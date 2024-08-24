читать дальше по всем возникающим вопросам и проблемам, подсказывала куда еще можно сходить, что еще посмотреть. Обязательно приедем еще. Спасибо гиду и организатору!!!

Все очень понравилось!!! У нас гид была Кулик Е. И. Очень интересно все рассказывала, терпеливо отвечала на все вопросы, помогала