Даже по прошествии многих лет города Пушкин и Павловск сохранили атмосферу царских времен. Предлагаем посетить два дворцово-парковых ансамбля — таких разных, но при этом по-своему интересных.
Вы побываете в роскошном Екатерининском дворце, узнаете тайны Янтарной комнаты, а также увидите памятник русского классицизма — Павловский дворец.
Вы побываете в роскошном Екатерининском дворце, узнаете тайны Янтарной комнаты, а также увидите памятник русского классицизма — Павловский дворец.
Описание экскурсии
Императорская роскошь
Наша экскурсия начнется уже в автобусе. По пути гид расскажет об основных достопримечательностях, которые вы будете проезжать в Петербурге. Мы проедем по дороге, по которой путешествовали императоры и императрицы. Вдоль нее увидим сохранившиеся верстовые столбы, полюбуемся парадными Египетскими воротами. В Царском Селе покажем вам музей-дачу А. С. Пушкина, где он провел свой медовый месяц и написал «Сказку о царе Салтане», а также завершил роман «Евгений Онегин». В Пушкине экскурсия начнется с осмотра сокровищ Царского Села — посещения Екатерининского дворца и уникальной Янтарной комнаты. Екатерининский парк удивит вас обилием аллей и дорожек, скульптур и водоемов. В парке также расположено много уникальных сооружений и исторических памятников.
Любимая усадьба императора
Затем мы отправимся на экскурсию в Павловск. В Павловске нет блеска и роскоши Царского Села или волшебной сказки Петергофских фонтанов, тем не менее он поразит вас постоянной сменой картинки. Павловский дворец привлекает гармоничностью и утонченным вкусом. Он совершенен! Обилие мебели производит впечатление полностью обставленного жилого дома, куда скоро вернутся хозяева. Павловский парк, занимающий площадь около 600 гектаров, является одним из самых красивых пейзажных парков России. Украшением парка служат интересные павильоны, мосты, беседки, скульптуры и другие архитектурные формы. Вы увидите Храм дружбы, Колоннаду Аполлона, павильон Трех граций, Холодные ванны, а также собственный садик Марии Федоровны. Каждый уголок парка может похвастаться интересной историей или легендой, которые вам расскажут экскурсоводы. Важно знать• Прогулка-экскурсия по Екатерининскому парку проводится в летний период — с 15.04 по 30.09. Зимой-осенью осматривается только придворцовая часть парка.
Порядок показа объектов на экскурсии может быть изменен, без сокращения объема.
По четвергам
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
- Павловский дворец
- Павловский парк
Что включено
- Услуги гида по дороге следования
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты во дворцы с посещением Янтарной комнаты
- Экскурсия в музеях в сопровождении сотрудников музея
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кузьмина
18 сен 2025
Понравилось все, начиная от подачи информации от экскурсовода из Питера и всего остального. Большое спасибо!
И
Ирина
4 сен 2025
Е
Елена
14 авг 2025
Экскурсия интересная, насыщенная интересными историческими фактами. По дороге в Павловск и в Царское село экскурсовод нам рассказала много интересного про эти дворцы и парки. Спасибо! очень грамотный экскурсовод с отличной
С
Сергей
31 июл 2025
Впечатление от экскурсии были испорчены отношением водителя и экскурсовода. Инструктаж водителя был хамским, в автобусе всю поездку (около 2,5 часов) была невыносимая жара и на просьбы включить кондиционер водитель ответил
И
Ирина
24 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Хотелось бы ещё раз посетить эти прекрасные места. Спасибо организаторам.
А
Архипова
19 июл 2025
Очень понравилась экскурсия.
Большая благодарность гиду Наталье.
Всё было на высшем уровне.
Впечатлений хватит надолго.
Хочется вернуться,чтобы ещё раз насладиться красотами парков и дворцов.
Спасибо огромное!!!
Большая благодарность гиду Наталье.
Всё было на высшем уровне.
Впечатлений хватит надолго.
Хочется вернуться,чтобы ещё раз насладиться красотами парков и дворцов.
Спасибо огромное!!!
Д
Дмирий
17 июл 2025
П
Прокофьева
17 июл 2025
Интересная поездка. Квалифицированный гид очень интересно подавал информацию. Увидели много красивых вещей и узнали интересные факты из истории нашей страны.
Минусы: не оставлено время на еду. Было 2 перерыва по 15 мин
Минусы: не оставлено время на еду. Было 2 перерыва по 15 мин
М
Марина
8 июл 2025
Добрый день, 2 июля ездили на экскурсию "Дворцы и парки царских резиденций -Пушкин и Павловск". Экскурсия очень понравилась. Отдельное спасибо гиду в автобусе- Виктору за дополнительную интересную информацию по всему маршруту.
P
Pashok-starygin
5 июл 2025
Отличная экскурсия! Ёмкая, интересная, удобная по времени! Отличный экскурсовод! Все было по делу, без лишних сборов и каких-либо задержек. Спасибо!
О
Ольга
3 июл 2025
Все было великолепно! Но мне не хватило Екатерининского дворца. Очень быстро и мало
И
Ирина
21 июн 2025
З
Зеленская
24 апр 2025
Е
Елена
25 сен 2024
К
Ксения
6 сен 2024
Очень объёмная экскурсия. Масса положительных эмоций. Советую
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Полюбоваться роскошными интерьерами, погулять по пейзажному парку и узнать любовные секреты
Начало: У парка в Павловске
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:30
7900 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец и парк)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:30
13 ноя в 11:00
2500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
2790 ₽
3100 ₽ за человека