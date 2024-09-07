Собираетесь в Павловск с детьми, хотите отвлечь их от гаджетов и вместе провести время на природе — эта экскурсия как раз для вас. Ребята выполнят задания, узнают много нового, покормят ручных белок, а в конце получат приз. Особенно интересно будет тем, кто уже знаком с мифами и историей древнего мира.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Для начала разберёмся, что такое пейзажные парки и какие секреты они хранят.
- Затем дети получат маршрутный лист, которому будут следовать.
- Познакомятся с первой владелицей парка — императрицей Марией Фёдоровной. У её памятника поучаствуют в лотерее, чтобы определить, по какой дороге идти дальше.
- По пути узнают о европейском путешествии первых хозяев имения. Эта поездка и повлияла на облик всего Павловского парка.
- Увидят Старую Сильвию — место, которое олицетворяет гору Парнас, где среди тенистых рощ обитают музы. Если повезёт, дети покормят белок.
- В каменном амфитеатре почувствуют себя гостями императорской семьи и представят, как проходили здесь театрализованные представления.
- В долине реки Славянки найдут символ дружбы и полюбуются одноимённым храмом.
- На Итальянской лестнице проверят свои математические способности.
- Увидят старинное дерево и семейную рощу, вспомнят о важности традиций в семье.
- Познакомятся с кентаврами и посмотрят на место, где купались великие княжны.
- Удивятся галерее Гонзаго — чуду Павловска, как её именовали современники, а мы бы назвали 3D-картинкой.
- Увидят следы войны и выяснят, как спасали бесценные произведения искусства и восстанавливали дворец.
- Разглядят колоннаду Аполлона — символ Павловска — и узнают любопытную историю памятника.
- Услышат о Павле Петровиче, хозяине Павловска, его трагической судьбе и сложном характере.
- Найдут следы античных богов и представят себя героями мифов.
- У павильона «Вольер» нарисуют любимый цветок Марии Фёдоровны и окажутся в настоящем лабиринте, где нет минотавра, но есть призы.
После экскурсии:
- Вы сможете самостоятельно пойти во дворец и ознакомиться с его богатыми коллекциями.
- Пообедать в ресторане «Молочня», где со времён Марии Фёдоровны можно было угоститься свежим молоком.
- Устроить пикник на живописных склонах, если заранее захватите плед и перекус.
- Взять на прокат лодку или велосипеды.
Организационные детали
- Экскурсию рекомендую для ребят от 8 до 15 лет. Если у вас есть дети младше, они тоже будут довольны — покормят белочек и получат приз.
- Дополнительно оплачивается вход в парк — 200 ₽ за человека, детям до 16 лет бесплатно. Есть скидки для льготных категорий, захватите подтверждающие документы.
- Можем провести экскурсию на велосипедах. Стоимость аренды — 700 ₽ за 2 часа для одного человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Павловский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 71 туриста
Меня зовут Татьяна. Я гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право проводить экскурсии в Павловском парке. Участница краеведческого клуба «Путеводительные звёзды». Принимала участие в краеведческом фестивале «КартыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вера
7 сен 2024
Я уже покупала велосипедную экскурсию с Татьяной по Павловскому парку, нам с подругой очень понравилось. В этот раз выбрала сыну на День Рождения (13 лет) детский квест. Ребята много раз
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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