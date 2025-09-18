Императорская роскошь

Наша экскурсия начнется уже в автобусе. По пути гид расскажет об основных достопримечательностях, которые вы будете проезжать в Петербурге. Мы проедем по дороге, по которой путешествовали императоры и императрицы. Вдоль нее увидим сохранившиеся верстовые столбы, полюбуемся парадными Египетскими воротами. В Царском Селе покажем вам музей-дачу А. С. Пушкина, где он провел свой медовый месяц и написал «Сказку о царе Салтане», а также завершил роман «Евгений Онегин». В Пушкине экскурсия начнется с осмотра сокровищ Царского Села — посещения Екатерининского дворца и уникальной Янтарной комнаты. Екатерининский парк удивит вас обилием аллей и дорожек, скульптур и водоемов. В парке также расположено много уникальных сооружений и исторических памятников.

Любимая усадьба императора

Затем мы отправимся на экскурсию в Павловск. В Павловске нет блеска и роскоши Царского Села или волшебной сказки Петергофских фонтанов, тем не менее он поразит вас постоянной сменой картинки. Павловский дворец привлекает гармоничностью и утонченным вкусом. Он совершенен! Обилие мебели производит впечатление полностью обставленного жилого дома, куда скоро вернутся хозяева. Павловский парк, занимающий площадь около 600 гектаров, является одним из самых красивых пейзажных парков России. Украшением парка служат интересные павильоны, мосты, беседки, скульптуры и другие архитектурные формы. Вы увидите Храм дружбы, Колоннаду Аполлона, павильон Трех граций, Холодные ванны, а также собственный садик Марии Федоровны. Каждый уголок парка может похвастаться интересной историей или легендой, которые вам расскажут экскурсоводы. Важно знать• Прогулка-экскурсия по Екатерининскому парку проводится в летний период — с 15.04 по 30.09. Зимой-осенью осматривается только придворцовая часть парка.

Порядок показа объектов на экскурсии может быть изменен, без сокращения объема.