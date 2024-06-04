С Сергей Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа Удобно. Никаких проблем со входом и никаких очередей

Д Дмитрий Русский музей: шедевры Михайловского дворца все супер! спасибо большое)

И Ирина Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены) Экскурсию для нас с мужем провела замечательный гид Светлана. Настолько интересно рассказано об искусстве, истории и архитектуре, что осталось восхитительное послевкусие от прикосновения к прекрасному. Благодарю!!!

А Анжелика Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены) Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Нелли за прекрасно проведенное время, всё на одном дыхании. Нескончаемый поток информации, который хотелось слушать и слушать. Всё очень замечательно. Спасибо!

И Иван Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника Отличная любознательная экскурсия. Ходили с 7-ми месячным ребенком. Отдельное спасибо Любови за способность адаптироваться, когда малыш просил внимания.

Ж Жданова Русский музей: шедевры Михайловского дворца Вчера была на экскурсии по Михайловскому дворцу с гидом Валентиной. Превосходно! Ненавязчиво, со знанием дела, очень интеллигентный человек, отлично знающий историю со многими интересными нюансами!

А Анна Мир Русского музея для детей читать дальше было интересно! Все четко организовано от начала до конца! Наши ребята настолько погрузились и не утомились, что 2 часа пролетели незаметно. С уверенностью рекомендуем данную экскурсию! Благодарим за увлекательную экскурсию прекрасного гида Алину! ❤️Нас было 4: 2 взрослых и 2 детей (11 и 12 лет), всем

А Анна Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (будни) Отличный и удобный сервис! Спасибо!