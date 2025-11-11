Павловский парк — один из самых больших парков Европы, почти 600 гектар. Обойти его сложно, но есть прекрасная возможность исследовать его на велосипеде.
Вы увидите основные достопримечательности парка и услышите интересные истории, совместите приятное времяпрепровождение и узнаете некоторые исторические факты, которые позволят вам по-другому взглянуть на личность самого непонятого и оболганного русского императора!
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПавловский парк — один из самых прекрасных и больших пригородных парков. Чтобы ощутить его очарование, я предлагаю Вам совершить велосипедную прогулку по его аллеям. За двухчасовую поездку вы сможете осмотреть его основные достопримечательности и послушать интересные рассказы о создании парка, его владельцах и богатой истории, которая насчитывает почти 250 лет. Павловский парк огромный, его семь районов невозможно обойти пешком за один день, но есть прекрасная идея прокатиться по нему на велосипеде. Мы побываем там, куда обычно не доходят пешком, увидим самые потаенные уголки парка, а по пути я расскажу вам историю его создания. Поговорим о частной жизни его первых хозяев, императоре Павле Первом и его супруге Марии Федоровне. Важная информация:
- Экскурсия проводится на велосипедах. Вы можете приехать со своими или арендовать на территории парка, стоимость: 450-600 руб. за 1 час.
- Вход в парк оплачивается отдельно: 250 руб.
- взрослые, 150 руб.
- пенсионеры, дети до 16 лет — бесплатно.
- До Павловска вы можете добраться на автомобиле или на электричке от Витебского вокзала.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадное поле
- Памятник Марии Федоровне
- Вольер
- Памятник Павлу Первому
- Фасады Дворца
- Галерею Гонзаго
- Храм Дружбы
- Молочню
- Колоннаду Аполлона
- 12 Дорожек
- Розовый павильон
- Самое красивое место
- Мавзолей супругу Благодетелю
- Олений мост
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда велосипеда: 450-600 руб. за 1 час
- Входной билет в парк:/n250 руб. - взрослые/n150 руб. - пенсионеры/nдети до 16 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Павловск, Павловский парк, у велопроката
Завершение: Выход из парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
