Павловск — место, где отдыхаешь и душой, и сердцем. Сюда часто привозят туристов, чтобы показать основную достопримечательность 🏛️ этих мест —

Павловский дворец, утопающий в зелени парков 🌳. Тут каждый найдет что посмотреть.

Павловский дворец — роскошь, достойная императоров

Павловский дворец был возведен в 1782-1787 году по проекту Чарльза Камерона. Он стал любимой резиденцией цесаревича Павла. Первая застройка была деревянной, ее уничтожил пожар в 1803 году. Спустя 20 лет на том же месте был возведен Павловский дворец по проекту Карла Росси. К парадным покоям и жилым комнатам был пристроен Библиотечный комплекс.

Павловский парк — уникальные ландшафтные районы с классическими павильонами

Павловский парк — крупнейший пейзажный парк России и Европы. Настоящие украшения этих мест — многочисленные павильоны: Храм дружбы, Розовый павильон, Колоннада Аполлона, Холодная ванна и прочие. Мы посетим Собственный сад — уютный французский-голландский садик в непосредственной близости от дворца и познакомимся с павильоном трех граций. В Павловском парке сочетаются живописные пруды, лесные массивы, розарии, многочисленные бронзовые скульптуры и красивые 🤩 мостики. Здесь можно гулять 👣 часами!

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