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Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)

4.6
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Из Санкт-Петербурга вы отправитесь в Павловск, где посетите живописный Павловский парк 🌳 — один из крупнейших пейзажных парков мира.

Познакомитесь с Павильоном трех граций, Храмом дружбы, Холодной ванной, а также посетите роскошный Павловский дворец.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)

Что вы увидите

  • Павловский дворец
  • Павловский парк
Павловск — место, где отдыхаешь и душой, и сердцем. Сюда часто привозят туристов, чтобы показать основную достопримечательность 🏛️ этих мест —
Павловский дворец, утопающий в зелени парков 🌳. Тут каждый найдет что посмотреть.
Павловский дворец — роскошь, достойная императоров
Павловский дворец был возведен в 1782-1787 году по проекту Чарльза Камерона. Он стал любимой резиденцией цесаревича Павла. Первая застройка была деревянной, ее уничтожил пожар в 1803 году. Спустя 20 лет на том же месте был возведен Павловский дворец по проекту Карла Росси. К парадным покоям и жилым комнатам был пристроен Библиотечный комплекс.
Павловский парк — уникальные ландшафтные районы с классическими павильонами
Павловский парк — крупнейший пейзажный парк России и Европы. Настоящие украшения этих мест — многочисленные павильоны: Храм дружбы, Розовый павильон, Колоннада Аполлона, Холодная ванна и прочие. Мы посетим Собственный сад — уютный французский-голландский садик в непосредственной близости от дворца и познакомимся с павильоном трех граций. В Павловском парке сочетаются живописные пруды, лесные массивы, розарии, многочисленные бронзовые скульптуры и красивые 🤩 мостики. Здесь можно гулять 👣 часами!

Важная информация:

  • Для посещения музея обязательно возьмите с собой в автобус паспорт;
  • Если Вы приобретаете льготный билет 🎫 - не забудьте взять документ, подтверждающий льготу;
  • Мы будем много ходить по парку, поэтому рекомендуем выбирать удобную одежду и обувь. С собой можно взять еду и воду;
  • Если хотите покормить белок в парке, не забудьте орешки.
Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в Павловский парк
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки (еду и воду можно взять с собой)
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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