1 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

1 вариант. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:45.

Вас ждет захватывающее путешествие в Кронштадт — легендарный город-крепость, овеянный славой русских моряков!

Здесь, как и в Петербурге, все было впервые — появился Балтийский флот, проведены опыты с радиоволнами, во время первой мировой войны впервые использован наркоз, а также сошел со стапелей первый ледокол в мире.

Сначала мы увидим величественный комплекс защитных сооружений от наводнений, откуда Вам откроется захватывающая дух панорама бескрайнего Финского залива, усеянного неприступными кронштадтскими фортами — каменными стражами Петербурга.

А дальше Вас ждет самый удивительный и непохожий ни на один другой пригород Санкт-Петербурга. Морской защитник города, долгие годы остававшийся закрытым для посещения.

Величественный Морской собор — ослепительная жемчужина Кронштадта, уникальный петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток — один из старейших в мире и предупреждавший о наводнениях, гавань, бережно хранящая конфигурацию и дух петровской эпохи.

А также изящные аллеи Петровского парка, памятник Петру I — это лишь часть бесценных памятников архитектуры, культуры и науки, которые Вы увидите во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по живописному Кронштадту.

В продолжение экскурсии в Кронштадт за дополнительную оплату Вы сможете побывать в единственном в России музее маяков.

Этот музей – это не просто собрание экспонатов, а настоящее путешествие во времени, позволяющее окунуться в захватывающую историю мореплавания и роли маяков в жизни моряков. Открытый в 2020 году, Дом маяков бережно хранит и представляет важнейшую страницу истории России.

Посетителей ожидает увлекательное приключение, наполненное интересными фактами и интерактивными элементами.

Вы сможете увидеть детально проработанные модели маяков Финского залива, настолько реалистичные, что вы сможете разглядеть даже мельчайшие детали их конструкции и даже «жителей» — миниатюрные фигурки, добавляющие экспозиции жизненности и очарования.

Особое место занимает интерактивный макет акватории Невской губы, позволяющий погрузиться в мир морской навигации и понять, как работают маяки, ориентируя суда в сложных условиях.

Для любителей фотографий предусмотрена специальная фотозона, где можно запечатлеть свои яркие впечатления от посещения музея. А почтовое отделение Дома маяков позволит отправить открытки прямо из музея, сообщив близким о своих уникальных впечатлениях.

Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.

2 вариант. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:10.

Екатерининский дворец — официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…

Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал , где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.

Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца — знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.

После экскурсии по дворцу Вас ждет самостоятельная прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

3 вариант. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 10:50.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

И даже зимой, когда парковые партеры и клумбы занесены снегом, водометы бездействуют, а скульптура Большого каскада бережно укрыта от морозов, Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец.

Почти полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, дворец был восстановлен послевоенные десятилетия.

И сегодня его интерьеры являют посетителям Дубовую лестницу и Дубовый кабинет Петра с резными панно начала 17 века, анфиладу парадных залов архитектора Растрелли, китайские кабинеты Валлен-Деламота, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.

Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

