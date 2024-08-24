Туры в Екатерининский дворец

Найдено 3 тура в категории «Екатерининский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
На автобусе
5 дней
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
16 окт в 12:00
23 окт в 12:00
18 700 за человека
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
На машине
6 отзывов
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
28 840 за человека
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж
На автобусе
3 дня
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж
Увидеть Янтарную комнату, посетить Петропавловскую крепость и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Россия", 12:00 / го...
18 окт в 12:00
25 окт в 12:00
10 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    24 августа 2024
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Все очень понравилось!!! У нас гид была Кулик Е. И. Очень интересно все рассказывала, терпеливо отвечала на все вопросы, помогала
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    по всем возникающим вопросам и проблемам, подсказывала куда еще можно сходить, что еще посмотреть. Обязательно приедем еще. Спасибо гиду и организатору!!!

  • Т
    Татьяна
    17 августа 2024
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Очень насыщенная и замечательная экскурсия, организаторы были всегда на связи, помогли с размещением
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10. Очень интересная и насыщенная
    читать дальше

    программа. Дополнительно можно ещё приобретать что-то интересное. Например, они взяли теплоходную прогулку ночью под разводными мостами. В общем, впечатлений ещё на много лет вперёд.

    Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Екатерининский дворец»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
  2. Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
  3. Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Исаакиевский собор
  5. Эрмитаж
  6. Царское село
  7. Петропавловская крепость
  8. Петропавловский собор
  9. Набережная
  10. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Екатерининский дворец" можно забронировать 3 тура от 10 000 до 28 840. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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