бенуа
Завтра в 10:30
9 июня в 14:00
7 500 за всё до 4 чел.
Понять «Чёрный квадрат» в Русском музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Понять «Чёрный квадрат» в Русском музее
Разобраться в супрематизме вообще и opus magnum Малевича в частности
Начало: В Русском музее
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Русский музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
  2. Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
  3. Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
  4. Шедевры Русского музея
  5. Мир Русского музея для детей
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Русский музей" можно забронировать 33 экскурсии от 650 до 9 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 955 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 33 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Русский музей», 955 ⭐ отзывов, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам