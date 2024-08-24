5 дней
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
16 окт в 12:00
23 окт в 12:00
18 700₽ за человека
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
28 840₽ за человека
3 дня
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж
Увидеть Янтарную комнату, посетить Петропавловскую крепость и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Россия", 12:00 / го...
18 окт в 12:00
25 окт в 12:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса24 августа 2024Все очень понравилось!!! У нас гид была Кулик Е. И. Очень интересно все рассказывала, терпеливо отвечала на все вопросы, помогала
- ТТатьяна17 августа 2024Очень насыщенная и замечательная экскурсия, организаторы были всегда на связи, помогли с размещением
- ЕЕлена16 августа 2024Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10. Очень интересная и насыщенная
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Екатерининский дворец»
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