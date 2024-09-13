2 день

Пешеходная экскурсия "Твоих оград узор чугунный…". Театр-макет "Петровская акватория"

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» с экскурсией в Храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови») и макет «Петровская акватория».

Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).

Отправление на экскурсию в 11:00.

По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного. Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др.

Экскурсия в Храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови»). Необычный по красоте храм возведен на месте смертельного ранения императора Александра II.

В память об этом событии внутри храма сохранена часть набережной, где террорист взорвал бомбу.

Удивительно, что несмотря на столь мрачную и печальную предысторию создания художественный облик храма восхищает богатейшим многоцветием куполов, покрытых ювелирной эмалью, поливных изразцов и огромных по площади мозаик, украшающих фасады и интерьеры храма.

Экскурсия в «Спас-на-крови» откроет для вас мир мозаики, покрывающей более 7000 кв. м поверхности храма в 68 сюжетах из Евангелия.

В Музее исторического театра-макета «Петровская акватория» изображающего Петербург начала XVIII века можно будет понаблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Благодаря спецэффектам, на Ваших глазах оживет старинный Петербург.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.