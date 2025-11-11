Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Павловский парк — один из самых больших парков Европы, почти 600 гектар. Обойти его сложно, но есть прекрасная возможность исследовать его на велосипеде.



Вы увидите основные достопримечательности парка и услышите интересные истории, совместите приятное времяпрепровождение и узнаете некоторые исторические факты, которые позволят вам по-другому взглянуть на личность самого непонятого и оболганного русского императора!