Название этого тура не случайно: в Петербурге творили лучшие русские и многие блестящие европейские зодчие, лучшие живописцы и скульпторы.
Архитектурными шедеврами полны улицы, площади и набережные Петербурга; шедевры хранятся в его художественных музеях, истинными шедеврами стали загородные императорские резиденции. Насладитесь атмосферой этого прекрасного города на Неве!
Программа тура по дням
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
1 вариант. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:45.
Вас ждет захватывающее путешествие в Кронштадт — легендарный город-крепость, овеянный славой русских моряков!
Здесь, как и в Петербурге, все было впервые — появился Балтийский флот, проведены опыты с радиоволнами, во время первой мировой войны впервые использован наркоз, а также сошел со стапелей первый ледокол в мире.
Сначала мы увидим величественный комплекс защитных сооружений от наводнений, откуда Вам откроется захватывающая дух панорама бескрайнего Финского залива, усеянного неприступными кронштадтскими фортами — каменными стражами Петербурга.
А дальше Вас ждет самый удивительный и непохожий ни на один другой пригород Санкт-Петербурга. Морской защитник города, долгие годы остававшийся закрытым для посещения.
Величественный Морской собор — ослепительная жемчужина Кронштадта, уникальный петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток — один из старейших в мире и предупреждавший о наводнениях, гавань, бережно хранящая конфигурацию и дух петровской эпохи.
А также изящные аллеи Петровского парка, памятник Петру I — это лишь часть бесценных памятников архитектуры, культуры и науки, которые Вы увидите во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по живописному Кронштадту.
В продолжение экскурсии в Кронштадт за дополнительную оплату Вы сможете побывать в единственном в России музее маяков.
Этот музей – это не просто собрание экспонатов, а настоящее путешествие во времени, позволяющее окунуться в захватывающую историю мореплавания и роли маяков в жизни моряков. Открытый в 2020 году, Дом маяков бережно хранит и представляет важнейшую страницу истории России.
Посетителей ожидает увлекательное приключение, наполненное интересными фактами и интерактивными элементами.
Вы сможете увидеть детально проработанные модели маяков Финского залива, настолько реалистичные, что вы сможете разглядеть даже мельчайшие детали их конструкции и даже «жителей» — миниатюрные фигурки, добавляющие экспозиции жизненности и очарования.
Особое место занимает интерактивный макет акватории Невской губы, позволяющий погрузиться в мир морской навигации и понять, как работают маяки, ориентируя суда в сложных условиях.
Для любителей фотографий предусмотрена специальная фотозона, где можно запечатлеть свои яркие впечатления от посещения музея. А почтовое отделение Дома маяков позволит отправить открытки прямо из музея, сообщив близким о своих уникальных впечатлениях.
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.
2 вариант. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:10.
Екатерининский дворец — официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…
Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал , где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.
Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца — знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.
После экскурсии по дворцу Вас ждет самостоятельная прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
3 вариант. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 10:50.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
И даже зимой, когда парковые партеры и клумбы занесены снегом, водометы бездействуют, а скульптура Большого каскада бережно укрыта от морозов, Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец.
Почти полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, дворец был восстановлен послевоенные десятилетия.
И сегодня его интерьеры являют посетителям Дубовую лестницу и Дубовый кабинет Петра с резными панно начала 17 века, анфиладу парадных залов архитектора Растрелли, китайские кабинеты Валлен-Деламота, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с экскурсией по Петропавловской крепости
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:00.
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по блистательному Петербургу! Величественные дворцы, изящные набережные, застывшие во времени скульптуры — все они откроют Вам свои тайны. Петербург предстанет перед Вами, как ожившая картина, написанная самой историей.
Вас ждет знакомство со множеством всемирно известных символов и достопримечательностей Петербурга. Вы проедете по великолепному Невскому проспекту, где прошлое встречается с настоящим.
Навсегда оставите в памяти величественный силуэт Исаакиевского собора, и торжественность Казанского собора. Насладитесь видом на неповторимый Зимний дворец и Дворцовую площадь, где кипели страсти и вершились судьбы целых империй.
Почувствуете дух прошедшей эпохи, взглянув на таинственного «Медного всадника». Полюбуетесь живописным Спасом-на-Крови. Ощутите стремительный пульс города на Стрелке Васильевского острова. Станете свидетелями легенды, проезжая рядом с крейсером «Аврора».
Взглянете на неприступные стены Петропавловской крепости, хранящие вековые тайны. Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в историю и атмосферу Петербурга!
Во время экскурсии по Петропавловской крепости Вы познакомитесь с одной из первых построек Петербурга — уникальным историко-архитектурным памятником, где бастионы и фортификационные сооружения России XVIII века расскажут Вам все свои истории.
Здесь, у истоков города, Вы узнаете, как крепость была и защитой, и местом заключения. Вы услышите увлекательный рассказ о том, как чеканились деньги на Петербургском монетном дворе, почувствуете зловещую атмосферу тюрьмы Трубецкого бастиона.
Увидите несколько скульптур зайцев (которые и дали название этому острову), встретитесь с одним из самых оригинальных памятников Петру I в Петербурге.
Вы побываете в усыпальнице Российских императоров — соборе святых апостолов Петра и Павла, знаменитый позолоченный шпиль которого — символ надежды и величия, возвышается над городом.
Окончание экскурсии в Петропавловской крепости.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и Золотым/Бриллиантовым кладовым Эрмитажа
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Василеостровская». Отправление на экскурсию в 11:00.
Блестящая дворцовая панорама – это визитная карточка Петербурга. Количество дворцов, их красота и роскошь интерьеров поражают воображение. С самого основания Петербурга здесь жили царская семья, богатые аристократические фамилии, крупные чиновники.
За пышными фасадами дворцов скрываются истории важных событий России, судеб людей. Во время пешеходной прогулки Вы увидите дворцы разных эпох и стилей и узнаете о тайнах их знаменитых владельцев.
Наше погружение в блистательный мир петербургского дворянства начнется с посещения первого каменного дворца Северной столицы — Меншиковского дворца.
Светлейший князь не скупился, создавая этот шедевр петровского барокко, и сегодня мы можем любоваться сохранившимися интерьерами, словно переносящими нас в эпоху пышных балов и грандиозных замыслов.
А затем нас ждет экскурсия в настоящую сокровищницу — Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа. Эта уникальная галерея драгоценностей, выросшая из личной коллекции русской Императорской фамилии, поражает воображение своим богатством и блеском.
Здесь собраны шедевры со всего мира, от артефактов древнейших цивилизаций до изысканных творений начала XX века — калейдоскоп культур, эпох и техник, которыми нельзя не восхищаться.
Продолжительность экскурсии – 4 часа.
Транспорт не предоставляется.
Экскурсии на выбор
Завтрак в гостинице.
1 вариант. Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:00.
От яркого, праздничного Петергофа, от лиричных пейзажных парков Пушкина и Павловска особой, несколько суровой, романтической, красотой отличается Гатчинский дворцово-парковый ансамбль.
Гатчинский дворец напоминает средневековый рыцарский замок с подземным ходом, который ведет к Серебряному озеру. Гатчинская резиденция, тесно связанная с именами Павла I и Александра III, всегда оставалась любимой резиденцией российских императоров.
Чтобы по-настоящему почувствовать дух этого места, стоит пройтись по Дворцовому парку. Прогулка по живописным аллеям и павильоны на берегу Белого озера дополняют образ этого таинственного и романтического места.
Продолжительность экскурсии 6 часов.
2 вариант. Загородная автобусная экскурсия в Стрельну (так как Константиновский дворец является резиденцией президента РФ, то на время проведения государственных мероприятий, экскурсия может быть отменена, даже в последний момент. Экскурсия будет заменена на равноценную)
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:45.
Стрельна — старейший пригород Санкт-Петербурга, расположенный на южном побережье Финского залива.
И именно здесь Вас ждет нечто совершенно особенное! Сегодня Вы станете гостями Константиновского дворца — официальной резиденции Президента России! Вам действительно выпал счастливый билет, ведь далеко не каждому удается побывать там, где принимаются важнейшие для страны решения.
Вас ждет захватывающее путешествие по анфиладам роскошных парадных залов и элегантных гостиных. Вы побываете в официальных апартаментах главы государства. И увидите залы, где в неофициальной обстановке проходят важные встречи с самыми высокими гостями.
Эта экскурсия — уникальная возможность не только узнать все о прошлом Стрельнинского дворцово-паркового ансамбля, но и почувствовать себя частью современной истории, увидев, как он живет сегодня, выполняя роль «Дворца конгрессов» и играя важную роль на мировой арене.
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Автобусная экскурсия «Мифы и тайны Петербурга»
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:15.
Санкт-Петербург, город, воздвигнутый на болотах по воле Петра Великого, с самого своего основания окутан аурой загадочности. Его история, сплетённая из амбиций императоров, великих свершений и трагических событий, породила множество легенд и мистических поверий.
Во время автобусной экскурсии Вас ждет захватывающее путешествие в самое сердце петербургских тайн! Мы вспомним историю настоящей «Пиковой дамы», побываем на древнем капище в самом центре Петербурга, а также узнаем историю появления на берегах Невы тысячелетних сфинксов.
Ваше решение – верить во все эти истории или нет. Но доля иронии обязательно пригодится Вам сегодня.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Экскурсионная программа без проживания и питания — 16430 руб.
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|09.01-11.01 21.03-31.03
|26290
|26290
|35810
|4760
|4760
|7140
|12.01-20.03
|24590
|24590
|32430
|3920
|3920
|5880
|08.04-19.04
|25440
|25440
|34120
|4340
|4340
|6510
|Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол
|09.01-20.03
|26290
|25090
|34690
|4480
|4760
|6720
|21.03-19.04
|27430
|27030
|36950
|5040
|5320
|7840
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|09.01-20.03
|26860
|25260
|35820
|4760
|5040
|7000
|21.03-19.04
|27990
|27190
|38070
|5320
|5600
|8120
|Станция М19 3* Стандарт, завтрак накрытие
|09.01-20.03
|26860
|25660
|35820
|4760
|5040
|7140
|21.03-19.04
|29130
|28330
|40330
|5880
|6160
|8960
|Охтинская 3* Стандарт, завтрак шведский стол
|09.01-05.03
|27990
|25990
|38350
|5390
|5600
|7700
|06.03-20.03 08.04-19.04
|26580
|25580
|35540
|4690
|4900
|7000
|21.03-07.04
|27140
|25740
|36660
|4970
|5180
|7280
|Охтинская 3* Комфорт, завтрак шведский стол
|09.01-05.03
|28700
|26200
|39760
|5740
|5950
|8050
|06.03-20.03 08.04-19.04
|27280
|25780
|36940
|3600
|5250
|7350
|21.03-07.04
|27850
|25950
|38070
|5320
|5530
|7630
|Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|09.01-24.02
|28850
|-
|38650
|5460
|6020
|-
|25.02-31.03
|30550
|-
|42030
|6300
|6860
|-
|01.04-19.04
|32250
|-
|45410
|7140
|7700
|-
|Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|09.01-24.02
|34520
|27920
|49920
|8260
|8820
|10920
|25.02-31.03
|33380
|29580
|47660
|7700
|8260
|11060
|01.04-19.04
|37920
|30920
|56680
|9940
|10500
|13300
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|09.01-11.01
|34520
|-
|48520
|7910
|8820
|-
|12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|28280
|-
|36120
|4830
|5740
|-
|20.02-24.02 06.03-10.03
|30260
|-
|40060
|5810
|6720
|-
|01.04-19.04
|28850
|-
|37250
|5110
|6020
|-
|Трио 2*, Стандарт с кухней, завтрак Ланчбокс
|09.01-11.01
|36220
|-
|51900
|8750
|9660
|-
|12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|31120
|-
|41760
|6230
|7140
|-
|20.02-24.02 06.03-10.03
|32530
|-
|44570
|6930
|7840
|-
|01.04-19.04
|31680
|-
|42880
|6510
|7420
|-
|Резиденция Дашковой 3* Стандарт, завтрак шведский стол
|09.01-11.01
|37920
|-
|53880
|9240
|10500
|-
|12.01-05.03
|27990
|-
|34150
|4340
|5600
|-
|06.03-19.04
|30830
|-
|39230
|5600
|7000
|-
|Резиденция Дашковой 3* Комфорт, завтрак шведский стол
|09.01-11.01
|41610
|-
|61210
|11060
|12320
|-
|12.01-05.03
|30830
|-
|39790
|5740
|7000
|-
|06.03-19.04
|34240
|-
|47680
|7700
|8680
|-
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Резиденция Дашковой 3* 2-х комнатный комфорт, завтрак шведский стол
|09.01-11.01
|46720
|29520
|70800
|13440
|14840
|16240
|12.01-05.03
|34800
|26000
|47680
|7700
|8960
|10360
|06.03-19.04
|38780
|27580
|55020
|9520
|10920
|12460
|Станция S12 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|09.01-20.03
|27990
|27190
|38070
|5320
|5600
|8120
|21.03-19.04
|30830
|29230
|44270
|6860
|7000
|9940
|Станция S12 4* Комфорт, завтрак шведский стол
|09.01-20.03
|28280
|27280
|38640
|5460
|4100
|6620
|21.03-19.04
|31680
|29480
|45400
|7140
|7420
|10360
|Станция С10 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|09.01-20.03
|27990
|27190
|38070
|5320
|5600
|8120
|21.03-19.04
|31400
|29400
|44840
|7000
|7280
|10220
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|09.01-11.01
|32820
|30620
|47100
|7560
|7980
|11200
|12.01-20.03
|29130
|29530
|39770
|5740
|6160
|9380
|21.03-07.04
|32530
|31330
|46530
|7420
|7840
|11340
|08.04-19.04
|30830
|30830
|43150
|6580
|7000
|10500
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|09.01-31.03
|30830
|-
|39230
|5600
|7000
|-
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|09.01-31.03
|33670
|32870
|44870
|7000
|8400
|12320
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|31120
|27320
|39800
|5740
|7140
|9380
|20.02-24.02 06.03-10.03
|35940
|28740
|49380
|8120
|9520
|11760
|01.04-19.04
|38490
|31090
|54450
|9380
|10780
|13580
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|36220
|28820
|49940
|8260
|9660
|11900
|20.02-24.02 06.03-10.03
|41050
|30250
|59530
|10640
|12040
|14280
|01.04-19.04
|43030
|32430
|63470
|11620
|13020
|15820
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|30260
|29060
|38100
|5320
|6720
|9660
|20.02-24.02 06.03-10.03
|34800
|30400
|47120
|7560
|8960
|11900
|01.04-19.04
|37360
|31160
|52200
|8820
|10220
|13160
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|35370
|30570
|48250
|7840
|9240
|12180
|20.02-24.02 06.03-10.03
|37070
|31070
|57230
|10080
|10080
|13020
|01.04-19.04
|41900
|32500
|61220
|11060
|12460
|15400
|Cronwell Inn Стремянная 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|09.01-19.04
|33670
|21670
|43190
|6580
|8400
|8400
|Cronwell Inn Стремянная 4* Комфорт, завтрак шведский стол
|09.01-19.04
|36510
|34510
|48830
|7980
|9800
|14000
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|09.01-11.01
|37070
|30670
|57230
|10080
|10080
|12880
|12.01-20.03
|29410
|28410
|42010
|6300
|6300
|9100
|21.03-07.04
|31400
|29000
|45960
|7280
|7280
|10080
|08.04-19.04
|30830
|28830
|44830
|7000
|7000
|9800
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|09.01-11.01
|49270
|34270
|53470
|9100
|16100
|18900
|12.01-20.03
|35090
|30090
|39290
|5600
|9100
|11900
|21.03-07.04
|37070
|30670
|42670
|6440
|10080
|12880
|08.04-19.04
|35370
|30170
|41530
|6160
|9240
|12040
|Катарина 4* Смарт/Мансарда, шведский стол
|09.01-19.02
|39060
|-
|51660
|8680
|11060
|-
|20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.04
|45870
|-
|65190
|12040
|14420
|-
|25.02-05.03 11.03-31.03
|39060
|-
|51660
|8680
|11060
|-
|Катарина 4* Комфорт, шведский стол
|09.01-19.02
|43600
|34200
|60680
|10920
|13300
|16660
|20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.04
|52680
|36880
|78720
|15400
|17780
|21140
|25.02-05.03 11.03-31.03
|43600
|34200
|60680
|10920
|13300
|16660
Скидка на ребенка до 14 лет — 800 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Москва
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Экспресс Садовая
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Театральная площадь
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежий продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Охтинская
Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.
Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.
Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.
В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.
Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Трио
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Резиденция Дашковой
Отель «Dashkova Residence» располагает для удобства гостей круглосуточной стойкой регистрации, которая порадует гостей города быстрым обслуживанием. Есть бесплатный Wi-Fi. Возможность бронирования семейных номеров и заселения совместно с домашними питомцами.
Номера порадуют уютным интерьером и разнообразием различных вариантов на любой вкус. В каждом номере есть удобства в виде отдельного санузла. Имеются люксы для новобрачных и гипоаллергенные номера для гостей с особыми требованиями.
Лобби-бар на территории отеля и огромное количество ресторанов и кафе поблизости даст отличные возможности вкусно и сытно перекусить и набраться сил для осмотра огромного количества местных достопримечательностей.
В непосредственной близости целый ряд памятников культуры, которые придутся по душе, любителю истории и стариной архитектуры, такие как Исакиевский собор, Медный всадник, Ботанический сад, Дворец Юсуповых.
Станция Премьер S12
Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.
Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.
Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».
Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Станция Премьер S10
Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.
Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.
По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.
В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Катарина
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер в день заезда и выезда
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды и ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая важная информация есть в туре?
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет: 800 руб.