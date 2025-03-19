Днём встретимся в Санкт-Петербурге (по предварительной договорённости):

12:00 — в холле гостиницы «Россия»;

12:40 — в холле отеля «Москва»;

13:00 — на Московском вокзале у памятника Петру I;

13:15 — в холле гостиницы «Октябрьская».

Собравшись всей группой, начнём автобусную экскурсию «Дворцы Петербурга и их владельцы». Вы услышите об исторических личностях, живописи и скульптуре, шумных балах и тихих садовых аллеях. Заглянем в Шуваловский дворец, где хранятся уникальные ювелирные шедевры Карла Фаберже. В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз — фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.