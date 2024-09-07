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были в этом парке, но Татьяна показала его с другой стороны. Предусмотрела всё, что может заинтересовать подростков. Отдельное спасибо за возможность покормить белочек и синиц из рук. В квесте есть и творческие задания, и активные, и на знание истории, и для внимательных слушателей. Дети не были перегружены информацией, с удовольствием считали ступеньки лестницы, кто-то даже по 3 раза). В конце ребята нашли в лабиринте призы на память, что вызвало полный восторг. Огромное спасибо Татьяне! Ждём новых интересных экскурсий.